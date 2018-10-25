Интервью Льва Яшина, которое вы никогда не читали

Этому интервью 57 лет: Лев Яшин поговорил с журналом France Football в июле 1960-го, сразу после победы на чемпионате Европы. Текст тут же перепечатал еженедельник «Футбол», и кажется, что это была самая необычная публикация того времени: Яшин рассказал о танцах и природе женских комплиментов, признался, что выкуривал по полпачки папирос в день, и восхищался омарами под майонезом.

22 октября исполнилось 88 лет со дня рождения легендарного вратаря. Самое время понять, почему все так сильно любили Льва Яшина.

«СССР завоевал Кубок Европы, потому что его команда находится в замечательной спортивной форме и отличается исключительной старательностью и самоотверженностью. Но большую роль здесь сыграло и влияние одного необыкновенного человека. Это Лев Яшин – лучший вратарь в мире. Наши корреспонденты задали ему ряд легких, но в то же время, быть может, нескромных и неожиданных вопросов. Отвечая на них, Лев Яшин впервые рассказывает во France Football о себе». Сорвиголова

— Как вы пришли в футбол?

— Как и все ребята нашей столицы, я начал лупить по мячу на всяких пустырях и других «футбольных полях», на которых ребята гоняют мяч или его подобие. Лишь с шестнадцати лет я начал играть в составе настоящей команды. Это была команда завода, на котором я работал.

— Начали ли вы сразу играть на посту вратаря?

— Мне сначала хотелось играть в нападении, так как я любил забивать мячи, но высокий рост и прыгучесть предназначали меня на игру вратарем. Уже в первом матче руководители моего клуба навязали мне (и правильно сделали) этот пост.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим вратарем?

— Основное – это сильное, страстное желание не пропустить мяч в свои ворота. Все остальное вытекает из этого. Реакция, прыжок на мяч, выход из ворот на перехваты и т. п. – все это будет ни к чему, если не обладать этим основным качеством. Кроме того, вратарь ни в чем не должен уступать полевому игроку. Он должен обладать такой же физической подготовкой и такой же техникой. Это позволит вратарю справиться со своим делом при любых обстоятельствах.

— Насколько вы можете прыгнуть в высоту?

— Я давно не пробовал, но думаю, что легко возьму 1 м 60 см. — Считаете ли вы, что достигли совершенства?

— За время своей игры в сборной команде СССР я отмечаю три периода: в 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне, на чемпионате мира в Швеции и в текущем сезоне в розыгрыше Кубка Европы. Не могу объяснить, почему я хорошо играл в эти памятные дни. Видимо, когда этого требуют условия, я могу превзойти самого себя. Однако могу с уверенностью сказать, что я еще никогда не достигал совершенства. Рассчитываю еще улучшить свою игру. Впрочем, никто никогда не знает, в чем заключается предел его возможно­стей. Это верно не только в отношении футболистов.

— Создается впечатление, что вы как вратарь неуязвимы. В чем секрет этого?

— Мой единственный секрет, которым я охотно поделюсь с вами, заключается в том, что я самым внимательным образом слежу за игроком, владеющим мячом, не спускаю с него глаз. Здесь удивлялись тому, что я парировал или принимал штрафные, пробитые Костичем. Но я знал его манеру выполнять эти удары, познакомившись с ней в Швеции. Поэтому мне достаточно было занять правильное место в воротах.

— Волнуетесь ли вы перед матчем?

— В раздевалке я всегда волнуюсь, каков бы ни был матч. Мне нужно уединиться, чтобы сконцент­рироваться. Настоящий спортсмен тот, кто волнуется перед соревнованием.

— Избегаете ли вы риска в матче?

— Как только я вступаю на поле, меня покидает всякая боязнь, я никогда не думаю об опасности. Впрочем, я немного сорвиголова и люблю риск. В этом одна из прелестей спорта. Я обожаю ехать в своей машине на большой скорости. Отказ от «Реала»

— Какой день в своей жизни футболиста вы считаете самым прекрасным?

