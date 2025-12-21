105 лет ГОЭЛРО

Накануне Дня Энергетика, мы решили окунуться в историю зарождения ГОЭЛРО и рассказать Вам интересные факты.

ГОЭЛРО — Государственная комиссия по электрификации России, созданная 21 февраля 1920 года. План электрификации России (план ГОЭЛРО) был утвержден 22 декабря 1920 года на 8-м Всероссийском съезде советов в Москве.

Задолго до начала реализации плана ГОЭЛРО, в июле 1887 года, в Москве приступило к работе учрежденное за год до этого по инициативе братьев Сименс в Санкт-Петербурге «Акционерное Общество Электрического освещения 1886 года». В декабре 1888 года была введена в эксплуатацию первая центральная электростанция Москвы - Георгиевская, мощностью 1,5 МВт.

Российские электростанции начала XX века по мощности и оснащению соответствовали западным и прогрессировали с одиннаковым темпом. Электроэнергетика активно развивалась с внедрением электроприводов, электротранспорта и городского освещения. Однако станции — в Москве, Петрограде, Киеве, Баку, Риге и др. — работали автономно, не были связаны в сеть, а ток и частота сильно различались из-за отсутствия единой системы.

8 ноября 1897 года ввели в работу электростанцию Раушская, мощностью 3,3 МВт (ныне ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича), первую в Москве промышленного масштаба с переменным трехфазным током. Это позволило передавать энергию на дальние расстояния. Электростанция Раушская

Отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире. Ее деятельность координировалась VI отделом Русского технического общества и всероссийскими электротехническими съездами (с 1900 по 1913 год прошло семь съездов).

Обсуждались технические и стратегические вопросы, включая выбор мест для тепловых электростанций: в промышленных районах с доставкой топлива или у месторождений топлива с передачей энергии по линиям.

Большинство специалистов склонялись к строительству станций у мест добычи топлива — бурого угля и торфа, которые были в изобилии в центральной России, но мало использовались.

Опыт районных электростанций на местном топливе впервые применили в 1914 году под Москвой — торфяную станцию «Электропередача» возле Богородска (ныне Ногинск) с передачей энергии в Москву по линии 70 кВ. В 1915 году директор станции Г. М. Кржижановский выступил с докладом, где сформулировал принципы энергостроительства, которые стали основой плана ГОЭЛРО.

Первая в мире торфяная электростанция мощностью 10 МВт (ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона) была введена в 1914 году. Электростанция «Электропередача»

История внедрения ГОЭЛРО

Одним из политических деятелей, кто верно оценил эту роль, был В.И. Ленин — один из главных энтузиастов электрификации России. Он считал, что эпоха электричества станет эпохой социализма, опираясь на тезис Карла Маркса о капитализме как эпохе пара.

При решении возникшей после революции в октябре 1917 года, проблемы восстановления и развития хозяйства страны по единому государственному плану, Ленин выделял электрификацию как приоритет восстановления и развития страны. Он стал, по выражению Кржижановского, “великим толкачом дела электрификации”. 16 декабря 1917 года он подписал декрет о национализации «Общества Электрического освещения 1886 года». Специалисты компании — Классон, Кржижановский, Аллилуев, Красин и другие — остались работать, а управление национализированными электростанциями перешло к отделу электротехнической промышленности ВСНХ. Глеб Кржижановский

К концу 1917 года в стране (особенно в Москве и в Петрограде) сложилось катастрофическое положение с топливом: бакинская нефть и донецкий уголь оказались недоступны. И уже в ноябре Ленин по предложению имевшего 5-летний опыт работы на торфяной электростанции “Электропередача” инженера И.И. Радченко дал указание о строительстве под Москвой Шатурской — тоже торфяной — электростанции. Тогда же он проявил интерес и к работам Г.О. Графтио по проектированию Волховской гидростанции под Петроградом и к возможности использовать военнослужащих на ее строительстве.

В январе 1918 года на I Всероссийской конференции электропромышленности предложили создать орган для руководства энергетическим строительством. В мае 1918 года возник Электрострой, а также Центральный электротехнический совет (ЦЭС), который объединил ведущих специалистов отрасли.

Несмотря на скепсис и противодействие новой власти, специалисты признали, что сотрудничество с советами принесет стране больше пользы. Новая власть проявляла политическую волю и заинтересованность в реализации энергопроектов, а сотрудники получали социальную защиту и поддержку.

В декабре 1918 года ЦЭС организовал Бюро по разработке общего плана электрификации страны, а примерно через год Кржижановский послал Ленину свою статью “Задачи электрификации промышленности” и получил на нее восторженный отклик. А также просьбу написать об этой проблеме популярно — с целью увлечь ею “массу рабочих и сознательных крестьян”.

