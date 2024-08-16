Давно надо этим заниматься

Свершилось.

Глава узбекской диаспоры Усман Баратов отказал русским в самом праве на существование. Прямым текстом, на видео, спокойно так. Считай, русским официально отказано в праве иметь свою страну. В России должны быть россияне, узбеки, азербайджанцы, таджики и другие. Потому что этим «другим» нельзя ассимилироваться, а надо сохранить свою идентичность и древние красивые обычаи.

Идентичности не должно быть только у русских, а то Усману Баратову обидно.

Зато русским можно умирать на войне. Вот это Усман Баратов разрешит. Потому что у «ценных специалистов» лапки. Правда уважать он русского солдата тоже не будет - и прямо называет их у себя в Одноклассниках «петухами». Этот пост висел у него месяц, с 16 декабря. Вчера гражданин Баратов написал, что его взломали. Русские националисты, не иначе. Навалили ли русские скинхеды Баратову в штаны не сообщается, но тоже возможно. Это кстати не единственный его такой пост, он глумится над патриархом, сравнивает российских солдат с немецкими, обвиняет Путина в брошенных детях. И вот итог. Теперь вы знаете, что такое диаспоры - от главы одной из них. И в России сегодня миллионы таких «тожероссиян», которые живут 10-20 и более лет, но россиянами являются только по паспорту. Они презирают Россию и русских, презирают российские законы, для них страна - это кормовая база. В 90-е они выгнали русских с национальных окраин, которые за 20 лет превратились в засранные кишлаки, где невозможно жить и нормально работать. И вот теперь они пришли в Россию. Ассимилироваться они здесь не хотят и живут диаспорами. Они забивают ногами русскую девочку в Нижнем Тагиле, избивают русских в Белгороде, поливают помоями и избивают русских полицейских в Санкт-Петербурге, спокойно толпой нападают на русского пожарного в Екатеринбурге.

Именно поэтому диаспоры, являющиеся по сути ОПГ, должны быть вне закона. Получение российского паспорта без знания русского языка должно быть невозможным в принципе. И уж точно паспорта не должны продаваться диаспорами в качестве подарка к ящику мандаринов. А вместо провалившейся межнациональной политики требуются четкие законы и ответственность перед законом. По одной простой причине - запасной России у нас нет.

И именно поэтому должна быть программа возвращения русских в Россию, о которой говорим уже более 30 лет, но воз и ныне там. И пока русские, с семьями и образованием, годами обивают пороги - зачастую безграмотные, радикальные и ненавидящие Россию «ценные специалисты» массово получают российские паспорта. И тут же вливаются в национальные диаспоры - чтобы случайно идентичность не растерять и кинжал не выронить.

Это я высказал свое видение. Для пущей объективности можете почитать мнение моих друзей и коллег:

https://t.me/MedvedevVesti/16452

https://t.me/dva_majors/32903

https://t.me/shalnyak/9527

https://t.me/ghost_of_novorossia/19303

https://t.me/rustroyka1945/15382

https://t.me/SonOfMonarchy/14157

https://t.me/warhistoryalconafter/142410

https://t.me/voenacher/59555

https://t.me/grishkafilippov/17349

Усман Баратов парень находчивый и сразу придумал, что его взломали злые скинхеды. Видимо, взломали много лет назад и все годы писали от его имени гадости. Но почему-то суд прохладно встретил эту стройную версию.

Сегодня Росфинмониторинг внес Усмана Баратова в реестр террористов и экстремистов.

С уважением, Сергей Zergulio Колясников. Русский из России.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/56817



А вот "Два майора":

Глава узбекской диаспоры Усман Баратов, который отказал русским в самом праве на существование, оскорблял бойцов ВС РФ, патриарха и президента - сегодня получил 4 года общего режима. Его залипуха про взлом соцсетей не сработала.

Мало. Лет десять было бы в самый раз.

https://t.me/dva_majors/49549

А вот еще один характерный приме с главой очередной ОПГ-диаспорки В Питере главу узбекской ОПГ диаспоры поймали на порче агитационных плакатов кандидата в депутаты Саввы Федосеева.

