Без рук и без ног продолжила борьбу с фашистами 

О героической девушке - санитарке Зине Туснолобовой сегодня мало кто помнит. Между тем, оставшись без рук и без ног, молодая девчонка смогла продолжить борьбу с фашизмом. Своим примером и мужеством она вдохновила людей на борьбу.

Письма с фронта

Супружеская пара Иосифа Марченко и Зинаиды Туснолобовой хорошо известна старожилам города Полоцка. Новости СМИ2

× Как позже признавалась сама Зина, она оказалась в самом пекле. За три дня непрерывных сражений она вынесла на себе с поля боя сорок раненых вместе с оружием.Вот что она писала в своём письме родным.

Дорогая мама, братик Женька. Пишу вам с воронежской горящей земли. Если бы вы знали, что здесь творится. Днём и ночью стонет земля. За каждый метр идёт кровавая битва... Но вы не волнуйтесь за меня. Пуля ищет боязливых, а я же, знаете, не из таких.

Зина не раздумывая бросалась на помощь под артобстрелами, делала перевязки под свистом пуль и таскала на себе здоровенных бойцов. За восемь месяцев она вынесла с линии огня 123 раненых солдат и офицеров. Фото: телеканал Царьград/mil.by

2 февраля 1943 года стало роковым днем в её жизни. Шёл тяжёлый бой за станцию Горшечное, в ходе которого серьёзное ранение получил командир взвода. В то время как Зина ползла к нему, разрывная пуля пробила ей обе ноги. Но девушка продолжила искать раненного офицера. Обнаружив его мёртвым, она решила забрать его планшет и документы и вернуться обратно в траншею. Но не смогла. В это время немцы перешли в контратаку. Зина притворилась мёртвой. Один из гитлеровцев подошёл к ней, ударил ногой в живот, а потом стал добивать прикладом по голове.

Её, полуживую, спустя два дня подобрали разведчики. Зина перенесла восемь тяжёлых операций, но спасти руки и ноги из-за сильной гангрены врачам так и не удалось. Долгое время ей было сложно осознать и принять то, что с ней произошло. Но окружающие её люди помогали ей справляться с физическими и душевными ранами. Левую руку врачи ей разделили и обшили мышцами так, чтобы получились два сжимающихся "пальца". Так она научилась брать предметы руками. На остаток правой руки Зине сделали резиновую манжету, в которую вставлялся карандаш, и она смогла заново научиться писать. Первое, что она написала, было письмо-обращение к воинам 1-го Прибалтийского фронта, которое было опубликовано 13 мая 1944 года во фронтовой газете "Вперёд на врага". Фото: телеканал Царьград/mil.by

Истребляйте, как бешеных псов

Дорогие мои! Пусть это письмо дойдёт до сердца каждого из вас. Его пишет человек, которого гитлеровцы лишили всего: счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. У меня нет ни рук, ни ног… Это сделали фашисты… Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Фашистские изверги отняли у меня всё. Осталось только молодое сердце, полное ненависти к гитлеровской Германии... Мои родные, когда вы пойдёте в атаку, вспомните обо мне! Вспомните и не щадите проклятых захватчиков! Истребляйте их, как бешеных псов!

Это письмо тронуло до глубины души всех, кто его читал. В редакцию газеты посыпались ответы с фронта. Первыми откликнулись девушки-снайперы: Валя Фатеева, Маша Борисова, Таня Рубанович и другие. Они написали коротко – "мы слышим твой голос и отомстим за тебя". С конвейеров заводов стали сходить танки и самолёты с надписью "За Зину Туснолобову".

Таким образом, находясь на больничной койке, она продолжала бить врага. Зине стали организовывать выступления на заводах, где она прямо с носилок очень эмоционально обращалась к рабочим. Люди слушали её со слезами на глазах. Письма, адресованные покалеченной девушке, шли в редакцию фронтовой газеты "Вперёд на врага" сотнями. Её полный страдания призыв бить и уничтожать врага воодушевил многих. Писали и ей лично. Зина активно общалась с фронтовиками. Но в глубине души ждала лишь одного-единственного письма – от любимого. Она не знала, как Иосиф отреагирует на то, что она стала калекой – без рук и без ног. Она долго не решалась написать Иосифу. Не знала, как сообщить ему о том, что с ней произошло. Но не желая быть в тягость молодому, красивому, полному сил парню, продиктовала медсестре такое письмо: «Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина». Однако он, узнав, что Зина жива, только лишь расплакался от счастья.

Фото: телеканал Царьград/mil.by

"Милая моя малышка! Родная моя страдалица! – написал он ей. – Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя – мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживём мы счастливо".

Нужно жить

Послание от Иосифа стало для Зины спасением. Она окончательно воспряла духом и решила во что бы то ни стало вернуться к полноценной жизни. Ей изготовили протезы, на которых она научилась ходить заново. Зина перенесла восемь тяжёлых операций, но спасти руки и ноги из-за сильной гангрены врачам так и не удалось. Фото: mil.by

Со слов сына Владимира:

— На самом деле родители поженились после войны, в 1946 году, — уточняет Владимир Марченко. — Отец тоже был инвалидом. В 1944-м получил тяжелое ранение в ногу. Лечился в госпитале в Крыму. Поправился, демобилизовался и сразу поехал к матери. Их встреча произошла не в Полоцке, как об этом нередко можно прочитать, а в Ленинске-Кузнецком. Именно сюда, в город детства и юности, мама вернулась после всех операций и протезирования.

