Следующая – Россия: мигрантский бунт во Франции создан США

Во Франции третий день бушуют беспорядки: толпы разъярённых мигрантов и активистов леворадикальных движений крушат всё вокруг, устраивают драки с полицией. Поводом для протестов стало убийство правоохранителями при задержании 17-летнего алжирского мальчика. Но во всей этой истории явно видна рука Запада. Мятеж сделан по плану, отработанному в США. Подробности читайте в материале Царьграда.

BLM французского извода

Всё началось с того, что 17-летнего доставщика Наэля остановили в пригороде Парижа для проверки водительских прав. Молодой человек не подчинился требованиям полицейских, повёл себя агрессивно, в ответ те открыли огонь.

Парень-то, как выясняется теперь, был не промах: по данным Radio 1, мигрант фигурировал в 15 судебных расследованиях, а также пять раз с 2021 года привлекался за неподчинение сотрудникам полиции.

Мать погибшего в соцсетях призвала народ выйти на акции протеста, что практически сразу же вылилось в острое противостояние. Гибель Наэля вызвала взрыв возмущения среди мигрантской и левой общественности.

На данный момент три города вокруг Парижа – Кламар, Компьень и Нейи-сюр-Марн – ввели полный или частичный комендантский час в ночное время. Согласно отчёту французской полиции, ожидается эскалация насилия.

ФОТО: DENIS THAUST/GLOBALLOOKPRESS

Ситуация, в которой оказалась Франция в последние 10 лет, будет иметь последствия в виде всё более и более усиливающегося противостояния между исчезающим коренным населением и мигрантами либо их потомками, прибывшими в страну начиная с 1960-х годов. Так считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Молодое поколение мигрантов с французскими паспортами уже не говорит ни на каком ином языке, кроме французского. Они забывают языки своих бабушек и дедушек. Тем не менее они не воспринимают категорически Францию в её нынешнем виде как свою родину,

– рассказал эксперт Царьграду.

Вам ничего не напоминают события, происходящие во Франции? США, BLM. Там ведь всё начиналось так же. Только во Франции в данный момент да и во всей Западной Европе происходит нечто иное.

Это ещё не Северная Африка и не Ближний Восток, но уже не Франция. И вот эта промежуточность является более опасной. Она будет приводить к большей остроте внутреннего конфликта, к большим противоречиям между коренными жителями и приезжими, к более острому противостоянию с силами правопорядка,

– говорит Шафир.

Макрон прячет голову в песок

Интересной, однако, представляется реакция высшего руководства Франции. Президент Эммануэль Макрон в то самое время, когда французские города буквально парализованы бунтом, был замечен отплясывающим на концерте Элтона Джона в Париже. В своём же выступлении в связи с протестами глава государства осудил действия полицейских, застреливших алжирца. Тем самым, по мнению аналитика, он ещё больше обезоружил правоохранителей, фактически ударив им под дых.

Сейчас во всей Франции мобилизованы 40 тысяч полицейских и жандармов для подавления беспорядков – больше, чем когда там совсем недавно протестовали из-за пенсионной реформы. Но намёк Макрона ясен: вписываться за силовиков он не будет. Зато главный противник полиции – мигрантское сообщество – действует слаженно, синхронно.

Не следует забывать, что и в полицейских структурах уже в силу миграционных процессов служит большое количество родственников тех самых молодых людей, которые сейчас стреляют по полицейским, занимаются мародёрством, поджигают машины. И большой вопрос, как долго полиции, которую так третируют и сверху, и снизу, будет в принципе интересно сопротивляться этим беспорядкам,

– отмечает секретарь СЖР.

Кстати, любопытный момент: в предыдущих протестах – против пенсионной системы – ассимилировавшихся мигрантов было мало.

Провокация США?

Во всей этой истории необходимо понимать, что леволиберальная миграционная политика активно лоббируется во всём мире действующей американской элитой. Если вспомнить историю с BLM-движением, то, по данным соцопросов, подавляющее большинство избирателей Демократической партии поддерживали протесты, а президент Джо Байден даже преклонял колено перед активисткой Black Lives Matter Опал Ли во время церемонии после подписания указа о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в США.

