Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.32

Момент истории.

«Он, русский солдат, выдерживает потери и держится еще тогда, когда смерть является для него неизбежной». (С) Штайнер, очевидец гибели 20-го корпуса 10-й русской армии, Первая Мировая война.

Бедный украинский народ. Командир в открытую заявил своим подчиненным, что их бросают на фарш! Этому военнопленному 44 года из Винницы. Это пленный попавший в руки чеченского отделения. Вы только посмотрите на него. Он на 5 лет моложе Алаутдинова, но выглядит... что Апти в недоумении спрашивает, что же с людьми там делает власть?

Одесские власти решили перенести монумент Суворову из центра Измаила на территорию коммунального предприятия. Это не считая того, что собираются снести памятник Екатерине.

https://t.me/izvestia/111572

Подготовительные мероприятия к демонтажу памятника российскому полководцу Александру Суворову начались в Измаиле Одесской области 16 ноября

https://t.me/ssigny/48368



В Житомире под натиском местных жителей демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Монумент был открыт в 1899 году к 100-летнему юбилею писателя.

https://t.me/izvestia/111437

Я не знаю, насколько это правда, но несколько каналов сообщили, что при падении бюст Александра Сергеевича пробил голову местному активисту, лидеру общественного движения "Гарна Украина".

Тому, что стоит и роется в пакете. Активист скончался на месте, не приходя в сознание. Честно говоря совсем не жалко!

https://t.me/c/1839542808/955

А до этого в начале ноября был снесен тоже бюст Пушкину, но в Харькове, который простоял 118 лет. По мнению чиновников, горожане хотят "переосмыслить культурную и историческую среду города". При этом сообщается, что дальнейшую судьбу снесенного памятника решат сами харьковчане. Горсовет также дал жителям города странную подсказку: "Бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению", приводит цитату ТАСС.

Мимо пустого теперь постамента проходит улица, которая продолжает носить имя великого поэта, но, очевидно, и ее вскоре переименуют.

Сообщается также, что сразу после установки бюста в 1904 году, украинские националисты уже пытались взорвать его, но взрыв тогда не повредил монумент. В Черновцах демонтировали памятник Пушкину, который стоял на территории торгово-экономического университета на Соборной площади в центре города. И не просто демонтировали, а варварски сломали. Был установлен в 1956 году.

https://t.me/ssigny/48503

Нацисты уничтожают памятник Зое Космодемьянской в Чернигове.

https://t.me/boris_rozhin/69961

Без комментариев.

https://t.me/rosich_ru/27488

Бюсты Горького, Менделеева, Пушкина и Ломоносова в киевском метро закрыли досками.

Кто-то разрушает, а мы восстанавливаем. Росгвардия восстановила памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов ЛНР. Группа неравнодушных участников СВО, приложила все усилия, чтобы отреставрировать памятник собственными силами. Территорию полностью расчистили, а к монументу возложили цветы.

https://t.me/+LwySkUQA_VNjNzZi

https://t.me/c/1524001401/3516

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку силам ДНР Знакомтесь, теперь не "Космос". Позывной Сармат. Не сам выбирал. Соратники дали позывной.

https://t.me/ssigny/47740

Рогозин в настоящее время возглавляет инспекторскую группу «Царские волки», действующую на территории ДНР. По его словам, группа сотрудничает с коллективами, в которых разрабатывается современное оружие: они представляют как частные компании, так и государственные — например корпорации «Ростех» и «Роскосмос».

«Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», - рассказал экс-гендиректор «Роскосмоса».

https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43559590881/Rogozin-v-hod...

Тактические носилки, аптечки и другая гумпомощь — простые россияне своими руками обеспечивают солдатам надежный тыл. Волонтеры организовали масштабную работу по всем регионам нашей страны. Уже в 90 городах России отшиваются и укомплектовываются огромные партии тактических носилок, собираются и отправляются на фронт аптечки со всеми предметами первой необходимости. Отправлено более 23 тысяч тактических носилок на фронт. Работают россияне-добровольцы, которые просто не могут оставаться в стороне от происходящего. Мужья возят гуманитарную помощь на личных машинах, жены шьют носилки своими руками, а дети рисуют трогательные картинки для солдат. На полностью добровольных началах простые люди выполняют объем работы, который сложно себе представить. В перерывах между работой, иногда даже по ночам, желающие помочь нашим солдатам приходят в региональные отделения движения «Золотые руки ангела» и делают все возможное, чтобы обеспечить фронт всем, что там сейчас требуется. Неравнодушные граждане верят в победу и хотят сделать все от них зависящее для ее приближения.https://t.me/readovkanews/46645

