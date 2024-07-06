Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.92

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant
Быть Воином - Жить Вечно! Спи спокойно герой!..
Донецк простился с погибшим десантником…
***
В среду, 20 апреля, жители города Донецка проводили в последний путь своего земляка.
Реутов Евгений героически погиб в ходе выполнения спецоперации на Украине… Это уже второй дончанин, который отдал жизнь за мирное небо над головой…
В тот роковой день Евгений вместе со своими сослуживцами под Николаевом обеспечивали прикрытие российских войск и попали под обстрел артиллерии противника. Осколки прилетели в окоп, где держали оборону наши солдатики. Многие из них получили ранения. А Евгений погиб сразу.
- Женя с детства мечтал быть военным, - рассказывают родные. – Не видел себя в никакой другой профессии. Это же большая честь – Родину защищать!
Он был надежным товарищем, общительным, искренним и доброжелательным человеком. «Таких больше нет…», - добавляют они.
Проститься с героем пришли сотни людей. Родственники и друзья, знакомые и просто местные жители, благодарные солдату за его подвиг. Присутствующих было очень и очень много. Такое горе просто не может оставить людей равнодушными…
«Вечная память достойному воину своей страны. Царствие небесное!»
«Низкий поклон родителям за воспитание такого сына! Евгений – герой! Благодаря таким ребятам у нас мирное небо над головой!»
«Покойся с миром, парнишка. Ты всегда будешь в наших сердцах. Сил родителям пережить такое горе…»
«Даже небо плачет, провожая в последний путь героя. Пусть земля тебе будет пухом!..»
«Быть Воином - Жить Вечно!!! Спи спокойно парень!!!».
Это только часть комментариев, которые адресованы погибшему солдату.
Реутова Евгения отпели в Успенском храме станицы Гундоровская. Под звук военного оркестра его проводили в последний путь.
На кладбище в районе «чугунки» появилась еще одна могила погибшему герою. Церемония прощания с защитником Родины прошла под звуки гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и залпы почетного караула.
Евгению было 25. Молодой, сильный, красивый — именно такие ребята служат в Вооруженных силах и всегда первые встают на защиту с оружием в руках. Для нас Евгений всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества…
Редакция газеты «Новость» выражает соболезнования родным, близким и друзьям…
https://t.me/newsdonetskrf/2118
Вот что написал Сергей Щегольков, 10 класс МБОУ СОШ № 13 г.Донецка.
Я горжусь своими земляками, выпускниками нашей школы Сергеем Шупиро, Сергеем Колесниковым, Александром Жарковым. Мы свято чтим память о них.открытие мемориального комплекса в МБОУ СОШ № 13
Я горжусь еще одним выпускником нашей школы. Это Евгений Реутов. Он погиб, освобождая город Мариуполь от неонацистов. Мне захотелось узнать о нем как можно больше. Учителя нашей школы рассказали, что Женя был очень добрым, общительным и ни от кого не скрывал свою мечту служить в десантных войсках. А для этого на уроках физкультуры выполнял все физические упражнения лучше всех: ему не было равных на брусьях и «перекладине», в беге на разные дистанции. А на уроках истории любимой его темой были подвиги наших солдат в годы Великой Отечественной войны.
Мне рассказали, что на одном из классных часов, где речь шла о том, почему мы должны любить свою Родину и почему некоторые уезжают из своей страны, а потом даже оскорбляют свою Родину, Женя ответил, что причина, по которой они это делают – убожество души, что он таких не уважает. Слова Жени, на мой взгляд, очень тесно перекликаются со словами журналиста Владимира Соловьева, который сказал: «Стало модно пренебрежительно отзываться о своей Родине. Не о правительстве, а именно о Родине. Для меня эти люди не существуют. С ними не о чем говорить. Они – генетическая мутация… людьми для меня не являются – манкутры…»Евгений Реутов, фото из открытых источников
В отличие от них Евгений Реутов любил свою Родину, гордился ей и с честью выполнил свой воинский долг. Он отдал свою жизнь, освобождая русских людей от нацистов в русском (не украинском), а именно русском городе Мариуполе. Этот город во время Великой Отечественной войны за десять дней был освобожден от фашистов, которые издевались над людьми. К сожалению, Жене Реутову пришлось погибнуть, защищая жителей города от современных фашистов.
