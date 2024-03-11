Казань. Было-стало - 52

Перекрёсток Маяковского и Щапова. Старинный дом Варваринской церкви 1850-х годов постройки. Известно что архитектором оного дома числится известный зодчий Михаил Петрович Коринфский. Постройка сохранилась до нашего времени, но была снесена в конце 1990-х, как и десятки иных старинных домов с историей. В 2000-м на освободившемся месте возведён стилизованный под старину четырёхэтажный жилой корпус.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 30 или 40 лет. Малая Казанская улица (ныне Бехтерева). Бывшее Казанское училище девиц духовного звания. Разница между чёрно-белым снимком и современной фотографией около 130 лет.

Училище располагалось в бывшем частном доме, принадлежащем семейству Депрейс. Сюда принимали поповских и дьяконских дочек с девяти лет. Готовили из них учительниц, а на самом деле поповских жён — будущих матушек. Обучение шло шесть лет. Преподавали: Закон Божий, русский, церковно-славянский, арифметику, геометрию, географию, церковную историю, всеобщую историю, физику, педагогику, пение, рукоделие.

В течение 40 лет в училище начальствовала Анастасия Евгеньевна Стройкова. Скончалась в 1914 году. В интернете можно найти немало воспоминаний благодарных выпускниц.

В советские годы в бывшем училище размещался техникум связи. Теперь — офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Известная в советские годы аптека на углу Карла Маркса и Лобачевского. На фасаде дома значатся цифры «1905» — это год постройки. Но на самом деле здание много старше своих 118 лет. В 1905 году дом был перестроен в модном в то время стиле модерн. В основе здания старинный дом Софьи Тимофеевны Аксаковой, сестры великого русского писателя Аксакова. Она же была тёщей учёного Александра Михайловича Бутлерова. После женитьбы Бутлеров с супругой прожили в её доме 12 лет, до 1864 года.

Чёрно-белая фотография сделана в 1950-е годы. Современный кадр повторён с той же точки около 70 лет спустя. Нынешняя Галерея современного искусства стоит на месте старинной усадьбы. Она занимала угол Грузинской (она же Карла Маркса) и Ново-Комиссариатской (она же Муштари). Усадьба вошла в историю Казани под фамилией последних владельцев — Бронниковых. На чёрно-белой фотографии задний фасад главного дома. Он был возведён в 1830-е. Стоял с отступом от красной линии улицы, за оградой. По бокам красивые одноэтажные флигели.

Если бы в 1979 году усадьба не была снесена, то сегодня это был бы один из самых известных музеев Казани. Говорят, что здесь жил с девятилетнего возраста Сергей Тимофеевич Аксаков, будущий большой писатель, привезённый родителями из Уфы учиться в казанской гимназии. Во всяком случае, сам Аксаков упоминает дом на Грузинской улице, принадлежащий капитанше Аристовой.

Дом переходил разным людям. В 1840-е — Владимиру Николаевичу Бекетову, зятю казанского губернатора Альберта Карловича фон Пирха. В конце XIX века принадлежал Василию Семёновичу Бронникову. После революции национализирован, превращён в коммунальное жильё. В конце 1970-х участок был выбран для строительства Выставочного зала Союза художников ТАССР. Проектировал Герман Алексеевич Бакулин. Теперь это тоже памятник.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Электростанция имени 3-й годовщины Татарской Республики занимала угол улиц Татарстан и Комсомольской (ныне Марджани). Она была заложена ещё до революции рядом с первой тягловой электростанцией, введëнной в строй в 1899 году для нужд казанского трамвайного движения.

Из-за начавшейся в 1914 году Первой мировой работы по строительству затянулись. Достраивали и доукомплектовывали её уже при Советской власти. Из соседней Симбирской губернии перевезли генератор на 1000 кВт. Электростанция вошла в систему «Татэлектро». Она была в строю дольше всех. Пока в 1970-х её не разобрали. На её месте теперь пешеходная часть и ведомственная стоянка Татарского академического театра имени Камала.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Марселя Салимжанова (бывшая Право-Кабанная) за последние 40 лет изменилась чуть больше чем полностью. О том, что и это одно и то же место, напоминает лишь башня Казэнерго на дальнем плане двух фотографий.

