Территория Героев...(209)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Подполковник Берестовский Иван Полковник Емельянов Илья Золотые Звёзды Героев России вручили подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики, в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову.

И.Берестовский:

Переполняет чувство гордости за свою Родину и за своих сослуживцев, с которыми плечом к плечу выполняли поставленные боевые задачи. Я благодарю за высокую оценку моих действий и действий моего подразделения.

Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух. Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами.

Емельянов, Илья Николаевич (род. 1992, Троицкое) — российский государственный и военный деятель. Заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (с 10 февраля 2026 года). Полковник. Герой Российской Федерации (2026), Герой Донецкой Народной Республики. В апреле 2014 года вступил в ряды ополчения Донбасса. С 2015 года — на командных должностях в Вооружённых силах Донецкой Народной Республики: прошёл путь от командира взвода до заместителя командира бригады.

Командовал 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

Принимал участие в боях за Пески, Донецкий аэропорт, промзону Авдеевки.

Подразделение под командованием Емельянова участвовало в освобождении более ста населённых пунктов Донецкой Народной Республики, среди которых Авдеевка, Украинск и Горняк. Также военнослужащие его бригады первыми среди российских подразделений выбили противника из населённого пункта на территории Днепропетровской области. В июне 2025 года Илья Емельянов стал участником второго потока президентской образовательной программы «Время героев».

10 февраля 2026 года Илья Емельянов был назначен на должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики.

В должности заместителя председателя правительства ДНР курирует вопросы жизнеобеспечения освобождённых территорий региона. Награды: Герой Российской Федерации (21 мая 2026 года);

Герой Донецкой Народной Республики;

Два ордена Мужества;

Медаль «За отвагу».

Майор Дризлеонок Эдуард На одном из тактических направлений майор Эдуард Дризлеонок руководил действиями подразделений при отражении атаки противника и обороне занимаемых позиций.

В ходе боя он организовал оказание первой помощи раненым, распределил силы для прикрытия и борьбы с БПЛА, а также лично участвовал в эвакуации военнослужащих под минометным огнем.

Благодаря грамотному управлению, мужеству и решительности офицера все раненые были эвакуированы, прорыв обороны не допущен.

Сержант Караваев Максим Находясь в тыловом районе Караваев получил задачу эвакуировать раненных. Оперативно выдвинувшись в составе группы на эвакуацию, скрытно продвигался в указанный район. Несмотря на угрозу атаки FPV-дронов и постоянный обстрел из минометов группа эвакуации успешно добралась до указанного района.

Быстро оказав раненным первую помощь, Максим организовал скрытное выдвижение группы с использованием рельефа местности и укрытий.

При преодолении открытого участка группу атаковал ударный дрон противника. Караваев первым обнаружил его и отдал команду группе продолжать движение, а сам занял удобную огневую позицию и при подлете дрона уничтожил его точным огнем из стрелкового оружия.

Благодаря грамотным, уверенным действиям и личной отваге сержанта Максима Караваева, раненым военнослужащим была оказана своевременная медицинская помощь, что позволило спасти жизни военнослужащих.

Гвардии рядовой Сухоруков Павел Гвардии рядовой Павел Сухоруков, действуя в составе штурмовой группы, получил задачу скрытно обойти укрепление противника с тыла и занять оборону. Группа незаметно пересекла открытую местность и в лесополосе обнаружила вражеский блиндаж, после чего приступила к штурму.

В ходе боя Сухоруков заметил вражеский БПЛА, подал команду «воздух», открыл огонь из АК-74 и сбил дрон.

Благодаря его решительным действиям задача была выполнена, жизни товарищей сохранены, обеспечено дальнейшее продвижение подразделений.

Старший лейтенант Коробко Олег Старший лейтенант Олег Коробко, командир взвода миномётной батареи, выполнял задачу по огневому поражению противника.

В ходе массированной атаки был уничтожен передовой наблюдательный пункт, с которого он управлял огнём. Оценив обстановку, Коробко выдвинулся на линию боевого соприкосновения, восстановил связь с артиллерийской батареей и обеспечил корректировку огня.

В результате его решительных действий атака противника была отражена, а позиции удержаны.

Ефрейтор Пелеванюк Максим Ефрейтор Максим Пелеванюк выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции российских военнослужащих. Во время движения на мотовездеходе он подвергся атаке вражеских FPV-дронов.

