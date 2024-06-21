Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.17

Памятник «О блокадных кошках Ленинграда» Этот памятник подвигу кошек в блокадном Ленинграде. Маленькие усатые-полосатые друзья спасали людей от голодной смерти Кошка сидит на стуле и внимательно вглядывается вдаль, ее взор сосредоточен, уши отведены назад, и поэтому чувствуется некоторое напряжение. ул, Композиторов.

, 4Из дневника ленинградской школьницы Зинаиды Шавровой:«Не могу не вспомнить одного эпизода. Однажды, идя в школу, я увидела, что на углу Мойки и Невского собралась довольно большая толпа. Все глядели куда-то внутрь столовой, помещавшейся здесь, у кинотеатра «Баррикада».

Подойдя ближе, я увидела действительно необычное, так поразившее всех - за стеклом лежала, развалясь, настоящая, живая кошка и притом с котятами! Это взволновало всех - взрослых мужчин, женщин, ребят. Люди смотрели, улыбаясь какой-то тихой внутренней улыбкой, на кошку и котят… Кошка в Ленинграде - это было поистине событием, и, если вдуматься, значительным. Значит, в город постепенно возвращалась жизнь». 1943 г. Фото, конечно, не школьницы, написавшей эти строки. Просто подобное.

Почему в Санкт-Петербурге так много львов? Изображения львов символизируют власть и военную доблесть. Этим животным посвящено большое количество древнегреческих легенд, где они описаны как стражники богов. Когда Петр I основал Петербург, он задумал его как могущественную европейскую столицу, столицу империи. Буквально с первых дней существования города в архитектуре проявилась мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.

«Львиная» история города стала идеей для потрясающей комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».

В Сестрорецком сквере моряков-подводников установлен памятник «Потаённое судно» ⠀ «Потаённое судно» - это первая российская подводная лодка, прообраз современных подводных лодок. Его автором выступил крестьянин Ефим Прокопьевич Никонов, который в 1718 году обратился к Петру I с предложением о разработке и испытаниях судна, которое бы могло незаметно подходить к кораблям противника. Люблю тебя, мой милый город,

На небе солнце золотое

Над необузданной Невой.

Промчалось время молодое

Теперь я старый и седой.

Но Петербург мне так же дорог,

Как и в мои семнадцать лет,

Люблю тебя, мой милый город,

Милей тебя на свете нет.

Не нужен мне Париж и Лондон,

И Вашингтон мне ни к чему,

Петром Великим город создан

И дорог сердцу моему.

Иванов Борис Иванович.

Поэт, переживший блокадную зиму 1941—1942 годов.

После службы в армии окончил отделение журналистики ЛГУ.

В своих произведениях, посвященных Петербургу, он описывал сохранившуюся спустя долгие годы жизни любовь к городу. А как можно не любить этот город? Фото Евгения Чабанного

Как думаете: что это? "Лахта Центр" утонул в облаках, а мы летаем вокруг мерцающей верхушки. Невероятный ракурс! А потом сильные морозы превратили "Лахта Центр" в гигантскую сосульку. Екатерининский дворец в лучах ноябрьского солнца. Царское Село, г. Пушкин, Санкт-Петербург

«Колобовский дом» купцов - миллионеров 1910 г. Владельцами доходного дома являлись братья Федор и Николай Колобовы, крупные лесопромышленники северной столицы. Дом занимает целый квартал и при этом не кажется громоздким.

Легкость и воздушность зданию придают эркеры, решетки и колонны. Планировка строения корпуса представляет собой грани большого треугольника. В 1912 г. этот проект победил в конкурсе городских фасадов. Внутренне убранство - эстетика для наших глаз. Колокольня Владимирского собора. Смотровая площадка на колокольне собора Владимирской иконы Божией Матери — одна из самых высоких в городе.

Восхитительные атланты дома Трофимова. ул. Чайковского, 17 Белоснежный Измайловский собор ночью и падает снег.

