Конец «Бурана». Как погиб великий советский проект

12 мая 2002 года на Байконуре был уничтожен советский космический корабль многоразового использования «Буран».

Орбитальный корабль многоразового использования «Буран» готовится к испытательному пуску. © / Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Последним великим успехом советской космонавтики стал полет космического корабля многоразового использования «Буран», состоявшийся 15 ноября 1988 года.

205 минут триумфа

«Буран», отечественный ответ американской программе «Спейс шаттл», разрабатывался с 1970-х годов. Система «Энергия — Буран» значительно превосходила по своим возможностям американского конкурента. Советский орбитальный корабль-ракетоплан, к примеру, мог летать в автоматическом режиме, совершая посадку без участия пилота.

Так было и во время единственного космического полета «Бурана». Он длился 205 минут, за это время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. Предполагалось, что после первого полета «Бурану» предстоят еще один-два рейса в автоматическом режиме. Затем должен был состояться пилотируемый полет, для которого уже были подготовлены экипажи. Первыми на «Буране» в космос должны были отправиться Игорь Волк и Римантас Станкявичус.

Проект закрыт, забудьте

Но страна вступала в новую эпоху, на фоне экономических проблем расходы на космос были объявлены чрезмерными. В 1990 году работы по программе «Энергия — Буран» были приостановлены.

Через год распался СССР, в России закипели политические страсти, всем окончательно стало не до космоса. 25 мая 1993 года Совет главных конструкторов при НПО «Энергия» вынес приговор — программа советского многоразового космического корабля закрывается окончательно.

На этот момент были готовы или находились в стадии строительства пять многоразовых космических кораблей. Единственный из них, побывавший в космосе, хранился сначала в монтажно-испытательном корпусе на 254-й площадке Байконура, а в 1998 году был перевезен в МИК, находящийся на 112-й площадке.

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Роковой МИК

Этот монтажно-испытательный корпус начали строить еще в 1963 году, под ракету-носитель Н-1, которая должна была доставить советских космонавтов на Луну. Но советская пилотируемая «лунная программа» провалилась, и после ее закрытия в 1970-х корпус некоторое время не использовался. Затем его передали под проект «Энергия — Буран». В МИКе была проведена масштабная реконструкция.

Корпус представлял промышленное многопролётное сооружение с металлическим каркасом, состоящее из двух частей. Высокая часть имела габаритные размеры 240×120×56 м, а низкая часть габаритные размеры 240×70×30 м. Общая площадь сооружения составляла 55 000 квадратных метров. В МИКе было все необходимое оборудование для досборки отдельных агрегатов, ремонта и проверки систем корабля. Вернее, кораблей — в сборочных секциях в своем время собирали три экземпляра многоразовых космических ракетопланов. Для этого, в том числе, были задействованы три мостовых крана грузоподъемностью 200 тонн каждый.

Каким бы совершенным не был объект, со временем он приходит в негодность, особенно если никаких работ в нем давно не ведется. Крыша корпуса, в котором находился «Буран», постоянно протекала, и ее необходимо было чинить.

Катастрофическое обрушение

В мае 2002 года казахстанская фирма-субподрядчик приступила к ремонту крыши МИК на 112-й площадке Байконура. Для его проведения завозили рубероид. 12 мая восемь рабочих фирмы разместили на крыше 10 тонн ремонтного материала, сложив рулоны друг на друга.

В 9:40 по местному времени произошло обрушение крыши. Начавшись в районе одной из стропильных ферм, оно приняло неконтролируемый характер. Кровля обрушилась на площади 28 800 квадратных метров. Вслед за этим произошло обрушение стенных блоков.

Прибывшие к месту ЧП спасатели бросились искать под завалами людей, но очень быстро стало ясно — при таком масштабе катастрофы выжить вряд ли кому-то удалось. В ходе поисковых работ были найдены восемь погибших рабочих.

Боссы российской космонавтики первоначально заявляли — у «Бурана» прочный корпус, и после того, как будут разобраны завалы, его просто переместят для дальнейшего хранения в другое место.

Но те, кто побывал на месте ЧП, знали, что «Бурана» больше нет. Чудо советской конструкторской мысли превратилось в груду искореженного металла.

Это должно было случиться

В ходе расследования было установлено, что катализатором обвала стала нерасчетная нагрузка, пришедшаяся на крайнюю стропильную ферму. Речь о тех самых 10 тонна рубероида, сложенных в одном месте. Усугубили ситуацию ошибки проектировщиков, допущенные еще в 1960-х годах. В результате кровля, обвалившись в одном месте, дальше сложилась как карточный домик.

Ошибки 1960-х не стали бы фатальными, если бы корпус интенсивно эксплуатировался. Но время 1990-х превратило некогда высокотехнологичный объект в потенциально опасный. Катастрофа рано или поздно должна была произойти, и она произошла.

Какого-то ажиотажа гибель «Бурана» в России не вызвала. Обывателям было все равно. Болела душа только у причастных к космонавтике — специалистов, энтузиастов, журналистов.

То, что осталось от чуда советской инженерной мысли, пошло на металлолом.

Конечно, «Буран» умер раньше, тогда, когда была закрыта программа. Но трагедия 12 мая 2002 года стало знаковым событием, зримым олицетворением той катастрофы, которая постигла отечественную космонавтику в 1990-х годах.

Монтажно-испытательный комплекс на 112-й площадке, ставший могилой «Бурана», затем был частично восстановлен и использовался для сборки ракет «Союз». Но это слабое утешение.

Судьба «Бури»

В 2017 году в интернете немало шума наделало видео опубликованное на YouTube-канале Exploring the Unbeaten Path. Его авторы, жители Нидерландов, сумели проникнуть в ангар на территории космодрома Байконур, в котором находится советский космический корабль многоразового использования «Буран».

На пятнадцатиминутном видео запечатлено, как искатели приключений тайно пробираются в заброшенный ангар и изучают космический аппарат, который медленно разрушается. «Наше самое безумное и опасное приключение», — так охарактеризовали ролик сами создатели.

Речь идет не о погибшем «Буране», а о его «брате». Корабль, стоящий в монтажно-заправочном корпусе (или на площадке 112 А), который сняли блогеры, — так называемое «изделие 1.02», то есть второй лётный экземпляр советского корабля многоразового использования. У «изделия» было и имя собственное: «Буря».

«Буря» никогда не летала в космос. Первый полет корабля был намечен на 1992 год, но так и не состоялся.

Когда-нибудь отечественные космонавты получат новые совершенные ракетопланы, судьба которых будет более счастливой. Но 12 мая 2002 года навсегда останется позорной страницей в истории российской космонавтики.

Андрей Сидорчик

http://www.aif.ru/society/science/konec_burana_kak_pogib_velikiy_sovetskiy_proekt