Написанная буквально за неделю брошюра была сразу издана, а еще через пару недель Совет рабоче-крестьянской обороны утвердил, а Ленин подписал положение о Комиссии ГОЭЛРО — Государственного плана электрификации России. Комиссия состояла из 19 человек:

Г. М. Кржижановский — председатель,

А. И. Эйсман — заместитель председателя,

А. Г. Коган, Б. И. Угримов — товарищи председателя,

Н. Н. Вашков, Н. С. Синельников — заместители товарищей председателя,

Г. О. Графтио, Л. В. Дрейер, Г. Д. Дубелир, К. А. Круг, М. Я. Лапиров-Скобло, Б. Э. Стюнкель, М. А. Шателен, Е. Я. Шульгин — члены, Д. И. Комаров, Р. А. Ферман, Л. К. Рамзин, А. И. Таиров, А. А. Шварц — заместители членов.

Меньше чем через год — в декабре 1920 года план был разработан и утвержден на расширенном заседании Комиссии ГОЭЛРО.

Члены ГОЭЛРО

Суть плана ГОЭЛРО

План представлял собой единую программу возрождения и развития страны и ее конкретных отраслей — прежде всего тяжелой индустрии, а главным средством полагал максимально возможный подъем производительности труда.

Особое внимание уделялось развитию промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Предлагалось использовать местное топливо: низкокачественный уголь, торф, сланцы, газ и древесину.

Восстановление разрушенной экономики было лишь частью программы, служившей основой для последующей реконструкции и развития народного хозяйства.

План был рассчитан на 10-15 лет с четкими сроками и детальными проектами для отраслей и регионов.

Впервые в России предложено экономическое районирование с учетом сырьевой базы, специализации и транспорта. Выделили семь экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский и Туркестана.

План предполагал законодательное закрепление и централизованное управление экономикой, стал первым государственным планом в России, заложив основу будущих пятилеток.

В 1921 году Комиссию ГОЭЛРО заменили Госпланом, который руководил экономикой СССР десятилетиями.

Реализация и последствия

Программа «А» плана ГОЭЛРО — восстановление энергетики — была выполнена уже к 1926 году. К 1931-му перевыполнили плановые показатели по мощностям и выработке электроэнергии.

К 1935 году советская энергетика вышла на мировой уровень, заняв третье место после США и Германии.

Успехи сопровождались ростом отечественного энергомашиностроения: заводы «Электросила», «Динамо», «Красный котельщик» и другие выпускали оборудование, и с 1934 года СССР перестал нуждаться в импорте. Строительство велось быстрыми темпами, но с теневыми сторонами: часть строителей — бойцы «стройтрудармий» и заключенные, финансирование шло за счет распродажи культурных ценностей и зерна, несмотря на голод в регионах.

Зарубежные специалисты работали как шеф-инженеры и консультанты, помогая монтировать и наладить импортное оборудование. Иногда западные методы противоречили советским темпам и подходам, что приводило к проблемам.

Например, на Штеровской ГРЭС английские монтажники из-за строго регламентированных перерывов допустили дефекты бетона. После судебного иска работа была переделана.

Большинство иностранцев трудились добросовестно и получали государственные награды. А некоторые — такие, как, например, шеф-консультант Днепростроя полковник Купер, – были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

К середине 1930-х помощь зарубежных специалистов стала не нужна, многие из них остались в СССР до войны, но часть пострадала от репрессий.

План ГОЭЛРО стал одним из ключевых поворотных моментов в истории страны. Именно он заложил основу стремительного индустриального развития и позволил в сжатые сроки вывести СССР в число ведущих мировых промышленных держав. Реализация этого масштабного проекта определила структуру национальной экономики, направления ее роста и принципы развития, которые во многом продолжают оказывать влияние на экономическую систему и в наше время.

Почему день энергетика празднуют в день утверждения плана ГОЭЛРО.

Через 46 лет со дня утверждения плана ГОЭЛРО 23.05.1966 Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 декабря становится профессиональным праздником – Днем энергетика.

Однако, в указе «О праздничных и памятных днях» от 01.10.1980 года и его редакциях, день энергетика начали праздновать в третье воскресенье декабря.

В 2015 году, по Постановлению Правительства Российской Федерации за номером 1396 «О Дне энергетика» нашему профессиональному празднику возвращена дата 22 декабря.

https://m.vk.com/@uneco_bigcitylights-105-let-goelro

https://t.me/sovrhistory/6457