Примерно в том месте, где стоят оба фотографа, в дореволюционные времена стояла часовня. В 1990-е исчезла Право-Кабанная, также полностью исчезла улица Дегтярная и почти вся улица Айдинова, а также Островского. На освободившемся месте был разбит парк 1000-летия Казани.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Вспомним старый театр на бывшей Театральной площади. Несчастливая у него судьба была с самого начала. Построен к 1850 году, но первый пожар, который произошел в 1860-м, опустошил здание. Театр отстроили, но он сгорел снова. Второй раз — в декабре 1874-го, третий и окончательный — 5 июня 1919 года. Выгорел дотла.

Ни о каком восстановлении речи не шло — денег у молодой советской власти попросту не было. Тем более что ещё продолжалась Гражданская война. Остов театра с пустыми глазницами окон простоял несколько лет, до осени 1925 года, пока не был снесён.

В театре любил бывать Владимир Ульянов, когда в юности некоторое время жил в Казани. После разборки на месте театра долго лежал голый асфальт. Затем был разбит сквер с памятником Ленину. Новый театр появился к началу 1950-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. По улице Лихачевской (ныне Айвазовского) идёт трамвай. Сейчас он поднимется до перекрёстка с улицей Муратовской (ныне Лесгафта), проедет перекрёсток со Второй горой (ныне улица Волкова) и остановится у арки Шамовской больницы. Сейчас даже трудно представить, что когда-то по этим узким улочкам гонял трамвай.

К сожалению, вся старинная застройка улицы пошла под снос в 1990-е и 2000-е. Очень жаль старинный одноэтажный домик Флавиана Флавицкого (он хорошо виден на левом крае старинной фотографии). Дом завершал застройку Первой горы (ныне Ульянова-Ленина). На этом месте ныне раскинулся ЖК «Вишневый сад».

Рельеф улицы не сильно, но поменялся. Потому обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 115 лет. Угол Старогоршечной (она же улица Щапова) и Институтской (ныне улица Толстого). Перед вами один и тот же дом. Он построен в конце XIX века, позже был надстроен на один этаж. В советские годы использовался как студенческое общежитие. Более 20 лет назад дом снова был надстроен мансардным этажом и значительно расширен. Кабинет с балконом в 2000-е некоторое время занимал бывший мэр Челнов, а тогда сенатор Рафгат Алтынбаев (теперь это тоже история).

Обратите внимание на избушку, что стоит справа от дома. В конце 1930-х на этом месте был заложен новый корпус для Казанского мединститута. Во время войны в недостроенное здание въехал КАИ (третий корпус), да так там и остался. Новое здание для мединститута было построено уже после войны на Бутлерова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Храм Параскевы Пятницы в самом начале Большой Красной. Вероятно, середина 1930-х. Над храмом ещё стоят кресты. Он будет закрыт в 1937-м.

Каменный храм был возведён в 1728 году для суконной мануфактуры Михляева, что стояла напротив, под кремлёвскими стенами. Всю свою историю это обычная приходская церковь

После закрытия Параскева использовалась как вспомогательное здание пересыльной тюрьмы, которая размещалась в бывших корпусах той самой мануфактуры. В 1930-е здесь приводились в исполнение расстрельные приговоры.

Уже в наше время из полуразрушенного храма были вывезены на Самосыровское кладбище останки сотен людей, ещё около 500 были захоронены на территории храма в братской могиле.

В 1950-е годы была разобрана колокольня; ту, что вы видите на современной фотографии, была воссоздана на рубеже 2000 года. Она несколько отличается от прежней. С 1993 года храм восстанавливается.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Некрасова (бывший Собачий переулок), 1939 год. Современный кадр повторён с той же точки 84 года спустя.

