Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.193

Доездился... а наш оседлал

https://t.me/rosich_russia/81830

Трофейный украинский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP канадского производства. Покровское направление. Было ваше, стало наше

https://t.me/ChDambiev/38202

ПОЗЫВНОЙ «АКУЛА». Боец гвардейской Александрийской бригады «Чёрные гусары»

https://t.me/specnazAlpha/42430

Добыча дроноводов 5 отдельной гвардейской танковой бригады группировки "Восток" ВС РФ из Бурятии.

Humvee pатрофеили на Южно-Днепропетровском направлении.

https://t.me/ChDambiev/38225

Боевой Брат с позывным ГРОМ! БАРС11, ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ, 2025

https://t.me/poisk_report/6348

Солдатское дело — воевать храбро и умело. Солдатская поговорка.

https://t.me/B_A_R_S_11/13932

Умелый боец — везде молодец. Солдатская поговорка.

https://t.me/B_A_R_S_11/13933

Кто сказал, что у войны не женское лицо? За освобождение г.Суджа Курской области награждена военнослужащая Котенкова Екатерина Олеговна, уроженка г. Истра Московской области.

Екатерина «Ураган» - кинолог Истринского ОМВД, в 2023 году приняла решение подписать контракт с МО РФ. Девушка, выросшая в семье военных, с детства понимала, что её призвание - помогать людям и своей стране. Изначально она мечтала служить медсестрой, но судьба распорядилась иначе: Екатерина стала стрелком, а затем и штурмовиком. Она оказалась единственной женщиной в своём отряде, где с неё такой же спрос, как и с мужчин. В 2023 году Екатерина участвовавала в штурмовых действиях в Кременной, была ранена и награждена Медалью «За отвагу», а в 2024 - «Орденом Мужества». Во время своей третьей боевой командировки Екатерина приняла участие в штурмовой операции «Поток» при освобождении города Суджа Курской области. Муж Екатерины погиб в 2024 году про выполнении боевой задачи в зоне Спецоперации. Дома Екатерину ждут родные: бабушка и дочка, которая гордится своими родителями и планирует поступить в кадетский класс, чтобы продолжить семейную династию.

https://t.me/rodnaya_sudzha/18242

Ошибки политиков очень дорого обходятся народу ...

Из Суджи вывезли тела более 300 мирных жителей, убитых украинскими военными. В районах Курской области, находившихся под оккупацией, до сих продолжаются следственные и поисковые работы. С августа были обнаружены и опознаны ещё 112 тел местных жителей. Царствие небесное погибшим. Жизни этих людей уже не вернуть — их убили только за то, что они русские. Это и есть истинная цена ошибок или преступлений руководства. Простые люди расплачиваются своими жизнями за промахи тех, кто отделается лишь несколькими годами в тюрьме.

1 ноября суд вынес приговор одному из виновников трагедии — главе строительной фирмы Виталию Синьговскому, который был пойман на хищениях средств, выделенных на оборонительные сооружения. Его приговорили всего к четырем годам заключения в колонии общего режима.

https://t.me/vika_tsyganova63/7612

Свидетельства вернувшихся из плена о зверствах украинских неонацистов.

Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов (председатель - М. С. Григорьев) из представителей гражданского общества 35 стран мира продолжает сбор свидетельств преступлений киевского режима.

Российский военнослужащий с позывным "Вася": "Нас передали в подвалы — там издевались. Украинцы нас били палками, травили собак. Я видел, как собаки кусали российских военнопленных, кусками мясо отрывали. Нас человек 10 было. На электрический стул сажали. Меня палкой три дня били, пальцы сломали. Украинцы нас заставляли копать глину, раздевали до трусов и били сверху: "быстрее, быстрее".

Меня сажали на электрический стул. Прицепляли провода к голове, рукам, гениталиям. Когда на голову надевают — боль чувствуешь, но сидишь как парализованный, кричать не можешь. Они заставляли нас кричать: "хочу умирать", включали ток и над этим смеялись.

Допросов не было, просто били. Запугивали, что изнасилуют и отрежут головы, говорили, что знают наши адреса и после войны "вырежут наших родных": "не вырежем мы, вырежут наши дети"."

https://t.me/maximgrigoryev/10065

Моменты СВО. Будни фронта. Моменты СВО. Будни фронта

https://t.me/boris_rozhin/184932

Репортаж Александра Коца: Отбираем небо над Покровском - Угадайте, что эта настенная живопись означает? — хитро улыбается не к месту симпатичная молодая девчонка в военной толстовке с туго затянутым на затылке хвостиком.

