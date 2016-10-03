Юрий Владимирович Никулин в моей жизни

Наверное, это не совсем правильный заголовок. Ну, я расскажу, а вы судите.

Написать нижеследующее меня сподвигла страничка

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43113479790/YUriy-Nikulin-o...

Эпизод первый.

Сочинский цирк.

Как мне свезло – в возрасте 6-7 лет я года четыре подряд ездил то с отцом, то с мамой в Сочи (потом везение, как и положено, прекратилось. И в следующий раз я попал на море в возрасте 45 лет).

Что меня (кроме моря, натурально) поразило – цирк! А в цирке – клоуны! Я видел Карандаша, Енгибарова, Олега Попова. Но однажды на арену вышли Никулин и Шуйдин – и я понял, что эта любовь на всю оставшуюся жизнь.

В тот год мы снимали комнату у Веры Павловны – билетёрши цирка. И, видимо, я так горячо и восторженно рассказывал про Никулина и Шуйдина, что сердце доброй женщины дрогнуло, и она пообещала провести меня на 12-часовой спектакль. И обещание исполнила. Правда, сидел я на лестнице, но разве это могло испортить мне настроение!

Первое появление моих кумиров. И вдруг Никулин говорит: «Миша, посмотри, сколько детей. Давай им руки пожмём!» Я воробушком поскакал к арене и успел: Никулин покрутил головой (ему пришлось сделать пару шагов назад), но руку мне пожал. По-доброму надо мной смеялись и мама, и Вера Павловна, а я был счастлив.

Эпизод второй.

Запорожье.

В 1976 году наша группа была на практике в г. Запорожье. Делать в свободное время было совершенно нечего, и мы с приятелем просто гуляли по центру. Вдруг навстречу – Юрий Владимирович с собакой. Я тогда его книгу ещё не читал (где он пишет: «Не люблю, когда ко мне пристают на улицах»), но понимал, что бросаться навстречу и пытаться заговорить – не есть хорошо. Поэтому мы с Димой, не сговариваясь, слегка поклонились и пошли, не сбавляя шага, дальше. И вдруг: «Молодые люди, можно вас на минутку?». Подошли. Никулин не то чтобы спросил – скорее заявил без сомнений: «Вы москвичи?» Ну да, говорим, из Москвы, а как Вы догадались? Он так по-доброму усмехнулся: «Да местные меня не узнают, как мимо пустого места проходят. А уж если кто узнает – в лучшем случае пару кварталов за спиной идёт. А в худшем тянет за руку встречу обмыть».

Эпизод третий.

ЗиЛ.

Завод имени Лихачёва (ЗиЛ) был заводом уникальным: пожалуй, единственный завод в СССР, имевший собственный институт. А в этом институте работал директором клуба какой-то орёл, который раз в месяц устраивал встречи со знаменитыми артистами. Как ему это удавалось – не ведаю, только и Пугачёва у нас была…

Год 1985, не позже. Вдруг узнаю, что через неделю в клубе – Никулин! Детские восторги ещё не утихли, поэтому всеми правдами и неправдами добыл билет. Сижу, слушаю. Стали задавать вопросы. Кто-то спросил: «Говорят, что дети знаменитых артистов идут по стопам родителей. А Ваш сын Максим?» Юрий Владимирович усмехнулся: «Хорошо, если по стопам – чаще по следам» Вот только тут я понял, насколько это глубоко мыслящий человек.



Эпизод четвёртый.

Московский комсомолец, или «всё возвращается на круги своя».

Год, скорее всего 1997, начало лета. Юрию Владимировичу в декабре 1996 исполнялось 75 лет. Газета «Московский комсомолец» в это время отрабатывала проект – назывался он что-то типа «Великие в моей жизни». Суть проекта: объявляли великого, давали телефон в редакции и два часа времени барышня принимала звонки от народа на тему «Как я такой простой, а с великим общался». Потом выбирали сколько-то самых, с точки зрения редакции, интересных случаев, а сам великий – один эпизод. И шли награды. Самая крутая награда – подписка на «МК» на полгода.

Меня этот проект мало волновал – тех великих, которых МК выбирал, в моей жизни не было.

И вдруг – Никулин! Я прекрасно представлял, что дозвонится почти невозможно. Поэтому выпросил у приятеля телефонный аппарат с автодозвоном, приготовился два часа выслушивать короткие гудки отбоя. Но – о чудо! Прорвался со второго раза. Рассказал эпизод с рукопожатием. Через пару дней МК публикует результаты – мой случАй понравился Юрию Владимировичу больше всех других. Он рассказал, что это придумал Шуйдин буквально перед выходом, но больше им такое делать не разрешали. И поблагодарил меня, что почти сорок лет я это помню.

… А в августе Юрия Владимировича не стало. Светлая ему память!