Улица сохранялась в своём неизменном виде до 2000-х годов: деревянные и полукаменные дома с покатой кровлей. 20 лет назад почти вся старинная застройка была снесена; на смену пришли новые здания. От прежней застройки Собачьего переулка остались только дом мещанки Борисовой (еле виден на дальнем плане двух фотографий) и двухэтажный кирпичный дом слева на ближнем плане (в аварийном состоянии, выселен).

Переулок начинался от Рыбнорядской площади (которая теперь площадь Тукая). Известный Рыбнорядский рынок и его задворки привлекали не только людей, но и собак — возможно, в этом причина названия. До сих пор старожилы района называют эту улицу Собачкой.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Конечная остановка маршрута №1. От площади Куйбышева маршрут вёл в Дербышки. Каждый автобус брали почти штурмом. Особенно зимними морозными днями. Кто учился в ту пору, тот помнит.

В самом начале 1990-х в Казани появились пассажирские автобусы Mercedes Otomarsan. Поставляло их татаро-турецкое СП «Татурос». Первые машины были выкрашены в цвета флага республики. Говорят, что стоящий рядом с Otomarsan 280-й «Икарус» попал на фото случайно. «Икарус» не обслуживал 1-й маршрут.

Старая застройка улицы Некрасова была снесена практически полностью в 2000-е годы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 30 лет. На Театральной площади (она же площадь Свободы) у памятника Гавриилу Романовичу Державину, что некогда стоял у входа в Державинский сад.

Изначально памятник скульптора Самуила Ивановича Гальберга и придворного архитектора Константина Андреевича Тона был установлен во дворе университета. Место указал лично император Николай I. В Державинский сад памятник был перенесён в 1870 году.

В 1932-м или 1933 году Державин был снесён с формулировкой «прислужник царей и реакционный поэт». Скульптуру разбили кувалдами и увезли осколки в трамвайный парк имени Николая Ершова (там теперь стоит отель «Корстон»), где переплавили на бронзовые вкладыши для трамвайных букс. На месте Державинского сада был построен театр оперы и балета.

В 2003 году на улице Горького, у Лядского сада, установлена копия памятника работы скульптора Махмуда Гасимова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. В этом году исполнилось 160 лет с момента постройки на Покровской улице кирхи Святой Екатерины немецкого лютеранского прихода. Сейчас это улица Карла Маркса.

Проектировал Лев Казимирович Хрщонович. В 1863-м ему было всего 25 лет. В первые годы Советской власти кирха была закрыта. Кажется, это произошло в 1929 году. Но почти не пострадала. Было снесено только парадное крыльцо. Оно хорошо видно на старинной фотографии.

В бывшей кирхе разместился клуб НКВД, затем ДК имени Менжинского. Теперь здесь снова идут службы.

Оба снимка сделаны почти с одной точки с разницей около 130 лет. Улица Университетская. Почти на перекрёстке с Малой Проломной (ныне Профсоюзная). В мае 1916 года в Казани внезапно повалил снег. Хорошо заметно, что на деревьях уже появилась листва. Внезапная стихия вернула Казань в зиму.

Автор старинной фотографии Арнольд Иванович Бренинг. Он встал на проезжую часть рядом со своим домом. По Университетской в ту пору ходил трамвай.

Современный кадр повторён с той же точки 107 лет спустя. Улица Большая Проломная (Баумана с декабря 1930 года). Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. С левого края первый ярус Богоявленской колокольни. Рядом купола Богоявленского храма и церкви во имя Андрея Первозванного. Церковь была разобрана в конце 1930-х. В 1941 году на этом месте размещался большой питомник для эвакуированных зверей из Ленинградского зоопарка. Трудно пришлось животным в первую военную зиму.

В 1954 году возведён жилой дом для сотрудников мехкомбината. Проект главного архитектора Татаргражданпроекта Махмута Камаловича Игламова. Дом на Баумана в народе называли шершавым или щербатым, из-за колонн, что, должно быть, напоминали зубы. Планировка Черноозёрского сада сохранилась без изменений. Но в самом саду не осталось ни одной старинной постройки.