С болью в сердце и со слезами на глазах я смотрел видео-ролик о Евгении Реутове. Эти кадры тронут душу каждого человека: вот перед нами счастливый юноша, детская мечта которого исполнилась он попал в ВДВ, вот он с чувством гордости за Родину держит флаг России и знамя ВДВ, на другом кадре – он со своими однополчанами, здесь же строки из его писем родным: «Кормят хорошо, стреляю хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ». «Мам, знаешь, есть такая профессия — Родину защищать». «Спите спокойно. Жека Реут вас защищает». И еще его слова, обращенные к другу, во время боев за Мариуполь: «Серега, давай иди в другой окоп, а то сейчас ко мне прилетит, помрешь вместе со мной…»
Жить по совести, не предавать интересов своей страны, быть верным идеалам своего народа – это главное, что усвоил Евгений Реутов с детства, а еще уважать веру отцов, уметь жертвовать собой, любить свою Родину. Все это пришло к нам от героев былых времен и мы обязаны беречь и приумножать эти знания. Мы будем помнить имена и чтить память выпускников нашей школы Сергея Шупиро, Сергея Колесникова, Александра Жаркова, Евгения Реутова, которые отдали жизни ради интересов своей Родины. Они любили ее, они защитили ее, их подвиги служат примером для нас. У них мы учимся тому, как надо любить свою Родину.
https://donetsk-dr.ru/2023/02/pamyat-o-nih-v-nashih-serdczah...
Короткие заметки
в новостном портале "battime.ru": https://battime.ru/na-ukraine-pogib-24-letnij-voennosluzhasc...
Панорама Ростов-на-Дону: https://www.panram.ru/archive/donbass-operativno/v-khode-spe...
МК.РУ.Ростов-на-Дону: https://rostov.mk.ru/social/2022/04/20/v-donecke-prostilis-s...
Донецкий Рабочий, май 2024:
В донецкой школе № 13 открыли Доску Памяти выпускников, погибших в СВОНОВОСТИ
АВТОР: Лилия Шептухова
В этот день почтить память солдат пришли школьники и педагоги образовательного учреждения, родственники погибших, руководители учреждений и общественных организаций города.В мероприятии приняли участие мамы героев, навсегда оставшихся молодыми, — Ирина Ивановна Реутова и Ольга Владимировна Парфенюк.Их сыновья, Евгений Реутов и Роман Парфенюк, заканчивали обучение в школе № 13 в разные годы. Однако есть то, что их объединяет — они стали героями, отдав свои жизни во имя Победы над нацизмом.Минутой молчания почтили присутствующие память всех героев, погибших за Родину в схватке с врагом.Очень важно, чтобы дети сейчас знали о боевых подвигах своих земляков и хранили память о них. Подвиги наших ребят станут для всех нравственным уроком, уроком долга и чести.Мы гордимся тем, что в наших школах есть такие ученики, которые с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг и являются для нас гордостью, примером отваги, мужества и героизма.
фото Андрея Сапунова
https://donetsk-dr.ru/2024/05/v-doneczkoj-shkole-%E2%84%96-1...
Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant
Иркутянин Иван Гарбузов погиб под обстрелом на Украине
АВТОР: АНАСТАСИЯ ОРЛОВА 22.03.2022О смерти еще одного иркутянина на Украине сообщили в Александро-Невском храме. Иван Антонович Гарбузов был верующим и с детства посещал храм.
Иван родился 13 февраля 2002 года в Иркутске в дружной семье, в которой всегда царили любовь и согласие. Учился в школе № 64. В 2011 год он стал алтарником храма, в 2014 году его принимают в отряд «Витязей» при храме Александра Невского, в 2015 становится старшим алтарником. В 2019 году митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим благословляет его на ношение стихаря.
Как рассказывают в храме, Иван всегда доводил дела до конца, был немногословным и добрым, и надежным.
Во время военно-патриотической смены детского лагеря «Роднички», куда Иван ездил практически каждое лето, он последние несколько лет неизменно был командиром отряда, зачастую имея в подчинении ребят гораздо старше его по возрасту. Также Иван был в составе той команды «Витязей», которая на турнире под названием «Честь и мужество», посвященном Дню образования спецподразделений России, единственный раз завоевала кубок, выиграв этот турнир.
Ивана всегда тянуло к технике. И в вооруженных силах РФ он проходил службу в должности механика-водителя БМП.
12 марта 2022 года при передислокации на территории Украины механизированная колонна российских войск, в составе которой двигался Иван Гарбузов, попала под обстрел украинских вооруженных формирований. Осколком мины Иван получил смертельное ранение.
«Свой гражданский и воинский долг, как и всё, за что он когда-либо брался, гвардии ефрейтор Иван Гарбузов выполнил до конца».
https://irk.today/2022/03/22/irkutyanin-ivan-garbuzov-pogib-...
АиФ-Иркутск.
В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб иркутянин Иван Анатольевич Гарбузов. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Марковского муниципального образования.
Иван родился 13 февраля 2002 года, учился в школе номер 64. Семья Гарбузовых воцерковленная, с малых лет мальчик был связан с приходом. В 2011 году стал алтарником храм Александра Невского, в 2014 году вступил в отряд «витязей». В 2015 году стал старшим алтарником. В 2019 году митрополит Иркутский и Ангарский Вадим благословил Ивана Гарбузова на ношение стихаря.
В Вооруженных силах проходил службу в должности механика-водителя БМП, любил работать с техникой. Получил звание ефрейтора еще до присяги. В ходе спецоперации 12 марта во время передислокации механизированная колонна попала под обстрел. Иван получил смертельное ранение осколком мины. Посмертно награжден орденом Мужества.
https://irk.aif.ru/society/irkutyanin_ivan_garbuzov_pogib_v_...
