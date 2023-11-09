Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Псковский губернатор в своем телеграм канале сообщил о гибели 6 военнослужащих и среди них был упомянут Онищенко Максим. Без подробностей. К огромному сожалению больше ничего не найдено.

https://vk.com/wall-106160452_415376

О следующем Герое тоже весьма скупые данные На страничаке в сети ВК "Новости-села Пески", написано:

"В ходе проведения боевой операции СВО погиб Денис Ракитин, сын наших земляков и родственников Сергея и Галины Ракитиных, похоронен будет по месту жительства в г.Краснодар, царствие небесное и вечный покой герою."

АлександрТатьяна Тараскины(Апарина)

https://vk.com/wall201236848_83093

Больше никаких записей не найдено.



Из из Книги Памяти Ивановской области:

Смирнов Кирилл Андреевич-участник СВО на Украине, гвардии лейтенант.

Родился в городе Почеп Брянской области.

В 2017 году окончил СОШ N1 в городе Почепе Брянской области. Был воспитанником Почепского баскетбола.

В 2021 году, будучи курсантом военного училища, принял участие в главном Параде страны на Красной Площади.

В 2022 году окончил Военную академию войсковой ПВО им.маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск).

В должности командира взвода зенитной ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново) выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб при выполнении боевой задачи 22.07.2023 года.

Прощание с офицером прошло 30 июня на его родине, в городе Почеп Брянской области.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

Из воспоминаний однополчан, которые предоставили материал для страницы Памяти офицера:

«Позывной «Акула», выпускник смоленской академии ПВО 2022 года, только пришёл служить в полк и ему уже прочили большое будущее, сразу ставили на должность командира батареи. Среди сослуживцев его называли Кирилл — спецназ.. Очень активный, жизнерадостный, суетливый в хорошем смысле. Любая задача которую перед ним ставилась 100% была бы выполнена…

Парни из Смоленска пришли на год позже меня, к тому моменту я уже успел два раза принять непосредственное участие в СВО. Кирилл по началу обращался по званию, ну как порядочный только выпустившийся офицер, уже потом в процессе службы, так сказать, познакомились поближе. Очень он выделялся от парней, такой человек, у него в руках все горело. Кирилл-боевик, Кирюха — спецназ, такой парень, что как ураган. Уже потом он убыл на выполнение задач в СВО. В памяти сильно осталось, как он первый раз приехал в отпуск, вместо добродушного «зелёного» мальчишки, который слушал мои рассказы про СВО, передо мной уже стоял матёрый офицер, хоть и в первом офицерском звании.. Уверенно командовал вводом, даже среди мобилизованных мужиков, кто в 2-2,5 раза старше чувствовалось уважение.. Жаль, наш полк потерял настоящего офицера ВДВ…»

https://37kp.ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%...

28 июля "Десантный журнал ВДВ" напечатал такие данные:

В ходе выполнения задач Специальной военной операции 22 июля погиб ивановский офицер, Кирилл Смирнов.

Гвардии лейтенант Смирнов Кирилл Андреевич- командир взвода зенитной ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново) погиб при выполнении боевой задачи 22.07.2023 года.

Прощание с офицером пройдет на его родине, в городе Почеп Брянской области.

Из воспоминаний однополчан:

"Позывной "Акула", выпускник смоленской академии ПВО 2022 года, только пришёл служить в полк и ему уже прочили большое будущее, сразу ставили на должность командира батареи. Среди сослуживцев его называли Кирилл - спецназ.. Очень активный, жизнерадостный, суетливый в хорошем смысле. Любая задача которую перед ним ставилась 100% была бы выполнена...

Парни из Смоленска пришли на год позже меня, к тому моменту я уже успел два раза принять непосредственное участие в СВО. Кирилл по началу обращался по званию, ну как порядочный только выпустившийся офицер, уже потом в процессе службы, так сказать, познакомились поближе. Очень он выделялся от парней, такой человек, у него в руках все горело. Кирилл-боевик, Кирюха - спецназ, такой парень, что как ураган. Уже потом он убыл на выполнение задач в СВО. В памяти сильно осталось, как он первый раз приехал в отпуск, вместо добродушного "зелёного" мальчишки, который слушал мои рассказы про СВО, передо мной уже стоял матёрый офицер, хоть и в первом офицерском звании.. Уверенно командовал вводом, даже среди мобилизованных мужиков, кто в 2-2,5 раза старше чувствовалось уважение.. Жаль, наш полк потерял настоящего офицера ВДВ..."

