Территория Героев...(209)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Подполковник Берестовский ИванПолковник Емельянов ИльяЗолотые Звёзды Героев России вручили подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики, в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову.
И.Берестовский:
Переполняет чувство гордости за свою Родину и за своих сослуживцев, с которыми плечом к плечу выполняли поставленные боевые задачи. Я благодарю за высокую оценку моих действий и действий моего подразделения.
Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух. Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами.
Емельянов, Илья Николаевич (род. 1992, Троицкое) — российский государственный и военный деятель. Заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (с 10 февраля 2026 года). Полковник. Герой Российской Федерации (2026), Герой Донецкой Народной Республики.
В апреле 2014 года вступил в ряды ополчения Донбасса. С 2015 года — на командных должностях в Вооружённых силах Донецкой Народной Республики: прошёл путь от командира взвода до заместителя командира бригады.
Командовал 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.
Принимал участие в боях за Пески, Донецкий аэропорт, промзону Авдеевки.
Подразделение под командованием Емельянова участвовало в освобождении более ста населённых пунктов Донецкой Народной Республики, среди которых Авдеевка, Украинск и Горняк. Также военнослужащие его бригады первыми среди российских подразделений выбили противника из населённого пункта на территории Днепропетровской области.
В июне 2025 года Илья Емельянов стал участником второго потока президентской образовательной программы «Время героев».
10 февраля 2026 года Илья Емельянов был назначен на должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики.
В должности заместителя председателя правительства ДНР курирует вопросы жизнеобеспечения освобождённых территорий региона.
Награды:
Герой Российской Федерации (21 мая 2026 года);
Герой Донецкой Народной Республики;
Два ордена Мужества;
Медаль «За отвагу».
Майор Дризлеонок ЭдуардНа одном из тактических направлений майор Эдуард Дризлеонок руководил действиями подразделений при отражении атаки противника и обороне занимаемых позиций.
В ходе боя он организовал оказание первой помощи раненым, распределил силы для прикрытия и борьбы с БПЛА, а также лично участвовал в эвакуации военнослужащих под минометным огнем.
Благодаря грамотному управлению, мужеству и решительности офицера все раненые были эвакуированы, прорыв обороны не допущен.
Сержант Караваев МаксимНаходясь в тыловом районе Караваев получил задачу эвакуировать раненных. Оперативно выдвинувшись в составе группы на эвакуацию, скрытно продвигался в указанный район. Несмотря на угрозу атаки FPV-дронов и постоянный обстрел из минометов группа эвакуации успешно добралась до указанного района.
Быстро оказав раненным первую помощь, Максим организовал скрытное выдвижение группы с использованием рельефа местности и укрытий.
При преодолении открытого участка группу атаковал ударный дрон противника. Караваев первым обнаружил его и отдал команду группе продолжать движение, а сам занял удобную огневую позицию и при подлете дрона уничтожил его точным огнем из стрелкового оружия.
Благодаря грамотным, уверенным действиям и личной отваге сержанта Максима Караваева, раненым военнослужащим была оказана своевременная медицинская помощь, что позволило спасти жизни военнослужащих.
Гвардии рядовой Сухоруков ПавелГвардии рядовой Павел Сухоруков, действуя в составе штурмовой группы, получил задачу скрытно обойти укрепление противника с тыла и занять оборону. Группа незаметно пересекла открытую местность и в лесополосе обнаружила вражеский блиндаж, после чего приступила к штурму.
В ходе боя Сухоруков заметил вражеский БПЛА, подал команду «воздух», открыл огонь из АК-74 и сбил дрон.
Благодаря его решительным действиям задача была выполнена, жизни товарищей сохранены, обеспечено дальнейшее продвижение подразделений.
Старший лейтенант Коробко ОлегСтарший лейтенант Олег Коробко, командир взвода миномётной батареи, выполнял задачу по огневому поражению противника.
В ходе массированной атаки был уничтожен передовой наблюдательный пункт, с которого он управлял огнём. Оценив обстановку, Коробко выдвинулся на линию боевого соприкосновения, восстановил связь с артиллерийской батареей и обеспечил корректировку огня.
В результате его решительных действий атака противника была отражена, а позиции удержаны.