Марковское муниципальное образование
11.03.2022г при исполнении воинского долга во время спецоперации, проводимой российскими войсками на сопредельной с Россией территории, погиб Гарбузов Иван Анатонович.
Иван родился 13 февраля 2002 года, в городе Иркутске в дружной семье, где всегда царила любовь и согласие.
Учился в школе №64. Семья Гарбузовых воцерковленная семья, поэтому вся жизнь Ивана с самого рождения проходила на глазах прихода. В 2011 году он становится алтарником храма, в 2014г. его принимают в отряд «Витязей» при храме Александра Невского, в 2015г. становится старшим алтарником. В 2019г. митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим благословляет его на ношение стихаря. С малых лет Иван отличался целостностью натуры и основательностью. Когда ему что-то не нравилось, то он прямо это говорил.
Если брался за какое-то дело, то непременно доводил его до конца, Выполнив при этом работу с блеском. Его спокойствие и немногословность при общении вкупе с легкой и доброй улыбкой вызывали расположение и доверие к нему, чувство надежности. Во время военно-патриотической смены детского лагеря «Роднички», куда Иван ездил практически каждое лето, он последние несколько лет он неизменно был командиром отряда, зачастую имея в подчинении ребят гораздо старше его по возрасту. Также Иван был в составе той Команды «Витязей», которая на турнире под названием «Честь и мужество», просвещённом Дню образования спецподразделений России, проводимом ежегодно ветеранами спецназа РФ среди юношеских военно-патриотических клубов г.Иркутска и Иркутского района, единственный раз завоевала кубок, выиграв этот турнир! Ивана всегда тянуло к технике . Мы все помним, как не единожды он в праздник Богоявления ехал на «Урале» впереди крестного хода, сопровождая процессию колокольным звоном из колонок, а несколько дней накануне по многу часов возился с мотоциклом, готовя его к празднику. Он любил технику, а техника любила его. Вот и в вооружённых силах РФ он проходил службу в должности механика-водителя БМП. И там он тоже сумел проявить свой талант и недюжинные способности, выполняя в невероятно короткие сроки ремонт вверенной ему боевой техники, что очень ценится в боевой обстановке. Тем самым он заслужил высокий авторитет и уважение среди своих боевых товарищей, а также руководителя подразделения. О чем говорит присвоение ему звания гвардии ефрейтора ещё до момента приведения его к Присяге (!).
12 марта 2022 года при передислокации на территории Украины механизированная колонна российских войск, в составе которой двигался Иван Гарбузов, попала под обстрел украинских вооружённых формирований. Осколком мины Иван получил смертельное ранение. Свой гражданский и воинский долг, как и все, за что он когда-либо брался, гвардии ефрейтор Иван Гарбузов выполнил до конца…https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/3/22/22-03-2022g-so...
Короткие заметки:
Тг-канал "Работаем брат"
https://t.me/rabotaembrat/2320
WEACOM.RU
https://www.weacom.ru/news/irk/incident/208514
vesiskitim.ru
https://vesiskitim.ru/2022/03/23/20-letnii-pomoshchnik-svias...
Иркутск сегодня
https://irk.today/2022/03/29/angarchanin-pogib-v-hode-spetsi...
Иркутск Без формата
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/ivan-garbuzov-pogib-...
Пресс-служба Александро-Невского храма г.Иркутскаhttp://www.iemp.ru/prihod/prihod_d.php?ID=8301
Вячеслав Чешский из "Аftershock"
https://aftershock.news/?q=node/1083902&full
КП Иркутска
https://www.irk.kp.ru/online/news/4676016/
АИФ Иркутск
https://irk.aif.ru/society/irkutyanin_ivan_garbuzov_pogib_v_...
Любимый город
https://lyubimiigorod.ru/irkutsk/news/16982667
"Такие не предают". В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову19 мая 2023 г. © ГТРК «Иркутск» / Влад Бараненко, Михаил Глызин, Роман Казаков
Эта линейка у 64-й школы Иркутска торжественная, но не праздничная. Открывают мемориальную доску выпускнику Ивану Гарбузову. Он погиб в марте 2022-го. Посмертно награжден орденом Мужества."Последний телефонный разговор...Извините... Он сказал: "Никто, кроме нас"" — говорит отец кавалера ордена Мужества Ивана Гарбузова Антон Гарбузов.
Родителям Ивана непросто подобрать слова. Вместе с присутствующими они вспоминают сына. Иван с детства увлекался техникой. В армии был механиком-водителем БМП. Школьником почти каждое лето ездил в детский лагерь. Там был командиром отряда военно-патриотической смены. Вел за собой и руководил даже старшими товарищами. И всегда был готов помочь другим."Принеся в жертву свою жизнь, ребята дают шанс нам жить, растить детей", — говорит мама кавалера ордена Мужества Ивана Гарбузова Оксана Гарбузова.
