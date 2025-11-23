Коты на ленточке

ВАСЬКА

Я кот "Васька" - живу в блиндаже

И полгода на фронте уже,

Дал комбат мне такой позывной

Ведь я - русский! Не нужен иной!

В первой роте служу, первый бат,

Тут любой мой товарищ и брат,

Мне купили ошейник от вшей,

Я ловлю же хохляцких мышей!

Тут во вторник пошел за едой,

Как назло, сразу начался бой,

Минометкой накрыли лесок,

А вокруг только голый песок!

Я к окопам хотел пробежать,

Чтобы ближних своих поддержать,

Но, зараза, чуть-чуть не успел -

Прямо в лапу осколок влетел!

Но я духом совсем не поник

Ведь я - кот, я - боец, я - мужик,

Под обстрелом к позиции полз

Сквозь акации - прямо насквозь!

Надо было домой доползти

Там друзья - они смогут спасти!

Натворил тот осколок мне бед -

Был в крови каждый шаг, каждый след..

Но я смог часть пути проползти

И, как раз, в середине пути

Пулеметчик меня увидал

И навстречу ко мне побежал!

Закричали в окопе - Куда?

Там работает мощно арта!

Он в ответ им - Ребята, сейчас,

Затрехсотило "Ваську" у нас!

Подхватил и вернулся в окоп

Не попал в нас проклятый укроп!..

А потом, как всегда, медсанбат

И знакомый мой - "Трезвый", медбрат!

Вообщем щас на поправку пошел,

Себе нового друга нашел -

Пулеметчик, братуха - "Байкал"

Это он меня с риском спасал!..

© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), участник СВО, ветеран боевых действийдействий

rutube.ru/video/49eea603daebb0e8caf2f06d174d12e2/