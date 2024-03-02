Цапля на обед и крыса на ужин

Снабжение продуктами экспедиции в степи Киргизии, в которую я попал с родителями во времена СССР, было не только не на высоте, а совсем в упаднеческом состоянии. Иногда приходилось покупать на свои деньги продукты в ближайших деревнях и сёлах.

Из всей «вкусности» был ящик тушёнки и кусочек сливочного масла размером 50*30*30 см, из которого наш повар с помощью нехитрого инструмента, похожего на шприц, выдавливал кругляки (шайбы) по 20 грамм каждому на завтрак.

А тушёнка действительно была вкусная, не то, что продаётся сегодня в магазинах. Недаром на ящике с тушёнкой было написано «Стратегические запасы», а каждая банка была покрыта толстым слоем солидола. Эту тушёнку можно было есть в любом виде: или добавлять в какое-то блюдо, например, в макароны или картошку, или есть сырой, то есть прямо из банки.

Но согласитесь, ящика тушёнки явно недостаточно на летний сезон для 20 человек, из которых состояла наша экспедиция. Конечно, были и другие продукты: крупы, рыбные консервы, сахар и серый хлеб «кирпичиком». Каши мы ели каждый день по три раза – на завтрак, обед и ужин. А вот консервы – только на обед. Консервы «Карась в томатном соусе» наш повар выдавал по одной банке на двоих, а тушёнку иногда добавлял в супы, сваренные из той же крупы, или в каши. Например, перловый суп с тушёнкой на первое и пшённая каша на второе.

Экспедиционные палатки стояли на берегу арыка, в котором водились караси и щуки, поэтому раз или два в неделю у нас были рыбные дни. Но рыба - это не мясо, а народу хотелось чего-нибудь мясного. Пусть это было бы мясо курицы, гуся, хрюшки, утки, цапли, коровы, лошади, слона или крокодила!!! Мы бы съели всё. В рассказе «Змея под подушкой или подарок из Киргизии» я говорил о миграции черепах, но к тому моменту, о чем говорится в этом рассказе, их уже было не найти, поэтому до черепашьего супа дело не дошло.

ЦАПЛЯ НА ОБЕД

Экспедиция состояла из гражданских - это геологи, буровики, геодезисты и солдат стройбата, которые выполняли функции рабочих. По утрам народ на машинах разъезжался на работу в степь, и в палаточном городке оставались четыре человека: Петя Шатов – шеф-повар, как мы его звали, его заместитель по фамилии Клинг (имя не знаю), моя младшая сестра и я. По молодости лет мы с сестрой тогда не работали.

Петя и Клинг, как и все наши солдаты, служили тогда в ближайшей военной части и на время были прикомандированы поварами к нашей экспедиции. Петя был главным по кухне, а Клинг – его заместителем: заготавливал дрова для котлов, таскал воду из пробуренной скважины, короче, был на подхвате. К ним было придано два здоровенных чугунных котла ёмкостью по 250 литров с «барашками» на крышках, очень похожих на фото ниже, в которых они варили свои супы и каши.

И вот, в один прекрасный день прибегает ко мне Петя-повар и говорит: «Серёга, я знаю, что у вас есть ружьё и предлагаю что-нибудь подстрелить».

- Да что ты подстрелишь?

- Там цапля на берегу…

Я сбегал в палатку, где мы жили, принес ему ружьё отца, один патрон, и Петя побежал к арыку.

Через некоторое время я услышал выстрел, а спустя десять минут пришел Пётр, неся в руках подстреленную цаплю. Засунули мы её в большой алюминиевый бак, закрыли крышкой и поместили в погреб, который был вырыт в земле наподобие землянки, и где хранились припасы экспедиции в виде круп, консервов и масла. После этого стали держать «совет в Филях», что с этой цаплей делать: жарить, варить или сырой съесть???

И вот тут, не помню кто, сказал: «А ведь эта цапля лягушек ест…!!!»

- Ну и что?

- Как что. Она вся пропиталась лягушками. Ты лягушек ешь?

- Нет.

- И я нет. Цаплю эту есть не буду.

- И что будем делать, что ты предлагаешь?

- Придется ее выбросить.

- Жалко, но, наверное, ты прав.

И мы, дураки, эту цаплю закопали.

КРЫСА НА УЖИН

Это случилось в тот же день после обеда. Как я уже говорил, наш палаточный городок стоял на берегу арыка. Арык вытекал из небольшого озера, был старый, и уже образовались несколько заводей, берега которых заросли осокой и камышом. Рыбы в этом арыке было полно, и как мы ее ловили я расскажу как-нибудь потом. Петя-повар был главный по кухне, поэтому, свалив всю работу на своего заместителя, решил отправиться на прогулку к арыку.

Все повторилось, как в первом рассказе про цаплю, только теперь про уток. Прибегает ко мне Петя и кричит: «Серега, давай ружье! В заводи куча уток плавает. Хоть утку к ужину подстрелю!» Дал я ему ружье, один патрон (не мог я дать больше), и он умчался назад.

Сидим мы с Клингом около котла с пшенной кашей и мечтаем: «Сейчас Петя утку принесет, мы её сварим, и будет нам и первое, и второе».

Примерно через час раздался далекий выстрел, а минут через пятнадцать перед нами предстал Петя мокрый с головы до ног, в комариных укусах и порезах от осоки. В одной руке он держал ружьё, а в другой за хвост… ондатру. То, что из ондатр делают шапки – это я знал, но, чтобы их ели – нет. Да и не такие мы были голодные, чтобы ещё и крыс есть!

Для справки:

Ондатра или мускусная крыса — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр. Этот полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России. Внешне ондатра напоминает крысу. Она заметно крупнее обычного пасюка (серой крысы). Вес взрослых особей может достигать 1,8 кг. Длина тела 23-36 см, длина хвоста почти равна длине тела — 18-28 см.

У нас с заместителем отвалились челюсти, а Петя, бросив крысу на землю, начал свой рассказ: «Когда я подошел к заводи, стая уток уже улетела, но я все же решил подождать - вдруг прилетят другие. Забрался в камыши, затаился и стал ждать. Прошло полчаса. Комары-кровососы совсем заели, и я уже собрался уходить, как в нескольких метрах передо мной в воду плюхнулась утка.

Взял я ее на мушку, и совсем уже было спустил курок, как вдруг увидел, что из камышей рядом с первой уткой показалась вторая - такая большая, толстая. Я, недолго думая, и выстрелил в ту, что покрупнее. Полез доставать свою добычу. Первая утка с кряканьем улетела, а когда я добрёл до второй (воды было по грудь), то увидел, что это ондатра».

Вот так мы в этот день пообедали цаплей и поужинали уткой! Только я до сих пор не могу понять, как в ясный солнечный день можно спутать утку с крысой?