С теплотой вспоминают Ивана школьные учителя. Они еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. Рассказывают, парень был надежным, скромным. Человеком с исключительными качествами.
"Верность, честность, благородство. И такие не предают обычно и не бросают своих друзей", — говорит учитель русского языка и литературы школы № 64 Иркутска Елена Головина.А еще, рассказывают родные и все, кто знал Ивана — он был одним из тех, кто всегда доводил начатое до конца. На службе всегда быстро и качественно чинил вверенную технику. Его уважали командиры, любили сослуживцы.
"Только благодаря таким ребятам мы будем жить дальше. У нас будут дети и внуки, которые смогут развиваться и жить под мирным небом. Строить города", — говорит мэр Иркутска Руслан Болотов.Мемориальная доска Ивану Гарбузову — третья в Иркутске, посвященная участникам СВО.
"Такие не предают". В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову.https://vestiirk.ru/news/takie-ne-predaiut-v-irkutske-otkryl...
Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant
К великому сожалению никакой информации о Герое я не нашла!!!
Несколько портретов из первых тем с работами художника Вадима Окладникова.Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
23 марта 2022 года на Изюмском направлении в Харьковской области Украины командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии майор Денис Ягидаров командовал подразделением российских войск. Столкнувшись с превосходящими силами противника, десантники приняли бой, в котором командир геройски погиб. Подробности подвига засекречены. Указом Президента Российской Федерации Денису Ягидарову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.https://geroi.dobro-support.ru/hero/24
Принимал участие на Украине в зоне СВО по защите Луганской и Донецкой народных республик. Погиб при выполнении боевого задания, за что было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В Вооружённые силы России поступил на срочную службу осенью в 2022 году, в 346-й отдельный разведывательный батальон Внутренних войск. Несколько раз ездил на Северный Кавказ как участник контртеррористических операций.
В 2004 году служил по контракту. Через год поступил и в 2010 году окончил с отличием РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова и был направлен в 31-й отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова 2-й степени бригаду Воздушно-десантных войск в городе Ульяновске. Сначала был назначен взводным командиром, а через три года стал командовать ротой и в этой должности прослужил до 2015 года.
С 2015 года возглавил штаб парашютно-десантного батальона. Затем командиром парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 2019 года.
Ягидаров Денис принимал участие в российской операции по присоединению Крыма к России в 2014 году.
За заслуги перед Россией Денис Ягидаров был награждён восемью медалями. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Ягидарову указом Президента РФ от 18 апреля 2022 года было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая Звезда» была передана семье Ягидарова 3 мая 2022 года.
Погибшего Героя России Дениса Сергеевича Ягидарова похоронили 6 апреля 2022 года в Нижегородской области в посёлке Тоншаево, где его именем назвали одну из улиц. В июне 2022 года на здании средней общеобразовательной школы в Санчурске, в которой был учеником Денис Ягидаров, была установлена памятная доска.
https://znanierussia.ru/articles/%D0%AF%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0...
https://rv-ryazan.ru/v-pamyat-o-geroe-rossii-denise-yagidaro...
Есть статья в сетевом издании "Континент": https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-yagidarov
11 июня 2022 г. в пгт Санчурске Кировской области на здании школы, в которой учился Д. Н. Ягидаров, была открыта мемориальная доска.
Мемориальная доска на здании школы в пгт Санчурске
11 июня 2022 года, врио губернатора встретился с родными Дениса Ягидарова и принял участие в церемонии открытия памятной доски в его честь.Врио губернатора Кировской области Александр Соколов выехал в Санчурский район, где состоялся митинг по случаю открытия мемориальной доски в честь выпускника санчурской школы — Героя Российской Федерации, командира парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России, гвардии майора Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Это первая на территории Кировской области мемориальная доска в память о героях, отдавших жизни во время спецоперации. Памятный знак установлен при содействии и под патронатом Российского военно-исторического общества и партии «Единая Россия».
Герой России Денис Ягидаров по окончании школы учился в Нижегородском кадетском корпусе им. Героя России И.В. Гурова, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был награжден восьми медалями за заслуги перед Отечеством. Посмертно Денису Ягидарову присвоено звание Героя Российской Федерации.
Глава региона встретился с мамой, вдовой и сестрой погибшего воина. Также у Дениса Ягидарова остались двое сыновей — 12 и 5 лет.
«Уважаемая Александра Петровна, уважаемая Людмила Николаевна, — обратился Александр Соколов к маме и вдове героя.
— Сложно подобрать слова, когда происходит такая трагедия. Мы потеряли настоящего патриота. Денис Сергеевич жил и погиб как настоящий мужчина. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Но он погиб не напрасно. Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле — фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине. Низкий поклон Денису Сергеевичу. Вечная память».
На церемонии присутствовали друзья и одноклассники Дениса Ягидарова.
«Он был скромным, очень ответственным, всегда первым приходил на помощь, — вспоминает одноклассница героя Ирина Смирнова.
