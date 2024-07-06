Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.92

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону. Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Быть Воином - Жить Вечно! Спи спокойно герой!..

Донецк простился с погибшим десантником…

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В среду, 20 апреля, жители города Донецка проводили в последний путь своего земляка.

Реутов Евгений героически погиб в ходе выполнения спецоперации на Украине… Это уже второй дончанин, который отдал жизнь за мирное небо над головой…

В тот роковой день Евгений вместе со своими сослуживцами под Николаевом обеспечивали прикрытие российских войск и попали под обстрел артиллерии противника. Осколки прилетели в окоп, где держали оборону наши солдатики. Многие из них получили ранения. А Евгений погиб сразу.

- Женя с детства мечтал быть военным, - рассказывают родные. – Не видел себя в никакой другой профессии. Это же большая честь – Родину защищать!

Он был надежным товарищем, общительным, искренним и доброжелательным человеком. «Таких больше нет…», - добавляют они.

Проститься с героем пришли сотни людей. Родственники и друзья, знакомые и просто местные жители, благодарные солдату за его подвиг. Присутствующих было очень и очень много. Такое горе просто не может оставить людей равнодушными…

«Вечная память достойному воину своей страны. Царствие небесное!»

«Низкий поклон родителям за воспитание такого сына! Евгений – герой! Благодаря таким ребятам у нас мирное небо над головой!»

«Покойся с миром, парнишка. Ты всегда будешь в наших сердцах. Сил родителям пережить такое горе…»

«Даже небо плачет, провожая в последний путь героя. Пусть земля тебе будет пухом!..»

«Быть Воином - Жить Вечно!!! Спи спокойно парень!!!».

Это только часть комментариев, которые адресованы погибшему солдату.

Реутова Евгения отпели в Успенском храме станицы Гундоровская. Под звук военного оркестра его проводили в последний путь.

На кладбище в районе «чугунки» появилась еще одна могила погибшему герою. Церемония прощания с защитником Родины прошла под звуки гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и залпы почетного караула.

Евгению было 25. Молодой, сильный, красивый — именно такие ребята служат в Вооруженных силах и всегда первые встают на защиту с оружием в руках. Для нас Евгений всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества…

Редакция газеты «Новость» выражает соболезнования родным, близким и друзьям…

https://t.me/newsdonetskrf/2118

Вот что написал Сергей Щегольков, 10 класс МБОУ СОШ № 13 г.Донецка.

Я горжусь своими земляками, выпускниками нашей школы Сергеем Шупиро, Сергеем Колесниковым, Александром Жарковым. Мы свято чтим память о них. открытие мемориального комплекса в МБОУ СОШ № 13

Я горжусь еще одним выпускником нашей школы. Это Евгений Реутов. Он погиб, освобождая город Мариуполь от неонацистов. Мне захотелось узнать о нем как можно больше. Учителя нашей школы рассказали, что Женя был очень добрым, общительным и ни от кого не скрывал свою мечту служить в десантных войсках. А для этого на уроках физкультуры выполнял все физические упражнения лучше всех: ему не было равных на брусьях и «перекладине», в беге на разные дистанции. А на уроках истории любимой его темой были подвиги наших солдат в годы Великой Отечественной войны.

Мне рассказали, что на одном из классных часов, где речь шла о том, почему мы должны любить свою Родину и почему некоторые уезжают из своей страны, а потом даже оскорбляют свою Родину, Женя ответил, что причина, по которой они это делают – убожество души, что он таких не уважает. Слова Жени, на мой взгляд, очень тесно перекликаются со словами журналиста Владимира Соловьева, который сказал: «Стало модно пренебрежительно отзываться о своей Родине. Не о правительстве, а именно о Родине. Для меня эти люди не существуют. С ними не о чем говорить. Они – генетическая мутация… людьми для меня не являются – манкутры…» Евгений Реутов, фото из открытых источников

В отличие от них Евгений Реутов любил свою Родину, гордился ей и с честью выполнил свой воинский долг. Он отдал свою жизнь, освобождая русских людей от нацистов в русском (не украинском), а именно русском городе Мариуполе. Этот город во время Великой Отечественной войны за десять дней был освобожден от фашистов, которые издевались над людьми. К сожалению, Жене Реутову пришлось погибнуть, защищая жителей города от современных фашистов.