Всё больше россиян помогают армии. https://t.me/c/1801542020/736

Российские военнослужащие оставили в Херсоне украм послание. Инструкция, как себя вести во время временного отсутствия в городе наших сил, прилагается.

https://t.me/orchestra_w/3239

Выведенный из строя и брошенный бронеавтомобиль Pinzgauer Vector 718 украинской армии где-то в зоне проведения СВО. Партия бронеавтомобилей этого типа была передана в качестве военной помощи Украине Великобританией в июне 2022 года.

https://t.me/ChDambiev/20576

А вот и турецкий экспонат. Еще одна уничтоженная турецкая бронированная машина BMC Kirpi, стоявшая на вооружении украинской армии. Херсонское направление.

Вид с дрона на аэродром в Чернобаевке.

Видно много битой украинской техники + несколько наших уничтоженных машин. Ничего ценного на кадрах не отмечено, так что здесь вроде все вывезли (кроме того нерабочего Ми-8, который могли бы и сжечь) Если смотреть в целом, то в отличие от отступления после прорыва ВСУ у Балаклеи, в случае с Херсоном, все было организовано более грамотно, отсюда и большое кол-во украинских фейков, которые пытаются подкрепить крайне немногочисленные трофеи медийными манипуляциями, используя старые или постановочные видео.

https://t.me/boris_rozhin/70119

Съемки с дрона. Большое количество убитых украинских солдат, которые не успели убежать из Павловки от наступающих частей 155-й бригады морской пехоты, 40-й бригады и ОБТФ "Каскад".

https://t.me/boris_rozhin/70169

"Малый муравейник" - кладбище солдат ВФУ,

Эту часть территории больше восьми с половиной лет занимали ВСУ. Теперь боевики несут огромные потери в провальных попытках вернуть позиции. Националисты пытались атаковать с помощью техники НАТО. В ходе боя бойцы отдельного батальона спецназначения НМ ДНР уничтожили американский бронетранспортёр M113. В результате бессмысленного наступления весь экипаж погиб. После потери контроля над "малым муравейником" украинские нацисты не прекращали попыток отбить его обратно, но каждый раз терпели поражение. Бойцы отдельного батальона специального назначения раз за разом уничтожали наступающего врага, жгли его технику и пехоту. ВФУ бросали в бой свои самые боеспособные части, снаряженные натовским вооружением и техникой. И очень много погибших.

https://t.me/nm_dnr/9392

Харьковская область, уничтоженный бронеавтомобиль TEKNE MLS Shield ВСУ, закупленный Украиной летом у Италии.

5-й бригада им. Александра Захарченко уже 8 лет ведет боевые действия на Донбассе, принимая участие в освобождение территории ДНР от нацистской оккупации. Бригада ведет свою родословную от батальона Оплот созданного в конце мая-начале июня 2014-го года.

Пушилин Д.В. с Владимиром Соловьевым посетили «Спарту» в Донецком аэропорту. и котята Спарты https://t.me/boris_rozhin/70068

АНАТОМИЯ СВО

(ответы наших знакомых офицеров Генштаба)

Про экипировку мобилизованных. Тут нужен экскурс в историю. Советская система мобилизации, вместе со складами и арсеналами, была ликвидирована в 2009 году. Тогда реализовали концептуальное переосмысление того, к какой войне мы готовимся. От отражения вторжения НАТО с помощью массовой мобилизации перешли к купированию военных угроз на региональном уровне за счет сил постоянной боевой готовности. Желающие могут почитать комментарии экспертов, анализировавших различия в редакции российской Военной доктрины 2010 и 2014 годов.

К сожалению, ситуация с 2014 на Украине сильно изменилась, но про систему планирования уже было сказано. Для мобилизационной системы реформа обернулась уничтожением "мобических" кадров вместе с военно -учебными заведениями, где их готовили, переводом военкоматов в ведомство региональных властей, а также ликвидацией так называемых кадрированных частей, складов и арсеналов. Имущество и землю продавали, боеприпасы ещё и утилизировали.

С 2018 года пошел обратный процесс, Минобороны начало пытаться вернуть себе хотя бы часть военкомов, уточнить учёт военнообязанных на случай массовой мобилизации, возобновить сборы, формировать резерв, например, тех же БАРСов. В рамках дозволенного законом и в пределах выделяемого финансирования, соответственно. Начали возрождать и систему складов для обеспечения мобилизации. Но!