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с Вами

https://vk.com/wall-106160452_5138

Следующий рассказ о Кирилле опять-таки в ВК на портале "Почеп - за народовластие,социализм!" от 30 июля:

Сегодня жители Почепа простились с русским воином лейтенантом Российской Армии Смирновым Кириллом Андреевичем, погибшим в СВО на Украине. Кирилл окончил СОШ N1 в г. Почепе в 2017 году, военное училище в 2022 году. Служил в военном подразделении в г. Иваново. В декабре 2022 г. настоятельно и добровольно ушёл защищать жителей Донбасса от бандеровщины. 22 июля 2023 года погиб в бою. Кириллу исполнилось всего 23 года... Он награждён медалями и боевым орденом Мужества. Отпевали русского воина лейтенанта Российской Армии Смирнова К. А. в Воскресенском соборе. Прожита короткая, но яркая жизнь, которая может быть примером для многих... В школе Кирилл занимался спортом и, как сказала сегодня его классный руководитель , если он что то обещал - выполнял. Высокую оценку Кириллу дало и командование военного училища - это был один из лучших выпускников училища...

Сегодня пришло много людей: друзья, одноклассники, учителя, сослуживцы, курсанты десантного военного училища, жители города... Похоронен русский воин лейтенант Российской Армии Смирнов К. А. со всеми воинскими почестями на Северном кладбище.

Приносим искреннее соболезнование матери Кирилла Галине Николаевне, родным и близким...

https://ok.ru/group/54918808797378/topic/155273222206914

Страничка в ВК "Почеп - город молодых":

Сегодня (19 сентября) в СОШ №1 была открыта мемориальная доска погибшему в ходе СВО Кириллу Смирнову (позывной "Акула").

Светлая и вечная память!

Смирнов Кирилл Андреевич родился 26 января 2000 г. в г.Почепе.

В 2006 году пошел в школу им.В.И.Ленина. с 2009 года в МАОУ СОШ №1. Закончил школу в 2017 году. За время учебы проявил себя как ответственный, активный, талантливый парень.

С 6 класса играл в команде по баскетболу. Был капитаном команды. Активно участвовал в творческой жизни колы пел и танцевал. Был командиром Юнармейского отряда. Участник всех военно-патриотических мероприятий.

После окончания школы поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ им. маршала СССР А.М.Василевского в г.Смоленск. В академии Кирилл также продолжил играть в баскетбол.

По окончании академии был распределен в в/ч 65376 5-й гвардейский зенитно-ракетный полк. Служил в должности командира зенитно-ракетного взвода. За время службы проявил себя как ответственный, добросовестный, исполнительный человек.

С января 2023 года являлся участником СВО. За время службы был награжден Медалью За участие в военном параде в День Победы, За участие в военном параде в ознаменование 750-летия Победы в ВОВ.

Награжден Орденом Мужества (Посмертно). https://m.vk.com/wall-174074455_7377

И наконец в газете "Почепское слово"

19 сентября, на фасаде СОШ №1 г. Почепа была установлена мемориальная доска в память о выпускнике учреждения Кирилле Смрнове, погибшем при исполнении воинских обязанностей во время специальной военной операции на Украине.

По случаю ее открытия в школе состоялся торжественный митинг. Участие в них приняли представители районной и сельских администраций, педагоги и ученики, родные погибшего парня, местные жители.