На облезлой штукатурке в столбик чем-то острым нацарапаны пара десятков крестиков и один крест в кружочке. Подвох я почувствовал сразу — по смеющимся девичьим глазам. Но на всякий случай выдал серьезную версию, хотя и максимально расплывчатую. - Видимо, уничтоженные вами цели.

- Точно! — весело соглашается Катя.

— Обычные крестики — это мыши. А в кружочке — крыса.

И только тут я замечаю расставленные вдоль стен мышеловки. На пункт управления БПЛА 1 бригады 51 армии в составе группировки войск «Центр» я пробирался, как по подводной лодке. Сначала вертикальный люк в подвал разрушенной многоэтажки освобожденного прифронтового города. Потом - по подземным лабиринтам с потолками под не очень высоких людей и с «переборками между отсеками», размером не больше люка субмарины. Хочешь жить — умей вертеться. Во время боевого дежурства операторы FPV-дронов самолетного типа «Молния» на поверхность не выходят. Инженеры поднимаются только для того, чтобы собрать и снарядить «птичку» и поставить ее на катапульту — и бегом вниз. При чем тут молодая симпатичная девушка? Екатерина с позывным «Радистка» и есть пилот ударного дрона. Ее позиция — всего в нескольких километрах от противника. До Покровска (Красноармейска) — рукой подать. Но «Радистка» работает не по городу, а за него. Уничтожая логистические цепочки, опорники, технику на дальних подступах. Собственно, в том числе и благодаря ее усилиям формируется окружение агломерации, о котором в выходные президенту доложил начальник Генштаба.

А прочесть полностью материал Коца можно по ссылке: https://www.kp.ru/daily/27734/5162476/

ПРИВЕТ С ПЕРЕДКА! Держимся, не унываем, всё под контролем. Фото от читателей газеты "Спецназ России"

https://t.me/specnazAlpha/42443

Командир роты морской пехоты Кирик Антон Вячеславович, «Филин» (25.05. 1999 - 31.10. 2023)

От Barsa:

«Ст. л-т Кирик Антон Вячеславович был командиром роты морской пехоты 177-го отдельного полка морской пехоты.

Закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

За все время своей службы он зарекомендовал себя как отличный командир роты, хороший тактик и стратег в новой ветви войны – на Специальной Военной Операции. Его рота выполняла различные задачи по обороне рубежей и штурму опорных пунктов врага.

Смело и решительно вступая в бой с противником, Антон говорил: "НА СМЕРТЬ! Если не мы, то никто!". Его подразделение было хорошо обучено и готово выполнять различные задачи в любую погоду и время года.

Он был примером для своих бойцов и младших командиров, а также был братом и другом для всех. Антон погиб при артобстреле в ходе выполнения задачи в населенном пункте Крынки. Роту это надломило, но они выдержали, зная, что их командир не простил бы слабости. Поэтому рота Антона продолжила выполнять задачи, несмотря на утрату.

Мне вспоминается его фраза: "МОРПЕХ – это не призвание, а состояние души!"

Он умел работать в различных сферах военного дела, начиная от стрелка, оператора дрона, инженера, минометчика, заканчивая командиром роты. И был просто братом для всех.

Спасибо его родителям за такого прекрасного сына и командира! Пусть земля ему будет пухом! Брат, ты всегда с нами!»

Царствие Небесное, вечная память и слава тебе, братишка!

https://t.me/kaspiyskyberet/23922

https://t.me/kaspiyskyberet/23927

Артелы красавчики Старуху вальнули.

https://t.me/kaspiyskyberet/23929 Окопное творчество, пепельница

https://t.me/pohyinahuizahui/1448

Шо там на патриках? Кто сколько зарабатывает и у кого за сколько сумка и туфли?

https://t.me/tg_max_divnich/31996

Службу нести – не лапти плести. Солдатские поговорки.

https://t.me/B_A_R_S_11/13961 В БАРС-11 пошёл, - семью нашёл.

https://t.me/poisk_report/6364

Третий лишний, когда второй контрольный... ДРО Алания, Нос.

https://t.me/DKCHVxKSANTI/646 Для кого-то утро явно не доброе

https://t.me/Ugolok_Sitha/27758 Уничтоженная украинская БМП-1ТС.

https://t.me/Ugolok_Sitha/27759 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/27760

Аким.