Ефрейтор Пелеванюк МаксимЕфрейтор Максим Пелеванюк выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции российских военнослужащих. Во время движения на мотовездеходе он подвергся атаке вражеских FPV-дронов.
Заняв укрытие, боец сумел из стрелкового оружия сбить два беспилотника. После этого он продолжил движение и своевременно доставил материальные средства, обеспечив боеспособность подразделений.
Рядовой Агаев АндрейРядовой Андрей Агаев выполнял задачу по прикрытию позиций подразделения от средств воздушного нападения.
На наблюдательном посту он обнаружил вражеский БПЛА над российскими позициями и, оперативно оценив обстановку, огнем из стрелкового оружия уничтожил цель.
Своевременные действия Агаева позволили предотвратить атаку противника и сохранить безопасность личного состава.
Гвардии рядовой Махмудов ДамирГвардии рядовой Дамир Махмудов получил задачу разведать огневую позицию противника, доложить её координаты и удерживать рубеж.
Несмотря на атаку БПЛА и миномётный обстрел, а также множественные осколочные ранения, он достиг позиции, оказал себе первую помощь и установил связь с командованием. С выгодной точки наблюдения Махмудов корректировал маршруты штурмовых групп, обеспечивая их безопасное продвижение, и передавал данные о работе вражеских дронов.
Благодаря его мужеству задача была выполнена, обеспечено продвижение подразделений. После этого он был эвакуирован для лечения.
Младший сержант Филиппов АндрейПодразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло разведку в населенном пункте. В результате обстрела и ударов ударных БПЛА несколько бойцов получили осколочные ранения.
Андрей оперативно подбежал к раненым, начал оказывать первую помощь и одновременно отразил атаки FPV‑дронов: из стрелкового оружия уничтожил два беспилотника и эвакуировал товарищей на безопасное расстояние.
Рядовой Туканов РенатРядовой Ренат Туканов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника, когда тот открыл ответный огонь.
Грамотно используя рельеф местности, Туканов скрытно выдвинулся к ближайшей огневой позиции противника с фланга. Применив ручные гранаты, он уничтожил огневую точку, после чего одним из первых ворвался во вражеский окоп и приступил к зачистке опорного пункта. В ходе боя рядовой Туканов лично уничтожил трёх военнослужащих противника.
Благодаря смелым и решительным действиям рядового Рената Туканова укреплённый опорный пункт противника был захвачен без потерь среди личного состава, что обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений.
Гвардии рядовой Юдин ПавелГвардии рядовой Павел Юдин, действуя на одном из тактических направлений в зоне проведения СВО, выполнял задачу по уничтожению выявленных огневых позиций противника в составе миномётного расчёта взвода огневой поддержки, вооружённого 120‑мм миномётом 2Б11 «Сани».
Получив координаты пулемётной точки противника, Юдин в кратчайшие сроки осуществил наведение орудия и точным огнём поразил цель.
Прапорщик Космынин АлександрПрапорщик Александр Космынин в условиях интенсивного огневого воздействия обеспечивал устойчивую связь в батальонно-тактической группе ВС РФ.
Противник осуществлял минометный обстрел, в результате которого был поврежден комплекс средств связи и нарушено управление.
Осознавая критическую значимость связи, Космынин, рискуя жизнью, выдвинулся в зону обстрела и оперативно восстановил работоспособность аппаратуры.
Восстановленная связь позволила уточнить задачи подразделениям и передать координаты позиций противника, по которым был нанесен эффективный огневой удар.
Рядовой Шеметов ДенисПодразделение рядового Дениса Шеметова прикрывало группы закрепления от атак БПЛА на одном из тактических направлений. Противник пытался вернуть утраченные позиции и сбрасывал боеприпасы с тяжелых гексакоптеров «Баба‑Яга» и «Вампир» на наши укрытия.
Денис оперативно поднял собственный беспилотник, обнаружил и сопровождал цели, затем точечными сбросами боеприпасов поразил оба вражеских гексакоптера, устранив угрозу и предотвратив дальнейшие повреждения позиций и потери среди личного состава.
Гвардии рядовой Мастенков КонстантинГвардии рядовой Константин Мастенков в составе штурмовой группы выполнял задачу по удержанию опорного пункта в лесополосе. Во время ночного дежурства он обнаружил группу противника. Доложив командиру, он получил приказ скрытно приблизиться к ней.