Кирилл Смирнов всегда с неподдельным оптимизмом смотрел в будущее. Он смело и уверенно шел к своей цели – стать офицером Российской армии! В школьные годы с неимоверной самоотдачей работал над собой: с успехом осваивал азы наук, был командиром отряда юнармейцев и движения юных патриотов, посещал баскетбольную секцию, принимал активное участие в классных, общешкольных, городских и районных мероприятиях. «Если Кирилл получал какое бы то ни было поручение, то можно было быть уверенной в том, что оно непременно будет выполнено на высший балл», — говорит его классный руководитель Горлова Ирина Владимировна и, не сдерживая эмоций, добавляет: «Он был ответственным во всем!..» В семье, где, помимо него, воспитывались сестры Екатерина и Мария, Кирилл был младшим ребенком. Отца, Андрея Борисовича, человека доброго и отзывчивого, мастера на все руки, рано не стало, поэтому сын как-то сразу осознал свою мужскую ответственность за женщин. Свою мать Галину Николаевну любил беззаветно. Каждый раз, как только распускались полевые цветы, убегал из дому и возвращался назад, протягивая ей букет со словами: «Мама, это тебе!» Для материнского сердца не было большего счастья, чем эти простые цветы, и искренний, добрый взгляд подрастающего сына, ее дорогого «неунывайки»!

В 2021 году Кирилл исполнил свою мечту – получил диплом об окончании Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского.

Он всегда говорил о том, как интересно постигать премудрости ратных наук, не жаловался и не роптал на курсантскую жизнь, наоборот, дважды в год приезжая в отпуск, приходил навестить своих школьных учителей и встречался со старшеклассниками, рассказывал о преимуществах обучения в военном вузе и необходимости быть патриотами своей страны.

Слушать вчерашнего ученика было всегда интересно: спокойный и уравновешенный темп его голоса, внешнее обаяние, военная выправка, форма курсанта – все говорило о правильности выбранного Кириллом пути. В ответ на пожелание успешной учебы и блестящего генеральского будущего он, слегка смущаясь, неизменно отвечал: «Буду стараться!» И старался! Учеба давалась легко, общественной жизнью и спортом продолжал заниматься и в стенах Академии. С ребятами жил душа в душу, задачи выполняли плечом к плечу. Многие однокурсники называли его братом и благодарили судьбу, которая подарила радость общения с ним. Ведь Кириллу можно было довериться во всем и в ответ услышать слова поддержки – по – братски…

Гвардии лейтенант К.А.Смирнов был назначен командиром взвода зенитной ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Он был не просто командиром для своих бойцов всего на 4 года младше себя. С солдатами он проживал каждый день и каждый час, приучая их к армейской жизни и быту, обучая всему, что необходимо защитнику Отечества. Исключительно тепло отзывался он об этих ребятах, называя их своими «детьми». И ребята за без малого год подчинения лейтенанту Смирнову настолько срослись с ним душами, что, провожая в командировку на СВО и выражая слова благодарности за все навыки, которые он им дал, не могли сдержать слез. Они желали своему офицеру благополучия и успешного возвращения, а сам он неизменно – со свойственным оптимизмом — отвечал: «Все будет нормально! Выполним боевые задачи и вернемся…»

21 июля, находясь в очередной командировке, группа, в составе которой был и Кирилл Смирнов, отправилась на боевое задание. А 22 июля 2023 года при выполнении боевой задачи он погиб.

Сослуживцы Кирилла Смирнова в один голос говорят о том, что ему было уготовано большое будущее на военном поприще. С первых дней службы Кирилл зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны. Его называли «Кирилл-спецназ», «Кирилл-ураган». На СВО он имел позывной «Акула». К его мнению прислушивались не только одногодки, но и мобилизованные, которые были на десяток лет старше своего офицера. Гвардии лейтенант Смирнов К.А. пользовался заслуженным уважением и непререкаемым авторитетом. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

И наша память о нем бесконечна.

Спасибо тебе, Герой!

Ты всегда будешь в наших сердцах!

ochepgazeta.ru/society/2023/09/19/v-pochepskom-rajone-otkryta-memorialnaya-doska-kirillu-smirnovu/

Немного поменьше об открытии мемориальной доски написано в разделе "Без формата", вот ссылка

https://unecha.bezformata.com/listnews/doska-uchastniku-svo-...

Нашлось на странице "Подслушано "Арамиль" |ПА|" от 17 мая 2022

Ему было всего 20 лет…

В арамильской школе №1 в эту среду прошел митинг, посвященный открытию стенда в память об Александре Евгеньевиче Трефилове



На скорбное мероприятие собрались близкие, родные и знакомые Саши, бывшие одноклассники, друзья и нынешние школьники учебного учреждения. Слез не мог сдержать никто…

Саша родился и вырос в городе Арамиль. Учился хорошо, занимался спортом. Получил профессию – слесарь по ремонту авиационной техники. В июне 2020 года ушел в армию, а затем перешел на контрактную службу. С 18 марта этого года находился под Харьковом, принимал участие в спецоперации. А 24 числа погиб – от осколочного ранения под городом Изюм.

