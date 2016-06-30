В Донбассе уже нет перемирия. Там есть линия фронта



Сегодня, когда внимание всего мира приковано к событиям в Турции (теракт в Стамбуле и извинения Эрдогана за сбитый российский самолёт), а также в Европе (начинающийся распад Евросоюза), плюс ещё околоспортивные страсти не утихли - из поля зрения публики почти выпал Донбасс.

И совершенно зря.

Потому что там на сегодняшний день уже фактически покончено с перемирием.

Перемирия нет - есть линия фронта. И на этой линии фронта ведутся самые настоящие боевые действия.

Не везде интенсивность боестолкновений одинаковая. Чаще всего в сводках мелькают такие названия как Дебальцево и Широкино.

К сожалению, по соображениям политического характера обе стороны явно скрывают свои потери. Если и говорят, то преимущественно о раненых. Хотя понятно, что чудес не бывает, и там где есть раненые - есть и убитые.

Нетрудно догадаться, что раз всё это происходит - значит кто-то заинтересован в эскалации конфликта.

Понятно, что всё это не просто так.

Попросту говоря - происходит разведка боем, прощупывание слабых мест.

Я уже писал ВОТ ЗДЕСЬ о том, что в июле-августе следует ожидать крупных событий. В том числе - можно ожидать наступления хохлов в Донбассе. Решительного, мощного наступления. Именно в июле-августе, накануне думских выборов в России. Не ВО ВРЕМЯ выборов, а именно НАКАНУНЕ. Чтобы успех укровойск (если он конечно будет достигнут), тяжко ударил по авторитету Кремля и той партии, на поддержку которой он в основном опирается.

Если Киев ещё не деморализован, если бандеровцы ещё не опустили рук, если они ещё надеются на что-то, значит именно в июле-августе следует ожидать с их стороны каких-то сюрпризов.

Потому что в целом - время работает ПРОТИВ Украины.

Запад не будет вечно враждовать с Россией из-за Донбасса. Там умеют считать деньги, и романтиками их назвать трудно.

Украина будет что-то получать от Запада лишь в том случае, если она будет действовать. Мелкие склоки и взаимные обвинения в тех или иных грехах между русскими и хохлами Европу и Америку интересовать не могут.

Я думаю, что турецкий лидер Эрдоган именно потому поспешил извиниться за сбитый российский самолёт, что тоже чувствует приближение "момента истины" - и не хочет невзначай угодить под удар за компанию с хохлами.

Конечно, это не единственная причина. И может быть, даже не самая главная. Но одна из главных.

Турки хотят, чтобы их воспринимали именно как нейтральную сторону, которая ни в коей мере не при делах.

Потому что если начнётся большой мордобой - лучше в это время стоять в сторонке и не попадать под горячую лапу рассвирепевшего русского медведя. У турок в таких вещах богатый и очень печальный опыт, они только официально воевали с Россией 11 раз, практически всегда огребая по щам.

Если же паче чаяния бандеровцы так и не решатся ударить, если в Донбассе опять всё затихнет (хоть я в это и не верю) - это будет означать, что хохлы морально сломались и фактически примирились с потерей Донбасса.