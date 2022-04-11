Латвия начала грабить российскую либерду

Открытый грабёж российских граждан, имевших глупость вложиться в латвийские активы, начали свидомые незалежники. Юмор же ситуации заключается в том, что под раздачу попадут сплошь «борцы с Режимом», ведь именно они покупали недвижимость в русофобском государстве. Интересно, а домик в сельской местности, приобретённый от большого ума недавно сбежавшей в Латвию известной светлоликой актрисой, уже конфисковали?

Похоже, приближается к финалу авантюрный сериал под названием «Как латыши развели Хаматову и всю российскую либерду».

https://vk.com/video3485515_456242867

Напомню вкратце сюжет первого сезона этого шоу: хитрые прибалты убедили кучку альтернативно одарённых доярок и дояров российского госбюджета, что Латвия – це Европа. И что покупка недвижимости в какой-нибудь трижды никому не нужной Юрмале – очень выгодное приобретение.

А прожужжав уши креаклам – выставили конский ценник на домики, которые в ином случае просто превратились бы для латвийских застройщиков в убыточный груз.

Либерда же, очень любящая подчеркнуть свою «нитаковость», включающую отсутствие доверия нашему государству, весьма легковерна, когда слышит нечто из уст себе подобных. Уж не знаю, кто из богатых креаклов лопухнулся первым, но факт остаётся фактом – некто насвистел светлоликой тусовочке, что надо брать прибалтийскую недвигу, и либерда всем табуном ломанулась делать это.

Вероятно, тот, кто лопухнулся первым, просто не хотел быть лопухом в одиночестве. А при таком раскладе подставить окружающих – норма жизни для креаклов.

И вот, прямо сейчас начинается второй сезон упомянутого шоу. Выглядит он так.

«Минюст Латвии сообщил о заморозке недвижимости россиян на €100 миллионов. Об этом, как передаёт издание Delfi, упомянул министр юстиции страны Янис БОрданс.

«Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает €100 миллионов, и, как ожидается, число активов будет и дальше расти», — заявил Борданс. Ещё в несколько миллионов министр оценивает заблокированный в Латвии принадлежащий гражданам России автотранспорт.

Под запретительные меры попали 49 объектов недвижимости. Также власти арестовали 66 транспортных средств, связанных с лицами, попавшими под санкции».

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/624cb6009a794704272fbf07

Да, пока что речь идёт о грабеже активов у тех, кто типа попал под санкции. Но аппетит приходит во время еды – как бы намекает громкое нытьё либерды, эмигрировавшей из России, и столкнувшейся с карательными мерами со стороны рафинированных европейцев.

https://sun9-43.userapi.com/impg/diHHLuN9n5DCOa4fQ4pq0LznE-W...

Если французы не удержались от того, чтобы начать наказывать всех, кто имеет российский паспорт, то можно не сомневаться – прибалты займутся тем же самым в кратчайшие сроки.

И потому троллинг в адрес лопухов, вкладывавшихся в экономику русофобского псевдо-государственного образования – имеет под собой железобетонные основания.

«Давно не читали рекламы про инвестиции в Прибалтику.

Ну, знаете – вот-вот прибалтийские тигры прыгнут, фактически Сингапуры да Гонконги в личИночном состоянии, немыслимая свобода всего и вся, настоящая Европа с настоящими евро в банкоматах и счетах, в общем, просто переезжаешь и живёшь как человек.

Потом просто хату и тачку отнимут за то, что они на паспорт РФ, без суда и следствия, и без ненужных вопросов, "а по какой причине-то? даже если война Украины с РФ, то как этому помогает изъятие в пользу Латвии имущества граждан РФ в Латвии-то?".

Как же вольно дышится в освобождённом АрканАре, в смысле в настоящей-то Европе. Здорово, правда?»

https://vk.com/wall-172055407_292602

Вольно, да. А будет дышаться – ещё вольнее, я об этом в моём Телеграм-канале уже писал.

«В Латвии людей планируют лишать гражданства, если они поддерживают действия РФ на территории Украины

Гражданства предлагается лишать за предоставление значительной финансовой, материальной, пропагандистской, технологической или иной поддержки лицам, государствам или другим образованиям, участвующим в спецоперации. Предоставление помощи будет устанавливаться заключением учреждения госбезопасности».

https://t.me/ostashkonews/6176

Молодцы, правда? Мы тут всё раздумываем, а что же делать с либердой, верещащей «нет войне», ведь наше законодательство не предусматривает лишение гражданства для тех, кто получил его по рождению.

А латыши – вжух, и уже всё решили. Теперь тем русскоязычным, которые изо всех сил пытались притворяться латышами, придётся ещё хуже, чем ранее.

«Министр обороны Латвии Артис ПАбрикс поставил русскоязычных перед выбором: либо Латвия, либо Россия.

"Безжалостная агрессия России на Украине дала латвийским русским шанс сделать выбор: быть с Латвией и свободным миром. Я протягиваю вам руку. Другой выбор – поддерживать преступление России и никогда не найти понимание в свободной Латвии", – написал министр.

Кажется, население Латвии в ближайшем будущем сократится до пары тысяч человек...»

https://t.me/ostashkonews/6176

Ехидный писатель Пелевин в романе «Непобедимое солнце» вложил в уста одного из своих героев ёмкую фразу о том, что представляет собой европейская культура.

Не удержусь от цитирования.

«Евросоюз он называл не иначе как рейхом. А про европейскую культуру сказал так

- У неё есть два постоянно перемежающихся мОдуса, или фазы. Первая, довоенная – сублимАция пошлости в фашизм. Вторая, послевоенная – сублимация фашизма в пошлость. Сейчас вторая, но скоро опять начнётся первая...»

Глядя на прибалтов, трудно оппонировать Пелевину. Сублимация ЛГБТ-пошлости в фашизм в ЕС идёт так стремительно, что я не удивлюсь, если концлагеря появятся в нормальных-то странах уже к концу текущего года.

В них борцы против «русской угрозы» будут отправлять каждого, кто не разорвал публично российский паспорт и не выкрикнул «Слава Украине» перед объективами камер.

Как думаете, что выберет Чулпан Хаматова и ей подобные – порвать паспорт и зиганУть, или начать скрестись в дверь с двуглавым орлом в надежде вернуться и снова припасть к бюджетному вымени?

https://cont.ws/@ruslanostashko/2258557