Например, на старинном снимке слева виден деревянный теремок — это Черноозёрский воксал (не путать с вокзалом) и ресторан Владимира Ильича Ожегова. До XIX века словом «воксал» называли места увеселений.

Воксал построил известный нам архитектор Владимир Кузьмич Бечко-Друзин в 1880-х годах. Зимой вход был со стороны Правой Черноозёрской улицы. Как сообщала реклама, «в большом двухсветном зале ресторана имеется оркестрон, а по вечерам играет дамский оркестр. У г. Ожегова можно получать завтраки, ужины и обеды от 50 копеек (за три блюда) до 1 р. (за пять блюд)». Воксал сгорел в советское время.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Вид на улицу Баумана и Кремль (немножко) с улицы Профсоюзной. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, на рубеже 60-х и 70-х. Сейчас Баумана и Профсоюзную в этом месте разделяет галерея метрополитена, а тогда — небольшой заборчик.

Слева в кадр попадает фасад Дома политпросвещения при Татарском обкоме КПСС. Он был построен в 1966 году (ныне там Академия наук РТ). Справа братский корпус Ивановского монастыря. На дальнем плане Юго-Западная башня с ещё старым, классическим навершием.

Из самых значительных изменений — полностью исчезла начальная часть улицы Баумана. Та самая, что у подножия Кремля. На чёрно-белом кадре вдали виден бывший дом призрения инвалидов войны 1812 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. В 1949 году улица Большая Галактионовская (бывшая Большая Лядская) была переименована в улицу Горького. В 1950 году в Лядском саду был установлен бюст писателя работы известного советского скульптора Вениамина Борисовича Пинчука. Шли годы.

В 2000-е другой скульптор, Махмуд Маталитович Гасимов, воссоздал уничтоженный в 1930-е памятник Гавриилу Романовичу Державину, что стоял на Театральной площади. Поначалу державинскую фигуру планировали вернуть на историческое место. Но к тому моменту над площадью возвышался бронзовый Ленин, и решили, что две статуи (одна напротив другой) — это слишком. Обсуждался вариант поставить Державина на другое историческое место — в университетский двор. Тем более что Казанский университет тогда готовился праздновать 200-летие. Но и от этой идеи отказались.

Выбрали третий путь. Убрать бюст Горького подальше, в самое незаметное место — в конец улицы его имени. А на освободившееся место водрузить Державина. Это произошло в 2003 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Перекрёсток улиц Волкова и Достоевского. Чёрно-белый снимок — послевоенные 1940-е годы.

До 1927 года Волкова называлась Второй горой, а Достоевского — Поперечно-Академической. На старом кадре хорошо видно, что проезжая часть замощена, а не покрыта асфальтом.

На дальнем плане красивый корпус психиатрической клиники при медицинском факультете Казанского Императорского университета. Она была заложена в мае 1912 года. В годы двух мировых войн была военным госпиталем. По сей день служит по первому назначению. Значительная часть Волкова вплоть до начала 2000-х была деревянной. Сейчас деревянных домов единицы. Два таких дома (№№ 78 и 80) чудом сохранились.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Улица Баумана. Странная пустота между бывшим Домом татарской кулинарии и купеческим домом Ивана Петровича Оконишникова. Сейчас эта прореха занята небольшими ларьками. В начале 2000-х здесь ещё стоял дом Ивана Тимофеевича Красильникова. В конце XIX века в нём размещалась аптека немцев Кешнер. В советские годы — ателье. Здание можно было сохранить, но предпочли снос.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 24 лет. На месте, что сейчас занимает корпус Академии наук Татарстана на улице Баумана, век назад стояли два красивых храма. Первый — маленький (на старинной фотографии слева) был освящён во имя Николая Чудотворца. В народе назывался Николо-Ляпуновским или Николо-Стрелецким по имени стрелецкого воеводы, псковича Димитрия (Истомы) Степанова Ляпунова. Второй — большой, с колокольней — Ильинский храм.

