Коты на ленточке

ВАСЬКА
Я кот "Васька" - живу в блиндаже
И полгода на фронте уже,
Дал комбат мне такой позывной
Ведь я - русский! Не нужен иной!
В первой роте служу, первый бат,
Тут любой мой товарищ и брат,
Мне купили ошейник от вшей,
Я ловлю же хохляцких мышей!
Тут во вторник пошел за едой,
Как назло, сразу начался бой,
Минометкой накрыли лесок,
А вокруг только голый песок!
Я к окопам хотел пробежать,
Чтобы ближних своих поддержать,
Но, зараза, чуть-чуть не успел -
Прямо в лапу осколок влетел!
Но я духом совсем не поник
Ведь я - кот, я - боец, я - мужик,
Под обстрелом к позиции полз
Сквозь акации - прямо насквозь!
Надо было домой доползти
Там друзья - они смогут спасти!
Натворил тот осколок мне бед -
Был в крови каждый шаг, каждый след..
Но я смог часть пути проползти
И, как раз, в середине пути
Пулеметчик меня увидал
И навстречу ко мне побежал!
Закричали в окопе - Куда?
Там работает мощно арта!
Он в ответ им - Ребята, сейчас,
Затрехсотило "Ваську" у нас!
Подхватил и вернулся в окоп
Не попал в нас проклятый укроп!..
А потом, как всегда, медсанбат
И знакомый мой - "Трезвый", медбрат!
Вообщем щас на поправку пошел,
Себе нового друга нашел -
Пулеметчик, братуха - "Байкал"
Это он меня с риском спасал!..
© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), участник СВО, ветеран боевых действийдействий
rutube.ru/video/49eea603daebb0e8caf2f06d174d12e2/
