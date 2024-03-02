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Цапля на обед и крыса на ужин

Ондатра в воде

Снабжение продуктами экспедиции в степи Киргизии, в которую я попал с родителями во времена СССР, было не только не на высоте, а совсем в упаднеческом состоянии. Иногда приходилось покупать на свои деньги продукты в ближайших деревнях и сёлах.

Из всей «вкусности» был ящик тушёнки и кусочек сливочного масла размером 50*30*30 см, из которого наш повар с помощью нехитрого инструмента, похожего на шприц, выдавливал кругляки (шайбы) по 20 грамм каждому на завтрак.

Масло сливочное

А тушёнка действительно была вкусная, не то, что продаётся сегодня в магазинах. Недаром на ящике с тушёнкой было написано «Стратегические запасы», а каждая банка была покрыта толстым слоем солидола. Эту тушёнку можно было есть в любом виде: или добавлять в какое-то блюдо, например, в макароны или картошку, или есть сырой, то есть прямо из банки.

Говядина тушеная

Но согласитесь, ящика тушёнки явно недостаточно на летний сезон для 20 человек, из которых состояла наша экспедиция. Конечно, были и другие продукты: крупы, рыбные консервы, сахар и серый хлеб «кирпичиком». Каши мы ели каждый день по три раза – на завтрак, обед и ужин. А вот консервы – только на обед. Консервы «Карась в томатном соусе» наш повар выдавал по одной банке на двоих, а тушёнку иногда добавлял в супы, сваренные из той же крупы, или в каши. Например, перловый суп с тушёнкой на первое и пшённая каша на второе.

Карась в томатном соусе

Экспедиционные палатки стояли на берегу арыка, в котором водились караси и щуки, поэтому раз или два в неделю у нас были рыбные дни. Но рыба - это не мясо, а народу хотелось чего-нибудь мясного. Пусть это было бы мясо курицы, гуся, хрюшки, утки, цапли, коровы, лошади, слона или крокодила!!! Мы бы съели всё. В рассказе «Змея под подушкой или подарок из Киргизии» я говорил о миграции черепах, но к тому моменту, о чем говорится в этом рассказе, их уже было не найти, поэтому до черепашьего супа дело не дошло.

ЦАПЛЯ НА ОБЕД

Экспедиция состояла из гражданских - это геологи, буровики, геодезисты и солдат стройбата, которые выполняли функции рабочих. По утрам народ на машинах разъезжался на работу в степь, и в палаточном городке оставались четыре человека: Петя Шатов – шеф-повар, как мы его звали, его заместитель по фамилии Клинг (имя не знаю), моя младшая сестра и я. По молодости лет мы с сестрой тогда не работали.

Члены экспедиции

Петя и Клинг, как и все наши солдаты, служили тогда в ближайшей военной части и на время были прикомандированы поварами к нашей экспедиции. Петя был главным по кухне, а Клинг – его заместителем: заготавливал дрова для котлов, таскал воду из пробуренной скважины, короче, был на подхвате. К ним было придано два здоровенных чугунных котла ёмкостью по 250 литров с «барашками» на крышках, очень похожих на фото ниже, в которых они варили свои супы и каши.

Котел для приготовления пищи

И вот, в один прекрасный день прибегает ко мне Петя-повар и говорит: «Серёга, я знаю, что у вас есть ружьё и предлагаю что-нибудь подстрелить».

- Да что ты подстрелишь?
- Там цапля на берегу…

Я сбегал в палатку, где мы жили, принес ему ружьё отца, один патрон, и Петя побежал к арыку.

Цапля

Через некоторое время я услышал выстрел, а спустя десять минут пришел Пётр, неся в руках подстреленную цаплю. Засунули мы её в большой алюминиевый бак, закрыли крышкой и поместили в погреб, который был вырыт в земле наподобие землянки, и где хранились припасы экспедиции в виде круп, консервов и масла. После этого стали держать «совет в Филях», что с этой цаплей делать: жарить, варить или сырой съесть???

И вот тут, не помню кто, сказал: «А ведь эта цапля лягушек ест…!!!»

- Ну и что?
- Как что. Она вся пропиталась лягушками. Ты лягушек ешь?
- Нет.
- И я нет. Цаплю эту есть не буду.
- И что будем делать, что ты предлагаешь?
- Придется ее выбросить.
- Жалко, но, наверное, ты прав.

И мы, дураки, эту цаплю закопали.

КРЫСА НА УЖИН

Это случилось в тот же день после обеда. Как я уже говорил, наш палаточный городок стоял на берегу арыка. Арык вытекал из небольшого озера, был старый, и уже образовались несколько заводей, берега которых заросли осокой и камышом. Рыбы в этом арыке было полно, и как мы ее ловили я расскажу как-нибудь потом. Петя-повар был главный по кухне, поэтому, свалив всю работу на своего заместителя, решил отправиться на прогулку к арыку.

Все повторилось, как в первом рассказе про цаплю, только теперь про уток. Прибегает ко мне Петя и кричит: «Серега, давай ружье! В заводи куча уток плавает. Хоть утку к ужину подстрелю!» Дал я ему ружье, один патрон (не мог я дать больше), и он умчался назад.

Утка в супе

Сидим мы с Клингом около котла с пшенной кашей и мечтаем: «Сейчас Петя утку принесет, мы её сварим, и будет нам и первое, и второе».

Примерно через час раздался далекий выстрел, а минут через пятнадцать перед нами предстал Петя мокрый с головы до ног, в комариных укусах и порезах от осоки. В одной руке он держал ружьё, а в другой за хвост… ондатру. То, что из ондатр делают шапки – это я знал, но, чтобы их ели – нет. Да и не такие мы были голодные, чтобы ещё и крыс есть!

Ондатра

Для справки:

Ондатра или мускусная крыса — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр. Этот полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России. Внешне ондатра напоминает крысу. Она заметно крупнее обычного пасюка (серой крысы). Вес взрослых особей может достигать 1,8 кг. Длина тела 23-36 см, длина хвоста почти равна длине тела — 18-28 см.

У нас с заместителем отвалились челюсти, а Петя, бросив крысу на землю, начал свой рассказ: «Когда я подошел к заводи, стая уток уже улетела, но я все же решил подождать - вдруг прилетят другие. Забрался в камыши, затаился и стал ждать. Прошло полчаса. Комары-кровососы совсем заели, и я уже собрался уходить, как в нескольких метрах передо мной в воду плюхнулась утка.

Взял я ее на мушку, и совсем уже было спустил курок, как вдруг увидел, что из камышей рядом с первой уткой показалась вторая - такая большая, толстая. Я, недолго думая, и выстрелил в ту, что покрупнее. Полез доставать свою добычу. Первая утка с кряканьем улетела, а когда я добрёл до второй (воды было по грудь), то увидел, что это ондатра».

Вот так мы в этот день пообедали цаплей и поужинали уткой! Только я до сих пор не могу понять, как в ясный солнечный день можно спутать утку с крысой?

Утка и ондатра

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