Савва самовыдвиженец (его канал (https://t.me/russia_and_anvil)), одним из пунктов его избирательной кампании является решение проблемы мигрантов в городе - конкретно в его родном Литейном округе, от которого он, собственно, и избирается. Федосеев из политиков «новой» волны - это которые лично ходят по дворам и каждый день общаются с десятками, а то и сотнями людей, знакомясь с ними и узнавая у них о волнующих их проблемах. Известен своими добрыми русскими взглядами, как и автор сих строк, придя к ним в 2014 через знакомство с незабвенным СиПом. До участия в политике Савва активно занимался (и сейчас занимается по возможности) волонтёрством, практически не вылезая с Донбасса (отправил гуманитарки на десятки миллионов рублей). Также является руководителем цеха Народная аптечка СПб (https://xn--80aaaari9ascipg6a1e4f.xn--p1ai/chto-vnutri-aptec...) и организатором Русской Юрслужбы (https://t.me/s/ruslawyerclub).

Так вот, у одного из многонациональных эмиссаров, узнавшего об участии в выборах русских людей, полыхнуло так, что он принялся бродить по Литейному (от которого избирается Савва) в поисках агитационных плакатов, срывая их и портя (это, кстати, административка). Таковым оказался уроженец Узбекистана Равшанбек Курбанов - глава узбекской ОПГ, маскирующейся под культурно-языковую автономию. Гражданин Российской Федерации, бывший с 2000 по 2019 год депутатом от «Единой России», ныне снова зарегистрированный кандидатом от Литейного округа (то есть, прямой конкурент Саввы), инфильтрованный в органы власти для защиты интересов своих земляков (сейчас работает в чиновничьей среде по дружбанародной линии - организовывает фестивали плова). Нахождение такого персонажа в рядах правящей партии очень даже характерно для едросов - Равшан на их фоне смотрится органично. Кстати, и биография у него соответствующая - имеет судимость за незаконное хранение оружия. Ну куда с такими данными ещё можно было бы пойти...

а в«Единую Россию» его приняли.

https://t.me/c/2050257270/1261

Зато Равшанбек был учредителем целого ряда ценнейших и необходимых этнических организаций для освоения бюджетов на «фестивали плова»: ЗАО «Узбекистан СПБ», Узбекской национально-культурной автономии «Согдиана», а недавно учредил и теперь руководит благотворительным фондом «Узмир» (очевидно, расшифровывается как «Узбекский мир»). Возглавлял совет старейшин узбекской диаспоры и саму узбекскую национально-культурную автономию, издавал газету для мигрантов «Петербург Уз».

Органично его портрет дополняет судимость за хранение оружия. В общем ценнейший кадр. Правоохранительным органам обязательно нужно обратить на него внимание. Напоминаем авторитетным представителям ОПГ-диаспор, что административная ответственность за уничтожение или повреждение агитационных материалов предусмотрена специальной статьёй 5.14 КоАП РФ.

Если у нас в стране такие люди занимаются публичной политикой — это какой-то позор.

https://t.me/mnogonazi/18340

А вот еще один ОПГ-диаспоренок: Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов высказался по ситуации в Курской области.

Мы перевели его видеообращение с помощью нейросети. Бахром призвал всех мигрантов: узбеков, таджиков, киргизов быстрее убегать из региона.

Обратите внимание на реакции, большинство его подписчиков рады вторжению хохлов в Курскую область.

https://t.me/mnogonazi/18229

Кейс с главой узбекской диаспоры Бахромом Исмаиловым получился очень удачный, даже Мирзаян справедливо возмущён (скрин). После нашей публикации об этом написали под 200 каналов (в том числе и крупных), вся Россия узнала какая это лицемерная крыса. Буквально паразит на теле нашей многонациональной страны, который тихонько пилит бюджеты на фестивалях плова, а чуть что призывает бежать.

И его дешевый антикриз (посмотреть вот тут: https://t.me/mnogonazi/18253) про «деды вместе воевали», «если надо мы все сплотимся», «вы все нацисты» только всё усугубил.

Сейчас он пытается прикрываться павшими на СВО узбеками, что тоже, конечно же, кринж. Какое отношение к ним имеет Бахром? Никакого.

Вместо этого Бахром мог бы у себя на канале хотя бы пропиарить какой-нибудь фонд, который занимается гуманитаркой или самим организовывать гуманитарную миссию, ведь у них там типо много людей в диаспоре, но нет. В принципе всё с этим иностранным специалистом давно понятно.

https://t.me/mnogonazi/18345

Вот они диаспоры во всей красе!