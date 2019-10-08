Мне стыдно за то, что я русская!

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Так заявила мне, не Лия Ахеджакова, не кто-то из представителей нашей сплошь нерусской либеральной тусовки, это сказала двадцатилетняя девушка из российской глубинки, получающая бесплатное высшее образование в одном из университетов Питера.

- Почему? – опешила я.

- Потому, что нас никто не любит: ни украинцы, ни грузины, ни прибалты, я уже про европейцев и американцев не говорю.

- Вы хотите сказать, что вы - не патриот свой Родины? – поинтересовалась я.

- Теперь патриотом быть не модно, - ответил за девушку ее соученик, далеко не мажор.

- Если вы - не патриот, то как вы, молодой человек, будете Родину защищать, начнись война, которой откровенной пахнет в мире?

- Я не собираюсь воевать за Россию, мне здесь ничего не принадлежит, - ответил браво парень, повергая меня в ступор.

- Да кто за этих упырей олигархов пойдет воевать? Нам все равно, кому будут принадлежать наши ресурсы: русским или американским олигархам, – встрял в разговор другой парень.

- Не захочешь воевать, заставят, ты же гражданин России и по закону обязан это делать, - решила я его припугнуть.

- Нечего пугать, у нас тут финская граница рядом, убегу, - с наглой улыбкой ответил он.

Все то время, пока длилась эта дискуссия, остальная аудитория молчала, по всей видимости соглашаясь со спорщиками.

Я пыталась ребятам объяснить, что 40% бюджета страны состоит из нефтегазовых денег, и благодаря им они бесплатно получают образование и лечатся, что Россию не любили во все времена наши бывшие собраться по Союзу и нелюбовь эта основана на комплексе неполноценности, так как русские, а не они были в стране титульной нацией. Европейцы не любили за то, что дважды воевали Россию всей дружной командой, но ничего не добились. Заокеанским друзьям не дают покоя наши просторы и размещенные на них ресурсы, так что переживать из-за их нелюбви не стоит, она замешена на их интересах, ничего общего с нашими интересами не имеющими. Я говорила и видела перед собой пустые взгляды, свидетельствующие о том, что молодежи это не интересно, что у них есть другая правда, заимствованная из интернета, где Рашка – полный отстой, и надо из нее валить.

А что удивляться? В школе и других учебных заведениях патриотизму не учат. В школьной программе теперь нет «Молодой гвардии», «Повести о настоящем человеке», «Они сражались за Родину». Согласитесь, на «Архипелаге Гулаг» патриотом не станешь. За все время учебы ученик не получает информацию о том, о чем знал даже Евгений Онегин: «чем государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему, когда другой продукт имеет». До темы о Великой Отечественной школьник добирается только к 11 классу, а в вузе вообще к ней не возвращается. Телевизор наша молодь не смотрит. Да и что там смотреть? Набившие оскомину фильмы о бандитах и ментах, о современных золушках, подцепивших олигархов, об ужасах советской эпохи, бесконечный треп об Украине, все это нынешнюю молодежь не интересует. Книг наши дети тоже не читают, т. е. не поголовно все, где-то пару тройку процентов до Ильфа и Петрова добираются, но не более. Остается интернет со стрелялками, ужастиками и откровенной русофобией.

Сдается мне, что с таким настроениями и до Майдана не далеко, тем более попытки школоты организовать его уже были. Интересно, наша власть понимает, кого она воспитала? Неужели не понимает, что один «Бессмертный полк» положения не спасет. Он выстоял в те годы, когда народ был голоден, разут и раздет, но свято верил в свою страну и гордился тем, что он советский человек.