Заняв укрытие, боец сумел из стрелкового оружия сбить два беспилотника. После этого он продолжил движение и своевременно доставил материальные средства, обеспечив боеспособность подразделений.

Рядовой Агаев Андрей Рядовой Андрей Агаев выполнял задачу по прикрытию позиций подразделения от средств воздушного нападения.

На наблюдательном посту он обнаружил вражеский БПЛА над российскими позициями и, оперативно оценив обстановку, огнем из стрелкового оружия уничтожил цель.

Своевременные действия Агаева позволили предотвратить атаку противника и сохранить безопасность личного состава.

Гвардии рядовой Махмудов Дамир Гвардии рядовой Дамир Махмудов получил задачу разведать огневую позицию противника, доложить её координаты и удерживать рубеж.

Несмотря на атаку БПЛА и миномётный обстрел, а также множественные осколочные ранения, он достиг позиции, оказал себе первую помощь и установил связь с командованием. С выгодной точки наблюдения Махмудов корректировал маршруты штурмовых групп, обеспечивая их безопасное продвижение, и передавал данные о работе вражеских дронов.

Благодаря его мужеству задача была выполнена, обеспечено продвижение подразделений. После этого он был эвакуирован для лечения.

Младший сержант Филиппов Андрей Подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло разведку в населенном пункте. В результате обстрела и ударов ударных БПЛА несколько бойцов получили осколочные ранения.

Андрей оперативно подбежал к раненым, начал оказывать первую помощь и одновременно отразил атаки FPV‑дронов: из стрелкового оружия уничтожил два беспилотника и эвакуировал товарищей на безопасное расстояние.

Рядовой Туканов Ренат Рядовой Ренат Туканов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника, когда тот открыл ответный огонь.

Грамотно используя рельеф местности, Туканов скрытно выдвинулся к ближайшей огневой позиции противника с фланга. Применив ручные гранаты, он уничтожил огневую точку, после чего одним из первых ворвался во вражеский окоп и приступил к зачистке опорного пункта. В ходе боя рядовой Туканов лично уничтожил трёх военнослужащих противника.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Рената Туканова укреплённый опорный пункт противника был захвачен без потерь среди личного состава, что обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений.

Гвардии рядовой Юдин Павел Гвардии рядовой Павел Юдин, действуя на одном из тактических направлений в зоне проведения СВО, выполнял задачу по уничтожению выявленных огневых позиций противника в составе миномётного расчёта взвода огневой поддержки, вооружённого 120‑мм миномётом 2Б11 «Сани».

Получив координаты пулемётной точки противника, Юдин в кратчайшие сроки осуществил наведение орудия и точным огнём поразил цель.

Прапорщик Космынин Александр Прапорщик Александр Космынин в условиях интенсивного огневого воздействия обеспечивал устойчивую связь в батальонно-тактической группе ВС РФ.

Противник осуществлял минометный обстрел, в результате которого был поврежден комплекс средств связи и нарушено управление.

Осознавая критическую значимость связи, Космынин, рискуя жизнью, выдвинулся в зону обстрела и оперативно восстановил работоспособность аппаратуры.

Восстановленная связь позволила уточнить задачи подразделениям и передать координаты позиций противника, по которым был нанесен эффективный огневой удар.

Рядовой Шеметов Денис Подразделение рядового Дениса Шеметова прикрывало группы закрепления от атак БПЛА на одном из тактических направлений. Противник пытался вернуть утраченные позиции и сбрасывал боеприпасы с тяжелых гексакоптеров «Баба‑Яга» и «Вампир» на наши укрытия.

Денис оперативно поднял собственный беспилотник, обнаружил и сопровождал цели, затем точечными сбросами боеприпасов поразил оба вражеских гексакоптера, устранив угрозу и предотвратив дальнейшие повреждения позиций и потери среди личного состава.

Гвардии рядовой Мастенков Константин Гвардии рядовой Константин Мастенков в составе штурмовой группы выполнял задачу по удержанию опорного пункта в лесополосе. Во время ночного дежурства он обнаружил группу противника. Доложив командиру, он получил приказ скрытно приблизиться к ней.

Из подствольного гранатомета и стрелкового оружия Мастенков уничтожил нескольких боевиков, вынудив остальных отступить. Получив ранение, он оказал себе первую помощь и продолжил выполнение задачи. Благодаря его действиям атака противника была отражена, а рубеж удержан.

