В первые две недели 2026 года произошло столько событий, сколько в недавнем прошлом хватило бы на год обсуждения. Главным геополитическим ньюсмейкером выступил Дональд Трамп, который даже в сравнении со своей обычной экспрессивной манерой вести дела разбушевался. Дания дрожит в ужасе, опасаясь силового захвата Гренландии армией США. Историк и писатель Александр Колпакиди рассказал «Вашим Новостям», как Старый Свет будет выстраивать дальнейшие отношения с Америкой.

«ВН»: – Александр Иванович, Европа скорее теперь стала противником США? Как будет выглядеть мир с таким раскладом сил?

– Ну это мечты наших властей. Смотрите, в Европе полно союзников США. Они пользуются все большим спросом. У США колоссальные разведывательные структуры в Европе. Они контролируют спецслужбы целого ряда стран.

Даже вот недавно была информация по поводу оборудования, которым пользуются французы. Это ладно. А английская разведка, бельгийская и другие что? Они полностью под контролем.

США сейчас будут активно влиять на то, чтобы Европа делала, что им велят. Другой разговор, что Европа потеряет материально. Что уже нового плана Маршалла и халявы для них не будет. Европу выкидывают из золотого миллиарда. Они свою роль сыграли. Александр Колпакиди

Ну а нам от этого легче? Нам-то от этого что? Я думаю, надо понимать, что США получат в Европе. Что там есть в Европе? Ничего. Краковская колбаса? Да они ее и так получат.

Я думаю, что сейчас мы для них лакомый кусочек.

«ВН»: – То есть это не идеологический, а прагматический вопрос?

– Мы видим, что Европа Америке просто становится ненужной. Задача США – чтобы Европа была хорошо вооружена, чтобы она была военной силой в новом мире на их стороне. Они это и делают. И они это делают прекрасно.

А что такого США делают против них? Ничего пока. С помощью своих агентов типа Орбана они не дают Европе ничего сделать. Количество агентов растет, поддержка растет. Это «Альтернатива для Германии» и другие – это же очевидно.

И главное – а может ли Европа что-то сделать против США? Нет, никак не может. В США нет никаких агентов влияния Европы. Демократическая партия – это не агенты влияния Европы. Они плевали на эту Европу.

А США может сделать что-то? Да всё что угодно. Поэтому я думаю, что недаром травят Макрона. Кто за этим стоит? Понятно, что США.

Тут надо понимать коренные возможности и коренные интересы этих стран. А не то, что хотели бы видеть у нас некоторые товарищи, полностью облажавшиеся по всему периметру нашей границы. Облажавшиеся почему? Потому, что мы потеряли Армению, мы потеряли Азербайджан. Сейчас Казахстан что-то мутит и так далее. Насколько я знаю, те среднеазиатские республики, которые считаются «они-то еще ничего», – они тоже уже не «еще». Потеряно всё, что только можно было потерять. По всему периметру границы.

Это же наша земля была, наша территория. Мы вместе присягу давали в одной армии, плечом к плечу. А теперь это почти враги. Теперь там США проводят военные учения вместе с Турцией.

И поэтому я думаю, ожидать, что там будут какие-то противоречия между США и Европой, и мы как-то сумеем проскочить, – это просто дурачить людей, дурачить народ. Собственно, 25 лет мы, кроме этого, ничего не видим, кроме дураченья. Ничего нет, реальных дел нет, нету никаких побед.

Я не хочу сказать, что все плохо. Я объективно смотрю. Например, строительство шикарно идет, дороги никогда так не строили хорошо, магазины забиты. Это безусловно. Люди довольны. И с голоду никто не умирает. Но дальше-то что?

Сколько запасов осталось легкодобываемой нефти? На сколько лет? На 20? Что такое 20 лет? А дальше что? Мы же не сможем сами труднодобываемую нефть добывать. Кто будет добывать? И это вообще, конечно, какой-то страшный спектакль на наших глазах. И все это под крики о вставании с колен, о патриотизме, традиционных ценностях под Кадышеву и так далее. А на самом деле реалии-то какие?

И вот эта надежда на то, что Трамп любит Россию, Трамп любит Путина, «они договорились», «мы вместе плечом к плечу против всего остального мира»… Против какого мира?

Я думаю, что вот это страшно. Получается, что идет игра на балансе – будем мы с Китаем дружить или с теми. Вот надо усидеть между двух стульев. И тех и других держать на коротком поводке рассказами о том, что «если вы нас обидите, мы тогда уйдем к китайцам», «а если вы нас обидите, мы уйдем к американцам». Надолго ли это?

Как мы видим, рушится всё очень быстро. Кто мог подумать, что Армения уйдет? Кто мог подумать, что с Азербайджаном будут такие дела?

Всё это хорошо для того, чтобы какое-то время дурачить мозги. А потом это всё рушится, как карточный домик. Должна быть сила. Ценят и уважают только силу. Тем более в том мире, в котором мы сейчас без Советского Союза оказались. Это мир империалистического грабительского капитала. «ВН»: – При этом мир видит антиистеблишментарное голосование в США. В Европе тоже внутренний политический кризис. Может ли в Европе или Америке демократическим путем народ достигнуть субъектности?

– А нам-то какая разница? Из нашего угла… Я, честно говоря, никакой особой разницы не вижу. Нас додавливают на невыгодные условия. Почему додавливают? Другой вопрос.

А народ нигде не станет субъектом, если не будет левой альтернативы. «Альтернатива для Германии» – это не народная альтернатива. Эта тоже имперская альтернатива и абсолютно не народная.

Что произойдет для немецкого народа, если «Альтернатива для Германии» придет к власти? Ну они ограничат миграцию, дальше что? Попытаются противостоять США? Но США же их контролируют. Они же ставленники Америки сейчас. Что произойдет? Какая альтернатива? Марин Ле Пен? Она тоже полностью у американцев под контролем. Что, она проведет какую-то там в интересах народа реформу? Никакой. Ограничат они миграцию. Да, ну хорошо, дальше что? А для России какая разница, сколько негров и арабов во Франции? Никакой.

Я думаю, что надеяться на то, что Трамп и за ним стоящие… Если бы они создали свою партию, что бы они сделали? Они же не за мир во всем мире, как был Советский Союз. Они не за справедливые отношения для всех. Они тоже за американцев, они тоже за американский интерес. Просто они его по-иному представляют.

Я не вижу абсолютно в упор пользы от Трампа. Он хочет нас изолировать от Китая, чтобы мы от Китая отошли, не поддерживали Китай. Потому что у него в грядущем – именно противостояние с Китаем. Это никто не отрицает. И мы ему не нужны как союзники Китая.

В то же время он хочет нас разграбить, как разграбили в начале 90-х годов. В чем тут наш интерес, я не представляю. Возможно, он даже хуже для нас в перспективе. Он же не скрывает, что он хочет с нами «заниматься бизнесом». Но я думаю, что это большой вопрос: а это глубинное государство, оно не лучше ли было для нас? Оно ведь особо сюда и не лезло уже. Я думаю, что это глубинное государство явно деградировало. И нам это было выгодно. А сейчас Америка на подъеме при Трампе. А этот подъем нам-то к чему? Всему остальному человечеству он к чему? Неужели кто-то думает, что он будет за какие-то правила для всех? Он же сейчас сказал Венесуэле: «Это нефть наша. Земля ваша, а нефть наша». Вот их реальная риторика.