— Увлекался спортом, участвовал во всех делах. Конечно, мы очень гордимся им. Это наша всеобщая скорбь и боль и всеобщая гордость. Мы всегда будем его помнить».
https://www.vremyan.ru/news/492974Пресс-центр Правительства Кировской области: https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/aleksandr-sokolov-poch...Небольшая статья в Рязанской областной газете: https://rg62.info/2022/06/13/vypuskniku-ryazanskogo-desantno...
2 августа 2022 года, в Ульяновске появилась Аллея Памяти, посвященная погибшим в ходе военной спецоперации на Украине десантникам 31-й бригады ВДВ. Пилоны с фотографиями размещены на подходе к Обелиску Вечной Славы.
Всего на Аллее размещено 12 фотографий погибших воинов. Многих парней наградили орденами Мужества. Троим присвоены звания Героев Российской Федерации. Все получили свои награды посмертно...
Среди 12 имен и портрет Ягидарова Дениса Сергеевича
17.03.1984 - 24.03.2022Ягидаров Денис Сергеевич. Фото: Алена СТРИЖОВА.
https://www.ul.kp.ru/daily/27427/4627275/
Новости Семикаракорска:
С 14 по 31 апреля 2023 года в Агротехнологическом техникуме города Семикараторска Ростовской одласти была размещена тематическая фотовыставка «Герои и подвиги», посвященная современным героям – участникам специальной военной операции, подготовленная Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны РФ.Фотовыставка «Герои и подвиги», посвященная героям – участникам специальной военной операции. Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Среди них был информационный плакат, посвященный Ягидарову Денису
https://semikarakorsk.bezformata.com/listnews/fotovistavka-g...
Краеведение на Вятке:
Публикации о Д. Н. Ягидарове:
Александр Соколов почтил память погибшего героя // Кировская правда. – Киров, 2022. – 13 июня (№ 47). – С. 1.
Долганова, А. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов посетил Санчурск / А. Долганова // Санчурский вестник. – Санчурск [Кировская обл.], 2022. – 18 июня (№49). – С. 1. Врио губернатора посетил митинг, посвящённый открытию мемориальной доски Героя РФ Д. С. Ягидарова.
Ягидаров Денис Сергеевич // Герои Страны : международный патриотический интернет-проект. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32492
Погибшему на Украине кировчанину присвоено звание Героя Российской Федерации // ВГородеКирове : [интернет-портал]. – URL: https://vgorodekirove.ru/news/pogibshemu-na-ukraine-kirovchaninu-prisvoeno-zvanie-geroja-rossijjskojj-federacii Статья из газеты «Санчурский вестник&ra
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Подполковник Фезул Бичикаев погиб при исполнении воинского долга на Украине
10:41 7.05.2022
Владикавказ. 7 мая. КрыльяTV — При исполнении воинского долга на Украине геройски погиб житель Владикавказа заместитель командира полка Фезул Бичикаев.
«С первых дней специальной военной операции командовал подразделениями на харьковском направлении, участвовал в боестолкновениях, поддерживая боевой дух подчиненных, шел плечом к плечу с рядовыми бойцами»,- сообщает блогер Олег Марзоев.
Бичикаев 2 мая лично повел разведчиков на выполнение особо важной боевой задачи. Серьезно повредив артерию, во время ожесточенного боя, подполковник продолжал подавлять огневые точки врага, руководил боем, обеспечивая сохранение жизни подчиненных.
Благодаря самопожертвованию и героизму офицера, удалось сохранить жизни военнослужащих, уничтожить диверсионную группу противника и выполнить боевую задачу.
Фезулу Бичикаеву было 36 лет. У него остались трое детей.
https://krilyatv.ru/podpolkovnik-fezul-bichikaev-pogib-pri-i...
На Украине погиб житель Северной Осетии Фезул Бичикаев
7 мая 2022Подполковник Бичикаев с первых дней специальной военной операции командовал подразделениями на харьковском направлении.
2 мая он, несмотря на высокую должность, лично повел разведчиков на выполнение особо важной боевой задачи. Превосходящая численностью диверсионная группа противника вышла встречным курсом, завязался ожесточенный бой. Бичикаев, вызвавший огонь на себя, получил тяжелое ранение, пуля перебила артерию.
Фезулу было 36 лет. У него остались двое сыновей и маленькая дочь.
https://dzen.ru/a/YnYpfRxvdEJthmru
Информационная поддержка Президента России
13 мая 2022
БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ ПОДПОЛКОВНИКА БИЧИКАЕВА2 мая при исполнении воинского долга на Украине геройски погиб житель Владикавказа заместитель командира полка ФЕЗУЛ БИЧИКАЕВ.
Фезул Автандилович обладал большим боевым опытом, неоднократно участвовал в выполнении специальных задач в Сирии.
С первых дней специальной военной операции командовал подразделениями на харьковском направлении, участвовал в боестолкновениях, поддерживая боевой дух подчиненных, шел плечом к плечу с рядовыми бойцами.
