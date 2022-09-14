Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.21

Посвящение Андрею Калашникову Посвящение Алексею Литвиненко Посвящение Дмитрию Торсунову Посвящение Денису Соловьеву Посвящается Александру Муратову Посвящается Петру Федоткину Посвящается Сергею Ибрагимову

Заживо сгоревшие дети

На освобождённых территориях Херсонской области остаются недобитые нацисты и они могут быть твоими соседями. В Брилёвке из соседнего дома работал наводчик, в итоге сгорела семья. Украинские СМИ в взахлёб залаяли, что у орков что-то подгорело. Замглавы Кирилл Стремоусов показал страшные кадры преступления ВСУ перед человечностью. https://t.me/workBrothers/5062

Скрины из видео: Заживо сгоревшие дети в Брилёвке. Мы все видели сюжет от Кирилла Стремоусова заместителя председателя военно- гражданской администрации Херсонской области. Без содрогания смотреть нельзя было. Сейчас нашли наводчиков, соседей пострадавшей семьи. Это видео нужно распространить, чтоб как можно больше людей на Украине увидели и задумались. "Возможно, мы сможем кого-то остановить перед очередным необдуманным поступком, который может унести жизни невинных людей, в том числе детей", - пишет замглавы военадминистрации Кирилл Стремоусов. Наводчики просят прощения у бабушки, которая потеряла внуков и правнуков.

Однако перед этим эта уродина вывезла своих родителей в другой населенный пункт, а когда снаряды попали в ее дом еще и выставила требование с возмещением ущерба. Что в головах у этих скакуасов уродливых? Нет фашизма говорят?

https://t.me/workBrothers/5422

А вот еще. В Киеве местная кондитерская начала выпускать кексы с фотографиями матерей и жён погибших российских военных.

https://t.me/ssigny/38836

Пироженные. Каннибальские черты украинской пропаганды Уже начиная с 2014 года в украинской культурном пространстве происходили события, шокировавшие россиян и обсуждавшихся федеральными СМИ. Первой такой историей стал торт в виде «русского младенца», которые съели (https://life.ru/p/148252) в киевском баре BarHot в декабре 2014 года. Но если до 2022 года такие случаи носили единичный характер, то уже февраля стали системой. В Киеве продаются (https://www.vkpress.ru/life/tort-200-v-kieve-prodayut-okrova...) торты с фотографиями убитых российских военнослужащих. Эти фотографии помещены в «рамку» из красного крема, поэтому они выглядят как окровавленные. С недавних пор в украинской столице появились (https://t.me/denazi_UA/18429) и торты с фотографиями матерей и жен погибших российских военнослужащих.

Причина распространения такой «дичи» на Украине заключается, прежде всего, в пропаганде расчеловечивания россиян, которая культивируется режимом Зеленского. С начала СВО в крупных украинских городах были созданы группы ЛОМов, в чьи обязанности входит размещение подобного «трэшнякового» контента в своих соцсетях.

Это могут быть «шутки» на тему «концертов Кобзона, на которых аншлаг благодаря российским военнослужащим» или подобный «юмор». ЛОМы, входящие в региональные сети, задавали тон своей аудитории, легализуя убийство и насилие в отношении всех тотально россиян. За подобную «работу» участники сетки получали небольшие деньги. Поэтому тезис о том, что российская армия воюет только с отдельными националистами не выдерживает никакой критики. К сожалению, вирусом насилия на Украине заражены очень многие. И это не отдельные люди со сдвинутой психикой, это сознательная политика властей.

https://t.me/rybar/37692

Западенские Канибалы

Выпить коктейль под названием «Горловская мадонна» или заказать сет «Алея ангелов» предлагают в увеселительном заведении ЛьвоваВ сеть попало фото меню одного из пабов. Оказывается, теперь в модной недоЕвропе в порядке вещей глумиться над погибшими от украинских снарядов детьми и мирными жителями Донбасса А если дочитать меню до конца, так ещё и жаренные крылышки предлагают под названием «Дом профсоюзов».

Аууу!! Люди! Это кошмар! Неонацисты переходят все грани человеческого.