На памятном стенде – биография, фотографии Саши: в школьные годы, службы в армии, с семьей и родственниками. И даже его сообщения: он писал домой о том, что хочет сделать карьеру в военном деле, а, самое главное, защищать свою Родину. Он всегда таким был: храбрым, добрым, сильным и смелым. Это невосполнимая потеря.

– Арамильские Вести.

https://www.aramilgo.ru/f/av/2022-05-18_av_24.pdf



Вот страничка газеты

https://www.aramilgo.ru/f/av/2022-05-18_av_24.pdf

Нашла совсем немного о герое. Это скриншот со странице в Одноклассниках

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154920138653140

Есть еще упоминания в закрытых на нашей территории ресурсах, но думается, что там ничего хорошего не написано. Из краткого упоминания в ТГ канале стало ясно, что Тюльганов Владислав 14.03.1992 г.р.

х. Ленина, Краснодарский край. И это все, что удалось разыскать.

https://t.me/poisk_in_ua/2223

Тюрин Александр Александрович... Погиб в спецоперации 17 января 2023 года...

Сегодня ему бы исполнилось 27...



Ты был! Ты жил! Любил, страдал,

Ты каждый день глотал всецело.

Зачем же смерти ты отдал,

Своё тепло, что нас так грело?



Я знаю Бог тебя забрал,

За то, что ты душою светел,

Что б в этом мире больше не страдал

И свой покой на небесах ты встретил!



Земля, которую ты так любил,

Тебя в свои обьятья приняла,

И скорбью нашей дождь полил

Твою могилу, что нас вместе собрала.



Тебя нам всем так сильно не хватает,

Скорбеть не перестанут о тебе сердца!

И смысл наша жизнь теряет,

Душевной боли не видать конца!



Но ты оставил след после себя,

И жизнь свою прожил не зря свою,

Ведь вечно в памяти осталась доброта,

Что людям ты дарил и нёс в семью!

14 марта от Леди Сигмы в ВК

https://vk.com/wall-210977916_107742

В ТГ канале "Отрадная сегодня" это же фото и отметка о гибели

https://t.me/otr_today/60621

"Бурятия онлайн" 23 сентября 2022г.

С прискорбием сообщаем, что 12 сентября 2022г. при выполнении боевого задания во время спецоперации в Украине героически погиб гвардии младший сержант Убушеев Бэлигто Александрович.

Бэлигто родился 26 августа 1991г. в с. Далахай Тункинского района.

Обучался в Торской СОШ, окончил ВСГУТУ.

В 2015 году заключил контракт на прохождение военный службы в 11 Отдельной Гвардейской Десантно Штурмовой Бригаде на должности Старшего Огнемётчика. Во время службы был награждён медалью «Учения Восток 2018» и Памятным Знаком «100 лет войскам РХБЗ». В 2021г участвовал в боевых действиях в Сирии. В ходе прохождения спецоперации на Украине был награждён Орденом Мужества.

Прощание состоится 23.09. 2022 в 12:00 на Лукодроме.

https://vk.com/wall-31683382_683036

МК.ру 26 сентября дала те же данные

https://ulan.mk.ru/incident/2022/09/26/na-ukraine-pogib-ogne...

В Бурятии простились с 31-летним военным, погибшим на УкраинеБэликто Убушеев награжден Орденом мужества.

23 сентября 2022 В Бурятии простились с 31-летним военным, погибшим на Украине. О гибели 31-летнего Бэликто Убушеева сообщили его родные.

- 12 сентября при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине героически погиб гвардии младший сержант Бэлигто Убушеев, - говорится в сообщении родных.

Бэлигто родился 26 августа 1991 года в селе Далахай Тункинского района. Обучался в Торской средней школе, окончил ВСГУТУ.

В 2015 году заключил контракт на прохождение военной службы в 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего огнемётчика.

Во время службы был награждён медалью «Учения Восток 2018» и памятным знаком «100 лет войскам РХБЗ». В 2021 году участвовал в боевых действиях в Сирии.

