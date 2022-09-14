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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

Посвящение Андрею КалашниковуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящение Алексею ЛитвиненкоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящение Дмитрию ТорсуновуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящение Денису СоловьевуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящается Александру МуратовуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящается Петру ФедоткинуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Посвящается Сергею ИбрагимовуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

Заживо сгоревшие дети

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21На освобождённых территориях Херсонской области остаются недобитые нацисты и они могут быть твоими соседями. В Брилёвке из соседнего дома работал наводчик, в итоге сгорела семья. Украинские СМИ в взахлёб залаяли, что у орков что-то подгорело. Замглавы Кирилл Стремоусов показал страшные кадры преступления ВСУ перед человечностью. https://t.me/workBrothers/5062

Скрины из видео:Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Заживо сгоревшие дети в Брилёвке. Мы все видели сюжет от Кирилла Стремоусова заместителя председателя военно- гражданской администрации Херсонской области. Без содрогания смотреть нельзя было.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Сейчас нашли наводчиков, соседей пострадавшей семьи. Это видео нужно распространить, чтоб как можно больше людей на Украине увидели и задумались.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21"Возможно, мы сможем кого-то остановить перед очередным необдуманным поступком, который может унести жизни невинных людей, в том числе детей", - пишет замглавы военадминистрации Кирилл Стремоусов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Наводчики просят прощения у бабушки, которая потеряла внуков и правнуков.

Однако перед этим эта уродина вывезла своих родителей в другой населенный пункт, а когда снаряды попали в ее дом еще и выставила требование с возмещением ущерба.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Что в головах у этих скакуасов уродливых? Нет фашизма говорят?
https://t.me/workBrothers/5422

 

А вот еще. В Киеве местная кондитерская начала выпускать кексы с фотографиями матерей и жён погибших российских военных.
https://t.me/ssigny/38836
Пироженные. Каннибальские черты украинской пропагандыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Уже начиная с 2014 года в украинской культурном пространстве происходили события, шокировавшие россиян и обсуждавшихся федеральными СМИ. Первой такой историей стал торт в виде «русского младенца», которые съели (https://life.ru/p/148252) в киевском баре BarHot в декабре 2014 года.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Но если до 2022 года такие случаи носили единичный характер, то уже февраля стали системой. В Киеве продаются (https://www.vkpress.ru/life/tort-200-v-kieve-prodayut-okrova...) торты с фотографиями убитых российских военнослужащих. Эти фотографии помещены в «рамку» из красного крема, поэтому они выглядят как окровавленные.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21С недавних пор в украинской столице появились (https://t.me/denazi_UA/18429) и торты с фотографиями матерей и жен погибших российских военнослужащих.
Причина распространения такой «дичи» на Украине заключается, прежде всего, в пропаганде расчеловечивания россиян, которая культивируется режимом Зеленского. С начала СВО в крупных украинских городах были созданы группы ЛОМов, в чьи обязанности входит размещение подобного «трэшнякового» контента в своих соцсетях.
Это могут быть «шутки» на тему «концертов Кобзона, на которых аншлаг благодаря российским военнослужащим» или подобный «юмор». ЛОМы, входящие в региональные сети, задавали тон своей аудитории, легализуя убийство и насилие в отношении всех тотально россиян. За подобную «работу» участники сетки получали небольшие деньги.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Поэтому тезис о том, что российская армия воюет только с отдельными националистами не выдерживает никакой критики. К сожалению, вирусом насилия на Украине заражены очень многие. И это не отдельные люди со сдвинутой психикой, это сознательная политика властей.
https://t.me/rybar/37692

Западенские Канибалы

Выпить коктейль под названием «Горловская мадонна» или заказать сет «Алея ангелов» предлагают в увеселительном заведении ЛьвоваВ сеть попало фото меню одного из пабов. Оказывается, теперь в модной недоЕвропе в порядке вещей глумиться над погибшими от украинских снарядов детьми и мирными жителями ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21А если дочитать меню до конца, так ещё и жаренные крылышки предлагают под названием «Дом профсоюзов».
Аууу!! Люди! Это кошмар! Неонацисты переходят все грани человеческого.
Вырождается культура, уходит в прошлое понятие «душа», остаётся одно зверьё
https://t.me/radioARBAT/17777