Из подствольного гранатомета и стрелкового оружия Мастенков уничтожил нескольких боевиков, вынудив остальных отступить. Получив ранение, он оказал себе первую помощь и продолжил выполнение задачи. Благодаря его действиям атака противника была отражена, а рубеж удержан.
Гвардии лейтенант Бондаренко ИгорьГвардии лейтенант Игорь Бондаренко при подвозе провизии и боекомплекта на тактическом направлении обнаружил приближающиеся вражеские FPV‑дроны.
Открыв огонь, уничтожил один беспилотник и повредил второй. Благодаря его бдительности и профессионализму задача выполнена своевременно, без потерь.
Младший сержант Васильцов ВладиславМладший сержант Владислав Васильцов, разведчик взвода управления, обеспечивал доставку имущества и продовольствия на огневые позиции батареи в районе Донецкой Народной Республики.
При движении обнаружил приближение вражеских FPV‑дронов, приказал остановиться, группа спешилась и заняла позиции для отражения атаки.
Под командованием Васильцова личный состав успешно отбил налёт: он лично уничтожил три БПЛА. После подтверждения безопасности маршрута группа продолжила движение и выполнила задачу.
Гвардии рядовой Лаврентьев АртёмАртём Лаврентьев имел опыт военной службы и после начала СВО отправился на фронт добровольцем.
Гвардии рядовой Лаврентьев попал в 400-й гвардейский самоходный артиллерийский полк, где выполняет задачи в составе расчета РСЗО «Град» – наносит удары по живой силе, технике и укреплениям ВСУ.
В один из дней, выдвигаясь на огневую позицию, наши артиллеристы попали под налет вражеских беспилотников. Артём вел огонь из ружья и сбил два дрона, но в результате детонации одного из них получил ранение.
Несмотря на это, гвардии рядовой Лаврентьев вместе с расчетом продолжил выполнение боевой задачи и только после завершения работы отправился в госпиталь.
Сегодня Артём уже в строю и продолжает бить врага, а о событиях тех дней напоминает лишь медаль с красноречивым названием «За храбрость».
Ефрейтор Пасько ВладиславПоследние три года Владислав Пасько занимается гуманитарным разминированием освобождённых от врага территорий. Его главный инструмент и помощник – знаменитый робот-сапёр «Уран-6».
«Робот идёт впереди, я управляю им дистанционно, – раскрывает особенности работы Владислав. – Машина берёт на себя всю опасность, сапёрам с миноискателями остаётся лишь провести финальную зачистку».
Леса, сельскохозяйственные угодья, дороги, подходы к объектам инфраструктуры – всё это благодаря самоотверженной работе специалистов наших инженерных войск сегодня постепенно очищается от смертоносного металла.
За выполнение каких задач сапер удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».
Подробнее в материале «Красной звезды»
Гвардии младший сержант Аслонов АлишерВ начале 2023 года во время выполнения боевой задачи на переднем крае группа гвардии младшего сержанта Алишера Аслонова столкнулась с серьёзной проблемой. Вражеская боевая машина десанта систематически обстреливала наши позиции.
Оценив все возможности, Алишер Аслонов предложил командованию свой беспрецедентно дерзкий тактический план: проникнуть в тыл врага ночью и угнать злополучную технику.
Под покровом темноты они незаметно подкрались к позициям ВСУ. Как только Алишер с механиком-водителем запрыгнули на вражескую технику, противник открыл шквальный перекрёстный огонь из всего имеющегося вооружения.
Подробнее читайте в материале «Красной звезды».
Старший сержант Ковалёва ТатьянаГлавная медицинская сестра 35-го медицинского отряда гвардии, старший сержант Татьяна Ковалёва — одна из тех, кому бойцы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения без колебаний доверяют свою жизнь и здоровье.
Татьяна признаётся: к пациентам нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе самому или к твоим близким. Уезжая, пациенты нередко заходят в процедурный кабинет, чтобы поблагодарить. И когда слышишь слова «спасибо, дочка» или «спасибо, сестра», — это, по её словам, дорогого стоит.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ5enSC0bSsВоеннослужащие инженерного подразделения 238-й артиллерийской бригады группировки «Центр» продолжают выполнять боевые задачи по разминированию подъездных маршрутов и позиций артиллерийских подразделений.