— Я не люблю поражения и делаю все, что в моих силах, чтобы победить. Самым прекрасным днем для меня является день победы в любом, даже товарищеском, матче.

— Часто ли вы получали травмы на поле?

— Нет, никогда я не был серьезно травмирован. Объясняю это тем, что я долговязый!

— Если бы мадридский «Реал» предложил вам сто тысяч, чтобы играть в Испании, согласились ли бы вы?

— Я без колебаний отказался бы, так как не представляю себе жизни где-либо, кроме России. Я люблю путешествовать, но всегда испытываю огромную радость, когда возвращаюсь в лоно своей семьи, в круг друзей, в свою страну. Я жалею тех футболистов, которые из-за заработка вынуждены играть в иностранных клубах.



— Вам 31 год, каковы ваши перспективы как футболиста?

— Когда я перестану играть, то, несомненно, стану тренером; меня всегда привлекала педагогическая деятельность. Обучая ребят, я буду продолжать служить делу футбола, делу спорта. Вот уже два года, как я учусь в Московском институте физкультуры на тренерских курсах. Однако я еще несколько лет буду активно выступать. Например, я таю честолюбивый замысел – представлять СССР на чемпионате мира в Чили в 1962 году. Мне будет тогда 33 года.

— Кто будет вашим преемником?

— Отборочная комиссия и я верим в молодого Владимира Маслаченко (ему 24 года), который заменяет меня в сборной. Есть еще в московском «Динамо» очень одаренный парень – Владимир Беляев.

— Что дал вам футбол?

— Он позволил мне много путешествовать, ознакомиться с миром и тем самым пополнить свои знания. — Какое самое скверное ваше воспоминание как футболиста?

— У каждого футболиста есть хорошие и плохие воспоминания. Для меня это те дни, когда я, находясь в плохой спортивной форме, плохо играл. Поражения – очень неприятная вещь.

— Почему вы дотрагиваетесь до мяча перед матчем?

— Это, поверьте, не суеверие. Мне нужно дотронуться до мяча, так же как столяру – погладить доску, прежде чем он начнет обрабатывать ее. Это привычка рабочего человека.

Брат, рыбалка и танцы

— Расскажите о вашем детстве и молодости.

— Родился я в Москве в семье рабочих. У меня есть брат – Борис. Ему 23 года. Он тоже пытался стать футболистом, но я отсоветовал ему, так как у него не было призвания. До 14 лет учился в школе. Затем поступил на производство, на завод. Благодаря вечерним курсам я пополнил свое образование и приобрел некоторую общую культуру.

— Каково ваше семейное положение?

— Вот уже шесть лет, как я женат. Жена моя – москвичка. Зовут ее Валентина. У нас маленькая дочь Ирина. Ей теперь три года.

— Где вы живете?

— Живу я в центре Москвы. Очень удобно. У меня комфортабельная квартира из двух комнат, с кухней, ванной.

— Какого питательного режима вы придерживаетесь?

— У меня страшный аппетит. Все же я стараюсь ограничить его и потребляю главным образом калорийную пищу. Моя жена шутит, что у меня желудок страуса и я не боюсь никакого блюда. Однако я не пью ничего другого, кроме минеральной воды и молока.

— Курите ли вы?

— Здесь, признаюсь чистосердечно, я показываю плохой пример молодежи. Да, я курю, причем выкуриваю примерно полпачки папирос в день. Мне нравятся ароматные сигареты с легким табаком. Ваши французские «Голуаз» слишком крепки для меня.

— Как вы проводите досуг?

— Я очень люблю жизнь за городом – с ее тишиной и спокойствием. У меня есть голубая «Волга». Как только представляется возможность, я с женой и дочуркой отправляюсь на дачу. Я очень люблю рыбную ловлю. Нет ничего лучше для спортсмена, чем этот вид спорта. — Как вы развлекаетесь в Москве?