Вырождается культура, уходит в прошлое понятие «душа», остаётся одно зверьё

https://t.me/radioARBAT/17777

Я помню эту базу МЧС в посёлке Рубцы Краснолиманского района ДНР. Абсолютно гражданское подразделение МЧС, с флагами МЧС, со спасательными машинами. Стояли абсолютно открыто, жили в обычных домиках, выезжали на пожары и прочие ЧС, которых во время войны становится больше. На днях ночью хохлы по ней нанесли удар, видимо решили отомстить за сотни уничтоженных за последние дни солдат ВСУ. 13 убитых спасателей, гражданских людей, разорванные тела которых еще днем лежали под завалами и на территории базы. Я абсолютно уверен в том, что и наводчик и сами украинские артиллеристы прекрасно знали, по кому они бьют. Поэтому в очередной раз напоминаю, что нет никаких отдельных от всушников националистов или радикалов, есть общая масса солдат в форме ВСУ, которых мы обязаны уничтожить. https://t.me/radioARBAT/17645

Объект МЧС ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района был обстрелян украинскими радикалами из РСЗО HIMARS. В результате удара погибли 13 сотрудников экстренных служб. "Они доставляли гуманитарку по всему району, разминировали поля, оказывали первую медицинскую помощь, и сегодня, после удара, у нас погибло 13 молодых парней", — рассказала, сдерживая эмоции и.о. главы администрации н.п. Рубцы Заболотская Анжела.

https://t.me/izvestia/102305

В Борисполе под Киевом в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют аллею Героев СССР, уроженцев города и района. Но и памятнику Бандере досталось... и не от нас. Мы с памятниками не воюем. Немецкие анархисты навестили могилу Бандеры.

Никакой пощады!

От Сладкова. Вот сегодня мы промчались мимо машины саперов. На борту бусика было написано «Разминирование», и на обочине я увидел, казалось, уже готового к действию «робота-сапера».

Сделали круг, подъехали. «Роботом» оказался лежащий в траве большой рюкзак с привязанными к нему берцами. Я глупо поинтересовался:

- Разминируете?

- Нет. Мы элементарно сломались.

Да и такая проруха бывает.

Но чаще сюжеты ловим реальные. Вот едем и видим готовую к боевой работе БМ-21 «Град». Они стрельнУли, мы сняли, и сразу разъехались.

Артиллерия у нас нынче бьет из-под каждого куста. И это правильно.

https://t.me/Sladkov_plus/6173

Гиацинт Российские САУ 2С5 "Гиацинт-С" — одни из главных героев боев за Северодонецк Самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт-С" разрабатывалась в СССР с 1967 по 1974 годы. Производство — 1976 по 1993 год.

Сейчас в ВС РФ имеется около 950 "Гиацинт-С". Из них 850 находятся на хранении. Основные характеристики: орудие — 152-мм нарезная полуавтоматическая пушка 2А37; дальность стрельбы до 30 км; масса 28,2 тонны; скорость до 60 км/ч; экипаж 5 человек. Предназначается "Гиацинт-С" для уничтожения органов управления, тылов, пехоты и техники противника в местах сосредоточения и на опорных пунктах.

2С7 «Пион» 2С7М Малка где-то в полях Новороссии 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» Гаубица МСТА-Б вооруженных сил России с собственным именем Матильда где-то в зоне проведения спецоперации

Кадры боевой работы огнеметчиков Западного военного округа Сотрудники подразделения СпН России ведут огонь из ПТРК. Работа артиллеристов Работа спецназа Вооруженных сил из ПТРК на Херсонском направлении. Работа 2С3 Акация по позициям ВСУ в Харьковской области Работа военнослужащих армейского спецназа Вооруженных сил России по позициям ВСУ из 120-мм миномета 2Б11. Боевая работа расчётов зенитных ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе специальной военной операции ЗРК Оса не оставляет ни шанса турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2. Обломки БПЛА Ту-141 Стриж, которые были сбиты нашими средствами ПВО в районе Курска.3.07 ЗРК Бук ЗПРК Панцирь-С1 в полях Херсона Грады На позиции ВСУ надвигается Град Непогода для бандеровцев на фронте.

