Богатыри Земли Русской, ч.8

ПАМЯТИ ПАВЛА ЧЕБОТКОВА. Год назад, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Чеботков Павел Сергеевич родился 10 февраля 2000 года. Уроженец поселка Комсомольский Кунгурскрго района.

Павел с первого класса обучался в Комсомольской средней школе, всегда принимал участие во всех спортивных и трудовых делах, увлекался баскетболом. После окончания школы продолжил обучение в Кунгурском автотранспортном колледже, где получил профессию автомеханика. Прошел службу в рядах Российской Армии, был призван в рамках частичной мобилизации, служил в должности наводчика танкового взвода.

Погиб 8 февраля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Прощание с Павлом Сергеевичем состоялось 7 марта 2023 года в поселке Комсомольский. Похоронен со всеми воинскими почестями.

Светлая память, Герою!

https://t.me/specnazAlpha/21362

Под Авдеевкой в ходе СВО погиб бывший замначальника полиции из ХМАО В ходе СВО погиб 42-летний командир штурмового взвода Ильнур Бурганов, в недавнем прошлом — подполковник полиции. Он посвятил себя службе в правоохранительных органах: прошел путь от дознавателя до замначальника полиции по оперативной работе. Работал в Тобольске и Кондинском районе ХМАО.

Ильнур Бурганов уроженец Тобольского района. Почти 16 лет — с 2005 по 2021 год — проработал в ОМВД России «Тобольский». Начинал карьеру дознавателем и постепенно дослужился до заместителя начальника полиции. Оттуда вслед за супругой, тоже сотрудницей полиции, перевелся в Югру, где еще год проработал в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе — начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Кондинскому району. Когда началась спецоперация, в феврале 2022 года, Ильнур Бурганов еще служил в полиции, но уже тогда говорил жене, что готов отправиться в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. О том, что муж уезжает на СВО, Наталья узнала накануне отправки. Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО Ильнур Бурганов принял ни с кем не советовавшись.

Первые полгода на Донбассе Ильнур Бурганов (позывной «Шайтан») служил рядовым солдатом. Первый долгожданный отпуск боец получил только через 7 месяцев — в апреле 2023 года. Осенью 2023 года получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода. После боя под Бахмутом Ильнура наградили медалью «За спасение погибавших».

В настоящее время тело Ильнура Бурганова доставлено в Тюмень. Похоронят бойца 9 февраля на Аллее славы в Тобольске.

https://t.me/rosgvardia67/32282

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, БРАТИШКА! В зоне СВО погиб 18-летний боец Антон Кудинов из Ростовской области.

В зоне проведение специальной военной операции погиб Антон Кудинов, ему было 18 лет.

Как пишет портал Donday, молодого бойца не стало 14 января в день выполнения боевой задачи на территории ЛНР.

На фронт СВО Антон ушел из Волгодонска. До своего 19-летия он не дожил всего две недели.

Автор поста: Федор Стрелянов. Газета «Новочеркасские ведомости».

https://t.me/rosgvardia67/32289

ПАМЯТИ АНДРЕЯ МАЛЫШЕВА. Год назад, героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Андрей родился 20 июля в 1988 году. В сентябре 2022 года ушел добровольцем в зону проведения спецоперации. Героически погиб 18 февраля 2023 года при выполнении боевого задания в Харьковской области н.п Грянниковка.

За время службы был представлен к награде "За боевые заслуги".

За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия Малышев Андрей Андреевич награжден орденом Мужества посмертно.

Андрей с честью и достоинством выполнил долг военнослужащего, защищая свою Родину и мирных граждан Донбасса. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/6187

ПУЛЕМЁТЧИК АЛЕКСЕЙ НЕВЕРОВ ПОДОРВАЛ СЕБЯ ГРАНАТОЙ ВМЕСТЕ С ВРАГОМ Редакция газеты «Спецназ России» ходатайствует о награждении воина медалью "Золотая Звезда" Героя России.

Жена Ирина рассказала, что у него был боевой опыт: в 1994-1996 годах он проходил срочную службу в Чечне. Алексей был добровольцем, поехал на СВО с Кубани в июле 2022-го:

– Он до войны вахтой работал. Приехал с неё и поставил меня перед фактом накануне отправки.

8 сентября 2023 года Неверов участвовал на Запорожье в боях под селом Работино, действуя в составе 108-го десантно-штурмового полка.

Снаряд угодил в место расположения его роты, Алексей занял оборонительную позицию и прикрывал отход раненых.

Когда бандеровцы окружили Неверова, он, чтобы не оказаться в плену, вырвал чеку и подорвал себя вместе с врагами.

Редакция газеты «Спецназ России» ходатайствует о награждении воина золотой медалью Героя России.

Светлая память тебе, братишка!

https://t.me/specnazAlpha/21841

Стали известны подробности гибели Героя Отечества, активиста НОД Дмитрия Котеля. Родственники Дмитрия подтвердили, что на видео, где боец в последние секунды жизни успевает перекреститься, —действительно Котель Дмитрий Игоревич.

Дмитрий был санинструктором на передовой больше года, спас очень многих людей, вернул домой. Его мама рассказывала, что на покрова Богородицы его младшему брату приснился сон:

Дима стоит, весь такой большой в синем одеянии священника, стоит босиком, счастливый и молится. Мало кто знал, что Дима хотел быть священником.

