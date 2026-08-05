Алтай - это красиво

В России немало восхитительных мест, но одним из самых красивых и таинственных по праву считается Алтай. Его горы по богатству пейзажей сравнивают с Альпами, а художник и философ Николай Рерих назвал их «жемчужиной Азии». Но и это еще не все — местные озера с кристально чистой водой, стремительные реки, степи с их вечными ветрами делают Алтай настоящей сказкой для фотографов и туристов.

От самых бывалых путешественников можно часто услышать: «Не видел Алтай, не узнал себя». Потому что здесь оказываешься в другом мире, где окружающее пространство будто читает твои мысли и тут же отвечает на них — внезапно выпавшим снегом, радугой или пронесшимся в сантиметре от тебя валуном.

Но о таких местах лучше не говорить, а побывать там. Поэтому мы подготовили для вас фотографии с самыми красивыми видами Алтая, чтобы вдохновить на путешествие, которое навсегда изменит вашу жизнь. Среднемультинское озеро. © Евгений Кривошеев Млечный Путь над Кучерлинским озером. © Светлана Шупенко Мост через реку Катунь. © Oleg Ivastov Зимовка уток и лебедей на Светлом озере. © Виталий Джазатор Цветочная тропа. © Светлана Шупенко Лентикулярные облака над степью. © Светлана Шупенко Цветущие Алтайские луга. © Александр Антощенко Гора Белуха на закате. © Виталий Джазатор Слияние рек Чуи и Катунь, Горный Алтай. Вид на долину реки Чуя. После шторма. © Антон Петрус Река Аргут. © Helen Tikhomirova Осень на Алтае. © Алексей Качурин Гейзерное озеро за селом Акташ. © Светлана Шупенко Барсик восхищается Южно-Чуйским хребтом. © Андрей Жижко Необычное и впечатляющее явление — Вирга, дождь, который испаряется, не достигая земли, над Чуйской степью. Соленое озеро Бурлинское. Дождливый закат в Урочище Аккурум — вид на Чулышманскую долину. © Александр Антощенко Магический алтайский венок. © Aleksandra Kokoza В космос. © Александр Антощенко Нижнее Шавлинское озеро. © Konstantin Maslak

А ночью на Алтае звездное небо становится как будто ближе. Кажется, что его можно потрогать руками, а падающие звезды могут ощутимо ударить по голове. Ночная съемка — это время фантазий и экспериментов. Все фото ниже сняты на Canon 5D Mark II, Tokina 16-28, f2.8, ISO 3200-4000. Это река Катунь, знаковая для Алтая. Поселок Тюнгур. Мы приехали в поселок поздно ночью, жутко хотелось спать. Но когда я увидел небо над головой — забыл обо всем. Та же Катунь, но через часик после начала съемки. Луна еще не взошла, но ее свет уже разлетелся по небу, подсвечивая облака. В первую ночь мы спустились к берегу Аккема, пара километров по холодной росе — и мы у быстрого потока. Даже ночью видно, какая белая вода у этой реки. По пояс в росе мы пробирались по берегу реки, пока не наши красивое место с мостиком. Было жутко холодно, спасала только фляжка с коньяком. Следующая ночь на подходе к Белухе. Ее, собственно, уже и видно: проследите взглядом за рекой, маленькие белые скалы на горизонте — это как раз и есть высшая точка Алтая — Белуха. Снова река Аккем, в окружении темных склонов. Одинокие лиственницы. На Алтае звезды так хорошо видны, что их света вполне хватает, чтобы спокойно ходить по тропе. На фото озеро Аккем, кусочек льда по центру — знаменитая Белуха. Долина семи озер — одно из самых красивых место в районе горы Белуха. На фото гора с одноименным ледником Ак-Оюк. Снималось это фото очень весело. Я поставил штатив в кустах, чтобы захватить максимально неба. На фото догорающий после ужина костер на нашей стоянке. Начал снимать — а костер был сильно пересвечен и бликовал. Пришлось ждать какое-то время, чтобы он поутих. Но оказалось, что он почти потух и уже не давал такого света на лиственницы. Пришлось моему напарнику бежать и раздувать костер. Самые звездные ночи — на Алтае! Огромный купол, усеянный миллиардами звезд, галактик, квазаров, облаков пыли. Это потрясающее зрелище! Но оно становится в сто раз сильнее, когда ты пытаешься представить, что скрывается за маленькой светящейся точкой в небе. Может быть, это красный гигант, в тысячи раз больше нашего Солнца. А может, возле этой звезды крутится планета, на которой, возможно, возникла жизнь. Все, прощаемся с Белухой и идем дальше. Веселая ночевка на Каменной избе. Вечер, посвященный сбору снега на чай. Ну и бесплодные поиски дров в зоне альпийских лугов. Одно из самых крутых мест на всем треке. А вот и сама каменная изба, давшая название стоянке. Предположительно — старая ночевка пастухов, сложенная из камней. Эта стоянка известна и привлекательна своими острыми скальными выходами. Кажется, только один взгляд на них — и порежешься. Самая красивая ночь похода на берегу дико красивой реки Кучерла. Бирюзовая вода, золотые деревья. А ночью все преображается. Мое любимое дерево — покосившийся кедр. В какой-то момент фонарик высветил два глаза на другом берегу. По силуэту определили росомаху. А это символ Телецкого озера — Поклонная сосна. Для меня — самый живописный участок берега. Многие знают ее под названием Пьяная сосна, но мне оно кажется жутко неуважительным по отношению к дереву, которое уже многие годы борется за жизнь, цепляясь корнями за берег. Много смыслов можно найти в этом дереве. То ли оно вросло корнями в берег, но рвется в воду, то ли держится из последних сил. Можно провести много параллелей с любым человеком. Он, как и эта сосна, изо всех сил держится корнями за свою жизнь, условности, обязанности. Но рвется к мечте. Ночь. Странное время, наполненное шорохами листвы, воем ветра в ветвях или, наоборот, дикой, звенящей тишиной. Время, когда мир теряет краски, острые углы сглаживаются, все детали исчезают, остается лишь самое важное. Мне дико жаль людей, которые не выезжают из своих бетонных коробок и не видят Звезды.

Вот такой он Алтай. Но это лишь мельком.