До XVIII века именно здесь, у стен Казанского Кремля, стоял большой Никольский женский монастырь, где жили 100 монахинь. Обитель была закрыта после пожара 1749 года. По старой памяти приход назывался Николо-Девичьим. Храмы горели в большом городском пожаре в сентябре 1815 года, но были отстроены заново.

Ильинский храм был снесён в начале 1930-х годов на волне борьбы Советской власти с религией. Малая Никольская церковь была закрыта и какое-то время использовалась как склад. Храм был разобран в 1960-е годы из-за начинавшегося строительства Дома политпросвещения при Татарском обкоме КПСС (ныне там Академия наук РТ).

Обе фотографии с одной точки с разницей около 120 лет Троллейбус МТБ-82 мчится по улице Декабристов мимо дома мелькомбината и одно-, двухэтажных избушек бывшей Кизической слободы. Деревянные частные домики стояли в этой части Декабристов вплоть до 1960-х годов. Дом мелькомбината был построен в 1954-м. В этом году ровно 70 лет. Проект Павла Алексеевича Саначина и Георгия Ивановича Солдатова.

Обе фотографии сделаны с одной точки.Угол Достоевского и Чехова. Примерно 24 года назад. Одноэтажный домик был снесён в 2000-е. Теперь на улице Чехова практически не осталось старинных деревянных построек. Предпоследний деревянный дом был снесён в прошлом году. Остался единственный (он чуть дальше, ближе к Лесгафта, во дворах).

Про этот одноэтажный дом известно немного. Построен в конце XIX века. В нём жил выдающийся русский учёный — геолог, палеонтолог, географ, профессор Императорского Казанского университета Пётр Иванович Кротов. В советские годы располагалась проектная контора Союзспортпроекта; работали архитекторы.

На месте снесённого дома какое-то время была парковка. Сейчас участок огорожен строительным забором. Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы стоим на углу Жуковского и Большой Красной. Примерно 1970-е годы. На противоположной стороне улицы — сохранившийся и даже восстановленный дом Людмилы Александровны Колодкиной 1880-х годов постройки. Следующие за ним два деревянных одноэтажных дома были снесены, хотя находились в реестре памятников. Они были построены в XIX веке. Их фасады украшала красивая барочная резьба.

Первый после дома Колодкиной принадлежал Варваре Алексеевне Колодкиной. Снесён в 2001 году. Следующий за ним — дом Михаила Фёдоровича и Калерии Дмитриевны Кандратских. Михаил Фёдорович был хирургом, заведовал кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Императорского Казанского университета. Пациентов принимал у себя на Большой Красной.

Дом Кандратских был снесён летом 2008 года.

Первая школа для глухих детей в Казани, на перекрёстке Грузинской улицы и Поперечно-Лядской (ныне Карла Маркса и Гоголя). Её открыл в 1886 году купец по второй гильдии Иван Яковлевич Павловский. Оба его ребёнка родились глухими, а учить в городе их было негде. Пришлось открывать школу самому. В первый год здесь занимались восемь детей. Фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Первая школа для глухих детей в Казани, на перекрёстке Грузинской улицы и Поперечно-Лядской (ныне Карла Маркса и Гоголя). Её открыл в 1886 году купец по второй гильдии Иван Яковлевич Павловский. Оба его ребёнка родились глухими, а учить в городе их было негде. Пришлось открывать школу самому. В первый год здесь занимались восемь детей.

В 1887 году по инициативе Павловского было учреждено Казанское общество призрения и образования глухонемых детей. В 1905 году училище переехало в новое здание на Большой Лядской. Оно сохранилось, теперь там музыкальная школа.