Командир группы разминирования Андрей Аникин рассказал, как сапёры оказывают помощь местному населению освобождённых населённых пунктов. См. видео по ссылке.
Сначала подразделения войск беспилотных систем уничтожили склады, технику, опорные пункты и позиции вражеских дронов. Противник оказался отрезан и лишился снабжения.
После этого штурмовые подразделения выдвинулись на передовые рубежи. Дождавшись нужной погоды, бойцы на мотоциклах быстро проскочили открытые поля, противотанковые рвы и закрепились на окраине поселка.
Подробнее об этой операции рассказал командир разведывательного взвода Виталий Сахно. См. видео по ссылке.
Военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике.
Боевая задача выполнялась на одном из наиболее сложных участков, где противник создал разветвлённую систему обороны. Военнослужащие перемещались по одному: ночью под пончо, днём – в условиях тумана или дождя. Это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов.
Заняв позиции, штурмовики методично зачистили опорные пункты противника
Также в ходе боёв российские подразделения отразили контрнаступление противника, который попытался перебросить резервы на технике. Благодаря работе расчётов БПЛА и артиллерии вражеская техника была своевременно обнаружена и уничтожена. См. видео по ссылке.
Студенты техникума рассказали о своем решении служить в войсках беспилотных систем.
Учащиеся Ефремовского химико-технологического техникума Алексей Новиков и Егор Хлапов заключили специальный контракт и проходят военную службу в отдельном батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад».
По словам молодых людей, интерес к службе вызвала именно возможность работать с беспилотниками: собирать дроны, осваивать управление различными типами БПЛА.
В образовательном учреждении идут навстречу парням и помогают совмещать службу с учебой. См. видео по ссылке.
Иван Щербаков был студентом машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета. Изучал мехатронику (разработка роботизированных систем).
Учился наш герой хорошо. Но взял академический отпуск, чтобы отдать воинский долг Родине и получить новую востребованную профессию.
Сегодня Иван — оператор БПЛА: он прошел весьма обстоятельное теоретическое обучение, отработал часы на симуляторе и практические занятия на полигоне. И теперь довольно уверенно летает сам. См. видео по ссылке.
Максим Антонов родом из Тюмени. Осенью 2022 года, незадолго до этого вернувшись со срочной службы, он снова получил повестку: «Я знал, что она придет, и я ее ждал». После мобилизации Максим стал служить сапером на Херсонском направлении, где пришлось минировать часто и обильно, чтобы враг и близко не мог подобраться к нашим позициям.
«За свое подразделение я точно скажу, что ребята всегда идут и выполняют свои задачи. Как бы ни было тяжело и страшно, но надо!» — говорит Максим.
Сегодня Максим — курсант Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища (НВВИКУ), где готовят будущих офицеров инженерных войск, в том числе специалистов по беспилотным системам. См. видео по ссылке.
«Я первый раз выехал дальше Донбасса», — признается командир орудия РСЗО «Град» Андрей Гурдыган. Ему 26 лет, и он из Донецка. Когда здесь начались боевые действия, Андрей был любопытным подростком. Спустя годы он вырос, возмужал. Теперь защищает родную землю в составе артиллерийского дивизиона.
В этом году Андрей стал участником Парада Победы и впервые побывал в столице нашей большой страны. Москва его, конечно, впечатлила. Своей историей он поделился с нашим каналом. См. видео по ссылке.
Работал автомехаником, отучился на повара, потом на ветеринара.. А призвание нашел в Армии России. Гвардии младший лейтенант Лерник Кагроманян в 2015 году пошел служить на контракт и остался в войсках.
Сегодня он — командир взвода инженерно-саперного батальона 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Уже четыре года выполняет боевые задачи в зоне СВО, сейчас — на Добропольском направлении.
Лерник награжден медалью «За храбрость» II степени и медалью Суворова. За какие боевые задачи, см. видео по ссылке.
Вернувшись с фронта, уроженец Воронежской области Алексей Новоковский открыл мини-птицеферму. Помог ему в этом фонд «Защитники Отечества». Главной опорой и помощницей ветерану стала его жена – Алла.
