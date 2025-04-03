Восхитительные куклы Михаила Зайкова

Сегодня хочу вас познакомить с еще одним мастером, чьи работы вызывают восхищение и немножко трепет.

Куклы восхитительные, потому что глядя на них, понимаешь, какую огромную работу проделал автор, чтобы создать не просто куклу, а настоящее произведение искусства. Но в то же время они пугающие, потому что очень реалистичные. Новости СМИ2

Как будто живые. Смотришь на них, затаив дыхание и ожидая, что сейчас они начнут двигаться как люди.

Наверное, первое, что меня удивило, что автор — мужчина. Где-то в голове был стереотип, что создание кукол — это очень женское занятие. А тут такой мощный разрыв шаблона. Сам Михаил называет себя скульптором. В 2009 году он окончил Кубанский государственный университет, где получил специальность скульптора, а затем аспирантуру. Параллельно работал в театре кукол. В 2010 году, если верить публикациям в сми, он увидел работы мастеров-кукольников Лауры Скаттолини и Ротраут Шротт и осознал, что куклы вполне могут быть самостоятельным произведением искусства.

Сначала он создавал статичных кукол, но в 2013 году заинтересовался техниками японских мастеров и стал работать над шарнирными моделями. На создание одной куклы у него уходит месяц. В творческом поиске Михаил пробовал разные материалы и формы. Он экспериментировал, создавал кукол разного размера — от 25 см до 2 м. Сейчас его куклы обычно имеют рост 70-75 см. Для работы над образом он использует старые фотографии, фильмы, картины других художников. Большинство образов — это девочки-подростки, но и мальчики тоже есть. Все куклы выполнены в единственном экземпляре, в год их создается не более 12. Материал, который использует Михаил — полимерная глина. Для волос — французский мохер. Глаза сделаны из стекла на заказ у немецких мастеров.

В то время как Михаил работает над созданием собственно кукол, костюмы для них разрабатывает и шьет модельер Ирина Куземина. Для большей достоверности образа она использует старинные ткани и антикварные кружева.

Давайте рассматривать эту красоту Некоторое время назад мне попадалась информация о стоимости работ Михаила — 70-80 тыс. рублей за куклу, но вполне возможно, что сейчас они стоят еще дороже. Я бы даже сказала, что они должны стоить дороже, учитывая стоимость материалов, трудозатраты и мастерство исполнения. UPD: по последней информации читателей кукла от Михаила стоит 300 тыс. рублей.











Михаил Зайков рассказывает о своей работе: "Создание куклы начинается с поиска образа. А ищу я его в старинных фотографиях дореволюционного периода. По крайней мере, на данном этапе своей деятельности. Это, как правило, европейские девочки 13-16 лет эпохи конца XIX - начала XX века. То есть ретро. Стараюсь делать их максимально реалистичными и эмоциональными. Передать особенности характера и индивидуальность.

С костюмами мне помогает единомышленница Ирина Куземина. Она выступает в роли модельера для кукол и воспроизводит настоящую винтажную одежду именно того периода из старинных тканей и антикварных французских кружев. В работе используются специальные кукольные материалы - полимерные и самозатвердевающие глины Fimo, Cernit и LaDoll, которые в готовом виде выглядят как фарфор. Но, в отличие от него, при падении не бьются. Глаза кукол создаются на заказ немецкими стеклодувами Lauschaer Glasaugen. Парики изготовляются из французского мохера высочайшего качества или шерсти ламы, имитирующих натуральные волосы.



Последние мои работы оцениваются в районе 70-80 тысяч рублей (на момент интервью), в галереях они стоят чуть дороже. Почему такая цена? Потому что при изготовлении куклы используются дорогие материалы и сама работа очень трудоемкая. В конструкции шарнирной куклы 13 суставов, что делает ее подвижной, позволяя принимать абсолютно любые позы. Помимо этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена.





В процессе работы между художником и куклой происходит диалог, в ходе которого кукла подчас сама "диктует", какой именно она хочет быть. В итоге то, что получается на выходе, порой оказывается совсем иным, нежели первоначально задуманный персонаж. Это и есть один из самых интересных моментов, который присущ работе именно художника-кукольника, - возможность одушевлять материю, создавать образ, который затем начинает жить самостоятельной жизнью. То есть каждая кукла со своим характером и капризами".







































































































