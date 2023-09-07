Возглас "Бей русских" всё громче

Зреет новая "анти-Россия", вчерашние союзники охотно втыкают нож в спину России. Начнём с Казахстана, который пытается усидеть на двух расшатанных стульях.

"Токаев, чтобы не получить санкции, "продаёт" Западу бытовую русофобию, отречение от советского прошлого. Также Токаев не раз говорил, что Казахстан - за территориальную целостность Украины и никогда не признает Крым русским. Аналогично он "продаёт русофобию" Китаю, которому тоже невыгодно усиление позиций России в Казахстане. Но при этом Токаев не ломает связи с Россией, помогает ей в параллельном импорте и делает всё, чтобы показать, что ОДКБ жив и действует" - рассказал "Первому русскому" директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев.

Киргизия не лучше. Там толпа националистов избила русскую пару за их "этническую нечистоту" и русское гражданство. Причём про нападение вообще никто не узнал бы, если бы не социальные сети.

Таджикистан тоже не отстаёт. Случилась не так давно история в Ташкенте: толпа местных подростков ногами топтала русского мальчишку с криками "Урус! Урус!". Прекратившая драку бабушка избитого мальчика обратилась к родителям хулиганов, та, в ответ, набросилась на пожелую женщину с криками: "Русская, езжай в свою Россию!"

Яркий пример национальной нетерпимости к русским на уровне семейного воспитания. А на государственном уровне - отправка комиссии по проверке того, как живут в России их граждане и не обижают ли их русские.

https://t.me/tsargradtv/55819

Норму выполнили: в Нижнем Новгороде прошёл рейд по мигрантам Всего было обследовано 20 объектов, 101 нелегал будет депортирован, 50 поставлены на воинский учёт, возбуждено 10 уголовных дел за незаконное проникновение на территорию России.

Оперативно сработано, судя по кадрам, мигрантам ещё и отдохнуть дали посреди рабочего дня.

https://t.me/tsargradtv/55827

Пострадавший в тяжёлом состоянии: В Батайске избили ветерана СВО

В Ростовской области этнические бандиты жестоко расправились с местным жителем – участником СВО. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает газета "Батайское время".

Ночью 3 сентября мигранты избили и расстреляли. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 28-летнего бойца «Вагнера» Вячеслава, недавно вернувшегося с передовой. Также его избили. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемых пока ищут.

По ее словам, Вячеслав гулял в парке имени Ленина со своей девушкой и встретил давнего друга — мужчины на радостях принялись друг друга поднимать. За этим наблюдал незнакомец, стоявший у кафе «Клевер». Вячеслав спросил у него, почему тот так смотрит и есть ли какие-то вопросы. Завязалась перепалка, и со стороны кафе появилась толпа — около 20 человек. Они принялись избивать Вячеслава.

— Один подошел к Славику и говорит: «Пойдем поговорим?» Славик снял майку, думал, будут разборки на кулаках. Но тот достал травмат и начал в упор в него стрелять. Славик начал убегать, он стрелял ему в спину. Вахтерша из поликлиники, что рядом находится, открыла калитку и Славику крикнула: «Скорее сюда, они тебя сейчас убьют!»

Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с 13 ранениями, одна из пуль попала в голову и повредила мозг. За жизнь ветерана сейчас борются врачи, прогнозы неутешительные.

На войне не убили, так дома добили!

Родные просят огласки, чтобы случай не спустили на тормозах.

Это далеко не первая расправа над участниками СВО, совершённая этническими бандитами. Кто остановит этот беспредел?

https://t.me/tsargradtv/55852

Уже сбились, какое по счёту нападение этническими преступниками на участника СВО. Недавно писали о том как скоты из Азербайджана напали на военного и его жену и жестоко убили ещё одного человека. Ещё раньше писали, как этническая банда из Туапсе забила камнями двух «Вагнеров». В начале августа умер ветеран СВО, которого жестоко забил мигрант из Таджикистана. Всё это произошло буквально за месяц.

https://t.me/rybar/51487

ПОРА ДОМОЙ

Тема мигрантского беспредела остро стоит на повестке дня. Один из последних вопиющих случаев произошёл в Петербурге. Там в августе задержали сразу 15 полицейских и чиновников. За два года они "помогли" въехать в Россию и остаться 100 тысячам иностранных граждан. Никаких серьёзных аргументов в пользу бесконтрольной миграции с юга в Россию сейчас не может быть. Того, кто с этим не согласен, следует проверять на материальную заинтересованность.

Эта тема – одна из главных в работе Всемирного Русского Народного Собора. Но сегодня необходима консолидация усилий на всех уровнях власти. 5 сентября, откроется новая сессия Государственной Думы. Мнение русских патриотов однозначно: депутаты должны, отложив все дела, ограничить миграцию в Россию. Резко ужесточить правила получения лицензий на трудовую деятельность мигрантов. Обязать работодателей нести личную ответственность за каждого ввезённого мигранта. И главное – обеспечить безопасность жителей России от мигрантского беспредела.

https://t.me/kvmalofeev/2000