Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 038 подписчиков

Алтай - это красиво

В России немало восхитительных мест, но одним из самых красивых и таинственных по праву считается Алтай. Его горы по богатству пейзажей сравнивают с Альпами, а художник и философ Николай Рерих назвал их «жемчужиной Азии». Но и это еще не все — местные озера с кристально чистой водой, стремительные реки, степи с их вечными ветрами делают Алтай настоящей сказкой для фотографов и туристов.

Вид на долину реки Чуя на АлтаеОт самых бывалых путешественников можно часто услышать: «Не видел Алтай, не узнал себя». Потому что здесь оказываешься в другом мире, где окружающее пространство будто читает твои мысли и тут же отвечает на них — внезапно выпавшим снегом, радугой или пронесшимся в сантиметре от тебя валуном.
Но о таких местах лучше не говорить, а побывать там. Поэтому мы подготовили для вас фотографии с самыми красивыми видами Алтая, чтобы вдохновить на путешествие, которое навсегда изменит вашу жизнь.Среднемультинское озеро на Алтае - кристально чистая вода и горные пейзажиСреднемультинское озеро. © Евгений Кривошеев Млечный Путь над Кучерлинским озером - ночной пейзаж АлтаяМлечный Путь над Кучерлинским озером. © Светлана Шупенко Живописный мост через реку Катунь на АлтаеМост через реку Катунь. © Oleg Ivastov Зимовка уток и лебедей на Светлом озере АлтаяЗимовка уток и лебедей на Светлом озере. © Виталий Джазатор Цветочная тропа среди алтайских луговЦветочная тропа. © Светлана Шупенко Лентикулярные облака над алтайской степьюЛентикулярные облака над степью. © Светлана Шупенко Цветущие луга Алтая в летний периодЦветущие Алтайские луга. © Александр Антощенко Гора Белуха на закате - высочайшая вершина АлтаяГора Белуха на закате. © Виталий Джазатор Слияние рек Чуи и Катунь - уникальное природное явлениеСлияние рек Чуи и Катунь, Горный Алтай. Панорамный вид на долину реки Чуя на АлтаеВид на долину реки Чуя.Алтайский пейзаж после штормаПосле шторма. © Антон Петрус Река Аргут с бирюзовой водой в Горном АлтаеРека Аргут. © Helen Tikhomirova Осенние пейзажи Алтая в золотых тонахОсень на Алтае. © Алексей Качурин Гейзерное озеро у села Акташ на АлтаеГейзерное озеро за селом Акташ. © Светлана Шупенко Кот Барсик на фоне Южно-Чуйского хребтаБарсик восхищается Южно-Чуйским хребтом. © Андрей Жижко Вирга - редкое метеорологическое явление над Чуйской степьюНеобычное и впечатляющее явление — Вирга, дождь, который испаряется, не достигая земли, над Чуйской степью.