Историческое здание, к сожалению, не сохранилось — его снесли в 1993 году. В конце 1980-х там было модное кафе «Художник» (молодёжь тех лет называла кафе «Картинка»). На этом месте было построено здание для банка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. В 1909 году в Казани проходила Международная выставка мелкой промышленности, профессионального образования и сельского хозяйства. Она открылась летом в парке Русская Швейцария, ныне это парк Горького. Вход на выставку был оформлен в виде большого терема в неорусском стиле с узорной башенкой. Выставка завершилась в сентябре, но терем сохранялся вплоть до 1960-х годов. Лишь со строительством мемориала павшим в борьбе за Советскую власть в 1967-м терем был разобран.

Чёрно-белую фотографию сделал в 1913 году Абдульгазиз Миннигалеев, первый татарский фотограф. Вон он стоит рядом с коллегой из фотоателье.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 111 лет. Улица Баумана. Начало 1930-х. Обратите внимание, что там, где сейчас спуск в подземный переход, лежали трамвайные рельсы. По знаменитому кольцу разворачивается трамвай.

На первом этаже бывших номеров Колесникова хорошо читается вывеска на русском и татарском: Рабочий кооператив. КЦРК (QYEK на яналифе) — это Казанский центральный рабочий кооператив. Он просуществовал с небольшим перерывом с 1918-го по 1932 год. С 1925 года кооператив занимался организацией рабочего питания, то есть заведовал столовыми.

Рядом с домом Колесникова стоят невзрачные лавки Рыбнорядской площади. На их месте в 1949 году архитекторы Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов начали строить жилой дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Строительство главных ворот Центрального стадиона имени Ленина. 1960 год.

Стадион был построен фактически на русле Булака. Это место постоянно подтапливалось. В конце 1950-х, со строительством Куйбышевской ГЭС, Казань обрела надёжную систему инженерно-защитных сооружений и навсегда избавилась от наводнений и паводков. Часть Булака, что между Жарковским мостом и берегом Казанки, была закована в трубу и засыпана — образовалась большая площадка, на ней был заложен стадион.

Открытие случилось к 40-й годовщине образования Татарской республики, 25 июня 1960 года. За два месяца до этого вся страна отмечала 90 лет со дня рождения Ленина, потому стадион получил имя Владимира Ильича.

До 1967 года в Казани не было крытой ледовой арены, потому стадион был домашним для будущей хоккейной команды «Ак Барс», тогда — СК имени Урицкого. Стадион был перестроен к 1000-летию Казани. Тогда же разобраны ворота и здание касс, что стояли слева от ворот.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 60 лет. На чёрно-белом фотоснимке 1-я Академическая улица. Примерно 1905 год. Ныне это одна из главных транспортных артерий; с декабря 1948 года она называется улицей Вишневского. Место изменилось до неузнаваемости, но длинная каменная ограда слева на двух кадрах одна и та же. Когда-то она огораживала большую территорию Казанской духовной академии, давшей названия всем близлежащим улицам. Например, 2-я Академическая (ныне Зинина), 3-я Поперечно-Академическая (ныне Достоевского).

В советские годы в бывшем главном корпусе академии разместилась больница скорой помощи. Сейчас там больница Казанского университета.

Бывшая 1-я Академическая сильно изменилась в 2004 году, когда началось строительство развязки с выходом на мост Миллениум. Улица была расширена раза в два с половиной и стала почти магистральной. Под снос пошли старинные кварталы. Например, был снесён дом известного богослова, философа и психолога Виктора Ивановича Несмелова.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 119 лет. Улица Волгоградская. 1960-е годы.

Почти весь нынешний Московский район вплоть до конца 1940-х годов назывался слободой Восстания. По большей части слобода была деревянной. Капитально застраивать ее начали на заре 1960-х. Волгоградская должна была стать образцовой, потому ее проектировали как бульвар.

Для начала в ноябре 1961 года улице было присвоено новое имя Волгоградская. До этого она называлась Ленинградской. Странно, да?

С 1956-го по 1962 год в СССР шла борьба с наследием Сталина, и власти переименовывали всё, что было связано с ним. В Казани в Ленинском районе (в нынешнем Авиастроительном) была большая улица Сталинградская. В том же ноябре 1961 года она была переименована в Ленинградскую. По логике, раз район носит имя Ленина, то пусть и главная его улица называется так же. А бывшую Ленинградскую в бывшей слободе Восстания было решено назвать Волгоградской.