Урок мужества.

https://t.me/z0vAida/1278

Главное занятие любого воина

https://t.me/z0vAida/1290

Позывной ЭХО Фото: ХИЧКОК

БАРС11, ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ, 2025

https://t.me/poisk_report/6373

Солдату отец – командир, а мать – служба. Солдатские поговорки.

https://t.me/B_A_R_S_11/13998

Не мото клуб , привет от мобов из тЁткино!

https://t.me/rsotmvideo/2659

Японский доброволец с позывным Даня, воюющий за Россию на СВО, рассказал о том, почему он принял православие.

Он здесь, потому что искренне любит Россию. Воин не боится показать врагам свое лицо, чтобы на Западе знали, что есть японцы, которые не забыли, что когда-то они сделали с его народом.

Даже позывной он выбрал себе русский — имя героя, который у русского народа стал символом борьбы за правду и справедливость. Даня — имя героя Сергея Бодрова из фильма «Брат».

Канэко — настоящий воин и результативный боец. Всегда на позитиве, бодр и улыбчив.

https://t.me/specnazAlpha/42471

"РУССКИЙ ВАНЬКА". Он приехал из далёкой южной страны — не ради славы, а ради справедливости. Теперь этот миномётчик в строю, плечом к плечу с нашими воинами, громит фашистов на передовой.

https://t.me/specnazAlpha/42473

Южно-Днепропетровское направление. Результат боевой работы дроноводов группировки "Восток" ВС РФ.

https://t.me/ChDambiev/38256

Утро

https://t.me/Ugolok_Sitha/27770

Уничтоженный американский БТР М113, октябрь 2025.

https://t.me/Ugolok_Sitha/27777

Свидетельства вернувшихся из плена о зверствах украинских неонацистов.

Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов (председатель - М. С. Григорьев) из представителей гражданского общества 35 стран мира продолжает сбор свидетельств преступлений киевского режима.

Российский военнослужащий с позывным "Медуза":

"Когда нас привезли на подвал, украинцы сказали, что "мы подобие правого сектора, как Азов или Кракен, только чуть похуже". Сначала нас раздели до трусов. Парнишка у нас сказал, что мобилизованный. Они ответили: "А, мобик? Ну садись" — и прицепили ему крокодилы на уши и к гениталиям, били током — 160-220 вольт. Поливали холодной водой, били трубками, плётками, стреляли из пневматики.

Так прошло трое-четверо человек, потом подошла моя очередь. Меня посадили на стул, подключили провода — к ушам, гениталиям и начали бить током. Аппарат наподобие аккумулятора с кнопкой — нажимали — и подбрасывало. Руки до сих пор трясутся. Во время ударов током били плётками и трубами, по спине, по голове, по всему телу.

Били, резали ножом.

В лагере одному мужчине лет 35 стало плохо с сердцем во время пыток — остановилось сердце. Украинцы его просто сняли со стула, вынесли за забор, бросили в яму в огороде и закопали."

https://t.me/maximgrigoryev/10080

Архивное.

Джокер после боевого выхода в Белогоровке.

Когда не убежал от сброса

https://t.me/z0vAida/1327

Без знания — не строитель, без оружия – не воин. Солдатские поговорки.

https://t.me/B_A_R_S_11/14026 Такие разные и такие наши - Защитники Отечества. Самые родные, самые любимые, самые лучшие!

https://t.me/serdca_angelov58/12234

Переписка с телефона одного из погибших воинов в Курской области

https://t.me/serdca_angelov58/12254

В бою нужна смекалка, отвага и закалка.

https://t.me/B_A_R_S_11/14027 Еще один боевой еж

https://t.me/dva_majors/82565

Вкуснятина, дороги идеальные, резина лысая, все как мы любим.

Кто придумал этот аппарат ему неведомо видимо, что подвеска от обычной нивы с базой и всеми запчастями без доработок не может существовать долго в этой битве за выживание.

Радует, что такое внедряется и получается от МО, а не от комерсов, но без нормальных доработок этой недобагги на базе обычной машины за 5000 км просто ну очень плохо.

https://t.me/morpexROKOT/5046

Привет родной Бурятии Победа будет за нами!

https://t.me/zapiski_bb/2953

Моменты СВО. Будни фронта. Моменты СВО. Будни фронта.

https://t.me/boris_rozhin/185648

Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает.

https://t.me/ProstoBatrak/10552

Привет родной Бурятии

https://t.me/zapiski_bb/2969

Позывным САДИК! БАРС11, ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ, 2025

https://t.me/poisk_report/6384 Архивное. 2022 год.

Испанец, Орёл, Аид, Цыган, Джексон, Медик.

https://t.me/z0vAida/1361

«Я официально числился пропавшим без вести»: история бойца с позывным Зима Снайперы — это ювелиры военного искусства, способные за доли секунды рассчитать скорость ветра и траекторию полета пули. Для ВСУ они приоритетная цель, и охота за ними ведется непрерывно. Они редко выходят из тени. И услышать их истории от первого лица — большая удача.