Гвардии лейтенант Бондаренко Игорь Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко при подвозе провизии и боекомплекта на тактическом направлении обнаружил приближающиеся вражеские FPV‑дроны.

Открыв огонь, уничтожил один беспилотник и повредил второй. Благодаря его бдительности и профессионализму задача выполнена своевременно, без потерь.

Младший сержант Васильцов Владислав Младший сержант Владислав Васильцов, разведчик взвода управления, обеспечивал доставку имущества и продовольствия на огневые позиции батареи в районе Донецкой Народной Республики.

При движении обнаружил приближение вражеских FPV‑дронов, приказал остановиться, группа спешилась и заняла позиции для отражения атаки.

Под командованием Васильцова личный состав успешно отбил налёт: он лично уничтожил три БПЛА. После подтверждения безопасности маршрута группа продолжила движение и выполнила задачу.

Гвардии рядовой Лаврентьев Артём Артём Лаврентьев имел опыт военной службы и после начала СВО отправился на фронт добровольцем.

Гвардии рядовой Лаврентьев попал в 400-й гвардейский самоходный артиллерийский полк, где выполняет задачи в составе расчета РСЗО «Град» – наносит удары по живой силе, технике и укреплениям ВСУ.

В один из дней, выдвигаясь на огневую позицию, наши артиллеристы попали под налет вражеских беспилотников. Артём вел огонь из ружья и сбил два дрона, но в результате детонации одного из них получил ранение.

Несмотря на это, гвардии рядовой Лаврентьев вместе с расчетом продолжил выполнение боевой задачи и только после завершения работы отправился в госпиталь.

Сегодня Артём уже в строю и продолжает бить врага, а о событиях тех дней напоминает лишь медаль с красноречивым названием «За храбрость».

Ефрейтор Пасько Владислав Последние три года Владислав Пасько занимается гуманитарным разминированием освобождённых от врага территорий. Его главный инструмент и помощник – знаменитый робот-сапёр «Уран-6».

«Робот идёт впереди, я управляю им дистанционно, – раскрывает особенности работы Владислав. – Машина берёт на себя всю опасность, сапёрам с миноискателями остаётся лишь провести финальную зачистку».

Леса, сельскохозяйственные угодья, дороги, подходы к объектам инфраструктуры – всё это благодаря самоотверженной работе специалистов наших инженерных войск сегодня постепенно очищается от смертоносного металла.

За выполнение каких задач сапер удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».

Подробнее в материале «Красной звезды»

Гвардии младший сержант Аслонов Алишер В начале 2023 года во время выполнения боевой задачи на переднем крае группа гвардии младшего сержанта Алишера Аслонова столкнулась с серьёзной проблемой. Вражеская боевая машина десанта систематически обстреливала наши позиции.

Оценив все возможности, Алишер Аслонов предложил командованию свой беспрецедентно дерзкий тактический план: проникнуть в тыл врага ночью и угнать злополучную технику.

Под покровом темноты они незаметно подкрались к позициям ВСУ. Как только Алишер с механиком-водителем запрыгнули на вражескую технику, противник открыл шквальный перекрёстный огонь из всего имеющегося вооружения.

Подробнее читайте в материале «Красной звезды».

Старший сержант Ковалёва Татьяна Главная медицинская сестра 35-го медицинского отряда гвардии, старший сержант Татьяна Ковалёва — одна из тех, кому бойцы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения без колебаний доверяют свою жизнь и здоровье.

Татьяна признаётся: к пациентам нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе самому или к твоим близким. Уезжая, пациенты нередко заходят в процедурный кабинет, чтобы поблагодарить. И когда слышишь слова «спасибо, дочка» или «спасибо, сестра», — это, по её словам, дорогого стоит.

Военнослужащие инженерного подразделения 238-й артиллерийской бригады группировки «Центр» продолжают выполнять боевые задачи по разминированию подъездных маршрутов и позиций артиллерийских подразделений.

Командир группы разминирования Андрей Аникин рассказал, как сапёры оказывают помощь местному населению освобождённых населённых пунктов.

Командир группы разминирования Андрей Аникин рассказал, как сапёры оказывают помощь местному населению освобождённых населённых пунктов. См. видео по ссылке.

