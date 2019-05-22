Миф - как в СССР расстреливали детей

Довольно популярный миф, призванный показать истинную кровожадность советской власти, а также полное отсутствие у большевиков представлений о нравственности.

Наиболее часто при этом ссылаются на известное Постановление СНК СССР, ЦИК СССР от 7 апреля 1935 года № 3/598 «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних».

«В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних, ЦИК и Совнарком СССР постановляют:

1. Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличённых в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания.

2. Лиц, уличённых в подстрекательстве или в привлечении несовершеннолетних к участию в различных преступлениях, а также в понуждении несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п., — карать тюремным заключением не ниже 5 лет…».

Отдельно отметим, что в юридической практике малолетние вовсе не могут привлекаться к уголовной ответственности, а по отношению к несовершеннолетним применяются более мягкие меры наказания. Например, в современной России возраст наступления уголовной ответственности — 16 лет, а в случае особо тяжких преступлений — 14 лет. То есть с 35-го года возраст уголовной ответственности увеличился только на 2 года. Что касается смертной казни в настоящее время в РФ действует мораторий на смертную казнь. По данным «Международной Амнистии» с 1990 по 2000 годы в США смертная казнь была применена к 15 несовершеннолетним. И только в 2005 году приняли поправку о недопустимости смертной казни, если на момент совершения преступления гражданин не достиг совершеннолетия. Однако, мы отвлеклись, вернемся в 1935 год.

Процитируем статью 22 УК РСФСР:

«Не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста в момент совершения преступления, и женщины, находящиеся в состоянии беременности».

Согласно постановлению, которые мы привели в начале текста, статья 12 УК РСФСР была изменена и звучала так:

«Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего возраста, уличенные в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания».

В условиях большого количества беспризорников и большой проблемы подростковой преступности, власти сочли возможным снизить возраст малолетства с 14 до 12 лет.

Вторым существенным фактором является то, что за все преступления, перечисленные в новой редакции ст. 12 УК РСФСР предусматривалось максимальное наказание не более чем 10 лет лишения свободы.

Наконец, надо подчеркнуть, что постановление от 7 апреля 1935 года не подлежало расширительной трактовке:

«Привлечение несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет может иметь место лишь в делах о нарушениях, предусмотренных постановлением ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 года; все остальные случаи нарушений со стороны детей в возрасте от 12 до 16 лет в уголовном порядке не наказуются и за них ответственность несут родители, опекуны, а также подстрекатели и организаторы преступлений несовершеннолетних согласно законам от 7 апреля и 31 мая 1935 года»

Имеется единственный, подтвержденный документально, случай, когда в СССР казнили несовершеннолетнего. В 1964 году к высшей мере наказания был приговорен Аркадий Нейланд, который с целью грабежа зарубил топором 37-летнюю домохозяйку и ее 3-летнего сына. На момент совершения преступления Аркадию было пятнадцать лет. Необходимо отметить, что это дело вызвало широкий общественный резонанс, тогда СССР обвиняли в игнорировании норм международного права.