Восстанавливать оказалось гораздо сложнее, чем уничтожать. То склада нет подходящего, землю надо покупать, строить, а то и закладывать на этот склад нечего. Пресловутый ВКПО (наиболее современный наш комплект военной формы на данный момент) пошел в войска массово только в 2015 году.

Где-то до 2018 года предприятия обеспечивали армию. Поэтому на склады к 2022 году этой формы попало немного. Та же история и с "Ратником". Но склады же надо было заполнять. Поэтому начали искать и закладывать старые форму и снаряжение.

И вот мобилизация. Интернет пестрит рекомендациями о том, что надо брать на войну и каким должно быть снаряжение. Старые сш-40 и бронежилеты Кираса м5 объявлены никуда не годными. То есть, даже те невеликие запасы имущества, которые были на складах - в глазах мобилизуемых обесценивают, пошли скандалы. Хотя на самом деле условному водителю центрподвоза, который будет ездить по маршруту Ростов - Луганск с матсредствами для группировки, не нужны тактический баллистический шлем, плитник пятого класса защиты и тактические ботинки Лева.

Федеральные структуры и региональные власти (у которых свободных средств зачастую гораздо больше чем у Минобороны) начали искать все, что можно купить. Перепрофилированные цеха малого бизнеса и профильные предприятия завалены заказами, но качественная продукция в больших объемах сразу не появится. А на рынке готовой продукции рост цен и при этом дефицит - все хорошее, условно говоря, частным образом уже купили. Это вынуждает сейчас закупать хоть что-то, не утруждая себя проведением испытаний, отчего и попадают на фронт всякие колпаки - 5. Коэффициент коррупции в этой картине происходящего относится к сфере интересов следственных органов.

А вообще надо понимать, что при всех проблемах, которые ее сопровождают, мобилизация все равно нужна. Есть на фронте места, где люди нужны не только сейчас, но "уже вчера".

https://t.me/mig41/22169

Особенности азиатского этикета. Для прибывшего в Индонезию Лаврова на трапе постелили красную ковровую дорожку. Байдену подвезли трап без дорожки.

https://t.me/boris_rozhin/70152

Студентов призвали в период независимости республик. К руководству России неоднократно обращались их родители, которые просили разрешить продолжить обучение. Теперь студенты очных отделений ДНР и ЛНР могут вернуться в вузы.

https://t.me/warfakes/8995

Герои не носят плащей, иногда они просто водят автобус. Как липецкие водители, которые несколько недель работали в зоне СВО – эвакуировали мирных жителей из Херсонской области в Крым. Спасли 6,5 тысячи человек – детей, инвалидов, пожилых. Часто вывозили людей под обстрелами.

https://t.me/+8LMurxgTnHk1ZDdi

Фронтовые будни Фронтовые будни. Обратите внимание на порядок позиций. Давайте посмотрим на другую сторону

Хороший свинарник.

Направление — Сватово, «Град» лупит по врагу. Терапевтический получился кадр Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» Народной милиции ДНР на Авдеевском направлении. https://t.me/rosich_ru/27799

Военнослужащие различных подразделений СпН России в зоне проведения СВО. Военнослужащий ВДВ в зоне СВО

Воины 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) в зоне проведения СВО на Украине. (с) Режим Б

https://t.me/rezhimbe

Отец и сын МЕНЯ РАДУЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РОЛИКИ И РЕПОРТАЖИ О ПОДГОТОВКЕ НАШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ МУЖИКОВ (от Сладкова). Есть разочарованные люди, говорящие: «это ж показуха». Ребят, чем больше внимание к процессу, тем меньше возможностей для «слайдовой войны». Я знаю, что замминистра обороны России генерал Юнус-Бек Евкуров день и ночь пашет, чтоб поднять боевую подготовку мобилизованных на высший уровень. Но тут комплекс: планы, их реализация, и обеспечение процесса (всё, от пуговицы до гаубицы). Теперь мы приходим к совершенствованию системы. Вы обратили внимание, что в подготовке не присутствуют (я не видел), симуляторы, тренажеры. Как только они станут активно применяться - это станет признаком удешевления и оптимизации процесса. Ну и единые стандарты (сроки, планы) боевой подготовки и обеспечения мобилизованных. Уверен, что пригодится.