«Он уверен во мне, я — в нем. У нас прекрасные отношения, мы друг за друга горой. Планы грандиозные», — рассказывает супруга.
В 2023 году Алексей добровольцем ушел в зону СВО и полтора года служил в артиллерийском подразделении. Сейчас он делится опытом со школьниками на встречах с ветеранами. См. видео по ссылке.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Танкист
рабочий посёлок Ржакса, Тамбовская область
28.04.2004 - 06.04.2026
Погиб: Курское направление
В 18 лет он пошел защищать Родину.
После подписания контракта попал в танковый полк, где прошел свое обучение.
На поле боя он не раз вывозил своих парней на танке, находясь в окружении.
Его танк был живым, фраза которая прозвучала из его уст, навсегда запомнится всем.
— Пап, а ты знаешь, сколько раз этот танк нас своим «Телом» спасал.
Он был Героем в своем юном возрасте, человеком, который не боялся даже смерти, смотря прямо ей в глаза.
https://герои-сво.рф/geroi/rusin-aleksandr-aleksandrovich/Александр Анатольевич Резанов — российский военнослужащий, капитан Министерства обороны Российской Федерации. Участник специальной военной операции. Герой России (2026, посмертно).
Александр Резанов был профессиональным военным, проходил службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации в звании капитана.
С первых дней принимал участие в специальной военной операции. В начале боевых действий получил тяжёлое ранение, в результате которого лишился ноги. Несмотря на инвалидность и возможность перейти на штабную или преподавательскую работу в военную академию, он принял решение вернуться в зону боевых действий.
В 2026 году капитан Александр Резанов погиб при выполнении боевого задания.
«Золотую звезду» Героя Александра Резанова получила из рук президента его вдова.
Ефрейтор Топников НиколайТопников Николай Владимирович
Старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет
Ростов Великий, Ярославская область
13.07.1969 - 13.06.2024
Более 20 лет прослужил в рядах ОМОНа Ярославской области. Имеет награды за охрану общественного порядка.
Погиб смертью храбрых, выполняя боевую задачу в зоне СВО Луганской области.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Гвардии рядовой Стрижак АлексейГвардии рядовой Алексей Стрижак, разведчик-снайпер 2-й гв. бригады армейского спецназа России. Родился в 1996 году в Ростовской области, после окончания Новочеркасского гуманитарного колледжа был призван на срочную службу, которую проходил в подразделении разведки 4-й военной базы в Цхинвале.
В начале 2024 году Алексей подписал контракт. В марте 2024 года в ходе выполнения боевой задачи получил ранение, после восстановления вернулся в подразделение.
10 января 2025 года разведгруппа выполняла задачу на Харьковском направлении. В ходе выдвижения ранение в результате подрыва получил командир группы: Алексей оказал помощь командиру и вместе с другими разведчиками эвакуировал его до ближайшей посадки. В последующем группа была обнаружена БПЛА противника. Рядовой Стрижак, пытаясь отвлечь беспилотник от остальных разведчиков, пытался выманить его на себя. В результате атаки БПЛА Алексей погиб, его действия позволили выжить шестерым разведчикам.
Указом президента от 6 июля 2025 года гвардии рядовому Алексею Стрижаку присвоено звание Героя России посмертно. Звезду Героя передал семье погибшего разведчика губернатор Московской области.
Младший сержант Киселёв ПлатонКиселёв Платон Владиславович
Оператор
г. Тамбов
10.08.2001 - 02.04.2026
Был сильным и смелым. Погиб (Купянск) на задании когда относил снаряды, подорвало дроном.
Медаль За боевые заслуги
Рядовой Ефимов ВиталийЕфимов Виталий Геннадьевич
деревня Беспалово, Омская область
06.03.1976 - 28.04.2025
Погиб: Украина, Сумская область, н.п Беловоды
Рядовой Матвеев ВалерийМатвеев Валерий Александрович
Гранатомётчик
г. Ростов-на-Дону
29.09.1998 - 07.04.2025
Героически погиб при выполнении боевого задания по выводу наших бойцов из окружения противника (п.Нелеповка)
Орден мужества
Рядовой Попов АртурПопов Артур Олегович
Оператор БПЛА
Урюпинск, Волгоградская область
01.10.1989 - 27.07.2025
Погиб: Купянское направление, населённый пункт Лиман 1-й
Награжден медалью «Участника Специальной военной операции»
Младший сержант Мозлов КонстантинМозлов Константин Сергеевич
Мотострелок
посёлок городского типа Сибирцево, Приморский край
14.01.2004 - 13.04.2025
Погиб: Украина
Получил медаль за мужество.