2 мая 2022 года, подполковник Бичикаев, несмотря на высокую должность, лично повел разведчиков на выполнение особо важной боевой задачи.
Превосходящая численностью диверсионная группа противника вышла встречным курсом, завязался ожесточенный бой. Бичикаев получил тяжелое ранение, пуля перебила артерию. Обладая непреклонной волей и высоким профессионализмом, он продолжал руководить боем. «Командир ранен!» — прозвучало в эфире.
«ЭТО ЦАРАПИНА! РАБОТАЙТЕ ДАЛЬШЕ! РАБОТАЙТЕ!» — ответил командир, продолжая подавлять огневые точки врага и руководить боем, обеспечивая сохранение жизни подчиненных.
Благодаря его грамотным действиям диверсионная группа противника была полностью уничтожена. В завершении боя наши разведчики стали вызывать друг друга в эфир, проверяя, все ли в строю. Но радиостанция командира молчала. Они бросились к его позиции: он истек кровью и уже не дышал, вражеская пуля, перебившая артерию, оборвала жизнь мужественного офицера.
Благодаря самопожертвованию и героизму офицера, удалось сохранить жизни военнослужащих, уничтожить диверсионную группу противника и выполнить боевую задачу.
Фезулу Бичикаеву было 36 лет. У него остались двое сыновей и маленькая дочь.
Вечная слава Герою!
Еланский Гарнизон: Официально
7 мая 2022
При исполнении воинского долга геройски погиб наш боевой товарищ, подполковник Бичикаев Фезул Автандилович.Осетия понесла тяжелую, невосполнимую утрату: с начала специальной военной операции народ республики впервые провожает в последний путь офицера такого ранга, заместителя командира полка, который погиб в солдатском строю с автоматом в руках, прикрывая своих подчиненных.
Ветеран вооруженных конфликтов, настоящий профессионал военного дела, Фезул Бичекаев грезил армией с детства: будучи учеником владикавказской школы №26 им.генерала армии И.Плиева, он принимает решение стать суворовцем первого набора Северо-Кавказского суворовского военного училища. Там ярко проявляется его военный талант: блестящие успехи в боевой подготовке и учебе, непререкаемый лидер для однокурсников, старшина роты, он окончил заведение с отличием и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище на факультет военной разведки, став одним из лучших курсантов. Молодой офицер выпускается с отличием, распределившись в войсковую разведку, проходил службу в Алтайском крае, став командиром разведывательного батальона. За выдающиеся успехи и безупречную службу он досрочно получает звание майора, а затем и подполковника, для дальнейшего прохождения службы направлен в Свердловскую область на вышестоящую должность заместителя командира полка.
Обладал большим боевым опытом, неоднократно участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
С первых дней специальной военной операции командовал подразделениями на харьковском направлении, участвовал в боестолкновениях, поддерживая боевой дух подчиненных, шел плечом к плечу с рядовыми бойцами.
2 мая 2022 года, подполковник Бичикаев, несмотря на высокую должность, лично повел разведчиков на выполнение особо важной боевой задачи.
Превосходящая численностью диверсионная группа противника вышла встречным курсом, завязался ожесточенный бой. Бичикаев получил тяжелое ранение, пуля перебила артерию. Обладая непреклонной волей и высоким профессионализмом, он продолжал руководить боем. «Командир ранен!» - прозвучало в эфире. «Это царапина! Работайте дальше! Работайте!» - ответил командир, продолжая подавлять огневые точки врага, и руководить боем, обеспечивая сохранение жизни подчиненных.
Благодаря его грамотным действиям диверсионная группа противника была полностью уничтожена. В завершении боя наши разведчики стали вызывать друг друга в эфир, проверяя, все ли в строю. Но радиостанция командира молчала. Они бросились к его позиции: он истек кровью и уже не дышал, вражеская пуля, перебившая артерию, оборвала жизнь мужественного офицера. Получив ранение, он, осознавая, что любое отвлечение бойцов на его перевязку и эвакуацию ослабит боевые порядки и подвергнет их опасности, поддерживал их огнем, руководил их действиями, отвечая в эфир: «Работайте дальше! Работайте!»
Благодаря самопожертвованию и героизму офицера удалось сохранить жизни наших военнослужащих, уничтожить диверсионную группу противника и выполнить боевую задачу. Подвиг подполковника Бичикаева, отдавшего свою жизнь во спасение боевых товарищей, его самопожертвование, профессионализм, беспримерная смелость, его офицерский путь и заслуги перед Отечеством достойны награждения званием Героя Российской Федерации!
Фезулу было 36 лет. У него остались двое сыновей и маленькая дочь.
Покойся с миром, брат… Вечная память и слава тебе!
Небольшие заметки:
ГТРК Россия Алания
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-peredal-ordena-muzhestva...
Владикавказ Без формата
https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/rso-a-bichikaev-...
Новости Осетии
https://ossetia.news/2022/05/07/na-ukraine-pogib-zhitel-seve...