Однажды мне позвонили из военного госпиталя и сообщили, что у них лежит боец с уникальной историей. Это была одна из самых невероятных историй, которые я когда-либо слышала в моей жизни. Из воспоминаний Алексея: «22 марта 2024 г. мы с напарником отправились на боевое задание. От нас до противника было около 250 м. Мы отработали и получили приказ возвращаться. В той посадке был «аэродром»— «птицы» летали непрерывно. Про то место говорили, что оттуда не выбираются. Мы прошли 100 м и нас сразу же встретил дрон. Враг распознал нас по снайперским винтовкам. Я отстреливался, но безрезультатно. Дрон сбросил две гранаты, напарника ранило.

До своих было ещё 1,5 км. Мой напарник, несмотря на ранение, мог идти и сам запрыгнул в окоп. Место там было только для одного, и если бы я начал оказывать ему помощь, то мы бы обнаружили себя для противника. Поэтому он сам перебинтовался, а я добежал 100 м до другого окопа, чтобы переждать атаку. Когда я вернулся за ним, его там уже не оказалось. Поиски не увенчались успехом. Рация садилась и я принял решение идти к своим, чтобы вызвать поисковую группу. Пройдя 250 м, услышал жужжание. Птица снижалась, я отстреливался, пытался бежать, однако на меня сбросили две гранаты и осколками ранило обе ноги.

Рядом был подбитый «Урал», я залёг под него. Дрон это срисовал, перезарядился и поочередно скинул на меня еще 8 гранат, одна из них попала по цели, повторно ранив меня. У них была задача: добить снайпера. Они долго вели на меня охоту, дроны сменяли друг друга. Погода была ясная и я не мог выбраться из укрытия, по мне бы сразу начали работать дроны и артиллерия.

Я пролежал там 6 дней. Ждал дождь или туман. Пил из лужи. Сам делал перевязки и колол обезбол. На 6-й день пошел дождь и я выбрался из укрытия. От голода настолько обессилел, что не смог надеть свою экипировку. Попытался встать на ноги, упал. И понял, что не смогу идти. Тогда я пополз. В посадке через 300 м нашел подбитую «Буханку» и спрятался под ней, т.к. дождь заканчивался. Там я пробыл еще 6 дней. От жажды у меня начались галлюцинации. Мерещилось, будто со мной сидят люди и думают, как найти воды. Снилась какая-то пустыня и что люди там молятся. У меня опускались руки. Я плакал, молился. Было очень тяжело. Ночи были холодные, и я видел, как от обморожения мертвели ткани. Впоследствии я потерял обе стопы и 8 пальцев на руках.

В сумерках я вылез из-под УАЗа и нашел в нем канистру с жидкостью, похожей на антифриз. За ночь я выпил все 20 литров. После 5 суток без воды. Это придало мне сил. До своих оставался 1 км. Я собрался с духом и принял решение ползти. Жизненные силы были на исходе и я понял, что если не сейчас, то уже никогда. Это был мой единственный шанс выжить.

В той посадке чего только не было: и мины, и лампочки от кассет. Но я полз. На случай атаки у меня не было даже оружия, чтобы её отразить. Если дрон летел, то притворялся 200-м, лежал неподвижно. К наступлению сумерек я дополз до своих.

Союзники перетащили меня в блиндаж. Однако там было ещё веселее: в 100 м от нас работали вражеский миномет, АГС, блиндаж закидывала «Баба-яга». Мне дали воды, и я двое суток ждал эвакуацию, наблюдая за происходящим.

Эвакуировали меня под обстрелами. Время от времени мы прятались. Ночью нас атаковали дроны. Ребята донесли меня до точки «0», затем меня забрали медики. В общей сложности я выбирался 17 дней — с момента ранения до госпиталя. Я официально числился пропавшим без вести. В те страшные дни меня держала на плаву мысль о семье, что я должен вернуться к ним живым»

На нас возложена важная задача: сохранить и передать героические истории наших воинов будущим поколениям. Именно они должны формировать культурный код в сознаниях наших детей.

https://t.me/AnastasyBardina/312

Стоим плечом к плечу.

