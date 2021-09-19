"Письмо с фронта". История одного шедевра

Творчество Александра Ивановича Лактионова в профессиональных кругах вызывало горячие споры. Одни считали, что его работам не хватает внутренней насыщенности образов, другие отмечали правдивость его искусства. Критика, прозвучавшая из уст выдающегося художника-педагога Сергея Васильевича Герасимова по поводу дипломной работы Лактионова, стала определённым стереотипом в отношении коллег и критиков к дальнейшим работам художника. Но если бы Лактионов написал одну только хрестоматийную картину «Письмо с фронта», его имя можно было бы вписать золотыми буквами на страницы истории изобразительного искусства советской эпохи.

Наверное, мало кто из школьников СССР не писал сочинение по картине Александра Лактионова "Письмо с фронта". Но если все-таки не писал, то видел эту работу каждый. Однако мало кто знает, что у такого яркого, солнечного полотна была очень непростая история. Об этом и пойдет речь.

Нестандартный взгляд Александра Лактионова

Но сначала несколько слов об авторе. Александр Иванович Лактионов, сын кузнеца и прачки, родился в 1910 году в городе Ростове-на-Дону. С раннего детства мальчик отличался феноменальной собранностью и трудолюбием. Отец заметил талант сына к рисованию, и в надежде, что Саша уйдет от трудной рабоче-крестьянской судьбы, стал всячески поощрять его.

"Письмо с фронта." 1947, холст,масло, 225 х 155см. Третьяковская Галерея на Крымском Валу

Лактионов блестяще закончил ростовскую художественную школу и поступил в художественную академию в Ленинграде. Его взяли, только взглянув на работы. Поскольку он и здесь был одним из лучших студентов, Лактионов стал одним из любимых учеников Исаака Бродского.

А он, как известно, был главным художником страны в то время, автором "лининианы" и знаменитейшей работы "Ленин в Смольном". Ученики (Владимир Серов, Юрий Непринцев, Алексей Грицай и др.) перенимали реалистичную манеру учителя. Но больше всех в этом плане отличился Лактионов. Он был настолько точен и аккуратен в деталях, что со временем его стали критиковать за формализм. Говорили, что в картинах Лактионова нет души, персонажи плоские, без характера. Да, есть игра света и тени. Но где психологизм? Где человеческая история? "Речь т. Сталина 7 ноября 1941 г". 1942 г

Ходили даже слухи, будто бы врачи-окулисты, светила отечественной медицины, выяснили, что у Лактионова особое устройство глаза. Он видит мир не так, как мы, а стереоскопически - то есть очень четко определяет форму, размеры и особенности предмета. И такое видение дается лишь избранным. Отсюда феноменальная точность изображенных Лактионовым предметов.

Рождение сюжета

Перейдем к самой известной работе мастера - "Письму с фронта". В начале 1944 года, после эвакуации, Лактионов с семьей и перебрался в подмосковный городок Загорск. Вскоре он заключил договор на написание картины, отсылающей нас к сюжету жизни в тылу во время Великой Отечественной войны. Художник утвердил тематику своей первой последипломной картины, которая должна была называться «Встреча».

Однажды в 1945 году А. Лактионов на одной из улиц подмосковного Загорска повстречал на улице молодого фронтовика, который из-за полученных на войне ранений шел, опираясь на трость, и имел перевязанную руку. Солдат находился в поисках необходимого ему адреса для того, чтобы передать письмо, и художник оказал ему помощь. Лактионов довёл чужака до ворот и увидел, как тот вошёл в дом, как сбежались родные его друга, как доставали письмо, читали, боялись пропустить даже слово.

Диалог с фронтовиком оставил неизгладимые впечатления у Лактионова, поэтому тематика его будущей картины была сразу определена — художник пожелал изобразить долгожданное получение весточки с фронта. "Письмо с фронта". Рисунок. 1947 г.

В голове художника наконец-то родилась та самая картина.

Однако, теперь ее нужно было написать. Поскольку Александр Иванович был человеком основательным, на работу над полотном ушло два года.