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Во время СВО на Украине погиб еще один уроженец Коми
3 августа 2022 годаВ ходе специальной военной операции на Украине геройски погиб наш земляк, гвардии подполковник Иван Поздеев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.
"Иван Владимирович родился в селе Усть-Цильма. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала В.Ф. Маргелова. Служил в Ульяновске в 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова десантно-штурмовой бригаде.
Похороны состоятся в г. Псков.
Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
Вечная слава Ивану Владимировичу и вечная ему память!" - написал В.Уйба.
Комиинформ
https://komiinform.ru/news/237796/?ysclid=ls5mracl6853931850...
В марте 2023 года в эфире телеканала "Россия 24" вышел фильм "Во имя жизни" АО "Коми республиканский телевизионный канал". Он посвящён Герою России, гвардии подполковнику Ивану Поздееву. Родом боец из села Усть-Цильмы. Ещё в юношестве определился - будет военным. На разных должностях командиром служил в Иванове, Ульяновске, Пскове. В числе первых отправился на Украину. Благодаря грамотным действиям Ивана его полк уничтожил танк, два БТР и около 25 неонацистов. Но сам он погиб. Каким был военнослужащий и как выбрал такую профессию, расскажет Мария Саханёнок.
Светловолосый, голубоглазый, улыбчивый. Иван был главным помощником в семье. С малых лет помогал отцу - носил воду, занимался домашними делами. Все трудности всегда переносил по-взрослому и никогда ни на что не жаловался.
«Как-то мы с ним, в первом классе он был, мы поехали с ним в зубной, а там все родителей приглашают с ребёнком, может, реветь будет. Я говорю: "Ваня, будешь спокойно себя вести?" Говорит: "Да". Зашёл, зуб вытащили, сели в машину, молчит. Я в зеркало смотрю, у него слёзы потекли», - Владимир Поздеев, отец героя.
Учителя отмечали: в школьные годы Ваня всегда был миротворцем. Никогда не хотел конфликтов, всегда пытался решить проблему без ссор. Ко всему относился с добром.
«Когда мы стали знакомиться в классе, 1 сентября, я попросила их назвать себя. Они по очереди стали вставать и представляться, как их зовут. Встал этот светленький мальчишка и говорит - Иван Поздеев. Всё», - Ольга Чуркина, учитель героя.
«У него был любимый жест, когда у него что-то не получалось, особенно в 5 классе, он говорил: "Я сделаю это". Этот жест руками, кулачками. Я добьюсь. И это, понимаете, и во взрослой жизни осталось», - Екатерина Горчакова, классный руководитель героя.
В школьные годы увлекался резьбой по дереву. Даже сам создавал эскизы наличников для окон в доме родителей. Много читал, любил историю. Однажды по телевизору увидел программу о ВДВ, и сказал:"Я буду офицером". Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. На разных должностях служил в Пскове, Рязани, Иванове, Ульяновске. С красным дипломом закончил и военную академию им. Фрунзе в Москве.
- Товарищ гвардии полковник, майор Поздеев для вручения диплома прибыл. Служу России.
Усидчивый, настойчивый, Иван всегда и во всём стремился быть лучшим. К началу СВО на Украине подошёл с серьёзным боевым опытом за плечами. В феврале прошлого года в числе первых отправился на Украину. В одном из боёв получил ранение, но никому не сказал и продолжил воевать. Летом у села Белогорка противник начал прорывать линию нашей обороны. Десантники в пекле. Иван погиб от снайперской пули.
Указом Президента за мужество и отвагу посмертно ему присвоено звание Героя России.
- Я всё понимаю, мать не может понять. Конечно, горжусь. Но я бы хотел, чтобы он был жив.
Мария Саханёнок. Вести-Псков
https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/36987-bil-neonats...
Школа двух ГероевАВТОР: РЕДАКТОР 14.06.2023
Мемориальную доску в память о Герое России подполковнике ВДВ Иване Поздееве накануне Дня России установили на здании Усть-Цилемской школы имени Макара Бабикова. В этой школе Иван учился с 9 по 11 класс. Так встретились пути двух героев – Героя Советского Союза Макара Бабикова и Героя России Ивана Поздеева – как символ преемственности поколений и неразрывной связи исторических эпох.
Напомним, во время спецоперации Иван Поздеев был командиром гвардейского парашютно-десантного полка. Его полк оборонял район на юго-западе от населенного пункта Белогорка Херсонской области. 27 июля 2022 года противник пытался прорвать оборону и выбить подразделение десантников с позиции. Гвардии подполковник Иван Поздеев грамотно организовал оборону, ввел в бой резерв полка и лично его возглавил. Он вышел во фланг наступающего противника и сосредоточенным огнем боевых машин и танка нанес огневое поражение его передовым подразделениям. Противник понес значительные потери и отошел в район населенного пункта Терновка.
Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года Золотой Звездой Героя России посмертно награжден выпускник Усть-Цилемской СОШ, гвардии подполковник воздушно-десантных войск Иван Поздеев.