Высший положительный признак - возврат к формированию кадрированных частей. Это когда сначала создают часть, штаб, печать, склады с формой, экипировкой, оружием боеприпасами, провизией. А потом призывают мобилизованных. Создали часть, сформировали - и в СВО. А не наоборот: людей набрать, потом все для них искать. Да, и полигонная практика между боями уже в рамках СВО, это важнейший элемент. Его, мне кажется, нужно развивать в равной мере с начальной подготовкой. Ребят, совершенствуемся. Это мысли невоенного репортера. (Сладков+)

https://t.me/mod_russia/21685

Военнослужащие подразделения армейского спецназа возле подбитого танка ВСУ.

Бывший работник театра с позывным «Артист».

На его мирные и творческие плечи упал груз ответственности и невозможность мириться с происходящим, поэтому «Артист» теперь защищает Родину. На вопрос (https://t.me/vataranenko/2784) «Почему?» отвечает «А кто, если не я?».

На службу «Артист» пошёл вместе со своим сыном. Отец переживает за него, так как тот недавно получил серьёзное ранение. Чтобы спасти сына, "Артист" тянул его на себе 300 метров. Парню оказали первую помощь, сейчас он выкарабкивается и скоро снова вернётся в строй.

История «Артиста» - один из примеров настоящей любви к родной земле, когда ставится неважно, какой ты профессии. Преобладающая часть тех, кто сейчас защищает Донбасс - люди, которые в обычной жизни занимаются чем-то мирным и не связанный с войной. Но когда война приходит в твой дом, приходится отложить дела и заслонить его своей грудью.

https://t.me/ssigny/48159

Уничтоженный под Угледаром британский МРАП "Мастифф".

Сухой отчет, но сколько за ним стоит!

Потери ВСУ в боях за Павловку по официальным данным МО РФ:

Пехота - 1400 человек

Бронетехника - 12 танков, 27 БМП, 30 прочих ББМ и тачанок

Артиллерия - 6 гаубиц (из них 2 M777)

Авиация - 2 штурмовика Су-25 и 1 вертолет Ми-8

БПЛА - 28 штук различных типов

https://t.me/boris_rozhin/70326

Пес «Бандит» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морпехи сейчас воюют в районе Павловки. Помимо того, что для морпехов это верный друг, Бандит на равне со всеми выполняет боевые задачи, в том числе перенося дополнительный БК в виде восьми магазинов и нескольких гранат.

https://t.me/ok_spn/21839

Бандит на передовой: морпехи ТОФ рассказали, как пес помогает им в ходе СВО. На передовую морпех Тихоокеанского флота с позывным Ярый привез собаку еще в середине июня. Помесь немецкой овчарки и обычной дворняжки - Бандит стал самым настоящим пехотным псом. К специальной собачьей разгрузке, которая в среднем весит около 12-15 килограммов, пес привык быстро. Есть и нашивка, и свой шеврон в виде собачьей лапы. Бойцы штурмовой группы берут с собой Бандита на самые опасные участки. Он всеобщий любимец. И дополнительные боеприпасы переносит, и разбудить может, когда надо. «Помогает нам также и в быту. И на боевой задаче, когда мы находимся где-то в лесу, он охраняет наш сон», - поделился морпех с позывным Бро. Бандит всегда рядом с хозяином. Давно привык к разгрузке и к очкам. Хорошо понимает, кто свой, а кто чужой. Например, съемочную группу «Звезды» он видит впервые, но реагирует абсолютно спокойно. Однако стоит появиться противнику - поведение собаки тут же изменится.

https://t.me/zvezdanews/100058

Могила военнослужащего ВСУ. Тело лежало рядом с подбитым "Бардаком". Мёртвого врага никто не обоссал, ничего не отрезал, не глумился...

Потому что мы Воины Христовы, а они нечисть. Мы не можем поступать по другому, потому что добро живёт внутри нас, а у них в душе бесы. Помните об этом.

https://t.me/vladlentatarsky/17486

Сотрудники ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю в зоне СВО.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции. «Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении Вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче Вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра будут вручены государственные награды», - отметил Николай Панков. Более сорока военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу. Также отличившимся военнослужащим было вручено шесть государственных наград. Ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России. Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны. Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

https://t.me/mod_russia/21846

Боевой товарищ наших воинов с Бурятии в зоне проведения СВО) кстати многих уже привезли домой в Бурятию наши бойцы) рад был видеть Пасеку к примеру нашего пёсика который был с нами на изюмском направлении, и не только, сейчас привыкает к мирной жизни в Бурятии.

https://t.me/rosich_ru/28407

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