Писал он не по памяти, а нашел людей, которые выступили моделями.

У солдата, доставившего письмо, появилось лицо художника Владимира Нифонтова, друга Лактионова. Он тоже прошел войну, был десантником, и когда надевал форму, имел такой бравый вид, что грех было его не нарисовать. Правда, перебинтованная рука и палка, на которую опирается герой "Письма с фронта" - это уже художественный вымысел. "Письмо с фронта. Фрагмент." 1947 г.

Женщина, которая держит конверт - родная тетка Лактионова, Евдокия Никифоровна. Есть на картине и дети художника. Сын Серёжа - он стал мальчиком, который читает письмо (тогда ему было семь лет), и дочка Света - девочка, которая стоит, держась за дверь и внимательно слушает брата. Самый солнечный персонаж картины - девушка с красной повязкой - соседка Лактионовых. Она с удовольствием позировала и эта ее радость передается зрителю. "Письмо с фронта. Фрагмент." 1947 г



Впрочем, счастья в картине хоть отбавляй. Картина как бы наполнена солнцем и в то же время застывшей радостью от победы. В год создания её экспонировали на Всесоюзной художественной выставке. Потом вывесили в Третьяковской галерее, под лестницей. Место показалось не слишком удачным самому Жданову.

По совету партийного деятеля «Письмо с фронта» заняло надлежащее место в Третьяковке. После поездки на выставку в США полотно залило водой в трюме парохода. Его отреставрировали, но работа утратила авторскую свежесть. "Герой СССР Н.Юдин в гостях у курсантов-танкистов". 1938 г холст,масло

Когда народ голосует

Однако, вопреки ожиданиям, судьбу картины трудно назвать легкой.

В 1948 году работу Лактионова привезли в Третьяковскую галерею. Поскольку работ привозили много, а на выставку должны были попасть лучшие, картины проходили жесткий отбор. Учитывалось всё: от мастерства художника, до идеологической составляющей. Споры по поводу "Письма с фронта" были - уж очень неординарный Лактионов нашел подход к теме, но тем не менее, полотно пропустили.



Однако, за несколько часов до открытия залов, в Третьяковку пожаловала комиссия из представителей власти. Они должны были ещё раз оценить политический и идеологический компонент.

Смотрели работу за работой, пропускали, а вот у "Письма с фронта" остановились. "Портрет военного" 1930-е гг.

И полетели вопросы: "Что это за безобразие?

Почему советская семья выглядит так неприглядно? Что там за облупленные стены? Что за щели в полу? Почему люди так плохо одеты? В Третьяковку ходят иностранцы! Что они подумают о жизни советских людей?"

Вопросы сыпались, как из рога изобилия.

Сотрудники музея под таким углом на "Письмо с фронта" не смотрели, поэтому ответить им было нечего. Но работа все-таки была мастерски выполненной, и руководители Третьяковки еле уговорили чиновников повесить полотно в самый дальний угол, так, чтобы особенно в глаза не бросалась.



И повесили. В крохотный зал, в самое невыгодное место - между дверью и окном.

А вскоре заметили, что на островке у "Письма с фронта" стали собираться посетители выставки - иногда людей было так много, что невозможно пройти. Они смотрели на картину, рассматривали детали, иногда плакали.

Война закончилась всего три года назад. У многих были свежи воспоминания, многие так и не дождались своего письма с фронта, поэтому грустили о личном и радовались за героев картины. Поскольку в работе возник такой активный интерес, экскурсоводам пришлось включиться - что-то рассказывать и о работе, и о Лактионове. "Переезд на новую квартиру" Холст, масло. 1952г.

Народное голосование победило чиновничий запрет.

Сам же художник, увидев, какое место отвели его выстраданному полотну, очень обиделся. Но будучи натурой сильной, и оценив интерес посетителей, решил бороться за судьбу картины. Попросил у музейных сотрудников книгу отзывов. А там - большая часть благодарностей в адрес "Письма с фронта". Тогда он решил отправить копии этих отзывов на самый верх, во все кабинеты, которые возможно, чтобы хоть где-нибудь отозвалось.



