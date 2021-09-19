"Письмо с фронта". История одного шедевра

Творчество Александра Ивановича Лактионова в профессиональных кругах вызывало горячие споры. Одни считали, что его работам не хватает внутренней насыщенности образов, другие отмечали правдивость его искусства. Критика, прозвучавшая из уст выдающегося художника-педагога Сергея Васильевича Герасимова по поводу дипломной работы Лактионова, стала определённым стереотипом в отношении коллег и критиков к дальнейшим работам художника. Но если бы Лактионов написал одну только хрестоматийную картину «Письмо с фронта», его имя можно было бы вписать золотыми буквами на страницы истории изобразительного искусства советской эпохи.
Наверное, мало кто из школьников СССР не писал сочинение по картине Александра Лактионова "Письмо с фронта". Но если все-таки не писал, то видел эту работу каждый. Однако мало кто знает, что у такого яркого, солнечного полотна была очень непростая история. Об этом и пойдет речь.
Нестандартный взгляд Александра Лактионова
Но сначала несколько слов об авторе. Александр Иванович Лактионов, сын кузнеца и прачки, родился в 1910 году в городе Ростове-на-Дону. С раннего детства мальчик отличался феноменальной собранностью и трудолюбием. Отец заметил талант сына к рисованию, и в надежде, что Саша уйдет от трудной рабоче-крестьянской судьбы, стал всячески поощрять его.
"Письмо с фронта." 1947, холст,масло, 225 х 155см. Третьяковская Галерея на Крымском Валу
Лактионов блестяще закончил ростовскую художественную школу и поступил в художественную академию в Ленинграде. Его взяли, только взглянув на работы. Поскольку он и здесь был одним из лучших студентов, Лактионов стал одним из любимых учеников Исаака Бродского.
А он, как известно, был главным художником страны в то время, автором "лининианы" и знаменитейшей работы "Ленин в Смольном". Ученики (Владимир Серов, Юрий Непринцев, Алексей Грицай и др.) перенимали реалистичную манеру учителя. Но больше всех в этом плане отличился Лактионов. Он был настолько точен и аккуратен в деталях, что со временем его стали критиковать за формализм. Говорили, что в картинах Лактионова нет души, персонажи плоские, без характера. Да, есть игра света и тени. Но где психологизм? Где человеческая история?"Речь т. Сталина 7 ноября 1941 г". 1942 г
Ходили даже слухи, будто бы врачи-окулисты, светила отечественной медицины, выяснили, что у Лактионова особое устройство глаза. Он видит мир не так, как мы, а стереоскопически - то есть очень четко определяет форму, размеры и особенности предмета. И такое видение дается лишь избранным. Отсюда феноменальная точность изображенных Лактионовым предметов.
Рождение сюжета
Перейдем к самой известной работе мастера - "Письму с фронта". В начале 1944 года, после эвакуации, Лактионов с семьей и перебрался в подмосковный городок Загорск. Вскоре он заключил договор на написание картины, отсылающей нас к сюжету жизни в тылу во время Великой Отечественной войны. Художник утвердил тематику своей первой последипломной картины, которая должна была называться «Встреча».
Однажды в 1945 году А. Лактионов на одной из улиц подмосковного Загорска повстречал на улице молодого фронтовика, который из-за полученных на войне ранений шел, опираясь на трость, и имел перевязанную руку. Солдат находился в поисках необходимого ему адреса для того, чтобы передать письмо, и художник оказал ему помощь. Лактионов довёл чужака до ворот и увидел, как тот вошёл в дом, как сбежались родные его друга, как доставали письмо, читали, боялись пропустить даже слово.
Диалог с фронтовиком оставил неизгладимые впечатления у Лактионова, поэтому тематика его будущей картины была сразу определена — художник пожелал изобразить долгожданное получение весточки с фронта."Письмо с фронта". Рисунок. 1947 г.
В голове художника наконец-то родилась та самая картина.