Я помню эту базу МЧС в посёлке Рубцы Краснолиманского района ДНР. Абсолютно гражданское подразделение МЧС, с флагами МЧС, со спасательными машинами. Стояли абсолютно открыто, жили в обычных домиках, выезжали на пожары и прочие ЧС, которых во время войны становится больше.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21На днях ночью хохлы по ней нанесли удар, видимо решили отомстить за сотни уничтоженных за последние дни солдат ВСУ. 13 убитых спасателей, гражданских людей, разорванные тела которых еще днем лежали под завалами и на территории базы. Я абсолютно уверен в том, что и наводчик и сами украинские артиллеристы прекрасно знали, по кому они бьют. Поэтому в очередной раз напоминаю, что нет никаких отдельных от всушников националистов или радикалов, есть общая масса солдат в форме ВСУ, которых мы обязаны уничтожить. https://t.me/radioARBAT/17645

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Объект МЧС ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района был обстрелян украинскими радикалами из РСЗО HIMARS. В результате удара погибли 13 сотрудников экстренных служб.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21"Они доставляли гуманитарку по всему району, разминировали поля, оказывали первую медицинскую помощь, и сегодня, после удара, у нас погибло 13 молодых парней", — рассказала, сдерживая эмоции и.о. главы администрации н.п. Рубцы Заболотская Анжела.
https://t.me/izvestia/102305

В Борисполе под Киевом в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют аллею Героев СССР, уроженцев города и района.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Но и памятнику Бандере досталось... и не от нас. Мы с памятниками не воюем.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Немецкие анархисты навестили могилу Бандеры.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

Никакой пощады!

От Сладкова.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Вот сегодня мы промчались мимо машины саперов. На борту бусика было написано «Разминирование», и на обочине я увидел, казалось, уже готового к действию «робота-сапера».
Сделали круг, подъехали. «Роботом» оказался лежащий в траве большой рюкзак с привязанными к нему берцами. Я глупо поинтересовался:
- Разминируете?
- Нет. Мы элементарно сломались.   
Да и такая проруха бывает.
Но чаще сюжеты ловим реальные. Вот едем и видим готовую к боевой работе БМ-21 «Град». Они стрельнУли, мы сняли, и сразу разъехались.
Артиллерия у нас нынче бьет из-под каждого куста. И это правильно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21
https://t.me/Sladkov_plus/6173

ГиацинтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Российские САУ 2С5 "Гиацинт-С" — одни из главных героев боев за СеверодонецкНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт-С" разрабатывалась в СССР с 1967 по 1974 годы. Производство — 1976 по 1993 год.
Сейчас в ВС РФ имеется около 950 "Гиацинт-С". Из них 850 находятся на хранении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Основные характеристики: орудие — 152-мм нарезная полуавтоматическая пушка 2А37; дальность стрельбы до 30 км; масса 28,2 тонны; скорость до 60 км/ч; экипаж 5 человек.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Предназначается "Гиацинт-С" для уничтожения органов управления, тылов, пехоты и техники противника в местах сосредоточения и на опорных пунктах.

2С7 «Пион»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.212С7М Малка где-то в полях НовороссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21152-мм самоходная гаубица «Мста-С»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Гаубица МСТА-Б вооруженных сил России с собственным именем Матильда где-то в зоне проведения спецоперации

Кадры боевой работы огнеметчиков Западного военного округа Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Сотрудники подразделения СпН России ведут огонь из ПТРК.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Работа артиллеристовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Работа спецназа Вооруженных сил из ПТРК на Херсонском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Работа 2С3 Акация по позициям ВСУ в Харьковской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Работа военнослужащих армейского спецназа Вооруженных сил России по позициям ВСУ из 120-мм миномета 2Б11.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Боевая работа расчётов зенитных ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ЗРК Оса не оставляет ни шанса турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Обломки БПЛА Ту-141 Стриж, которые были сбиты нашими средствами ПВО в районе Курска.3.07Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ЗРК БукНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ЗПРК Панцирь-С1 в полях ХерсонаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ГрадыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21На позиции ВСУ надвигается ГрадНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Непогода для бандеровцев на фронте.
РСЗО Смерч наносят мощный удар по опорным пунктам националистов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Ночная работа РСЗО Ураган группировки Отважных Центрального военного округа в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Ну че хохлы, в Северске жарко?Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21По военным целям в городской черте Харькова наносится ракетный удар.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Представители одного из подразделений России, и их работа из ПТРК в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Расчет ПТРКНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21И снова Ураганы и СмерчиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Где-то в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Их любят и дают им именаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21А вот и самоходное орудие "Хоста"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ТюльпаныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2102.09.2003 на вооружение частей ПВО сухопутных войск был принят зенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска-М1.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским целямНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Пуск крылатых ракет калибр-НКНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