Доходный дом Кельдаля на Австрийской площади 1902-1903 гг. Константин Кельдаль принадлежал к сословию так называемых «почётных граждан». Биография у дома такая же незаметная, как и у его владельца. Разве что в 1907-1908 здесь квартировал писатель Леонид Андреев. А позже здесь проживал один из создателей сталинской архитектуры Владимир Щуко. В мансарде он организовал огромную мастерскую, в которой трудилось порядка 10 человек. Привлекают внимание растительные орнаменты и разнообразие окон. А также украшение дома башнями, куполами, шатрами, шпилями.

Каменноостровский, 13

Почему на семейном особняке Демидовых герб Итальянского королевства? У здания неоднократно менялись владельцы. Одним из них стал сын Демидова, который в 1864 г. сдал особняк в аренду на 10 лет за 10000 ₽ в год посольству Италии. В 1910 г. особняк вновь становится итальянским и на этот раз здесь разместилось Итальянское Посольство. Тогда же семейный герб Демидовых сменили на герб Итальянского королевства. Итальянцы в 1925 г. демонтировали Малахитовый зал, который был уникальным! Колонны, камин, мрамор, и даже паркет из этого зала они отправили на свою родину.

В Петербурге на каждом шагу что-то удивительное! Например, эту гигантскую таблицу Менделеева можно найти на одной из стен НИИ метрологии

Дом тайного советника Архитектор : Павел Сюзор Крупнейший петербургский домовладелец Владимир Ратьков-Рожнов был известен в городе прежде всего как человек со средствами. Дом занимает целый треугольный квартал. Фасады дома украшают фигуры амуров и поясных атлантов, поддерживающих эркеры. На углах дома, выходящих на канал Грибоедова, возвышаются башенки. Этот красивейший дом сразу привлек состоятельных арендаторов. Среди них были Менделеев и Пель. наб.канала Грибоедова, д. 71ы

Петербургская загадка от Анны Ахматовой: чем покрыт купол Исаакиевского собора?

«Вновь Исакий в облаченье

Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпенье

Конь Великого Петра»

Почему поэтесса пишет, что он "из литого серебра"? Дело в том, что когда купол собора покрыт инеем, он выглядит как серебряный! О чем и пишет Ахматова в своем стихотворении. На самом деле купол покрыт листами золоченой меди.

Дом из сказки. Кажется я о нем упоминала, но не лишний раз напомнить о нем. Уж больно хорош! Владельцем дома был зажиточный архитектор Николай Никонов, внесший огромный вклад в развитие неорусского стиля. Фасад дома украшают оголенный кирпич и майоликовые вставки. Наличники окон напоминают кокошники из русских сказок, а шатровая крыша придает дому романтичный вид. Николай успел за свою жизнь построить 4 доходных дома. Но именно в этот дом-пряник Никонов поселился со своей семьей. ул. Колокольная, 11

Колоннада Бога солнечного света Изначально, сооруженная великим архитектором Чарльзом Камероном в 1782 г., Колоннада Аполлона находилась в совсем другом месте Павловского парка. Однако, в 1800 г., по желанию императора Павла I, колоннада была перенесена на берег реки Славянки напротив дворца. Другой великий архитектор Джакомо Кваренги спроектировал водный каскад, который брал своё начало от расположенного выше пруда и выходил на поверхность из центра колоннады. Архитектор: Ч. Камерон Колоннада Аполлона — одно из самых совершенных строений Павловского парка. Статуя Аполлона является точной копией мраморной статуи Аполлона Бельведерского, бога искусств и предсказаний, найденной в 1480-х годах в Антии. Императрица Мария Федоровна много путешествовала по Европе и однажды в своем письме из Италии написала: «Колоннада и Храм в Павловске мне дороже всех красот Италии». В результате сильной грозы в 1817 г. часть колонн рухнула. Это придало сооружению еще более романтический и загадочный вид, поэтому ее решено было не восстанавливать.