Однако, теперь ее нужно было написать. Поскольку Александр Иванович был человеком основательным, на работу над полотном ушло два года.
Писал он не по памяти, а нашел людей, которые выступили моделями.
У солдата, доставившего письмо, появилось лицо художника Владимира Нифонтова, друга Лактионова. Он тоже прошел войну, был десантником, и когда надевал форму, имел такой бравый вид, что грех было его не нарисовать. Правда, перебинтованная рука и палка, на которую опирается герой "Письма с фронта" - это уже художественный вымысел."Письмо с фронта. Фрагмент." 1947 г.
Женщина, которая держит конверт - родная тетка Лактионова, Евдокия Никифоровна. Есть на картине и дети художника. Сын Серёжа - он стал мальчиком, который читает письмо (тогда ему было семь лет), и дочка Света - девочка, которая стоит, держась за дверь и внимательно слушает брата. Самый солнечный персонаж картины - девушка с красной повязкой - соседка Лактионовых. Она с удовольствием позировала и эта ее радость передается зрителю."Письмо с фронта. Фрагмент." 1947 г
Впрочем, счастья в картине хоть отбавляй. Картина как бы наполнена солнцем и в то же время застывшей радостью от победы. В год создания её экспонировали на Всесоюзной художественной выставке. Потом вывесили в Третьяковской галерее, под лестницей. Место показалось не слишком удачным самому Жданову.
По совету партийного деятеля «Письмо с фронта» заняло надлежащее место в Третьяковке. После поездки на выставку в США полотно залило водой в трюме парохода. Его отреставрировали, но работа утратила авторскую свежесть."Герой СССР Н.Юдин в гостях у курсантов-танкистов". 1938 г холст,масло
Когда народ голосует
Однако, вопреки ожиданиям, судьбу картины трудно назвать легкой.
В 1948 году работу Лактионова привезли в Третьяковскую галерею. Поскольку работ привозили много, а на выставку должны были попасть лучшие, картины проходили жесткий отбор. Учитывалось всё: от мастерства художника, до идеологической составляющей. Споры по поводу "Письма с фронта" были - уж очень неординарный Лактионов нашел подход к теме, но тем не менее, полотно пропустили.
Однако, за несколько часов до открытия залов, в Третьяковку пожаловала комиссия из представителей власти. Они должны были ещё раз оценить политический и идеологический компонент.
Смотрели работу за работой, пропускали, а вот у "Письма с фронта" остановились."Портрет военного" 1930-е гг.
И полетели вопросы: "Что это за безобразие?
Почему советская семья выглядит так неприглядно? Что там за облупленные стены? Что за щели в полу? Почему люди так плохо одеты? В Третьяковку ходят иностранцы! Что они подумают о жизни советских людей?"
Вопросы сыпались, как из рога изобилия.
Сотрудники музея под таким углом на "Письмо с фронта" не смотрели, поэтому ответить им было нечего. Но работа все-таки была мастерски выполненной, и руководители Третьяковки еле уговорили чиновников повесить полотно в самый дальний угол, так, чтобы особенно в глаза не бросалась.
И повесили. В крохотный зал, в самое невыгодное место - между дверью и окном.
А вскоре заметили, что на островке у "Письма с фронта" стали собираться посетители выставки - иногда людей было так много, что невозможно пройти. Они смотрели на картину, рассматривали детали, иногда плакали.
Война закончилась всего три года назад. У многих были свежи воспоминания, многие так и не дождались своего письма с фронта, поэтому грустили о личном и радовались за героев картины. Поскольку в работе возник такой активный интерес, экскурсоводам пришлось включиться - что-то рассказывать и о работе, и о Лактионове."Переезд на новую квартиру" Холст, масло. 1952г.
Народное голосование победило чиновничий запрет.
Сам же художник, увидев, какое место отвели его выстраданному полотну, очень обиделся. Но будучи натурой сильной, и оценив интерес посетителей, решил бороться за судьбу картины. Попросил у музейных сотрудников книгу отзывов. А там - большая часть благодарностей в адрес "Письма с фронта". Тогда он решил отправить копии этих отзывов на самый верх, во все кабинеты, которые возможно, чтобы хоть где-нибудь отозвалось.
