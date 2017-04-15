Пять аксиом, которые нужно знать, чтобы понять что происходит в мире в последние годы

1. Аксиома первая. Никакого "мирового финансового кризиса в мире нет".

А имеет место крушение пирамиды доллара Федеральной Резервной Системы (США).

Федрезерв США является частной фирмой, объединяющей 12 "федеральных банков", расположенных на территории США и обладающей правом на эмиссию своих банкнот и безналичных "USD" и которая предоставляет государству США кредиты и займы, а также продает по всему миру свои "USD" как товар, оптом и в кредит в обмен на реальные материальные ценности или те или иные политические решения.



До 1971-го года доллар ФРС был обеспечен золотом, но соблазн владельцев священного принтера производить состояния себе и подконтрольным им организациям и частным лицам "росчерком пера" вынудил их отказаться от свободного обмена доллара на золото и прибегнуть к открытому мошенничеству.

В 1971-м сам $ USD объявлен товаром номер один в силу его статуса основной мировой резервной валюты. То есть, все ЦБ мира должны иметь его в обеспечении, если хотят быть банками, а все торговые контракты на энергоносители должны быть оплачены в "$ USD".

Для продвижения этого товара на мировой рынок хозяева денег используют схему финансовой пирамиды, и как инструмент — государство США и иные государства, подконтрольные им, военные альянсы, а также частные банки, корпорации, СМИ, общественные и научные организации по всему миру.

Но всякой финансовой пирамиде приходит свой конец и именно это сейчас и происходит. $ USD "напечатано" (набито на "клаве") почти на два порядка больше чем он реально обеспечен. Пирамида долгов и кредитов на грани обрушения, гигантский пузырь готов взорваться прямо сейчас. С непредсказуемыми для человечества последствиями.

Это аксиома. Математика и ничего личного.

2. Аксиома вторая. Крушение Пирамиды "$ USD" можно отсрочить.

Крушение Пирамиды "$ USD" можно отсрочить на пару десятилетий...

За счет полного уничтожения Государства Российского, грабежа ресурсов нашей страны и передачу их в обеспечение Федеральной Резервной Системе США через многочисленные посреднические корпорации и банки, через явное и неявное порабощение населения России.

Далее Пирамида может получить дальнейшую отсрочку своего краха через последующее уничтожение таких стран как Сирия,Иран, Индия и Китай.

Истинный мотив сегодняшней тотальной и гибридной войны против России — отсрочка краха Пирамиды. "Деньги и ничего личного". Все остальные мотивы — дымовая завеса.

3. Аксиома третья. Россия сказала Федрезерву США: Стоп!

Россия Путина — единственная в мире страна, которая остановила движение Пирамиды и предложила план плавного, мирного перехода (путем поиска компромиссов) к новой мировой финансовой архитектуре со множественными национальными эмиссионными центрами.



Однако большую часть мировой финансово-политической элиты это предложение не устраивает. Не устраивает в силу того что крах Пирамиды разрушит их состояния и лишит их реальной власти. Многие из них готовы начать Третью Мировую войну в термоядерном варианте, надеясь уцелеть в ней и после вновь править— заправлять тем что после нее останется.

Эта аксиома и все остальные ниже вытекают из первой.

4. Аксиома четвертая. Все ведущие мировые западные СМИ лгут на 100%.

Все ведущие мировые западные СМИ имеют одну генеральную линию, они ведут информационную войну против России и ее союзников, их задача чернить Россию и обесчеловечивать ее граждан, прежде всего Великий Русский Народ.

Поэтому они лгут, даже если рассказывают правду о тех или иных мировых событиях. Ибо правда уже давно на службе у лжи и ложью является также избирательная подача правдивой информации если она идет в ногу с генеральной линией.

И ложь их запредельна ибо времени у них уже нет и День Х близок.

5. Аксиома пятая. "Война — это путь обмана".

Прямо указать на наших главных врагов официально России нельзя.

Ибо на сегодняшний день их власть в подконтрольном им мире распространяется на все нижестоящие "инструменты" тайным, закулисным образом.

А сказать рабам — а все, кто явно или неявно поддерживает в этой войне хозяев денег и их инструмент — западную элиту — рабы, и сказать им, что они рабы — это все равно, что незамедлительно спровоцировать их мощную ответную реакцию и таким образом оказаться в изоляции и лишится любого мирного, дипломатичного способа выиграть войну без горячей фазы, просто дождавшись, когда Пирамида рухнет и похоронит ее создателей.

Поэтому Президент России в отношении рабов использует слово "партнеры". Министр Иностранных Дел России использует и другое словосочетание, но я не буду его повторять, мат в интернете запрещен:)

Президент России следует стратегии, которая вообщем согласуется с трактатом "Искусство войны", написанном в древности великим китайским полководцем Сунь Цзы, не проигравшим, к слову, за всю свою жизнь ни одного сражения.

Некоторые противоречия в его словах и его кажущимися противоречивыми ходы следует воспринимать как тактику в рамках этой войны. "Война — это путь обмана".

Он не обязан посвящать всех, включая и властные структуры России, в свои планы. Он не обязан детально объяснятся перед народом за те или иные действия. Он — Верховный Главнокомандующий, а мы — народ-воин и обязаны помнить о субординации.

Это все, что следует знать, прежде чем пытаться анализировать и понять, что же в нашем мире сейчас в реальности происходит.

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