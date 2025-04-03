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Восхитительные куклы Михаила Зайкова

Сегодня хочу вас познакомить с еще одним мастером, чьи работы вызывают восхищение и немножко трепет.
Куклы восхитительные, потому что глядя на них, понимаешь, какую огромную работу проделал автор, чтобы создать не просто куклу, а настоящее произведение искусства. Но в то же время они пугающие, потому что очень реалистичные.

Как будто живые. Смотришь на них, затаив дыхание и ожидая, что сейчас они начнут двигаться как люди.
Наверное, первое, что меня удивило, что автор — мужчина. Где-то в голове был стереотип, что создание кукол — это очень женское занятие. А тут такой мощный разрыв шаблона.Источник: instagram.com/michael_zajkovСам Михаил называет себя скульптором. В 2009 году он окончил Кубанский государственный университет, где получил специальность скульптора, а затем аспирантуру. Параллельно работал в театре кукол. В 2010 году, если верить публикациям в сми, он увидел работы мастеров-кукольников Лауры Скаттолини и Ротраут Шротт и осознал, что куклы вполне могут быть самостоятельным произведением искусства.
Сначала он создавал статичных кукол, но в 2013 году заинтересовался техниками японских мастеров и стал работать над шарнирными моделями. На создание одной куклы у него уходит месяц.Фото автора. Вот такое не самое удачное фото у меня нашлось с выставки 2013 года. Пишут, что именно в этом году к Михаилу пришла известностьВ творческом поиске Михаил пробовал разные материалы и формы. Он экспериментировал, создавал кукол разного размера — от 25 см до 2 м. Сейчас его куклы обычно имеют рост 70-75 см. Для работы над образом он использует старые фотографии, фильмы, картины других художников. Большинство образов — это девочки-подростки, но и мальчики тоже есть.Источник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovВсе куклы выполнены в единственном экземпляре, в год их создается не более 12. Материал, который использует Михаил — полимерная глина. Для волос — французский мохер. Глаза сделаны из стекла на заказ у немецких мастеров.
В то время как Михаил работает над созданием собственно кукол, костюмы для них разрабатывает и шьет модельер Ирина Куземина. Для большей достоверности образа она использует старинные ткани и антикварные кружева.
Давайте рассматривать эту красотуИсточник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovИсточник: instagram.com/michael_zajkovНекоторое время назад мне попадалась информация о стоимости работ Михаила — 70-80 тыс. рублей за куклу, но вполне возможно, что сейчас они стоят еще дороже. Я бы даже сказала, что они должны стоить дороже, учитывая стоимость материалов, трудозатраты и мастерство исполнения. UPD: по последней информации читателей кукла от Михаила стоит 300 тыс. рублей.





Михаил Зайков рассказывает о своей работе: "Создание куклы начинается с поиска образа. А ищу я его в старинных фотографиях дореволюционного периода. По крайней мере, на данном этапе своей деятельности. Это, как правило, европейские девочки 13-16 лет эпохи конца XIX - начала XX века. То есть ретро. Стараюсь делать их максимально реалистичными и эмоциональными. Передать особенности характера и индивидуальность.
С костюмами мне помогает единомышленница Ирина Куземина. Она выступает в роли модельера для кукол и воспроизводит настоящую винтажную одежду именно того периода из старинных тканей и антикварных французских кружев. В работе используются специальные кукольные материалы - полимерные и самозатвердевающие глины Fimo, Cernit и LaDoll, которые в готовом виде выглядят как фарфор. Но, в отличие от него, при падении не бьются. Глаза кукол создаются на заказ немецкими стеклодувами Lauschaer Glasaugen. Парики изготовляются из французского мохера высочайшего качества или шерсти ламы, имитирующих натуральные волосы.
realistic-doll-faces-polymer-clay-michael-zajkov-5.jpg
realistic-doll-faces-polymer-clay-michael-zajkov-7.jpgПоследние мои работы оцениваются в районе 70-80 тысяч рублей (на момент интервью), в галереях они стоят чуть дороже. Почему такая цена? Потому что при изготовлении куклы используются дорогие материалы и сама работа очень трудоемкая. В конструкции шарнирной куклы 13 суставов, что делает ее подвижной, позволяя принимать абсолютно любые позы. Помимо этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена.


В процессе работы между художником и куклой происходит диалог, в ходе которого кукла подчас сама "диктует", какой именно она хочет быть. В итоге то, что получается на выходе, порой оказывается совсем иным, нежели первоначально задуманный персонаж. Это и есть один из самых интересных моментов, который присущ работе именно художника-кукольника, - возможность одушевлять материю, создавать образ, который затем начинает жить самостоятельной жизнью. То есть каждая кукла со своим характером и капризами".



















































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Светлана Митленко
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