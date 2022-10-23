Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 25

Если Мужчина не воин, то Родину его ждёт оккупация, семью плен, а имя его - Позор.
Некоторые рисункиАвтор: @ezhkinkotАвтор: @ezhkinkotАвтор: Елена ШехватоваАвтор: Елена ШехватоваАвтор: @dazbastadrawАвтор: Борис ЗаболотскийАвтор: Борис ЗаболотскийАвтор: Борис ЗаболотскийАвтор @pozivnoy_hАвтор @pozivnoy_hАвтор @pozivnoy_h
В Москве появилась выставка, которая посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции. Организатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны. © РИА Новости / Евгений Одиноков
Российского военно-исторического общества о Героях Великой Отечественной войны и Героях России - участниках специальной военной операции на Украине и в Донбассе «Герои с вечно русским сердцем» открылась в 4 парках Москвы: «Музеон» (на Крымской набережной), а также в Таганском, Перовском и Бабушкинском парках.Памятник командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшему при освобождении Волновахи Владимиру Жоге торжественно открыли на площади его имени в центре города 14 октября 2022 года.А еще в сентябре был открыт памятный знак в Ставрополдье
И, как всегда, немного юмораСоветник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из России на уровне 10-20 долларов за баррель.
Красиво висел всего 15 минут.Потом испугались сами, убрали, но обвинили Россию. Это, мол, страна Мордора их порочит.
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