В госпиталях — в Свердловске и Москве — она провела 15 месяцев. Потом за ней приехала мать. Добраться до дома было непросто: сколько тогда в стране было инвалидов! Но деньги на дорогу до Ленинска-Кузнецкого собрала «Комсомольская правда». Газета шефствовала над мамой.



В июле 1943-го отец не был на фронте. Он попал туда только в 1944-м, а до этого служил в военной части на Дальнем Востоке. Отец — украинец. Был кадровым военным, его перебрасывали из одной части в другую. Перед войной оказался в Ленинске-Кузнецком. Познакомился с мамой.

Про начало их любви я ничего не могу рассказать. Об этом в семье особо не рассказывали. А вот как они относились друг к другу в зрелом возрасте, хорошо видел. Отец трогательно о маме заботился: увидит первый цветок или ягоду — ей несет. Помогал по дому, занимался огородом, садом, держал хозяйство — поросенка, кур, кроликов. Думаю, мама всегда чувствовала себя любимой.

А в 1947 году родители перебрались из Сибири в Беларусь. И кто тогда, при таком далеком переезде, думал про эти письма, что их нужно хранить? Что-то, возможно, потерялось уже тогда…

Иосиф вернулся с войны, прихрамывая на раненую ногу, с тростью в руке. Зина встретила его, стоя на протезах. Уверенно шагнула навстречу. В ту минуту не было людей счастливее, чем Зинаида и Иосиф. Уже на следующий день они объявили маме Зины, что хотят жить вместе и попросили благословить их. Через год, когда на яблонях, посаженных Иосифом, уже появились первые листья, Зину увезли в роддом. У Марченко-Туснолобовых родился сын. А ещё через полтора года второй. К несчастью, оба мальчика умерли.

— До меня у мамы было двое сыновей — Славик и Толя. Родились друг за другом. И умерли маленькими — где-то до года-полутора. Родители жили тогда в коммуналке, у соседки была открытая форма туберкулеза. Возможно, заразились от нее. А может, повлиял сибирский климат. Мама всю свою жизнь переживала из-за этого, — вспоминает Владимир.

Супруги с трудом пережили это горе, но привычка жить, не сгибаясь, помогла им выстоять. Зинаида Михайловна научилась вести хозяйство, готовить, шить. Она не переставала мечтать о детях. Бог услышал её молитвы. В семье появился сын, а потом дочь. Владимир родился уже в Полоцке, в 1951-м. Потом у супругов Марченко появилась дочь Нина. Ее Зинаида Михайловна родила в 39 лет.

Владимир Иосифович сейчас на пенсии. Много лет проработал в «Полоцкгазе» на руководящих должностях. Кандидат в мастера спорта по водным лыжам. Его дочь Юлия — инженер-строитель. Сестра Нина Есипенок — швея. У нее двое сыновей — Алексей и Тимофей.

И всегда рядом с Зиной был её Иосиф, настоящая опора, защита, первый помощник. Туснолобова и после войны продолжала вдохновлять людей на жизнь. Она выступала в школах, на заводах, своим примером показывала, как надо стойко преодолевать все препятствия и радоваться каждому мирному дню. Главное – не падать духом. Ведь нужно жить! – любила повторять Зина. Фото: телеканал Царьград/mil.by

6 декабря 1957 года Зинаиде Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза. "За исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым" в 1965 году она была удостоена высшей награды Международного Красного Креста. В Полоцке, где проживала семья одна из улиц и медицинский колледж названы её именем. А в Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, которая вручается ежегодно женщинам-матерям.

Умерла Зинаида Туснолобова 20 мая 1980 года в Полоцке. Ей было 59 лет. Иосиф пережил ее ненамного. В 1987 году в доме, в котором они проживали, открыли Мемориальный музей — рассказывает сын Владимир Марченко.

Владимир Марченко

В Полоцке установлен в ее честь памятник рядом с Мемориальным музеем-квартирой

— Несмотря на то, что мама была известным на всю страну человеком, а отец — директором артели «Пищевик», жили мы всегда скромно. Телевизор я впервые увидел в 8-м классе.

От отца и матери я учился трудолюбию, жизнелюбию, честности. Кстати, мог не пойти в армию: оба родителя инвалиды. Но мать настояла — дисциплины ради, в сердцах собиралась даже отправить в морфлот. Но потом пожалела, все же там служили три года. Повестка мне пришла в ракетные войска. После армии я стал более ответственным человеком.





https://tsargrad.tv/articles/bez-ruk-i-bez-nog-prodolzhila-borbu-s-fashistami-neverojatnaja-istorija-22-letnej-sanitarki-ziny-tusnolobovoj_247267?utm_referrer=mirtesen.ru

https://radiovera.ru/iosif-marchenko-i-zinaida-tusnolobova.html

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=23769

https://news.tut.by/society/442717.html