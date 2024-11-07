Советский Союз, № 9, 1952

Мы из Советского Союза

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год

Советский Союз 12 выпусков за 1951 год

№ 1, 1952 № 2, 1952 № 3, 1952 № 4, 1952 № 5,1952 № 6,1952

№ 7,1952 № 8,1952

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.

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