Ждите нас с Победой

https://t.me/vmeste_my_sila_ZOV/1051 Богатый улов

https://t.me/specnazAlpha/42526

ПРИВЕТ С ПЕРЕДОВОЙ! Всем добра и крепости духа! Фото от читателей газеты "Спецназ России"

https://t.me/specnazAlpha/42527

ШТУРМОВАЯ ТРОЙКА 137-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА. Гвардейцы, для которых нет невыполнимых задач.

https://t.me/specnazAlpha/42546

КАДР НОЧНОЙ СМЕНЫ. Из зоны СВО с любовью — берегите себя, мы тоже стараемся.

https://t.me/specnazAlpha/42556

Шок-контент Абсолютно бездушный солдат https://t.me/kaspiyskyberet/24962

Новый год на СВО



Декабрьский вечер тих и снежен,

На передовой покой мятежен,

Но даже здесь, в краю войны,

Мы встретить праздник все должны.

Блиндаж украшен автоматом,

Консервы - праздничным салатом,

А вместо ёлки - БТР,

Такой уж выдался пример.

Мы вспоминаем дом любимый,

Где стол накрыт неповторимый,

Где мама ждёт, где детский смех,

Где радость делится на всех.

Здесь, на войне, мы как родные,

Хоть времена совсем иные,

Но верность долгу и стране

Нас держит крепко на войне.

Под звёздным небом фронтовым

Мы тост за Родину дадим,

За тех, кто дома ждёт солдат,

За мир и нет ему преград.



В окопе снег кружит метелью,

Бойцы готовятся к веселью,

Пусть Новый год в дали от дома -

Здесь каждый с каждым так знакомый.

Гирлянду сделали из гильз,

На ёлке - звёздочка, держись!

В консервной банке мандарин,

И чай горячий не один.

Письмо из дома греет душу,

В землянке тесно, но не душно,

Здесь братство крепче всех невзгод,

Встречаем вместе Новый год.

Под бой курантов в телефоне,

Мы вспоминаем о районе,

Где ждут нас матери, друзья,

Где дом, где вся моя семья.

За мир сражаемся по праву,

За честь Отечества и славу,

И верим - скоро победим,

И в дом родной мир возвратим.

Александр Дворников

https://t.me/svoimyru/488

Тепло родного дома: письма и подарки согревают наших бойцов на передовой Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» украсили блиндаж гирляндами, мишурой, новогодними елками и детскими открытками. Из дома бойцам приходят новогодние подарки, письма родных и волонтеров. И даже на улице наряжают елки соответственно обстановке

https://t.me/mod_russia/59882



Военнослужащие группировки войск «Центр» между боевыми задачами готовят места временной дислокации к встрече Нового года.

Бойцы украшают блиндажи и землянки праздничными гирляндами, устанавливают новогодние ёлки и развешивают мишуру. В полевых столовых военные повара готовят праздничное меню. «Праздничное настроение, само собой, оно ощущается, присутствует. Не так, конечно, как дома, но присутствует. Все равно то же самое: нарядить елку, поздравить друг друга, командиры всех степеней и начальники поздравляют личный состав, желания, пожелания и так далее. Все равно атмосфера праздника присутствует», – отметил заместитель командира роты по военно-политической работе Вячеслав.

https://t.me/mod_russia/59844 Наши бойцы готовятся к встрече Нового года Такие ёлочки украшают ПВД парней из 2-го штурмового отряда.

Как сказали сами ребята: «Добавили ёлкам антуража» https://t.me/brigadavostokofficial/852



А вот такая ёлочка у моряков Каспия, А в коробках подарки для бойцов.

https://t.me/kaspiyskyberet/24941

"Черные береты Каспия": Друзья, спасибо от всего сердца за такую мощную, тёплую поддержку наших воинов! Народ и армия — едины. И хрен кто нас не сломает!

https://t.me/kaspiyskyberet/24946

Новогодний армейский набор к Новому Году. https://t.me/ChDambiev/39033

Праздничное настроение https://t.me/rusich13sho/1333

ДЕД МОРОЗ В ОСВОБОЖДЕННОМ ДИМИТРОВЕ . Лучший подарок от наших бойцов к Новому году!

«Запрещенный на Украине Дед Мороз возвращается в теперь уже бывший украинский Мирноград, чтобы поднять русский флаг над Димитровом», — прокомментировал Александр Коц.

https://t.me/SpecnazRussii/44005

https://t.me/Ugolok_Sitha/28419

Создать атмосферу праздника на войне? Да легко! "С наступающей Новой годой вас, фронт и тыл" - поздравляют "Черные Береты Каспия"

https://t.me/kaspiyskyberet/25004 Выкладывать таких фото можно очень и очень много.

Хвостатики Взят в плен

Высоко сижу, далеко гляжу...

Самуркот Кладовщик Греют одежку Это мое Законная добыча Букетик Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок