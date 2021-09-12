Дактилоскопия и чипирование - мигранты воют от скорых нововведений МВД России

Недовольство и заявления об «издевательстве» вызвала новость о скором введении для иностранных рабочих обязательных пластиковых карт с чипом, содержащим все данные о них, включая дактилоскопию. Выражают это недовольство, естественно, сами трудовые мигранты в лице тех, кто взялся выступать от их имени.

Всё новые методы «закручивания гаек» намерено использовать для контроля над гастарбайтерами отечественное МВД. Об инициативах которого у нас выходил материал в начале августа.

А вот новость по теме, которая появилась в публичном инфполе на днях.

«МВД России подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок от 90 дней, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии, приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя размером 85,6 миллиметров на 53,98 миллиметров. На лицевой части будет фотография три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.

На второй стороне будет информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией».

https://ria.ru/20210904/otpechatki-1748683372.html

Чипирование? Да, это оно. Правда, в приказе оговаривается, что карты с чипом станут выдавать «при наличии технической» возможности. А если её какое-то время не будет, то иностранцев «осчастливят» картами без чипа. Что, впрочем, не избавит приезжих от обязательной дактилоскопии.

И у мигрантов от этого очень печёт. Вследствие чего они уже заголосили о «дискриминации».

«Председатель профсоюза трудящихся-мигрантов РенАт КарИмов считает, что аналогичную карту нужно сделать для всех россиян. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«На мой взгляд, нужно начать с россиян. Чтобы у них были такие же документы, которые хочет МВД, чтобы были у мигрантов. Давайте каждому российскому гражданину дадим такую карточку, там будет чип, отпечатки пальцев россиянина и его данные. А после этого можно будет подумать о том, чтобы распространить эту благую меру на иностранных работников, которые приезжают в РФ временно, кто на год, кто на два».

https://govoritmoskva.ru/news/286430/

Как вам заявленьице? Иностранец поучает власти страны, куда приехал по собственной воле, как им вести себя по отношению к нему и ему подобным. Поучает, явно забывая, что находится в гостях.

«Если начать сейчас выдавать такие карточки иностранным рабочим, то мы категорически против. Только после того, как это сделают для россиян. Если у россиян этого не будет, а будет только у мигрантов, то это издевательство», - добавил Каримов.

https://govoritmoskva.ru/news/286430/

Они категорически против. Так, может, выразите свой протест, вернувшись в родную незалежную республику, а, Каримов? Увы, сомневаюсь, что вы осилите такой подвиг.

Ведь пока власти России не депортируют за поучения, что и как делать властям России, можно и дальше раздавать интервью об «издевательствах».

А я вот, например, считаю издевательством над нашими согражданами то, что им приходится еженедельно наблюдать массовые драки гастарбайтеров и прочие «прелести» массового пребывания постсоветских незалежников в России. На днях, вон, снова, то же самое.

«На Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. 15 человек доставили в полицию».

«В Нижнекамске установили комендантский час в общежитиях для мигрантов после серии массовых столкновений с местными жителями.

Мигранты не смогли найти общий язык с местными жителями и это вылилось в серию массовых драк, после чего пришлось вводить комендантский час в общежитиях для гастарбайтеров (теперь им нельзя покидать общежития с 22 часов до 06 утра) и провести рейды по местам их обитания, в ходе которых были пойманы более 300 человек. На многих составили административные протоколы, некоторых выдворили из страны».

https://t.me/mnogonazi/6638?single

Нижнекамск находится в Татарстане, если кто забыл. То есть, вообще-то там живёт много таких же мусульман, какие приехали туда на заработки из Средней Азии. Но, как видите, мигранты не способны нормально общаться даже с единоверцами.

И потому весь их визг об «издевательстве» со стороны МВД наталкивается на резонные напоминания со стороны наших сограждан. Вот вроде такого.

«Вы под вопли ваших националистов выгнали почти всех русских у себя, через это угробили свои экономики, потому что оказалось, что на всех мало-мальски ответственных предприятиях работают русские. Теперь вы свободные, как трусЫ без резинки, едете сюда зарабатывать и ещё диктуете, что нам тут делать. Это прекрасно.

Ничто не вразумляет лучше, чем неотвратимость. Не хотите иметь карточку с биометрией – не приезжайте. Работайте дома, в своих аулах».

https://vk.com/wall-197487820_140027

Ужесточение режима пребывания мигрантов – неизбежно. Конечно, это лишь полумера, которая не способна заменить введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.

Но лиха беда – начало. Сперва – биометрия, а там, глядишь, российские власти и необходимость введения жёстких рабочих виз по американскому образцу осознАют.

Гражданское общество же будет посильно помогать этому процессу.

https://cont.ws/@ruslanostashko/2081368