Партизанка Симон Сегуан

18-летняя Симон Сегуан (Simone Segouin), также известная под псевдонимом Николь Мине (Nicole Minet), была полна решимости избавить Францию от фашизма. Она присоединилась к французскому Сопротивлению и начала вредить нацистам везде, где бы ни была. Ее первой задачей было украсть велосипед у немецкого солдата, а потом девушка взрывала мосты, поезда и выполняла другие опасные задания.

К концу войны Сегуан стала солдатом. Она сражалась в битве за освобождение своего родного города, помогла захватить в плен 25 немецких солдат, а потом присоединилась к французским войскам во время похода на Париж и освобождала столицу Франции. Ей присвоили звание лейтенанта и наградили Военным крестом за героизм.

Дочь крестьянина, до войны Симон Сегуан работала с тремя братьями и отцом на ферме. Отец был главой городского совета Тивара и тайным руководителем партизанской ячейки, участвовал в Первой мировой войне. В 1944 году немецкая администрация потребовала от него предоставить список молодых девушек, чтобы отправить их в замок Спуар. Стремясь избежать печальной участи быть изнасилованной или убитой немецкими карателями, Симон устроилась работать швеей. Однако утром ее нашли на ферме немцы и потребовали зашить им форму под угрозой расправы. Симон сумела вырваться из лап полицаев и бежала в Париж, где укрывалась у своей тетки в Бон-Марше.

В этот момент Симон официально и вошла в Движение Сопротивления, в отличие от трех своих братьев, которые там не состояли вовсе. Она пошла по стопам отца, участвуя в партизанских операциях в окрестностях города Шартр: там она встретила своего будущего мужа, лейтенанта Бурсье. Отец привил дочери любовь не только к близким, но и к своей родине: уже в составе французской армии на исходе войны он участвовал в освобождении узников лагеря военнопленных.

Симон несла службу в рядах партизан под именем Николь Мине. Группа французских партизан-стрелков предоставила ей все необходимые документы для поддерживания ее легенды и псевдонима. Стараниями Николь в партизанское движение были вовлечены множество жителей Дюнкерка, спасавшихся от бомбардировок города.

Изначально Симон (она же Николь) выполняла простые задачи без использования оружия. Выполнив ряд поручений в городах Шатодюн, Дре и Шартр, Николь добилась полного права на службу в подразделении французских стрелков и получила собственное оружие: трофейный пистолет-пулемет MP-40.

Николь отличилась в боях за Шартр и Париж, став одной из немногих партизанок — участниц уличных боев в городах. В Шартре она лично захватила в плен 25 немецких солдат, а в Париже сумела занять часть города при помощи всего двадцати человек, хотя сама она об этом не любит говорить и часто утверждает, что ее заслуги преувеличивают.

За мужество и самоотверженность в 1946 году она была награждена Военным крестом и получила звание лейтенанта, что она также не считает чем-то выдающимся, называя своей главной заслугой помощь в освобождении страны.

Сегуан не выходила официально замуж, хотя у нее родилось шестеро детей. Она утверждает, что не изменила бы свой выбор, если бы имела возможность отправиться в прошлое перед вступлением в партизанское движение.

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