Лекция по психологии "украинства"

Картинко взято из гугла по запросу "дунька"

Некоторые уже давно переживают, как мы будем переформатировать промытое пропагандой население бывшей украины. Они просто не понимают мышление так называемых «украинцев».

А это мышление хуторской Дуньки. Которое предельно точно выражается фразой из местечкового КВП винницкого педуниверситета (вот где самый ад и разгул венерических заболеваний): «Я теперь городська, я поступыла».

Сейчас поясню.

Для Дуньки совершенно не важно сущностное наполнение, ей важен только формальный статус.

Дунька не учится (знания ей не нужны), она «получает диплом». Если может – покупает его (см. Карманова про «покупные корки»).

Дунька не стремится стать носителем культуры, она «я тэпэр городська».

Дуньке не старается стать красивее (фитнесс там, ухаживать за собой и так далее), Дуньке «папа дав гроши и купыв титул Мисс Хутор».

Дунька не читает Вольтера и Чосера, Бернса и Йетса, Дюма и Мольера, Ремарка и Хэмингуэя. Она «эуропэйка» потому что скакала за цэ на майдане.

Дуньке не нужно знать, кто такие Вобан и Валлерстайн, Ньютон и Бруно, Фейхтвагнер и Фейербах, Манн и Кампанелла. Она «эуропейка», потому что ей «безвиз» дали.

Дунька не отличит Боттичелли от Рафаэля, ампир от барокко, пилястр от пипидастра, Штрауса от Гайдна (а хто цэ?).

Дунька не в курсе, что горожанина отличает культура поведения, джентльмена манеры, а ноблесс оближ (кого облизать?).

Если Дуньку повести в Большой Театр на «Анну Каренину» или «Нотр Дам де Пари» (что дам? кому дам?), то она, конечно, пойдёт – потому что это статусно и престижно (и бахато!), но будет два часа скучать, ибо там не будет «гопцы-дрыпцы-гопцаца». Кучка оборванных скачущих вуек «Доброго вэчора, мы з украйины» – вот это искусство!

Можно долго продолжать, но общий принцип понятен.

В мире Дуньки важен только статус.

Поэтому самые два важных императива поведения Дуньки – это «Нэ для тэбэ мама квиточку растыла» и «А тому ли я дала?».

У Гоголя же всё предельно подробно и красочно расписано. Дуньке не нужен работящий и любящий кузнец, ей нужны «черевички от императрицы». Щоб уси завыдувалы. И трахать Дуньку должен пан, цэ статусно, всё село будет завидуваты.

Дунька не способна любить. На хуторе любить не принято, никто не поймёт. Она всегда раздвигает ноги по расчету.

Зато статусному пану можно всё.

Вот, к примеру, пан Анджей. Пан Анджей отымел Дуньку во все дыры (включая уши), потом перекрыл дороги, закрыл доступ товаров, высыпает зерно из вагонов. Но Дунька может только ходить с удивлённым видом «Пан Анджей, кик-тик-то? У нас же кохання!»

Фишка в том, что «кохання» – это как раз процесс, а не чувство. Это клятые москали вечно разводят какую-то любовь, а Дуньку нужно «кохать». Желательно жёстко.

И Дуньке абсолютно пофиг и не стыдно, пока её «кохают» статусные паны. Она будет до последнего исполнять успешный успех.

Единственный способ обломать Дуньку – это публично опустить её «папика».

Поэтому сейчас надеяться на перемены бесполезно, сейчас на любые аргументы в ответ будет «а вы капитализацию Нвидиа нвидели?!».

Именно потому что она Дунька, на неё так действуют всяческие статусные бренды – Лабутены и Джавелины, Гуччи и Байрактары, Ролексы и Абрамсы. Пофиг, что он не работает и уже горит – зато «дораго-бахато».

Дунька не может тихо украсть миллион и тихо его выгодно вложить. Не, она обязательно купит «Ламбархини» и на нём поедет в Куршавэль! Чтобы все видели успешный успех! (а то, что потом могут спросить «откуда деньги?», для Дуньки недоступная высшая математика, которая, как известно, москальская наука).

Дунька скучная и примитивная. Но сама она думает, что у неё есть цыцьки (чернозёмы, например) – и этого достаточно.

И не понимает, почему «все пробуют, хвалят, но замуж не берут».

Все тридцать лет украинской незалежности – это эти самые «пробуют, хвалят, но замуж не берут». Ни в ЕС, ни в НАТО, ни куда-либо ещё.

Дунька уже давно превратилась в старую потрёпанную блядь (нищую, вонючую и страшную), но по-прежнему думает, что она «квиточка» и все мечтают взять её замуж.

Была у меня такая знакомая девочка, которая заявляла, что к её общаге аграрного института будут подъезжать прынцы на Мэйбахах, исключительно чтобы подарить ей бриллиантовые колье. Спустя несколько лет, в последний раз, когда я о ней слышал, у неё был мальчик с ржавой «копейкой», который мог подарить ей бутылку пива (и это для таких ещё не самый худший вариант).

Сейчас вот Дунька Арестович пребывает в душевных терзаниях «А тому ли я дала?». И всё больше дунек понимает, что «не тому» и «поимели, а замуж не позвали».

Вернувшуюся после неудачного завоевания мира Дуньку можно пристроить к полезному труду. Курятник чистить или свиней кормить. Иногда колотить для профилактики, чтобы не сильно воровала.

Главное, не пытаться её любить.

Чтобы победить Дуньку, нужно всячески насаждать, что быть Дунькой не престижно, не статусно, стыдно и позорно.

И тогда Дуньки не исчезнут (к сожалению), но перестанут хотеть быть «украинцами» и «гейропейцами».

Дуньки останутся, «украинцы» исчезнут.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1741845.html