ТОР

Быстроту реагирования и оперативность системе "Тор" обеспечивает система прямого вертикального старта, аналогичная той, что имеется на С-300. В контейнерах вертикального пуска хранятся восемь ракет.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21При пуске ракеты она выбрасывается из контейнера вертикально катапультным устройством. После выхода ракеты из контейнера у нее раскрываются крылья.
Когда ракета поднимается на высоту 20 метров, специальные газогенераторы в ее верхней части и у основания склоняют ее на заданный угол, направляя на цель. После наведения ракеты включается двигатель. https://t.me/c/1167601598/10634

Боевая работа расчетов ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Хакеры против HIMARSНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Пророссийская группировка KillNet готовит кибератаку в отношении крупнейшего в мире производителя оружия американской корпорации Lockheed Martin Corporation, которая в том числе производит реактивные системы залпового огня HIMARS.
Хакеры выразили свой протест в связи с тем, что американские предприятия специализирующиеся на производстве оружия продолжают накачивать Украину летальным вооружением, зарабатывая сотни миллионов долларов сидя на другом конце глобуса.
KillNet сообщил, что это будет новый вид кибератаки, а не DDoS-атака. Что именно подразумевается под "новым видом" - остается загадкой. https://t.me/workBrothers/4635

Ракетные войска стратегического назначения: доставка в любую точку мираНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км.
Этот вид войск по-своему парадоксален. Это щит и меч в одном лице, и крайне дорогостоящее и высокотехнологичное оружие, которое при этом ни разу не применялось в боевой обстановке.
Да, речь идет о российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Их огромные ракеты способны доставить мегатонны атомных зарядов в любую точку планеты, стирая в пыль в целые города. Их многоосные подвижные комплексы способны проходить там, где не проедет ни один вездеход. Их шахты могут порой выдержать даже прямой ядерный удар.
Но именно грозность этого страшного оружия снижает вероятность его использования. Потому что при виде его возможностей любой даже самый крупный военно-политический блок хорошо подумает перед тем, как объявлять России войну.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Самое грозное оружие СарматНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21РВСН — российский инструмент Судного дня и залог глобального мира на Земле. Генконструктор заявил, что «Сармат» выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней

Четыреста километров воздушного контроля: как работает российская РЛС «Ниобий» на УкраинеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Российские ПВО каждый день отражают атаки националистов в зоне спецоперации. ВСУ используют БПЛА, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты «Точка-У».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Вовремя реагировать на такие угрозы помогает радиолокационная станция «Ниобий». Система видит все, что происходит в небе на расстоянии 400 километров, даже пролетающих птиц. Одновременно может вести наблюдение за сотнями объектов, автоматически отсеивая те, что не представляют опасность. https://t.me/radioARBAT/17309

На Авдеевском направлении ВС РФ начали применять Термоболическое оружиеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов.
«Достаточно долго мы не использовали термобарическое оружие, только в зоне, где не было поселков. Без этого трудно брать укрепрайоны. Я сейчас с большим удовольствием наблюдаю, что в Авдеевке используются тяжелые огнеметные системы класса «Буратино» и «Тосочка».
Потому что нельзя укрепрайоны на 6 горизонтов вниз взять без термобарических боеприпасов. В Мариуполе все эти гады, как опарыши, полезли из-под земли, когда мы дали один пробный выстрел», – сказал Артамонов. https://t.me/workBrothers/5518

Применение союзными войсками УР-77 Метеор, он же Змей Горыны по украинским позициям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Работа 2С3 Акация по позициям ВСУ в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21ПоехалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Солнцепёки группы О на огневом рубеже.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Русская армия солнцепеком в Песках накрыла позиции ВСУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

И это только по артиллерии и то не все. В следующий раз начну с наших доблестных летчиков! А сегодня хочу напоследок вспомнить слова Захарченко:
"Вот закончится война, и мы поставим длинный стол от Золотого Кольца до аэропорта и всем хватит места за ним. И мы поднимем рюмки сперва за Победу, потом ещё раз за Победу, а потом выпьем за тех, кто до неё не дожил, как за живых. Вот такая у меня мечта".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21Александр Захарченко

героифото сегодняНовороссияУкраинаСветлана Митленко
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