Поэтому реакция на французский бунт ведущих проправительственных изданий в Новом Свете соответствующая.

В жизни и смерти Наэля протестующие увидели своё собственное тяжёлое положение французских алжирцев, французских марокканцев, французских мусульман и чернокожих французов, живущих в анклавах, где доминируют меньшинства, в стране, где большинство составляют белые, которые заявляют, что не видят различий по цвету кожи,

– пишет The New York Times.

Впрочем, у происходящего сейчас в пригородах Парижа есть вполне логичное объяснение. Ослабление французской государственности, лишение её субъектности и подчинение страны леволиберальному американскому дискурсу выгодно Вашингтону.

ФОТО: DENIS THAUST/GLOBALLOOKPRESS

Проблема в том, что Париж даже в нынешней ситуации, выступая в роли добровольного сателлита, всё же ведёт себя строптиво в некоторых вопросах по отношению к Белому дому. Чего стоят хотя бы визит в Китай и заявления Макрона относительно того, что тайваньская проблема – не дело Европы. Регулярные рассуждения президента Франции, что без России Европа – не вполне Европа, тоже не очень "в кассу".

Поэтому приведение к власти более родственного, нежели Макрон и Ко, с идейной точки зрения леволиберального правительства на руку американцам. И сценарий по дестабилизации власти через мигрантов и антиполицейскую, антигосударственную, по сути своей, повестку, получил своё воплощение. Благо все шаблоны уже испытаны на американском полигоне в рамках внутриполитической борьбы.

Нам нужно учиться на чужих ошибках

В то же время события во Франции – это в некотором смысле ещё и своеобразное предупреждение. Для России. Параллели в миграционной проблеме двух стран допустимы, считает глава Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев:

У нас ведь проблема именно с мигрантами. Есть коренные жители России, с которыми проблем всё меньше, а с некоторыми и не было никогда. А есть выходцы из Средней Азии, которая ранее была интегрирована в Русский мир, примерно как Алжир или Тунис – во французский. Однако это было достаточно давно. Что мы наблюдаем в нашей стране: рост преступности, начало анклавизации, чему ярким примером являются, например, подмосковные Котельники.

Впрочем, противники ограничения миграции пытаются отрицать параллели между европейской и русской ситуацией, упирая на историю. Дескать, алжирцы и малийцы такие злые и так плохо относятся к местному французскому населению, потому что Франция – колониальная империя и долго их угнетала. Мы же колониальной империей не были, жили с узбеками, таджиками и киргизами в мире и дружбе.

Здесь, однако, стоит понимать: совершенно не важно, как было на самом деле. Важно, как это преподносится нынешним поколениям среднеазиатов.

Нужные люди уже объяснили всем, что мы угнетали не только таджиков и узбеков, но и якутов, и чувашей, и вообще всех подряд. Давно эта пропаганда ведётся. Но если у нас с этим борются, особенно сейчас, то в Средней Азии это тренд, всё вписано в учебники, прямо говорится о "колониальном" прошлом, в том числе по отношению к советскому периоду. Все действия советской власти среднеазиатскими элитами полностью приписываются русским и современной России,

– резюмирует Силантьев.

Что с того?

Беспорядки во Франции дают серьёзный повод для размышлений думающим людям в России. Мы видим, что мигранты – это не только про этнокультурный облик страны, про лишнюю нагрузку на социальную систему и негативное влияние на криминогенную обстановку. Это ещё и серьёзный инструмент влияния со стороны западных государств, прежде всего США. Озлобленные, лишённые корней инокультурные гетто – идеальная дрожжевая масса для бунта.

Фактически мы сами себя подсаживаем на пороховую бочку, завозя всё новых иностранных "специалистов" и раздавая им паспорта. А в условиях проведения спецоперации угрозы возрастают многократно. Не нужно доводить до греха…

https://tsargrad.tv/articles/sledujushhaja-rossija-migrantsk...