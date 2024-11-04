Актюбинский завод хромовых соединений, экспортирующий свою продукцию в 30 стран мира, в конце сентября, со слов работников, несколько дней простаивал. Причина, названная хозяевами — нехватка сырья. Мол, закупали они кальцинированную соду из Башкирии, а теперь, по независящим от фирмы обстоятельствам, из России железнодорожные перевозки затруднены.

8 октября рабочие и ИТР возмутились этим и вышли на забастовку. У здания завода они простояли до вечера. На встречу к ним прибыли представители инспекции труда, городской администрации и полиции. Пролетарии говорили, что отсутствие сырья не должно влиять на зарплату.

— За сентябрь нам собираются выдать зарплату в лучшем случае 150 тысяч тенге. То есть к постоянному тарифу вознаграждение всего 20%. Не мы несём ответственность за отсутствие соды, которая нужна для получения хромовых соединений. В этом вина руководства завода, которое вовремя не создало её запас, — сказал слесарь цеха №4 Жанузак Маден.

…С начала капиталистических горе-реформ в Казахстане на претензии рабочих к задерживающим зарплату капиталистам принято было отвечать «Это ваши проблемы». С лёгкой руки Назарбаева, который в начале 90-х приводил пример американцев, у которых, мол, принято надеяться только на себя, не обращаться за помощью даже к родственникам и отвечать на претензии «Это ваши проблемы».

А почему, собственно, рабочие не должны отвечать так же? Нет сырья – это проблемы хозяев предприятия, рабочие от этого страдать не должны. Предприятие-то принадлежит не им! Значит, хозяева должны как-то учитывать риски и иметь в виду другие источники сырья.

По правилам АЗХС, объём зарплаты полностью зависит от количества продукции и успешности продаж. При стопроцентном выполнении планов производства и реализации зарплата работников доходила до 300 тысяч тенге. Сейчас она составляет примерно 140–150 тысяч тенге.

Также работники заявили о неудобствах, которые до вопиющего понижения зарплат терпели. По их словам, спецодежду им выдают раз в год, обувь они носят одну и ту же во все сезоны. Организация питания в заводской столовой налажена из рук вон плохо.

Зампредседателя правления АЗХС Радий Фахретдинов пообещал, обсудить требования работников с руководящим составом. Этого оказалось достаточно, чтобы работники вернулись к рабочим местам.

Поверили ли они обещаниям? Вряд ли. Просто нет у наших заводских рабочих опыта борьбы за свои права. Это – первое выступление за всё время существования АЗХС в капиталистических реалиях. У нефтяников – есть, но связи с ними у заводчан нет.

Комментарий редакции сайта РТФ:

В рыночных реалиях отношения сводятся к обмену денег на товар. Время рабочего — такой же товар, как все остальное на рынке. Рабочий свой товар продал, владелец завода купил. Так почему он считает, что может не платить?

Не сумел воспользоваться покупкой? Так это проблемы покупателя, а не продавца.

Вы можете купить айфон, чтобы обсуждать по нему миллионные контракты, или чтобы забивать гвозди. Цена будет одинаковая. Заплатить ее вам придется перед тем, как использовать покупку. И даже если бизнес-партнер окажется жуликом, а гвоздь прочнее айфона, денег вам никто не вернет.

Ведь это тот сам риск, из которого якобы складывается прибыль «уважаемых людей». «Атлант» покупаете на рынке сырье и рабочую силу. А потом перепродает все это в виде готовой продукции, получая прибыль — «плату за риск». Если риск несет рабочий, значит и прибыль должна быть его.

❔ Почему же делиться рисками атланты готовы, а прибылью нет? Как думаете? Напишите в комментариях.