Сначала подразделения войск беспилотных систем уничтожили склады, технику, опорные пункты и позиции вражеских дронов. Противник оказался отрезан и лишился снабжения.

После этого штурмовые подразделения выдвинулись на передовые рубежи. Дождавшись нужной погоды, бойцы на мотоциклах быстро проскочили открытые поля, противотанковые рвы и закрепились на окраине поселка.

Подробнее об этой операции рассказал командир разведывательного взвода Виталий Сахно. См. видео по ссылке.

Военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике.

Боевая задача выполнялась на одном из наиболее сложных участков, где противник создал разветвлённую систему обороны. Военнослужащие перемещались по одному: ночью под пончо, днём – в условиях тумана или дождя. Это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов.

Заняв позиции, штурмовики методично зачистили опорные пункты противника

Также в ходе боёв российские подразделения отразили контрнаступление противника, который попытался перебросить резервы на технике. Благодаря работе расчётов БПЛА и артиллерии вражеская техника была своевременно обнаружена и уничтожена. См. видео по ссылке.

Студенты техникума рассказали о своем решении служить в войсках беспилотных систем.

Учащиеся Ефремовского химико-технологического техникума Алексей Новиков и Егор Хлапов заключили специальный контракт и проходят военную службу в отдельном батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад».

По словам молодых людей, интерес к службе вызвала именно возможность работать с беспилотниками: собирать дроны, осваивать управление различными типами БПЛА.

В образовательном учреждении идут навстречу парням и помогают совмещать службу с учебой. См. видео по ссылке.

Иван Щербаков был студентом машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета. Изучал мехатронику (разработка роботизированных систем).

Учился наш герой хорошо. Но взял академический отпуск, чтобы отдать воинский долг Родине и получить новую востребованную профессию.

Сегодня Иван — оператор БПЛА: он прошел весьма обстоятельное теоретическое обучение, отработал часы на симуляторе и практические занятия на полигоне. И теперь довольно уверенно летает сам. См. видео по ссылке.

Максим Антонов родом из Тюмени. Осенью 2022 года, незадолго до этого вернувшись со срочной службы, он снова получил повестку: «Я знал, что она придет, и я ее ждал». После мобилизации Максим стал служить сапером на Херсонском направлении, где пришлось минировать часто и обильно, чтобы враг и близко не мог подобраться к нашим позициям.

«За свое подразделение я точно скажу, что ребята всегда идут и выполняют свои задачи. Как бы ни было тяжело и страшно, но надо!» — говорит Максим.

Сегодня Максим — курсант Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища (НВВИКУ), где готовят будущих офицеров инженерных войск, в том числе специалистов по беспилотным системам. См. видео по ссылке.

«Я первый раз выехал дальше Донбасса», — признается командир орудия РСЗО «Град» Андрей Гурдыган. Ему 26 лет, и он из Донецка. Когда здесь начались боевые действия, Андрей был любопытным подростком. Спустя годы он вырос, возмужал. Теперь защищает родную землю в составе артиллерийского дивизиона.

В этом году Андрей стал участником Парада Победы и впервые побывал в столице нашей большой страны. Москва его, конечно, впечатлила. Своей историей он поделился с нашим каналом. См. видео по ссылке.

Работал автомехаником, отучился на повара, потом на ветеринара.. А призвание нашел в Армии России. Гвардии младший лейтенант Лерник Кагроманян в 2015 году пошел служить на контракт и остался в войсках.

Сегодня он — командир взвода инженерно-саперного батальона 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Уже четыре года выполняет боевые задачи в зоне СВО, сейчас — на Добропольском направлении.

Лерник награжден медалью «За храбрость» II степени и медалью Суворова. За какие боевые задачи, см. видео по ссылке.

Вернувшись с фронта, уроженец Воронежской области Алексей Новоковский открыл мини-птицеферму. Помог ему в этом фонд «Защитники Отечества». Главной опорой и помощницей ветерану стала его жена – Алла.

«Он уверен во мне, я — в нем. У нас прекрасные отношения, мы друг за друга горой. Планы грандиозные», — рассказывает супруга.

В 2023 году Алексей добровольцем ушел в зону СВО и полтора года служил в артиллерийском подразделении. Сейчас он делится опытом со школьниками на встречах с ветеранами. См. видео по ссылке.