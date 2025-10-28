Учкудук или снег в пустыне

Автор Антонина Легкова.

Мои дорогие Друзья! Хочу рассказать о своей командировке в Учкудук под Новый 1960 год. Это место стало на слуху у каждого после выхода в свет песни вокально инструментального ансамбля Ялла в 1981 году «Учкудук – три колодца». Расскажу про Новогоднюю елку, как нас замело снегом в пустыне, теплую избушку и моего спасителя.

Учкудук находится в самом центре пустыни Кызылкум в Узбекистане. В 1950-х годах в этих местах были найдены залежи урана. Материал редкий, в Советском союзе была острая его нехватка. Было решено, не откладывая освоить новое месторождение. В 90-е здесь было найдено еще и золото.

Учкудук был закрытым объектом, гриф секретности сняли лишь 1979 году. Здесь сперва основали поселок, а потом повысили до статуса города. В Учкудук стали стекаться высококвалифицированные и опытные кадры: ученые, инженеры, шахтеры.

В то время, когда там работала наша геодезическая экспедиция, на 200 верст вокруг не было ни жилья, ни дорог. По прямой до Ташкента 740 км. Руководство распорядилось выкопать три колодца для питья и технических нужд. Отсюда и название «Учкудук». Дословный перевод с узбекского языка – три колодца. Слово «уч» означает «три», а «кудук» — «колодец».

Колодец в пустыне

Местный символ трех колодцев

Приезд

Мне пришлось вылететь в Учкудук незадолго до Нового года. Ташкент меня встретил чудесной солнечной погодой. Дальше путешествие пришлось продолжить в кабине грузовика. Все нормально. Дело привычное. И все бы было хорошо, но мой водитель, видимо, был новичком, и мы элементарно заблудились.

Я вообще всегда удивлялась, как старожилы находят дорогу по бездорожью. Мы блуждали до темноты. Спас свет от костра. Костер в этой дикой пустыне?! Оказалось, что это соседняя геологическая партия. Какая встреча! Не передать ни словами, ни слезами радости и моего восторга. Такая невероятная случайность. Знаю-знаю, случайностей не бывает. Тогда что это? Провидение Божье!!! Нас расспросили, накормили, а затем до утра мы пели песни. Так началось мое путешествие в Учкудук.

Новый год

Наша экспедиция расформировывалась, и полным ходом шли работы по ликвидации базы. Собирали деревянные домики, оборудование, инструменты. Из техперсонала осталось несколько человек. Было непривычно тихо и пусто. А сколько сюда вложено…

Документация в полном порядке, с соседями попрощались, все формальности соблюдены, можно ехать. Отъезд задерживается, нервы на пределе, хотя точно никто нам не обещал, что вывезут именно до Нового года. Но когда он так близко, и всем так хочется встретить Новый год вместе с семьей… В знак утешения нам с вертолета сбросили елочку. Да еще и с подарками: мандарины, конфеты и даже заветная бутылочка Узбекского красного.

Новый год мы все же встретили и с костром, и с песнями, и с танцами. А наш молоденький поваренок угостил великолепным узбекским пловом. Он у нас был на все руки: варил, запасал топливо из бурьяна и мелкого кустарника для костра и печурок, ездил на ишаке за водой к ставшим впоследствии знаменитыми трем колодцам.

Чем бы мы ни занимались, но у каждого в глазах читалась тревога. Наша экспедиция пробыла здесь без малого 10 лет. Плохо ли, хорошо, но был коллектив: дружный, постоянный, родной. А сейчас никто не знал, что ждет его впереди: новые места, новые назначения, возможно, перестановки. И самое главное – новый коллектив. Создать его ой как трудно.

Снег в пустыне

Машины пришли через два дня. Загрузили под завязку. Персонал разместился в просторных кабинах. Выехали чем свет. А дальше… дальше передать не хватит слов. Снег, очень редко выпадавший в пустыне, в считанные часы завалил наши машины так, что ни одна дверь не открывалась.

Мы оказались в ловушке. Дороги, колеи замело, помощи ждать неоткуда. Машины встали. Впереди ночь. Я стала замерзать. Особенно мерзли ноги. Я была в туфельках и другой обуви у меня тогда просто не было. Господи! Что же делать! Зуб на зуб не попадает. И вдруг мой сосед наклоняется, снимает мои туфельки и засовывает мои ледышки-ноги к себе за пазуху, предварительно растерев каждую, в своих больших, мягких, теплых ладонях. У меня даже дыхание перехватило от счастья, восторга, изумления, благодарности. Я не плакса, но в ту минуту слезы беззвучно лились и лились из моих глаз. Ну, конечно, он все видел. Достал фляжку и заставил меня выпить глоток чего-то, я не поняла, но по телу разлилось тепло.

Самая длинная ночь в моей жизни, наконец, закончилась, и мы услышали отдаленный гул чужих моторов. Нас искали, нас нашли! За нами пришли ТАНКИ!!! Мы откопали дверцы машин, танки взяли нас на буксир, и через какое-то время мы подъехали к избушке, которую называли «Хитрый домик». На 100 км вокруг он один кормил и обогревал заблудившихся. Это была кухня-столовая. Как же там было тепло! Нам подали похлебку горячую, вкусно пахнущую, но вокруг летало, ползало и плавало в похлебке столько мух… Отогнать их было невозможно.

От еды пришлось отказаться, сославшись на усталость. Мой спаситель сбросил телогрейку в свободный угол, я легла и тут же «провалилась». Когда проснулась, избушка была наполовину пустой. Мы быстро собрались. Машины наши привели в порядок, дорогу расчистили. Прощай Учкудук. Приключения закончились.

Песня

Песня «Учкудук-три колодца» вокально-инструментального ансамбля «Ялла» появилась в 1981 году. Музыка руководителя ансамбля Фарруха Закирова, слова Юрия Энтина.

Ансамбль «Ялла». Фаррух Закиров в центре.

Горячее солнце. Горячий песок.

Горячие губы - воды бы глоток.

В горячей пустыне не видно следа.

Скажи, караванщик: Когда же вода?

Учкудук - три колодца

Защити, защити нас от солнца.

Ты в пустыне - спасательный круг.

Учкудук.

Вдруг дерево жизни - таинственный страж,

А может быть это лишь только мираж,

А может быть это усталости бред,

И нет Учкудука, спасения нет.

Учкудук - три колодца

Защити, защити нас от солнца.

Ты в пустыне - спасательный круг.

Учкудук.

Любой в Учкудуке расскажет старик,

Как город-красавец в пустыне возник,

Как в синее небо взметнулись дома,

И как удивилась природа сама.

Учкудук - три колодца

Пусть над ним, пусть над ним светит солнце.

Ты в пустыне - спасательный круг.

Учкудук.