С болью в сердце и со слезами на глазах я смотрел видео-ролик о Евгении Реутове. Эти кадры тронут душу каждого человека: вот перед нами счастливый юноша, детская мечта которого исполнилась он попал в ВДВ, вот он с чувством гордости за Родину держит флаг России и знамя ВДВ, на другом кадре – он со своими однополчанами, здесь же строки из его писем родным: «Кормят хорошо, стреляю хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ». «Мам, знаешь, есть такая профессия — Родину защищать». «Спите спокойно. Жека Реут вас защищает». И еще его слова, обращенные к другу, во время боев за Мариуполь: «Серега, давай иди в другой окоп, а то сейчас ко мне прилетит, помрешь вместе со мной…»

Жить по совести, не предавать интересов своей страны, быть верным идеалам своего народа – это главное, что усвоил Евгений Реутов с детства, а еще уважать веру отцов, уметь жертвовать собой, любить свою Родину. Все это пришло к нам от героев былых времен и мы обязаны беречь и приумножать эти знания. Мы будем помнить имена и чтить память выпускников нашей школы Сергея Шупиро, Сергея Колесникова, Александра Жаркова, Евгения Реутова, которые отдали жизни ради интересов своей Родины. Они любили ее, они защитили ее, их подвиги служат примером для нас. У них мы учимся тому, как надо любить свою Родину.

https://donetsk-dr.ru/2023/02/pamyat-o-nih-v-nashih-serdczah...

Короткие заметки

в новостном портале "battime.ru": https://battime.ru/na-ukraine-pogib-24-letnij-voennosluzhasc...

Панорама Ростов-на-Дону: https://www.panram.ru/archive/donbass-operativno/v-khode-spe...

МК.РУ.Ростов-на-Дону: https://rostov.mk.ru/social/2022/04/20/v-donecke-prostilis-s...

Донецкий Рабочий, май 2024:

В донецкой школе № 13 открыли Доску Памяти выпускников, погибших в СВО НОВОСТИ

АВТОР: Лилия Шептухова

В этот день почтить память солдат пришли школьники и педагоги образовательного учреждения, родственники погибших, руководители учреждений и общественных организаций города. В мероприятии приняли участие мамы героев, навсегда оставшихся молодыми, — Ирина Ивановна Реутова и Ольга Владимировна Парфенюк. Их сыновья, Евгений Реутов и Роман Парфенюк, заканчивали обучение в школе № 13 в разные годы. Однако есть то, что их объединяет — они стали героями, отдав свои жизни во имя Победы над нацизмом. Минутой молчания почтили присутствующие память всех героев, погибших за Родину в схватке с врагом. Очень важно, чтобы дети сейчас знали о боевых подвигах своих земляков и хранили память о них. Подвиги наших ребят станут для всех нравственным уроком, уроком долга и чести. Мы гордимся тем, что в наших школах есть такие ученики, которые с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг и являются для нас гордостью, примером отваги, мужества и героизма.

фото Андрея Сапунова

https://donetsk-dr.ru/2024/05/v-doneczkoj-shkole-%E2%84%96-1...

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Иркутянин Иван Гарбузов погиб под обстрелом на Украине

АВТОР: АНАСТАСИЯ ОРЛОВА 22.03.2022 О смерти еще одного иркутянина на Украине сообщили в Александро-Невском храме. Иван Антонович Гарбузов был верующим и с детства посещал храм.

Иван родился 13 февраля 2002 года в Иркутске в дружной семье, в которой всегда царили любовь и согласие. Учился в школе № 64. В 2011 год он стал алтарником храма, в 2014 году его принимают в отряд «Витязей» при храме Александра Невского, в 2015 становится старшим алтарником. В 2019 году митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим благословляет его на ношение стихаря.

Как рассказывают в храме, Иван всегда доводил дела до конца, был немногословным и добрым, и надежным.

