Забытый герой. Как боец выстоял против колонны врага и угнал немецкий танк

В прошлый раз у нас шел разговор о танке КВ и я обещала поставить историю танкиста Семена Коновалова. История Семена Коновалова достойна экранизации. Фото из семейного архива

О подвиге танкиста Семёна Коновалова не ходит легенд, а ведь его история напоминает остросюжетную военную драму. Один советский танк целый день отбивается от вражеской колонны. Неделю экипаж считают погибшим, но три танкиста возвращаются на передовую, не просто выжив - еще и угнав немецкий танк. Разве в такое можно поверить?

15 февраля 2021 года Герою Советского Союза Семёну Коновалову исполнилось бы 100 лет. О его подвиге «АиФ-Казань» рассказала дочь танкиста Ирина Бродская. Вот эта история.

Одиночная крепость

В наградном листе танкиста до сих пор можно прочесть скорбную фразу: «достоин посмертного присвоения звания «Герой Советского Союза». Но «Золотую Звезду» Семёну Коновалову все-таки вручили еще при жизни, несмотря на то, что командир батальона в июле 1942 года отправил экипаж тяжёлого танка «КВ» на верную смерть. Семён Коновалов до войны. Фото: Фото из семейного архива

Тот бой 13 июля 1942 года вошел в историю. 21-летнему командиру Коновалову и его экипажу предстояло отвлечь на себя внимание подходившей вражеской колонны, чтобы наши танки могли продвинуться дальше от села Нижнее-Митятинское в Ростовской области.

Жертва была вынужденной – у «КВ» сломалась система подачи топлива, и он встал на ремонт. С командиром оставалось еще шестеро членов экипажа. Положение выбрали выгодное – машину укрыли в лощине, так, что её не было видно. Но просто переждать, подпустив врага к деревне, было нельзя. Чтобы завлечь противника, танкисты выпустили в воздух красную ракету – сигнал, которого враг ждал от своих разведчиков. Когда колонна подошла ближе, «КВ» ударил по ней прямой наводкой. Горящий головной танк заставил колонну ретироваться, но вскоре к лощине один за другим вышли еще 75 (!) машин. Фашисты были уверены, что в овраге прячутся несколько советских танков, но там был лишь один «КВ» Коновалова, который починили аккурат к началу боя. Семён Коновалов в годы Великой Отечественной войны. Фото: Фото из семейного архива

Это было танго над пропастью. Командир подпускал вражескую колонну на 500 метров, метко стрелял и менял позицию, «танцуя» из одного укрытия в другое. Так он подбил ещё четыре вражеских танка. Три раза один «КВ» заставлял отступать целую колонну. Вторая, третья атака – и каждый раз враг терял технику. На руку экипажу Коновалова сыграло то, что к нему было не подобраться – кругом топи да овраги. Танкисты отбивались до последнего снаряда – от рассвета до сумерек, подбив 19 танков, две бронемашины и шесть мотоциклов с автоматчиками. Только после этого фашисты с 75 метров взорвали эту одиночную крепость.

«На утро командир танкового батальона прислал на место боя разведгруппу, которая обнаружила груды искорёженного металла, - рассказывает Ирина Бродская. – О подвиге доложили в штаб, уточнив, что экипаж танка погиб, и отцу присвоили звание Героя посмертно...».

Три танкиста

Один Бог знает, как Семёну удалось выжить. Но встречать трудности лицом к лицу ему было не впервой. Деревенский паренёк из села Ямбулатово (ныне Верхнеуслонский район Татарстана) ещё в младенчестве потерял отца. Уже в восьмом классе Сеня помогал матери содержать семью – устроился на почту, развозил письма и газеты по деревням. После школы, чтобы поступить в Саратовское бронетанковое училище, приписал себе год. До сих пор во многих источниках указано, что Коновалов родился в 1920 году вместо 1921-го. Войну он встретил на литовской погранзаставе. Даже не успел испугаться - немецкий снаряд пробил стену казармы прямо над койкой Семёна. Семён Коновалов (в центре) после войны в окружении близких родственников из деревни Ямбулатово. Фото: Фото из семейного архива

Его учили воевать, но был ли он готов к бою? Сам танкист писал: «…до начала Великой Отечественной войны мы свою армию перевооружить новыми современными танками не сумели… Во-вторых, не сумели вооружить нашу армию автоматическим оружием. В-третьих, со старой границы снялись, а новые границы укрепить не успели. Оборонительные работы были выполнены лишь на 10-15%. В превосходстве над нашей авиацией действовала немецкая». Семён Коновалов в послевоенные годы. Фото: Фото из семейного архива

С первых дней войны он привык идти в атаку, несмотря на очевидное превосходство противника. «На нашем участке против наших 17 танков немцы бросали по 50 танков с поддержкой артиллерии… Несмотря на то что мы в составе танковой роты уничтожали до 26 танков противника, но и свои потери – по 6, по 9 танков - мы несли», - писал он.

В Эстонии командира Коновалова настигло первое за войну ранение - осколок. Пока доставляли в госпиталь по воде, судно с ранеными атаковала вражеская подлодка. Коновалов чудом спасся на случайном сторожевом катере. За войну он трижды лежал в госпиталях с осколочными ранениями. Один из осколков попал в голову, оставив шрам на переносице. И всё же каждый раз Семён выживал.