В ходе прохождения спецоперации на Украине был награждён Орденом мужества.

Прощание с военным состоялось сегодня, 23 сентября

Запись на портале "Аригус ТВ"

https://arigus.tv/news/society/123151-v-buryatii-prostilis-s...

И последний на сегодня портрет из новых работ К огромному сожалению вообще ничего не смогла найти.

ДОПОЛНЕНИЯ.

В прошлый раз не вместился текст о Зарикто Цыдыпове. Не позволял объем набранного текста. Ставлю сюда, как дополнение.

31 августа 2022 года погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине гвардии ефрейтор Батуев Зорикто Геннадьевич.

Батуев Зорикто Геннадьевич родился 21 апреля 2001 года в селе Бурсомон Красночикойского района, младший из двоих сыновей.

С 1 по 6 классы обучался в МОУ Верхнешергольджинской СОШ, учителя вспоминают его как смышленного, любознательного, прилежного ученика, добросовестно относившегося к выполнению общественных поручений, он был разносторонним, ответственным, принимал активное участие в общественной жизни школы, становился победителем и призером научно-практической конференции «Шаг в науку. Юниор», «Забайкаловедение», неоднократный победитель и призер муниципальных, краевых, межрегиональных турниров по вольной и национальной борьбе. С детства мечтал стать военным. Среди своих одноклассников и друзей пользовался заслуженным авторитетом: его уважали за умение дружить, отзывчивость, надежное плечо, на которое могли все рассчитывать. С 7 по 9 классы продолжил обучение в Улан-Удэнской санаторной школе-интернат № 28 и в 2017 году поступил в Республиканский многоуровневый колледж спорта и сервиса.

Успешно закончив колледж, получил диплом преподавателя-тренера, сразу был призван в ряды Российской армии, а в октябре 2021 подписал контракт, избрав опасную и мужественную профессию военного. Для Зорикто военная служба стала смыслом жизни, жизни недолгой, но полной мужества и достоинства. В феврале 2022 года был отправлен на специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине.

Любимый сын, внук, брат, племянник, надежный друг для своих одноклассников, одногруппников, сослуживцев, он был самым жизнерадостным, надежным, честным и мужественным человеком, преданным воинской присяге, человеком чести.

Зорикто погиб 31 августа 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего. Низкий поклон, светлая память и вечная слава храброму и самоотверженному герою! Зорикто отдал свою жизнь, защищая нас, и мы сделаем всё, чтобы память о нем была увековечена в нашей школе.

Прощание состоялось 24 октября.

Памяти Батуева Зорикто Геннадьевича

Снова прилетела похоронка

Еще в одну семью пришла беда.

Как больно , страшно и несправедливо

У мамы сына забрала война.

Как дальше жить, дышать

И строить планы

Совет не в силах дать никто...

Ушел навеки от родителей сынишка

С именем красивым Зорикто.

...Склонилась мать над колыбелью сына

И счастьем светятся глаза.

Любуется ,любуется кровиночкой

И ласковые говорит слова:

Какой же, ты сынок, у нас хороший!

Похож на папу, ну и на меня,

Расти здоровым, мужественным, смелым

Красивым будь и внешне, и душой.

Надежда наша, гордость и опора,

Пока -малыш, а вырастишь большой

И мы с отцом гордиться тобой будем

Ну а сейчас ты спи, сынок родной!

Так тихо- тихо мамочка шептала,

Так нежно- нежно своему дитя.

А сын в ответ ей мило улыбался,

"Гулил" на детском, лишь ему пока понятном языке.

Мальчишка вырос, матери- отрада.

Отцу - помощник, правая рука.

Все успевал, успехи в спорте и в учебе

И друг надежный, отец так воспитал!

И жизнь текла, размеренно, неспешно.

Пришел черед и в армию пора.

И выбрал путь он настоящего мужчины-

На страже своей Родины стоять!

И с честью выполнил он долг перед Отчизной,

Ценою жизни своей,

Юный наш земляк.

В историю страны вписал свою страницу

И в нашей памяти останешься навек!

... Над гробом цинковым склонилась мать солдата...

От горя сердце рвется из груди.

Я в эту ночь с тобой, сыночек, рядом

Ну как тогда, у колыбели, слышишь, сын?