Во время военно-патриотической смены детского лагеря «Роднички», куда Иван ездил практически каждое лето, он последние несколько лет неизменно был командиром отряда, зачастую имея в подчинении ребят гораздо старше его по возрасту. Также Иван был в составе той команды «Витязей», которая на турнире под названием «Честь и мужество», посвященном Дню образования спецподразделений России, единственный раз завоевала кубок, выиграв этот турнир.

Ивана всегда тянуло к технике. И в вооруженных силах РФ он проходил службу в должности механика-водителя БМП.

12 марта 2022 года при передислокации на территории Украины механизированная колонна российских войск, в составе которой двигался Иван Гарбузов, попала под обстрел украинских вооруженных формирований. Осколком мины Иван получил смертельное ранение.

«Свой гражданский и воинский долг, как и всё, за что он когда-либо брался, гвардии ефрейтор Иван Гарбузов выполнил до конца».

https://irk.today/2022/03/22/irkutyanin-ivan-garbuzov-pogib-...

АиФ-Иркутск.

В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб иркутянин Иван Анатольевич Гарбузов. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Марковского муниципального образования.

Иван родился 13 февраля 2002 года, учился в школе номер 64. Семья Гарбузовых воцерковленная, с малых лет мальчик был связан с приходом. В 2011 году стал алтарником храм Александра Невского, в 2014 году вступил в отряд «витязей». В 2015 году стал старшим алтарником. В 2019 году митрополит Иркутский и Ангарский Вадим благословил Ивана Гарбузова на ношение стихаря.

В Вооруженных силах проходил службу в должности механика-водителя БМП, любил работать с техникой. Получил звание ефрейтора еще до присяги. В ходе спецоперации 12 марта во время передислокации механизированная колонна попала под обстрел. Иван получил смертельное ранение осколком мины. Посмертно награжден орденом Мужества.

https://irk.aif.ru/society/irkutyanin_ivan_garbuzov_pogib_v_...

Марковское муниципальное образование

11.03.2022г при исполнении воинского долга во время спецоперации, проводимой российскими войсками на сопредельной с Россией территории, погиб Гарбузов Иван Анатонович.

Иван родился 13 февраля 2002 года, в городе Иркутске в дружной семье, где всегда царила любовь и согласие.

Учился в школе №64. Семья Гарбузовых воцерковленная семья, поэтому вся жизнь Ивана с самого рождения проходила на глазах прихода. В 2011 году он становится алтарником храма, в 2014г. его принимают в отряд «Витязей» при храме Александра Невского, в 2015г. становится старшим алтарником. В 2019г. митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим благословляет его на ношение стихаря. С малых лет Иван отличался целостностью натуры и основательностью. Когда ему что-то не нравилось, то он прямо это говорил.

Если брался за какое-то дело, то непременно доводил его до конца, Выполнив при этом работу с блеском. Его спокойствие и немногословность при общении вкупе с легкой и доброй улыбкой вызывали расположение и доверие к нему, чувство надежности. Во время военно-патриотической смены детского лагеря «Роднички», куда Иван ездил практически каждое лето, он последние несколько лет он неизменно был командиром отряда, зачастую имея в подчинении ребят гораздо старше его по возрасту. Также Иван был в составе той Команды «Витязей», которая на турнире под названием «Честь и мужество», просвещённом Дню образования спецподразделений России, проводимом ежегодно ветеранами спецназа РФ среди юношеских военно-патриотических клубов г.Иркутска и Иркутского района, единственный раз завоевала кубок, выиграв этот турнир! Ивана всегда тянуло к технике . Мы все помним, как не единожды он в праздник Богоявления ехал на «Урале» впереди крестного хода, сопровождая процессию колокольным звоном из колонок, а несколько дней накануне по многу часов возился с мотоциклом, готовя его к празднику. Он любил технику, а техника любила его. Вот и в вооружённых силах РФ он проходил службу в должности механика-водителя БМП. И там он тоже сумел проявить свой талант и недюжинные способности, выполняя в невероятно короткие сроки ремонт вверенной ему боевой техники, что очень ценится в боевой обстановке. Тем самым он заслужил высокий авторитет и уважение среди своих боевых товарищей, а также руководителя подразделения. О чем говорит присвоение ему звания гвардии ефрейтора ещё до момента приведения его к Присяге (!).