Дал атаку вражеским войскам во время наступления
Ефрейтор Хайруллин РаисХайруллин Раис Гаярович
Разведчик
Село Большое Рыбушкино, Нижегородская область
08.05.1983 - 28.04.2024
Погиб на задании в Харьковской области, Кисловке - спас 8 человек, сам погиб.
Гвардии ефрейтор Тележников АндрейТележников Андрей Андреевич
Старший стрелок-сапёр
село Покрово-Пригородное, Тамбовская область
18.08.1986 - 13.01.2026
Погиб: Российская Федерация, Херсонская область, Херсонской район, Киебурнская Коса
С 2023 года участник Специальной военной операции.
В сентябре 2024 года на островной зоне р.Днепр гвардии ефрейтор Тележников Андрей Андреевич, руководил группой эвакуации раненных и погибших, 4 суток без провизии под шквальным огнем артиллерии и БпЛА противника, проявив мужество и отвагу успешно руководил личным составом эвакуации и выполнял поставленные задачи. Награжден Медалью «За Отвагу».
Также награжден «Орденом Мужества».
Рядовой Ледяев АлександрШтурмовик-стрелок
Ледяев Александр родился 18.10.1990 г в посёлке Марьяновка, Омской области.
В 2007 г. окончил Марьяновскую СОШ № 1.
2007-2009 - учился в Усовском СПТУ по специальности повар кондитер.
С 2009 по 2010 проходил службу в рядах Российской армии.
30 октября 2023 подписал контракт с Министерством обороны, принимал участие в зоне СВО на территории Луганской Народной Республике в 137 отдельной штурмовой бригаде «УРАЛ» , штурмовик-стрелок.
Погиб 8 мая 2024 года (Очеретино)
Ефрейтор Матвеенко МаксимМатвеенко Максим Сергеевич
Наводчик оператор взвода связи
посёлок Майский, Иркутская область
16.08.1998 - 19.02.2023
Погиб: Луганская область, район н.п Червонопоповка
Рос спокойным приветливым мальчиком.Как и все мальчики играл в войнушку с деревенскими ребятами. Отзывчивый, тихий, улыбчивый парнишка.
В 2005 году пошёл в школу. В 2014 г. Поступил в СХТ п. Подгорный, на профессию тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
В 2017 г. после окончания училище подписал контракт с Министерством обороны и заступил на службу в войской части 41659 г. Алейск Алтайский край.
В феврале 2022 г. убыл на территорию Украины для участия в специальных военной операции.
За время службы проявил себя как надёжный верный товарищ, брат по оружию, отважный, смелый солдат.
В сентябре 2022 г. При выполнении боевых заданий получил ранение - лёгкую контузию, получил медаль «За боевые отличия».
В декабре 2022 г. получил тяжелую контузию попал в госпиталь, после госпиталя вышел в отпуск и приехал домой, к родным. Провёл отпуск среди родных, встретил 2023 Новый год и 04.01.2023 убыл в расположения в/ч.
09.01.2023 убыл на Украину.
19.02.2023 личному составу в котором находился Максим, было поставлена задача: произвести поисково- разведывательные работы по направлению Свато-Кременое р-н д. Чернопоповка Луганской области. В 7:15 утра, группа столкнулась с противником и попала под миномётный-актерилический обстрел со стороны вооружены сил Украины. Максим получил ранение, и не смотря на это остался прикрывать отход с ранеными. Он смог продержатся ещё 10 мин и ценой собственной жизни дал время эвакуировать раненых.
Благодаря Максиму группа смогла оттянуть большинство раненых и уйти в безопасное место.
Спустя почти 2 года, родные наконец смогли предать земле Максима. В 2025 году семье вручили заслуженую Максимом награду - орден Мужества посмертно.