Благодаря грамотному командованию Ивана Поздеева уничтожены танк, два БТР и около 25 бойцов противника. Рубеж был удержан, но самого командира смертельно ранил вражеский снайпер. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни личного состава. Похоронен Иван Поздеев в Пскове, где живет его семья.
Право открытия мемориальной доски было предоставлено отцу героя – Владимиру Поздееву и дочерям героя – Валерии и Анне. Они вместе со своей мамой проделали дальний путь из Пскова.
После церемонии открытия в актовом зале школы состоялся вечер памяти «Баллада о русском воине». На экране демонстрировались фото– и видеокадры о жизни и службе будущего героя. Одноклассники и друзья Ивана рассказывали о нем как о целеустремленном человеке, талантливом музыканте, верном и преданном друге, надежном товарище, любящем сыне, брате, муже, отце, отважном солдате, заботливом командире, доблестном офицере.
2022 год стал рекордным по количеству присвоения российским солдатам высшего воинского звания – Героя России, к сожалению, в большинстве случаев посмертно. Среди Героев России и жители Усть-Цилемского района. Первым солдатом, удостоенным этого звания, стал морской пехотинец, гвардии капитан Владимир Носов, погибший смертью храбрых в ходе специальной военной операции 26 марта 2022 года.
Артур АРТЕЕВ. Фото газеты «Красная Печора»
http://respublika11.ru/2023/06/14/shkola-dvuh-geroev/
В Иваново открылся уголок памяти погибшего на СВО Ивана Поздеева
В полку, где служил уроженец Коми, так почтили память товарища.В 217-м парашютно-десантном полку в Иваново, которое входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, открылись уголки памяти, посвященные участникам СВО. Среди отмеченных бойцов — уроженец Коми гвардии подполковник Иван Поздеев. На специальном стенде разместили его фотографию и биографию.Кроме того, в уголке памяти есть сведения о других участниках спецоперации со слоганами «Слава Героям России», «Мы будем равняться на вашу отвагу, мужество и честь». В качестве мемориала, куда будут складывать цветы — застеленная солдатская кровать с флагом России и военным беретом.Напомним, Иван Владимирович Поздеев родился в селе Усть-Цильма. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала В.Ф. Маргелова.
В августе 2022 года стало известно о его гибели в ходе СВО. Во время спецоперации на Украине служил командиром 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его полк оборонял район на юго-западе от населённого пункта Белогорка Херсонской области. 28 июля противник пытался прорвать оборону и выбить подразделение десантников с позиции. Гвардии подполковник Иван Поздеев грамотно организовал оборону, ввел в бой резерв полка и лично его возглавил. Он вышел во фланг наступающего противника и сосредоточенным огнем боевых машин и танка нанес огневое поражение его передовым подразделениям. Противник понес значительные потери и отошел в район населенного пункта Терновка.
Благодаря ему уничтожены танк, 2 БТРа и около 25 украинских военнослужащих. Рубеж был удержан, но сам командир получил смертельное ранение после выстрела вражеского снайпера. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни личного состава.
Ему присвоили звание Героя России посмертно.
https://www.bnkomi.ru/data/news/161450/В августе 2023 года был открыт памятник Поздееву Ивану. — Открытие памятника Герою Российской Федерации, гвардии подполковнику Ивану Владимировичу Поздееву – это воистину очень важное и значимое событие не только для Усть-Цильмы, но и для всей Республики Коми и России. Для многих из вас Иван Владимирович был учеником, товарищем, земляком. Простой сельский парень, который с детства имел мечту – Родину защищать. Память об Иване Владимировиче, как и обо всех ребятах, погибших в ходе специальной военной операции, мы будем хранить вечно – это наш долг перед потомками, — подчеркнул глава Коми Владимир Уйба.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям командира были уничтожены до пяти танков, четырех бронетранспортеров, до 60 военных, а также четыре минометных расчета ВСУ. Рубеж был удержан, но сам командир погиб от снайперского выстрела. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни личного состава. Похоронен в Пскове.
https://www.bnkomi.ru/data/news/162093/
Заметки:
Информационное агентство БНК
https://www.bnkomi.ru/data/news/148930/
Книга Паямяти Ивановской обл.
https://37kp.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%...
Сайт Герои страны
https://rtg.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32820
Статья в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5...
Дополнительные материалы.
Сегодня у нас будут еще фото с Токаревым, которые не уместились в прошлой теме, но я обещала их выставить.Предыдушие темы с Героем:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.91
19 мая прошёл второй турнир по лёгкой атлетике посвящённый памяти Токарева Николая в сельском поселении Булыкское
https://vk.com/im?sel=785685223&w=wall-203453829_355%2Fe950eebfbe8c014bae
https://vk.com/im?sel=785685223&w=wall-203453829_354%2F665d98a560cbd4f42e
И на сегодня всё! По ссылке можно посмотреть все темы с работами художника Вадима Окладникова.
Светлая всем нашим парням память!
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
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