— У меня есть радио и телевизор. Часто приходят товарищи и друзья, и мы вместе слушаем интересные пластинки. Я часто посещаю кино. Мне очень понравился фильм «Судьба человека». Но я люблю и кинокомедии, в особенности те из них, где много веселой музыки. Мне в свое время очень понравился Жерар Филип в экранизированном романе Стендаля «Красное и черное». С удовольствием смотрю картины с участием Гарри Гранта, Элизабет Тейлор, Джины Лоллобриджиды, Дани Кей и Бинга Кросби.

— Любите ли вы танцевать?

— Как и все молодые люди.

— Вы хорошо танцуете?

— Женщины неоднократно делали мне комплименты, но я знаю, что женские похвалы часто преувеличены.

— Любите ли вы детей?

— Да, люблю. В их обществе я себя отлично чувствую. Они тоже. Когда я стану тренером, то, ко­нечно, не забуду детский и юношеский футбол.

— Каковы ваши стремления?

— Что касается спорта, то они сводятся к тому, чтобы никогда не разочаровывать тех, кто меня любит. В жизни я стремлюсь к тому, чтобы вокруг меня всегда царили мир и согласие, дружба и товарищество. Я стремлюсь к миру. Это естественное жела­ние молодого человека, который любит жизнь.

Кепка-талисман

— Скажите, какой ваш любимый цвет?

— Голубой. У меня несколько костюмов этого цвета или оттенка. Много предметов моей домашней обстановки окрашены в этот же цвет. Наконец, моя «Волга» тоже голубая.

— Какими видами спорта вы занимаетесь?

— Почти всеми основными: легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, плаванием. Особенно я люблю ныряние. В течение длительного времени я играл в хоккей. — Какая страна вам больше всего понравилась из тех, где вы путешествовали?

— Каждая страна имеет свою прелесть. Я люблю их разнообразие, непохожесть. Я путешествовал по Европе, Азии, Южной Америке. Невольно обратил внимание на то, что при всем разнообразии стран люди-то в них проживают одинаковые.

— Какое ваше любимое блюдо?

— Мое любимое блюдо – омар под майонезом. Лучше всего его приготовляют у вас во Франции.

— Любите ли вы водку?

— Нет. Предпочитаю вермут, но напоминаю свой ответ на вопрос о режиме питания. Я ведь сказал, что пью только минеральную воду и молоко.



— Суеверны ли вы?

— Все спортсмены по-своему суеверны, причем дело не в приметах. Я от этого недостатка не открещиваюсь. У меня есть свой талисман. Это моя кепка. Ни за что на свете я с ней не расстанусь. Вот уже пять лет, как я играю в ней. А ее предшественница проработала десять лет, но теперь она ушла в почетную отставку. Я не рискую надевать ее, так как она залатана. Но я беру ее всегда с собой. В Марселе мои почитатели вырвали ее у меня, и пришлось их умолять вернуть мне мой талисман. — Что бы вы захватили с собой на необитаемый остров?

— Побольше друзей и приятелей, так как я люблю общество.

— Не вызвали ли у вас удивления некоторые из наших вопросов?

— Вызвали, и немалое. Журналисты моей страны обычно задают мне не такие вопросы. Но я ничего от вас не скрыл, и если мои ответы позволят французским спортсменам лучше узнать меня, я буду очень рад.

ДОСЬЕ

Лев Иванович Яшин

Дата рождения: 22 октября 1929 года.

Дата смерти: 20 марта 1990 года.

Игровая карьера: «Динамо» Москва (1950 – 1971).

Достижения: обладатель «Золотого мяча» (1963), олимпийский чемпион (1956), обладатель Кубка Европы (1960), чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), обладатель Кубка СССР (1953, 1967, 1970), обладатель Кубка СССР по хоккею (1953).

Фото: РИА Новости/А. Бочинин; Gettyimages.ru/Central Press; РИА Новости/М. Боташев, Дмитрий Донской, Алексей Хомич, Сергей Величкин