Я расскажу как весточку мы ждали,

Как замирало сердце от телефонного звонка

Но только шанса нам с тобой не дали

Ты папу с мамой покидаешь навсегда.

И вспомнилась та ночь у колыбели,

Когда тебе шептала важные слова.

Сынок, тогда по - детски отвечал ты,

Ну а сейчас? В ответ лишь т и ш и н а....

Как дальше жить, дышать и строить планы

Совет не в силах дать никто...

Прощай, герой! Прощай мальчишка смелый

С именем красивым Зорикто...

ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Стихи Рычковой Н.Н.

https://vk.com/wall-482671_61544

Стихи, посвященные Петрову Евгению Михайловичу, погибшему на о.Змеиный «Мам, я не погиб, а улетел»

Ты же знаешь, Мама, как хотел

Родине служить я на вертушке.

Не погиб, а просто улетел;

Не убить костлявой нас старушке!

Всей душой любил я вертолёт,

Знал в нём «от» и «до» болты и гайки.

На земле последний был полёт,

Говорю как есть, Мам, без утайки.

Там куда ушёл, полно ребят;

И солдаты есть и офицеры.

Все мы проходили через ад,

Все Герои, брать с кого примеры.

Все до гроба Родине верны,

И присяги мы не преступали.

Мы России верные сыны,

За неё достойно умирали!

Ты же знаешь, Мама, как хотел

Родине служить я на вертушке.

Мам, я не погиб, а улетел;

Не убить костлявой нас старушке!

(Георгий 30.10.2023)

Мама, когда прочла стихи секазала, что это весточка от сына, которую она очень ждала!

Эту информацию не могла уместить в материале с героями острова Змеиный

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.66,

поскольку не позволил формат, поэтому привожу информацию в Дополнительных материалах.

Лидия Петрова напомнила:

- Святослав Нижегородов погиб при взрыве вертолета в одну секунду с моим сыном Женей Петровым

По традиции напоминаю все темы, в которых были работы художника с Евгением Петровым:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

«Мама, всех целую, всем привет!»



Мама, ты давай мне там не плачь;

Не терзай слезами мою душу.

Ты же знаешь, тёртый я калач,

Если слово дал, то не нарушу.



Я всегда невидимо с тобой,

Крепко-крепко очень обнимаю.

Вы в гостях, а я ушёл домой,

То что тебе больно - понимаю…



Не грусти я очень, Мам, прошу;

Знай, что наша встреча состоится.

Боль от твоих слёз не выношу,

Час придёт, и ты вспорхнёшь, как птица!



Папе с Ваней от меня привет,

Всех люблю и Даню обнимаю.

Нет у Бога мёртвых, это бред;

Вытри слёзы, а то поругаю.



Нет у нас тут никакой войны,

Ничего не делим меж собою.

Все живые Родины сыны,

Жизнь тут не сравнить, Мам, со земною.



Нет тут ни тоски, Мам, ни печали.

Нет врагов, болезней тоже нет.

Нас с полей всех Ангелы встречали,

Мне пора, целую и привет!



(Георгий 30.10.2023)



Памяти гвардии рядового Ильи Соломахина

Мама поставила ролик в сообществе "Десантный журнал. Армия России". Памяти Соломахина Ильи, гвардии рядовому 104 полка. Сегодня ему исполнилось бы 22 (3 ноября 2023 года). Но ролик можно посмотреть только перейдя по ссылке. К сожалению платформа МТ не поддерживает формат ВК:

https://vk.com/wall-106160452_538229 Мама с сыном, скрин из видео, где он успокаивает свою маму. И там же напечатан стих.

https://vk.com/wall-106160452_538252

А это мама обращается к сыну. Сама написала стихи и озвучила:

https://m.vk.com/video356036196_456239308?list=94f7879c000f4...

Скрин из видео. До слез!!!!

Темы с предыдущими работами:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Напоследок хочу сказать, что именно сегодня тело Вадима предали земле... Отпевали Вадима Окладникова вот в этой церкви... Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы город Екатеринбург Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Батюшка рассказал, что это был клуб и Вадим помогал его восстанавливать. Там много икон, написанных Вадимом. Царствие Небесного!!!

И на этом сегодня все.

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