Месть купца

В Александровском саду у Адмиралтейства есть немало достопримечательностей, но с одной из них – не самой заметной – связана забавная легенда. Общественный туалет начала XX века – одно из первых типовых сооружений Петербурга. Архитектор – Алексей Зазерский. Постройка настолько хорошо и нарядно выглядит, что ее вид породил слухи. Якобы один купец был сильно влюблен в знатную даму. Однако та ответила отказом. Купец не мог справиться с отвержением и решил отомстить – построить общественную уборную в виде дачи этой самой дамы у нее под окнами.

Дама переехала к Николаевскому мосту, потом к Тучкову, потом на Театральную площадь – купец продолжал преследования. «Исторические» туалеты действуют до сих пор.

Поэтическая улица

В городе на Неве есть множество странных и интересных топонимов. Некоторые из них остались от шведов, некоторые сформировались из-за деятельности жителей района или улицы, а некоторые появились благодаря талантливым писателям и поэтам. Первое громкое переименование улицы в честь известного русского поэта и писателя случилось в 1881 году. Указом императора Александра II Компанейская улица, называвшаяся так по домам, выстроенным специальной компанией - обществом из нескольких предпринимателей, около Лиговского проспекта стала Пушкинской улицей. Кстати, в сквере на этой улице есть памятник Пушкину, а в доме № 10 расположился известный центр современного молодежного объединения «Пушкинская-10».

Богатые интерьеры особняка Паскевича на Английской набережной

Фасад этого дома довольно неприметен, так что даже и не подумаешь, какие роскошные интерьеры прячутся за дверями. В 1922 году в особняке Паскевичей открыли единственный в СССР Музей морского торгового мореплавания и портов. Тут хранилась уникальная коллекция моделей пароходов, флагов, морских карт, книг. Стоит отметить, что музей хранил подлинный парусный бот Петра I, но он сгнил во дворе дома в 1940-х годах. После ремонта в 1960 году в доме Паскевичей разместился проектный институт Ленжилниипроект.В 1993 году особняк стал принадлежать Московскому индустриальному банку. В доме Паскевичей была проведена научная реставрация интерьеров, признанная одной из лучших в 1990-х годах. В ходе этих работ были обнаружены проходы между этим и соседним домом по набережной (№10) во втором этаже. Они существовали вследствие принадлежности обоих зданий с середины XIX века близким родственникам. В 1998 г. Прокуратура Петербурга заявила, что договор был заключен с нарушениями требований законодательства. В 2006 году дом Паскевичей был выставлен банком на продажу. Особняк включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия: памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Из той информации, что я нашла вроде помещение освобождено и выставлено на продажу. По информации на 2021 год здание пытаются продать почти за 1,5 миллиарда рублей. До нашего времени сохранился ряд парадных залов дома Паскевичей: парадная лестница, Лебединый зал (Голубая гостиная), парадная столовая, Золотая гостиная, Белый (Музыкальный) зал, Готический зал, Рыцарский кабинет. Кстати, часть имущества Паскевичей находится в Эрмитаже. Частично сохранили свой декор Арсенальная галерея, Охотничья комната, зимний сад. Их можно осмотреть во время специально организованных экскурсий. Английская набережная, 8

Дом кино Еще одно прекрасное историческое здание в центре Петербурга. Изначально здание планировал занять банк и магазины. Однако история распорядилась иначе. Не успело Петроградское губернское кредитное общество расположиться в своем новом здании, как потеряло его в дни Октября. Это здание на улице Караванной, замыкавшее ансамбль Манежной площади, построено в 1914-1916 годах по проекту архитекторов - выпускников Академии художеств Бобровского и Боткина. Авторы спроектировали дом в характере итальянского палаццо поздней палладианской архитектуры XVI века. Первый кинотеатр открылся здесь в 1917 году и стал одним из лучших в Петрограде. Интересно, что в 1924 году в качестве тапера по вечерам здесь работал молодой Шостакович, бывший тогда студентом консерватории. После войны, в 1947-48 годах, был проведен большой ремонт. 12 июня 1948 года открылся первый в Ленинграде детский кинотеатр с новым названием «Родина». Караванная улица, 12