Отзывы переписывал аккуратно. И потратил на это ни один день. Потом перепечатал и разослал.

И в одном из кабинетов оценили народную любовь - и вдруг поняли, что Лактионов изобразил саму жизнь, что щели в полах - это не позор, а показатель того, что все силы народа были брошены на борьбу с фашизмом, а счастливые люди - те самые лица Победы.

И вскоре Лактионов получил Сталинскую премию первой степени - главную награду СССР. "Портрет академика Курчатова". 1959 г

Александр Иванович Лактионов прожил 62 года, большую часть из которых он писал картины.

Нет счета его полотнам: тут и натюрморты, и портреты политических деятелей, героев труда и артистов его времени.

Многие работы, в уже более свободные от идеологии времена, критики нещадно ругали за высокий профессионализм и за такой же высокий формализм. Лактионов читал критические отзывы, а потом шел в мастерскую и принимался за работу. "Узкое" 1951 Бумага, акварель 29х27см

"Пока светит солнце, озаряя мастерскую, пока есть силы держать палитру и краски, я не могу оторваться от любимого дела," - писал он в своих воспоминаниях. И только в минуты такого, кропотливого труда он был по-настоящему счастлив. "В гостях у внуков" Холст, масло. "Пейзаж с избами и огородами". 1946 г "Новодевичий монастырь" 1969г. "Февраль" 1956, холст, масло "Портрет жены." 1946 г. "В парке." 1967 г "Летом" 1951г. Холст, масло. 118 х 140см. Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств "Портрет Героя Социалистического труда П.И.Воеводина" 1963г. Холст, масло. "Портрет Вани Лактионова" 1956 Холст, масло 97х82см. "Портрет архитектора А.Н. Душкина" 1967 Бумага, сангина, уголь 74х108 см "Портрет О.Н. Лактионовой" 1939 Холст, масло 128 х 62см. Портрет П.А. Лешиной 1946 Бумага, акварель 30х22см. "Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." 1954-60 гг "Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." Фрагмент. 1954-60 гг. "Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." Фрагмент. 1954-60 гг "Натюрморт с лампой". 1946 г "За вышиванием" 1954г. Бумага на холсте 116х110см. Игрушки, 1949 г. Женский портрет, 1957 г. "После операции." 1965 год "Париж. Нотр-дам." 1969 г. Пушкин на траве, 1949 г. Вновь я посетил... Пушкин в Тригорском, 1949 г. Александр Иванович Лактионов. Автопортреты.

15 марта 1972 года перестало биться сердце Александра Ивановича Лактионова, многие годы дарившего людям радость от общения с прекрасным. Не все в его творчестве было однозначно, были успехи и неудачи. Но главное, в его жизни была искренняя любовь зрителей.

Интересно, что первая и последняя персональная выставка художника состоялась через 10 лет после его смерти.

Художник работал маслом, пастелью и темперой, чудесно владел акварелью, часто смешивал технику темперы и масла. Не чужды ему были и графические техники – простой карандаш, литография, офорт. Использовал Александр Лактионов также прессованный уголь и сангину.

До конца жизни художник был верен реалистической манере письма, не признавая экспериментов. Его приверженность классическим традициям Репина, Серова, Малявина чувствуется во многих ранних работах. В 1950-х он обращается к европейским классикам – Ван Эйку, Лиотару.

В кисти Лактионова чувствуется очень индивидуальное понимание правдивости искусства, своя художественная программа. Что бы не говорили критики о некоторых его полотнах, даже после смерти первая персональная выставка художника собрала тысячи ценителей его искусства.

В нашей стране картины Александра Ивановича Лактионова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в некоторых областных музеях.

Копирование Шоколадницы Э.Лиотара завершено (фото). 1950-е гг.

https://pesochnya.com/blog/aleksandr-zoryukov/laktionov-geni...

https://www.liveinternet.ru/users/5876790/post483835235/

https://pesochnya.com/node/30718