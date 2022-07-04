Под личную ответственность — как мужество одного генерала обеспечило прикрытие Змеиного с воздуха...

В последнее время мы всё чаще получаем известия о попытках ВСУ атаковать и захватить контроль над островом Змеиным в Чёрном море. Наши силы все эти потуги легко разбивают, но это всё непросто так нашим войскам даётся. Хочу поделиться с вами информацией из первых уст о том, как мы за счёт героизма небольшого количества людей остров прикрыли от средств воздушного нападения противника. Главное в обороне Змеиного – обеспечить прикрытие от воздушных угроз, для этого туда сразу зенитно-ракетные комплексы были доставлены. Однако, это война и просто здесь ничего не бывает. В начале мая противник поразил и уничтожил наш ЗРК «Тор-М» и, имея превосходство в воздухе, предпринял попытку штурма за счет высадки десанта. Личный состав Черноморского флота все атаки отбил.

На остров был направлен десантный катер «ДК-701» для доставки зрк «Тор-М2». Однако, на подходе десантный катер был уничтожен врагом.

В оперативном режиме нужно было обеспечить поставку дополнительных зенитно-ракетных комплексов, интенсивность воздушного поражения со стороны ВСУ нарастала.

Командующий флотом поставил задачу сформировать отряд судов для доставки десантными средствами комплексов ПВО на остров. Для этого была спланирована погрузка в открытом море на десантные катера с помощью самоходного плавучего крана «СПК-54150» зрпк «Панцирь».

Однако, большинство гражданского экипажа судна отказалось выходить в море из-за отсутствия социальных гарантий, не было ни одного крановщика.

Заместитель командующего флотом по МТО, генерал-майор Михаил Ясников лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи. Сначала вертолетом, а затем катером они вместе прибыли на плавучий кран.

Крановщик начал перегрузку зрпк «Панцирь-С» на десантный катер. перегрузка Панциря

Однако, из-за большой массы зрпк, десантный катер дал крен. катер дал крен

Генерал-майор Ясников принял решение закрепить борта катера стропами крана. Угрозу опрокидывания сняли. закрепление стропами

Чтобы доставить «Панцирь», другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный оставался один вариант – идти на кране.

9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик.

Генерал-майор Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя. письменное согласие генерал-майора Ясникова

Через некоторое время по приказу командующего флота на помощь прибыли 16 членов боцманской команды с двумя быстроходными лодками.

На подходе к острову Змеиный судно прикрывалось с применением зенитных ракетных комплексов, размещенных на судах обеспечения, при реальном ракетном воздействии подобная система была применена впервые.

В ходе выгрузки враг атаковал остров «Точкой-У», к счастью ракета поразила участок острова вдали от места выгрузки и никто не пострадал. Через 20 минут зенитно-ракетопушеченый комплекс был выгружен на пирс лично генерал-майором Ясниковым.

Ещё через 20 минут на «Панцире» заработала радиолокационная станция, комплекс заступил на боевое дежурство. Уже через несколько мгновений было выпущено три зенитных управляемых ракеты, которые на мгновение опередили разрыв еще одной вражеской «Точки-У», направленной по нашим парням.

Далее к левому борту крана пришвартовался десантный катер с зрк «Тор-М2», который прикрывал подход плавучего крана. Генерал-майор Ясников приступил к выгрузке на берег зрк «Тор-М2». В этот момент снова сработал «Панцирь», который сбил ракету над поверхностью воды. Это была предположительно противокорабельная ракета «Нептун», которая направлялась на плавучий кран. выгрузка зрк "Тор-М2"

Решительность и смелость Михаила Ясникова взять на себя всю ответственность, повести людей за собой, отвага и героизм всех членов экипажа и боцманской команды позволили спасти всех военнослужащих, которые охраняют остров Змеиный. Контроль над этим островом нам необходим, это стратегически важный объект, поэтому давайте поблагодарим от души наших героев.

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