 © Светлана Шупенко Соленое озеро Бурлинское с розовой водойСоленое озеро Бурлинское. Дождливый закат в Урочище Аккурум с видом на Чулышманскую долинуДождливый закат в Урочище Аккурум — вид на Чулышманскую долину. © Александр Антощенко Магический алтайский венок из полевых цветовМагический алтайский венок. © Aleksandra Kokoza Алтайский пейзаж с видом на звездное небоВ космос. © Александр Антощенко Нижнее Шавлинское озеро с бирюзовой водойНижнее Шавлинское озеро. © Konstantin Maslak
А ночью на Алтае звездное небо становится как будто ближе. Кажется, что его можно потрогать руками, а падающие звезды могут ощутимо ударить по голове. Ночная съемка — это время фантазий и экспериментов.Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №1 - BigPicture.ruВсе фото ниже сняты на Canon 5D Mark II, Tokina 16-28, f2.8, ISO 3200-4000.Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №2 - BigPicture.ruЭто река Катунь, знаковая для Алтая. Поселок Тюнгур. Мы приехали в поселок поздно ночью, жутко хотелось спать. Но когда я увидел небо над головой — забыл обо всем. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №3 - BigPicture.ruТа же Катунь, но через часик после начала съемки. Луна еще не взошла, но ее свет уже разлетелся по небу, подсвечивая облака. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №4 - BigPicture.ruВ первую ночь мы спустились к берегу Аккема, пара километров по холодной росе — и мы у быстрого потока. Даже ночью видно, какая белая вода у этой реки. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №5 - BigPicture.ruПо пояс в росе мы пробирались по берегу реки, пока не наши красивое место с мостиком. Было жутко холодно, спасала только фляжка с коньяком. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №6 - BigPicture.ruСледующая ночь на подходе к Белухе. Ее, собственно, уже и видно: проследите взглядом за рекой, маленькие белые скалы на горизонте — это как раз и есть высшая точка Алтая — Белуха. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №7 - BigPicture.ruСнова река Аккем, в окружении темных склонов. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №8 - BigPicture.ruОдинокие лиственницы. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №9 - BigPicture.ruНа Алтае звезды так хорошо видны, что их света вполне хватает, чтобы спокойно ходить по тропе. На фото озеро Аккем, кусочек льда по центру — знаменитая Белуха. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №10 - BigPicture.ruДолина семи озер — одно из самых красивых место в районе горы Белуха. На фото гора с одноименным ледником Ак-Оюк. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №11 - BigPicture.ruСнималось это фото очень весело. Я поставил штатив в кустах, чтобы захватить максимально неба. На фото догорающий после ужина костер на нашей стоянке. Начал снимать — а костер был сильно пересвечен и бликовал. Пришлось ждать какое-то время, чтобы он поутих. Но оказалось, что он почти потух и уже не давал такого света на лиственницы. Пришлось моему напарнику бежать и раздувать костер. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №12 - BigPicture.ruСамые звездные ночи — на Алтае! Огромный купол, усеянный миллиардами звезд, галактик, квазаров, облаков пыли. Это потрясающее зрелище! Но оно становится в сто раз сильнее, когда ты пытаешься представить, что скрывается за маленькой светящейся точкой в небе. Может быть, это красный гигант, в тысячи раз больше нашего Солнца. А может, возле этой звезды крутится планета, на которой, возможно, возникла жизнь. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №13 - BigPicture.ruВсе, прощаемся с Белухой и идем дальше. Веселая ночевка на Каменной избе. Вечер, посвященный сбору снега на чай. Ну и бесплодные поиски дров в зоне альпийских лугов. Одно из самых крутых мест на всем треке. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №14 - BigPicture.ruА вот и сама каменная изба, давшая название стоянке. Предположительно — старая ночевка пастухов, сложенная из камней. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №15 - BigPicture.ruЭта стоянка известна и привлекательна своими острыми скальными выходами. Кажется, только один взгляд на них — и порежешься.Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №16 - BigPicture.ruСамая красивая ночь похода на берегу дико красивой реки Кучерла. Бирюзовая вода, золотые деревья. А ночью все преображается. Мое любимое дерево — покосившийся кедр. В какой-то момент фонарик высветил два глаза на другом берегу. По силуэту определили росомаху. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №17 - BigPicture.ruА это символ Телецкого озера — Поклонная сосна. Для меня — самый живописный участок берега. Многие знают ее под названием Пьяная сосна, но мне оно кажется жутко неуважительным по отношению к дереву, которое уже многие годы борется за жизнь, цепляясь корнями за берег. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №18 - BigPicture.ruМного смыслов можно найти в этом дереве. То ли оно вросло корнями в берег, но рвется в воду, то ли держится из последних сил. Можно провести много параллелей с любым человеком. Он, как и эта сосна, изо всех сил держится корнями за свою жизнь, условности, обязанности. Но рвется к мечте. Фотография: Миллионы звезд над Алтаем №19 - BigPicture.ruНочь. Странное время, наполненное шорохами листвы, воем ветра в ветвях или, наоборот, дикой, звенящей тишиной. Время, когда мир теряет краски, острые углы сглаживаются, все детали исчезают, остается лишь самое важное. Мне дико жаль людей, которые не выезжают из своих бетонных коробок и не видят Звезды.
Вот такой он Алтай. Но это лишь мельком.

Россия