Рядовой Беспечный АлександрСнайпер
Чистяково / Торез, Донецкая область
08.05.1997 - 28.11.2023
Беспечный Александр Александрович. Позывной «Бес». Стрелковый батальон, разведвзвод.
Погиб в боях за Марьинку.
Рядовой Васильев СергейВасильев Сергей Александрович
Пулемётчик
г. Омск
08.05.1981 - 13.02.2024
Медаль За отвагу
Героически погиб при исполнении воинского долга.
Рядовой Соколов СергейСоколов Сергей Владимирович
Родился 15.04.1978 г. в городе Москве, служил в Армии ВМФ в Николаеве (Украина) 1996-1998гг, был старшиной 2 статьи, матрос.
Женился, есть дочь.
26 октября 2023 подписал контракт с МО РФ, ушел на СВО, был штурмовиком.
Погиб 05.12.2023, Харьковская обл., н.п. Синьковка.
Награжден Орденом мужества (посмертно)
Младший сержант Яковлев ВладимирЯковлев Владимир Александрович
Штурмовик разведчик
Светлоград, Ставропольский край
03.02.1989 - 13.03.2025
Погиб: Город Торецк
Был добрым, отзывчивым, хорошим парнем.
Награжден орденом Мужества (посмертно)
Сержант Бузорин ЕвгенийБузорин Евгений Владимирович
Позывной «Столяр»
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
09.11.1973 - 09.05.2025
Занимал должность гранатометчика мотострелковой роты 5 гвардейской отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.
В его обязанности входило организовав оборону удерживать новые позиции. После закрепления на новых занятых территориях ВСУ нанесли сильнейший удар. Погибло много сослуживцев Евгения, а сам он был ранен осколками миномёта. Шли ожесточенные бои, было тяжело, с помощью дронов нашим бойцам закидывали продовольствие. Евгений не оставил своих боевых братьев, будучи раненым носил воду. Участвовал в освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.
Госпиталь, реабилитация. Снова отправился на Южно-Донецкое направление.
Когда их атаковали украинские дроны, Евгений получил осколочное ранения нижних конечностей и сильнейшую контузию. У двоих ребят, которые были с ним тоже контузии и глубокие ранения с обширной кровопотерей. Тогда они нашли укрытие, среди развалин был крошечный вход в подвал, в котором они провели двое суток. Несмотря на то, что все остались в живых, состояние у всех было крайне тяжёлым, существовала острая необходимость вернуться к своим. Снова госпиталь, реабилитация и долгожданный отпуск. После второго ранения Евгений был награжден орденом «За отвагу».
В составе группы 8 мая 2025 года Евгений направлялся для укрепления недавно занятых рубежей. В районе села Днепроэнергия он пропал без вести. Это произошло в период интенсивных вражеских обстрелов по всем направлениям. Впоследствии эвакуационная группа обнаружила Евгения. Превозмогая боль, он пытался спастись, наложив жгут на ногу, но раны были многочисленны и очень серьезны.
9 мая 2025 года, в день Великой победы, Евгений Владимирович Бузорин погиб.
Орден мужества
Младший сержант Цветков НиколайЦветков Николай Сергеевич
Наводчик
село Новоблагодарное, Ставропольский край
03.06.1992 - 24.04.2025
Героически погиб (г Торецк), исполняя воинский долг в специальной военной операции.
Орден мужества
Ефрейтор Шафоростов ОлегШафоростов Олег Викторович
Командир боевой машины
24.07.1982 - 02.07.2024
Пошел воевать добровольцем в марте 2022 года.
В семье осталось трое детей, из них двое сыновей.
Орден мужества.
Гвардии рядовой Насенник БогданНасенник Богдан Олегович
Позывной «Буба»
Разведчик
Шахтёрск, Донецкая Народная Республика
21.12.1991 - 01.04.2022
Начиная с 2014 года, как только война постучалась в дом, в 21 год, будучи молодым парнем пошёл защищать свою землю, что продолжил делать вплоть до 2022 года.
Погиб в Мариуполе, прикрывая отход группы.
Любимый сын, хороший друг, надежный товарищ.
Рядовой Лещенко ВладимирЛещенко Владимир Николаевич, позывной (161-ый)
Разведчик
Родился в г. Калуга.