12 марта 2022 года при передислокации на территории Украины механизированная колонна российских войск, в составе которой двигался Иван Гарбузов, попала под обстрел украинских вооружённых формирований. Осколком мины Иван получил смертельное ранение. Свой гражданский и воинский долг, как и все, за что он когда-либо брался, гвардии ефрейтор Иван Гарбузов выполнил до конца…https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/3/22/22-03-2022g-so...

Короткие заметки:

Тг-канал "Работаем брат"

https://t.me/rabotaembrat/2320

WEACOM.RU

https://www.weacom.ru/news/irk/incident/208514

vesiskitim.ru

https://vesiskitim.ru/2022/03/23/20-letnii-pomoshchnik-svias...

Иркутск сегодня

https://irk.today/2022/03/29/angarchanin-pogib-v-hode-spetsi...

Иркутск Без формата

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/ivan-garbuzov-pogib-...

Пресс-служба Александро-Невского храма г.Иркутска http://www.iemp.ru/prihod/prihod_d.php?ID=8301

Вячеслав Чешский из "Аftershock"

https://aftershock.news/?q=node/1083902&full

КП Иркутска

https://www.irk.kp.ru/online/news/4676016/

АИФ Иркутск

https://irk.aif.ru/society/irkutyanin_ivan_garbuzov_pogib_v_...

Любимый город

https://lyubimiigorod.ru/irkutsk/news/16982667

"Такие не предают". В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову 19 мая 2023 г. © ГТРК «Иркутск» / Влад Бараненко, Михаил Глызин, Роман Казаков

Эта линейка у 64-й школы Иркутска торжественная, но не праздничная. Открывают мемориальную доску выпускнику Ивану Гарбузову. Он погиб в марте 2022-го. Посмертно награжден орденом Мужества. "Последний телефонный разговор...Извините... Он сказал: "Никто, кроме нас"" — говорит отец кавалера ордена Мужества Ивана Гарбузова Антон Гарбузов.

Родителям Ивана непросто подобрать слова. Вместе с присутствующими они вспоминают сына. Иван с детства увлекался техникой. В армии был механиком-водителем БМП. Школьником почти каждое лето ездил в детский лагерь. Там был командиром отряда военно-патриотической смены. Вел за собой и руководил даже старшими товарищами. И всегда был готов помочь другим. "Принеся в жертву свою жизнь, ребята дают шанс нам жить, растить детей", — говорит мама кавалера ордена Мужества Ивана Гарбузова Оксана Гарбузова.

С теплотой вспоминают Ивана школьные учителя. Они еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. Рассказывают, парень был надежным, скромным. Человеком с исключительными качествами.

"Верность, честность, благородство. И такие не предают обычно и не бросают своих друзей", — говорит учитель русского языка и литературы школы № 64 Иркутска Елена Головина. А еще, рассказывают родные и все, кто знал Ивана — он был одним из тех, кто всегда доводил начатое до конца. На службе всегда быстро и качественно чинил вверенную технику. Его уважали командиры, любили сослуживцы.

"Только благодаря таким ребятам мы будем жить дальше. У нас будут дети и внуки, которые смогут развиваться и жить под мирным небом. Строить города", — говорит мэр Иркутска Руслан Болотов. Мемориальная доска Ивану Гарбузову — третья в Иркутске, посвященная участникам СВО.

"Такие не предают". В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову. https://vestiirk.ru/news/takie-ne-predaiut-v-irkutske-otkryl...

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

К великому сожалению никакой информации о Герое я не нашла!!! Несколько портретов из первых тем с работами художника Вадима Окладникова. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

23 марта 2022 года на Изюмском направлении в Харьковской области Украины командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии майор Денис Ягидаров командовал подразделением российских войск. Столкнувшись с превосходящими силами противника, десантники приняли бой, в котором командир геройски погиб. Подробности подвига засекречены. Указом Президента Российской Федерации Денису Ягидарову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. https://geroi.dobro-support.ru/hero/24