Отзывы переписывал аккуратно. И потратил на это ни один день. Потом перепечатал и разослал.
И в одном из кабинетов оценили народную любовь - и вдруг поняли, что Лактионов изобразил саму жизнь, что щели в полах - это не позор, а показатель того, что все силы народа были брошены на борьбу с фашизмом, а счастливые люди - те самые лица Победы.
И вскоре Лактионов получил Сталинскую премию первой степени - главную награду СССР."Портрет академика Курчатова". 1959 г
Александр Иванович Лактионов прожил 62 года, большую часть из которых он писал картины.
Нет счета его полотнам: тут и натюрморты, и портреты политических деятелей, героев труда и артистов его времени.
Многие работы, в уже более свободные от идеологии времена, критики нещадно ругали за высокий профессионализм и за такой же высокий формализм. Лактионов читал критические отзывы, а потом шел в мастерскую и принимался за работу."Узкое" 1951 Бумага, акварель 29х27см
"Пока светит солнце, озаряя мастерскую, пока есть силы держать палитру и краски, я не могу оторваться от любимого дела," - писал он в своих воспоминаниях. И только в минуты такого, кропотливого труда он был по-настоящему счастлив."В гостях у внуков" Холст, масло."Пейзаж с избами и огородами". 1946 г"Новодевичий монастырь" 1969г."Февраль" 1956, холст, масло"Портрет жены." 1946 г."В парке." 1967 г"Летом" 1951г. Холст, масло. 118 х 140см. Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств"Портрет Героя Социалистического труда П.И.Воеводина" 1963г. Холст, масло."Портрет Вани Лактионова" 1956 Холст, масло 97х82см."Портрет архитектора А.Н. Душкина" 1967 Бумага, сангина, уголь 74х108 см"Портрет О.Н. Лактионовой" 1939 Холст, масло 128 х 62см.Портрет П.А. Лешиной 1946 Бумага, акварель 30х22см."Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." 1954-60 гг"Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." Фрагмент. 1954-60 гг."Обеспеченная старость (ветераны русской сцены)." Фрагмент. 1954-60 гг"Натюрморт с лампой". 1946 г"За вышиванием" 1954г. Бумага на холсте 116х110см.Игрушки, 1949 г.Женский портрет, 1957 г."После операции." 1965 год"Париж. Нотр-дам." 1969 г.Пушкин на траве, 1949 г.Вновь я посетил... Пушкин в Тригорском, 1949 г.Александр Иванович Лактионов. Автопортреты.
15 марта 1972 года перестало биться сердце Александра Ивановича Лактионова, многие годы дарившего людям радость от общения с прекрасным. Не все в его творчестве было однозначно, были успехи и неудачи. Но главное, в его жизни была искренняя любовь зрителей.
Интересно, что первая и последняя персональная выставка художника состоялась через 10 лет после его смерти.
Художник работал маслом, пастелью и темперой, чудесно владел акварелью, часто смешивал технику темперы и масла. Не чужды ему были и графические техники – простой карандаш, литография, офорт. Использовал Александр Лактионов также прессованный уголь и сангину.
До конца жизни художник был верен реалистической манере письма, не признавая экспериментов. Его приверженность классическим традициям Репина, Серова, Малявина чувствуется во многих ранних работах. В 1950-х он обращается к европейским классикам – Ван Эйку, Лиотару.
В кисти Лактионова чувствуется очень индивидуальное понимание правдивости искусства, своя художественная программа. Что бы не говорили критики о некоторых его полотнах, даже после смерти первая персональная выставка художника собрала тысячи ценителей его искусства.
В нашей стране картины Александра Ивановича Лактионова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в некоторых областных музеях.
https://pesochnya.com/blog/aleksandr-zoryukov/laktionov-geni...
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