03.09.1999 - 06.11.2024
Владимир родился и вырос в многодетной семье. Есть старший брат и младшая сестра.
Ещё с ранних лет, переехали с семьёй, в Кадыйский р-он, п. Текун, там и провёл всё свое детство, школьные юные годы. Активно участвовал в жизни класса: в школьных, общешкольных, муниципальных, региональных олимпиадах. Показывал высокие результаты в спортивных соревнованиях.
С ранних лет увлекался машинами, мотоциклами…
Закончил 9 классов МКОУ Текунской ООШ.
После окончания школы поступил в Костромской строительный техникум, на профессию — каменщика.
В 2017 году был призван в ряды Армии России…
В 2018 году вернулся домой, позднее переехал в Кострому, после этого работал на одном из предприятий города.
В 2019 году он подписал контракт с Министерством обороны с военной частью в г. Валуйки. Служил в роте РХБЗ по специальности огнемётчик.
В 2020 году уволился с военной службы.
Вернулся в Кострому, устроился снова на завод и трудился длительное время.
В 2021 году Владимир женился, родился сын.
В 2022 году в сентябре был призван по мобилизации.
В октябре 2024 года он подписал контракт. Попал в штурмовую бригаду «Рыкарь», 237-ой танковый полк.
Погиб в ходе выполнения боевой задачи в ЛНР на Сватовском направлении, в близи н. п. Макеевка.
Похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы.
Посмертно награждён Орденом Мужества.
Рядовой Халиков РинатХаликов Ринат Габдурафикович, позывной «Халик»
Штурмовик
г. Уфа
31.03.1982 - 16.02.2026
Погиб: Гуляйполе, Запарожской области
Ринат Габдурафикович был очень добрым и смелым человеком. Никогда не боялся идти вперёд. Никогда не проходил мимо, боролся со злом.
В специальной военной операции участвовал с 1.04.2022г. Добровольцем в отряде Барс-4. В конце 2025 года подписал контракт с МО.
Рядовой Мамашарипов АбдукаххорМамашарипов Абдукаххор Сатторович
г. Пенза
Родился 22.09.1998
Служил 51-полку в войсках ВДВ, был разведчиком
Награды:
Георгиевский крест
За воинскую доблесть 1 степени
Орден мужества
Рядовой Олещук ВасилийОлещук Василий Сергеевич
Стрелок
село Мостовое, Запорожская область
Василий родился в семье простых рабочих. В 1989 году пошел в первый класс ООШ №6 г.Токмак. После окончания школы в 2000 году поступил в «Токмакское профессиональное училище №21» г.Токмак, по профессии «Повар 4 разряда».
В 2022 году окончил Запорожское высшее профессиональное училище по профессии «Автослесарь». Ко всему относился с философским спокойствием, никогда никого не осуждал. Окружающие его любили и уважали. Неравнодушный к чужой беде, он всегда стремился помочь окружающим людям. Добрый, смелый, мужественный, всегда готов был помочь. В мирное время увлекался охотой, занимался пчеловодством.
В ходе Специальной военной операции при регулярных обстрелах родного города Токмак и гибели ни в чем неповинных жителей, Василий принял для себя решение пойти добровольцем, чтобы защитить свою родную землю. Среди сослуживцев пользовался авторитетом и имел позывной «Майор». С первых дней находясь на передовой СВО, на линии огня, он принял для себя решение бороться до конца, до Победы.
Вражеская атака оборвала жизнь 40-летнего Героя на Запорожском направлении, село Вербовое.
За проявленный героизм, смелость, решительность и мужество при выполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции Василий Сергеевич Олещук награжден Орденом Мужества (посмертно).В родном селе Василию открыта доска памяти.
Ефрейтор Титов РоманТитов Роман Дмитриевич
Старший стрелок наводчик
Беломорск, Республика Карелия
09.08.1999 - 03.02.2026
Погиб от удара дрона-комикадзе, Белгородская область Ракитинский район
Лейтенант Кандроков ИсламКандроков Ислам Хажсетович
Командир роты
село Верхний Акбаш, Кабардино-Балкарская Республика
18.05.1999 - 19.08.2025
Погиб: Кинбурнская коса
Орден Мужества (посмертно)
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