Вечная Память Герою!

https://t.me/Georgiypoems/2226

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ НАГУСЬКИНА. Героически погиб 22 сентября 2022 года при выполнении боевого задания под Красным Лиманом. Сегодня ему исполнилось бы 27 лет

Командиром мотострелковой роты, мотострелкового батальона, 254 мотострелкового полка, старший лейтенант.

Находясь в непосредственной близости от наступающих сил Евгений действовал оперативно и решительно. Он открыл точный огонь на подавление по позициям артиллерийских расчетов противника. Подавив вражескую артиллерию, Евгений Нагуськин занял место механика-водителя эвакуировал экипаж боевой машины и вывел боевую технику из зоны огневого поражения противника. Так, удалось остановить продвижение националистов, уничтожить вооружение и живую силу противника. В ходе ожесточенных боев Евгений получил смертельное ранение.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу старший лейтенант Евгений Владимирович Нагуськин награждён орденом Мужества посмертно.

Евгений Нагуськин выпускник высшего Московского командного военного училища. Участвовал в параде Победы на Красной площади.

У Воина осталась жена и маленький сын.

Церемония прощания состоялась 1 октября 2022 года у мемориала Славы в Тетюшах. Похоронен со всеми воинскими почестями.

Евгений всегда останется в наших сердцах — добрым , отзывчивым и честным человеком!

Вечная память, Герою!

https://t.me/geroirossii/6194

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЖУКОВА. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

О том, как важно защищать рубежи Родины, Николай знал с молодых лет. Срочную службу проходил в Мурманске на границе.

После армии отучился на профессию сантехник. До введения частичной мобилизации работал в Москве.

Друзья и родные говорят о нем, как о честном, трудолюбивом, заботливом парне, который любил и ценил жизнь.

Начав службу по мобилизации, Николай стал старшим оператором гаубичного орудийного расчета. Приезжал в командировку и, заглянув на несколько дней в родной поселок Мишеронский, повидался с родными и друзьями. А после вернулся на линию соприкосновения. Был переброшен в район Калмычихи, на самый край передовой.

Николай погиб 20 февраля 2023 года в ходе боев в результате прямого попадания снаряда ВСУ в гаубицу. 5 апреля ему исполнилось бы 38 лет. У Николая осталась 11-летняя дочь.

19 апреля 2023 года похоронен со всеми воинскими почестями.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/6197

Двое жителей Ленобласти погибли на СВО 33-летний житель деревни Новоселье Сланцевского района Сергей Фёдоров и 34-летний житель села Колчаново Волховского района Сергей Барыгин погибли в ходе спецоперации.

Фёдорова мобилизовали в октябре 2022 года. Он был ранен 9 мая 2023 года, однако после выздоровления и реабилитации в декабре 2023 года вернулся в зону СВО. Барыгин же был военнослужащим.

https://t.me/sp_1703/56372

Специалист 561-го АСЦ ССО капитан 3-го ранга Михаил «Рубин» Астахов. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в Сирии 22 февраля 2022-го года. Группе Сил специальных операций, которой командовал Рубин, поступила задача выдвинуться в указанный район и провести досмотр двух бесхозно стоящих автомобилей в пустынной местности. Его группа специалистов численностью 12 человек и 2 члена экипажа поднялись в составе ВПШГ на вертолёте Ми-8.

Провели облёт, просмотрев в тепловизионные приборы местность, где предполагалось десантироваться, после вертолётчики посадили борт и группа начала его покидать. Сразу же в этот момент начался обстрел. Ещё при высадке один из спецназовцев получил ранение и его затянули оставшиеся на борту пулемётчик, который сидит в двери и выпускающий группы. После чего, как и положено по инструкции, вертолёт резко ушёл в небо.

Группа спецназа работала в двух «пятёрках» (малые группы по 5 человек). Рубин, как командир группы, командовал одной из них, второй же «пятёркой» командовал его заместитель. Машина, которую надо было досмотреть находилась в низине, потому противник имел преимущество, заняв ближайшие возвышенности местности. Малые группы успели отойти из под огня и залечь в естественных песочно-глиняных колеях типа арыка (в сезон дождей с горных высот стекает вода и образует к лету будто бы пересохшие русла реки).

В одном из них специалисты около 10 минут вели бой с противником, которого даже не могли наблюдать. Оценочное количество его сил было порядка 10 человек. За это время из подствольного гранатомёта был ранен один боец. Боевики по одной информации смогли спрятаться от обнаружения тепловизорами в вырытой норе, по другой же имели плотные термоодеяла из фольги, которые были обрызганы водой и посыпаны пылью с песком, после чего укрылись под ними от тепловизоров.

После вызова эвакуации, несмотря на непрекращающийся огонь противника, вертолёт всё-таки было решено снова посадить. Группы начали отход. При отходе ранение получает ещё один боец. Его также успешно затягивают в вертолёт. Уже почти ведя обстрел в рост, противник начинает «провожать» вертолёт и начинает закидывать его ВОГами из подствольного гранатомёта. Осколками одного из таких выстрелов ранят в лицо выпускавшего группу из вертолёта.

Последним в вертолёт зашёл Рубин. И сразу же начал пересчитывать личный состав, никого ли не бросили. И тут одна из пуль противника пробивает обшивку вертолёта, после чего заходит Мише в бок между боевым поясом и бронежилетом. Почти сразу же от полученного ранения он скончается на месте.

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