Выжил он и в том неравном бою в ростовских оврагах. Помимо Коновалова из горящего танка через нижний люк спаслись лишь двое – техник-лейтенант Серебряков и наводчик орудия Дементьев. Ещё неделю они пробирались к линии фронта через немецкий тыл. Семён Коновалов (стоит слева) с женой Надеждой (сидит слева), у которой на руках маленькая дочь Ирина. Житомир, 1954 год. Фото: Фото из семейного архива

«Слышали где-то канонаду, так и ориентировались, - говорит Ирина Бродская. – Папа рассказывал, что шли ночами, перебиваясь подножным кормом, пока не заметили у реки одинокий немецкий танк. Когда часовые отвлеклись, танкисты атаковали, захватили машину, а для конспирации надели вражескую форму поверх своей. Одна из последних фотографий Семёна Коновалова в военной форме. Фото: Фото из семейного архива

На угнанной немецкой машине (вероятно, это был PzKpfw III или IV) ночью три танкиста незаметно пристроились в хвост вражеской автоколонне и вскоре открыли огонь, давили машины и так вырвались на передовую. Смельчаки попали под двусторонний обстрел – снаряды летели и с нашего, и с вражеского фланга. Досталось им, конечно, изрядно. Попробуй, докажи, что ты свой, когда сам на немецком танке, да ещё и в фашистской форме!»

Есть сведения, что на угнанном немецком танке Коновалов воевал еще некоторое время. Награду Герой получил в марте 1943 года и поспешил взять отпуск, чтобы поделиться радостью с матерью.

Но дома его не ждали.

Когда ночью танкист постучал в окно родительского дома, мать залилась слезами: «Уходите! Мой Семён погиб, вот похоронка…» Пару дней радости и снова проводы на фронт.

Коновалов прошёл Сталинград, Курскую дугу, окончил войну в Германии командиром танкового батальона. Семён Коновалов с единственным внуком Юрой. Конец 1980-х. Фото: Фото из семейного архива

Последний поклон

Семён Васильевич нечасто вспоминал о войне, хотя продолжил службу и после Победы. В Казань майор запаса переехал с семьёй в конце 1950-х. Преподавал в танковом училище, работал на железной дороге, в ГАИ, инженером на заводе ЭВМ.

Трудоголик и аккуратист, он не давал супруге Надежде Яковлевне с дочкой даже грядки в саду разбивать. Натягивал верёвку и по ней вымерял, чтобы делянки шли ровно. Дисциплину домашним тоже устроил военную. Поблажек не признавал. «Отец всего добивался своим трудом, не помню, чтобы когда-то обращался за помощью. С мамой часто просили его, чтобы он добился получения квартиры с большими квадратными метрами. На это отец отвечал коротко: «Я не за квартиру воевал, вам надо, вы и просите»», – рассказала И.Бродская. Жили Коноваловы дружно – Семен Васильевич делал всю мужскую работу по дому и любимых женщин учил самостоятельности. «Папа, зачем мне знать, как гвозди забивать? Я же девочка», – говорила Ирина отцу. «В жизни на себя только надеяться нужно, всякие знания пригодятся», – говорил Семен Коновалов дочери. «Помню, папа в санаторий уехал, а у нас в саду крылечко опустилось, я об этом в письме ему написала. «Вскрой половые доски, там увидишь лаги, замени изношенную на новую и доски заново забей», – написал в ответном письме отец. Так что сюсюканий и послаблений дома никогда не было», – смеется Ирина Бродская. Как персональный пенсионер всесоюзного значения мог бы по талонам получить хорошую мебель, претендовать на расширение жилплощади, но на все уговоры домашних жёстко отвечал: «Я не для этого воевал!»

А для чего же? Ирина Семёновна раскладывает газетные вырезки со статьями о подвиге отца, достаёт семейный фотоальбом. На фото молодой подтянутый военный. На обороте снимка надпись: «Наде от Сени К. Когда тебе будет тяжело, вспоминайте меня! Я никогда не падал духом, защищал я Родину свою за тех, кто так искренно любит мать-Отчизну». Герои Советского Союза у памятника Мусе Джалилю. Фото: Фото из семейного архива

А чем отплатили ему за героизм? Для него даже не нашлось места на Аллее героев на Арском кладбище. Можно было, говорит Ирина Семёновна, конечно, найти за взятку, но гроб пришлось бы внести ночью через щель в заборе. А как же почётный караул, прощальные выстрелы?

Похоронили Героя в казанском поселке Дербышки. Умер Семен Васильевич в 68 лет. Его здоровье было подорвано ранениями, но в больницы он никогда не обращался. С героем прощались не только родственники, друзья, коллеги, но и его любимые березки. Их Семен Васильевич посадил еще в 60-х годах, когда с семьей заезжал в дом №15 по улице Кирпичникова. «Подул сильный ветер, и эти березки наклонились к окнам, они будто прощались с отцом, отдавая ему последний поклон», – улыбнулась Ирина Бродская.

Сегодня именем Коновалова названа одна из улиц в селе Ямбулатово Верхнеуслонского района Татарстана (его место рождения – прим. ред.). В 2005 году 2-я Владимирская улица в Казани была переименована в честь героя-танкиста Семена Коновалова. В декабре 2019 года мемориальная доска установлена на фасаде дома №15 по улице Кирпичникова в Казани, где герой жил вместе с семьей. В казанском парке Победы на пантеоне героев была установлена именная табличка Коновалова Семена Васильевича.

КСТАТИ

Осенью 2014 года в мировой прокат вышла американская военная драма «Ярость», сюжет которой схож с историей Семёна Коновалова. В фильме экипаж танка Sherman также попадает в засаду и вынужденно встает на ремонт машины, когда навстречу им движется немецкая колонна. Экипаж вступает в неравный бой и наносит значительный урон колонне противника, но в итоге в живых остается только один солдат. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт и Шайа Лабаф. К слову, один из операторов ленты - россиянин Роман Васьянов. После выхода картины специализированные издания начали публиковать историю Семёна Коновалова. Знали ли о ней создатели американской драмы, неизвестно.