Когда-то разделяющий современную улицу газон занимали избушки. На чёрно-белой фотографии типичная слободская избушка. На втором и дальнем плане видны баня (ныне давно закрытая) и одна из пятиэтажек (Волгоградская, 10). Она была сдана как раз в 1961 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Улица Карла Маркса. Напротив церкви Святой великомученицы Варвары. Зима 1928 года.

Фотограф Владимир Лукич Лаптев запечатлел большую колонну, идущую в сторону Арского поля. Снимок подписан: Учащиеся медтехникума по пути в красноармейские казармы. Скорее всего, имеется в виду военный городок на Сибирском тракте. Большинство казанцев знали его как артиллерийское училище. Последние из этих красноармейских казарм были снесены в мае 2019 года.

Позади колонны на дальнем плане виден фасад Казанского института сельского хозяйства и лесоводства (ныне аграрный университет).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 96 лет. Улица Островского, 1980-е. Конечная остановка. Чуть позади ещё стоит комбинат «Здоровье».

Люди ждут автобус 26-го маршрута, чтобы на нём уехать на Квартала. Большой жёлтый «Икарус» шёл до Адоратского. Сесть было сложно, особенно зимой.

На дальнем плане виден корпус средней школы №11. Её построили еще в сталинские времена, когда школы ещё делили на мужские и женские. Эта была женской.

Снесли её в 2009 году. Напротив были детский сад и отдел ГАИ. Ничего не осталось. С постройкой «Лучано» улица совершенно изменилась.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 40 лет. Площадь Куйбышева в 1950-е годы. Трамвайного кольца уже нет. Гостиница «Татарстан» ещё не построена. Тем более, не построено ТЦ «Кольцо». Но в общем и целом ансамбль сохранился. Даже остановки троллейбуса не слишком поменяли свои места.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Вид на Плетенёвскую слободу и набережную озера Кабан. Разница между кадрами около 110 лет.

На современной фотографии мы видим улицу Шигабутдина Марджани. До революции она называлась просто набережной Кабана (на некоторых старинных картах — Левая набережная). По центру старинной фотографии хорошо видны купол и высокая звонница храма Бориса и Глеба и святой великомученицы Екатерины. Храм занимал угол Екатерининской и Поперечно-Екатерининской улиц, сейчас это улицы Тукая и Ахтямова. Он был сломан в начале 1930-х. Место храма частично занимает ДК меховщиков.

Кабан зимой был испещрён ледовыми тропками и дорогами: ходили пешком и на санях переправлялись. Традиция срезать путь по льду озера жива по сию пору.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки. Бывший Ленинский мемориал, а ныне Национальная библиотека занимает место, на котором некогда стоял Свято-Троице-Фёдоровский женский монастырь. От обители не осталось ничего; её разрушили ещё в 1930-е годы, а остатки снесли при строительстве мемориала.

Но вход в монастырь можно легко найти и сегодня. Белые каменные арочные ворота (они хорошо видны на старинной фотографии) стояли по линии нынешней улицы Пушкина. Когда спускаетесь с улицы к библиотеке, встаньте посередине дороги, и сразу увидите, где был вход.

В монастыре был единственный храм Святой Троицы с приделом во имя святого Фёдора Стратилата. По этому храму монастырь стали называть Троице-Феодоровским. Рядом с монастырской оградой зимой 1887 года пытался свести счёты с жизнью 19-летний Алексей Пешков — будущий великий писатель Максим Горький.

Вскоре после революции монастырь был закрыт. В монашеских кельях недолго жили студенты медицинского техникума, а затем весь монастырь был разрушен окончательно.

После разрушения обители здесь собирался рынок, называемый в народе еврейским. В 1980-е вся бывшая Фёдоровская слобода пошла под снос. Исчезла целая улица Олькеницкого (бывшая Верхне-Фёдоровская).