РСЗО Смерч наносят мощный удар по опорным пунктам националистов. Ночная работа РСЗО Ураган группировки Отважных Центрального военного округа в зоне проведения СВО. Ну че хохлы, в Северске жарко? По военным целям в городской черте Харькова наносится ракетный удар. Представители одного из подразделений России, и их работа из ПТРК в Харьковской области. Расчет ПТРК И снова Ураганы и Смерчи РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О» Где-то в зоне СВО Их любят и дают им имена А вот и самоходное орудие "Хоста" Тюльпаны Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 02.09.2003 на вооружение частей ПВО сухопутных войск был принят зенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска-М1. Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским целям Пуск крылатых ракет калибр-НК

ТОР

Быстроту реагирования и оперативность системе "Тор" обеспечивает система прямого вертикального старта, аналогичная той, что имеется на С-300. В контейнерах вертикального пуска хранятся восемь ракет. При пуске ракеты она выбрасывается из контейнера вертикально катапультным устройством. После выхода ракеты из контейнера у нее раскрываются крылья.

Когда ракета поднимается на высоту 20 метров, специальные газогенераторы в ее верхней части и у основания склоняют ее на заданный угол, направляя на цель. После наведения ракеты включается двигатель. https://t.me/c/1167601598/10634

Боевая работа расчетов ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции Хакеры против HIMARS Пророссийская группировка KillNet готовит кибератаку в отношении крупнейшего в мире производителя оружия американской корпорации Lockheed Martin Corporation, которая в том числе производит реактивные системы залпового огня HIMARS.

Хакеры выразили свой протест в связи с тем, что американские предприятия специализирующиеся на производстве оружия продолжают накачивать Украину летальным вооружением, зарабатывая сотни миллионов долларов сидя на другом конце глобуса.

KillNet сообщил, что это будет новый вид кибератаки, а не DDoS-атака. Что именно подразумевается под "новым видом" - остается загадкой. https://t.me/workBrothers/4635

Ракетные войска стратегического назначения: доставка в любую точку мира Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км.

Этот вид войск по-своему парадоксален. Это щит и меч в одном лице, и крайне дорогостоящее и высокотехнологичное оружие, которое при этом ни разу не применялось в боевой обстановке.

Да, речь идет о российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Их огромные ракеты способны доставить мегатонны атомных зарядов в любую точку планеты, стирая в пыль в целые города. Их многоосные подвижные комплексы способны проходить там, где не проедет ни один вездеход. Их шахты могут порой выдержать даже прямой ядерный удар.

Но именно грозность этого страшного оружия снижает вероятность его использования. Потому что при виде его возможностей любой даже самый крупный военно-политический блок хорошо подумает перед тем, как объявлять России войну. Самое грозное оружие Сармат РВСН — российский инструмент Судного дня и залог глобального мира на Земле. Генконструктор заявил, что «Сармат» выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней

Четыреста километров воздушного контроля: как работает российская РЛС «Ниобий» на Украине Российские ПВО каждый день отражают атаки националистов в зоне спецоперации. ВСУ используют БПЛА, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты «Точка-У». Вовремя реагировать на такие угрозы помогает радиолокационная станция «Ниобий». Система видит все, что происходит в небе на расстоянии 400 километров, даже пролетающих птиц. Одновременно может вести наблюдение за сотнями объектов, автоматически отсеивая те, что не представляют опасность. https://t.me/radioARBAT/17309

На Авдеевском направлении ВС РФ начали применять Термоболическое оружие Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов.

«Достаточно долго мы не использовали термобарическое оружие, только в зоне, где не было поселков. Без этого трудно брать укрепрайоны. Я сейчас с большим удовольствием наблюдаю, что в Авдеевке используются тяжелые огнеметные системы класса «Буратино» и «Тосочка».

Потому что нельзя укрепрайоны на 6 горизонтов вниз взять без термобарических боеприпасов. В Мариуполе все эти гады, как опарыши, полезли из-под земли, когда мы дали один пробный выстрел», – сказал Артамонов. https://t.me/workBrothers/5518

Применение союзными войсками УР-77 Метеор, он же Змей Горыны по украинским позициям. Работа 2С3 Акация по позициям ВСУ в Харьковской области. Поехали Солнцепёки группы О на огневом рубеже. Русская армия солнцепеком в Песках накрыла позиции ВСУ.

И это только по артиллерии и то не все. В следующий раз начну с наших доблестных летчиков! А сегодня хочу напоследок вспомнить слова Захарченко:

"Вот закончится война, и мы поставим длинный стол от Золотого Кольца до аэропорта и всем хватит места за ним. И мы поднимем рюмки сперва за Победу, потом ещё раз за Победу, а потом выпьем за тех, кто до неё не дожил, как за живых. Вот такая у меня мечта". Александр Захарченко