Красивые локации Подмосковья

Москва, безусловно, замечательный город, который познавать и познавать. И все-равно времени на все не хватит. Но меня всегда возмущала фраза: "За МКАДОМ жизни нет".

Почему это нет? Давайте немного прогуляемся по буквально нескольким местам.

Гремячий ключ Неподалеку от города Сергиев Посад находится популярное у туристов и паломников место – холодные родники. Сейчас здесь благоустроено. У «Гремячего ключа» возвышаются красивые деревянные церкви и часовня, сделаны специальные купальни, небольшой плавательный бассейн, беседка для отдыха, лестницы и мостки, а также Святые ворота. По легенде, этот родник образовался более шестисот лет назад во время странствия Сергия Радонежского и его ученика Романа из Троицкой обители в Киржач. На месте, где сейчас находится источник, преподобный Сергий долго молился, обращаясь к Богу с просьбой освободить Русь от Ордынского ига. Когда его молитвы наконец были услышаны, из-под земли забил родник. Верующие считают что вода из родника обладает необыкновенной целебной силой. Поэтому множество паломников ежедневно стараются попасть на берег Вондиги.

Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, территориальный отдел Березняковский

Святой источник преподобного Давида Серпуховского На огороженной территории находится Святой источник, в котором совершаются таинства Крещения и Венчания. Над ним возвышается часовня в честь иконы Божией Матери», здесь так же храм-часовня во имя преподобного Давида, звонница, две купальни, мужская и женская, беседка и дом священника. Территория святого источника органично вписывается в естественный рельеф местности в Талеже. Небольшие храмы и купели не выделяются и не доминируют над природным окружением. Газоны, посадки деревьев и кустарников - дополняют натуральную красоту святого места. На охраняемой территории для отдыха и возможной трапезы возведена крытая беседка-трапезная с Архангелом Гавриилом на золотом флюгере. Место: МО, г. Чехов, село Талеж. Фото: Алексей Смирнов

Ресторан " Русский дворик".

Сергиев Посад.

Усадьба Введенское Введенское находится на самой окраине Звенигорода. В середине 18 века император Павел I пожаловал эти земли своей фаворитке Екатерине Лопухиной, где ее батюшка и решил устроить родовое гнездо. Именно по его заказу прибыл архитектор Николай Львов. Он выстроил деревянный дом-дворец с колоннами, который в 1912 году разобрали и переложили в кирпиче. Второй этаж у усадьбы появился в 1928 году. В конце 19 века, когда Введенское стало принадлежать кирпичному магнату В. Якунчикову и его дочери Марии, популярной художнице, здесь бывали Чайковский, Бунин, Чехов, Левитан, и Борисов-Мусатов. На сегодняшний день усадебный ансамбль включает главный дом, сохранившийся с 1912 года, два флигеля и конный двор, Введенскую церковь 1812 года, которая соединена с колокольней в 1907 году крытым переходом и эклектичный каретный сарай начала 20 века. Сегодня на территории Введенского находится санаторий, принадлежащий московским властям

Московская обл., Одинцовский р-н, с. Введенское.

Русский музей обрядов и быта Экспозиция музея представляет собой крестьянскую избу и двор, где воссоздана обстановка жилья русского крестьянина и можно увидеть предметы крестьянского быта. Все экспонаты буквально по крупицам собирала инициативная группа во главе с директором музея М. С. Арзамарцевым: вещи приносили сами жители Романцево, кое-что было куплено на блошиных рынках, барахолках и выставках. Во дворе есть сеновал и колодец, в избе можно увидеть старинную кухонную утварь и одежду, а экскурсии по музею проводят русские богатыри и девушки в народных костюмах. В ходе экскурсии можно посмотреть, как работает обжиговая печь, как «закаляют» в молоке керамику, а также послушать старинные легенды и предания. В музее регулярно читают лекции о традициях русских крестьян, об обрядах и истории праздников; мастер-классы по изготовлению традиционных русских украшений, глиняной посуды и игрушек. Билет: от 200р, расположен в Подольске 10, пос. Романцево

Усадьба Марфино Усадебный дом, выстроенный в неоготическом стиле, возвышается над прудом, в зеркале которого он причудливо отражается. Большой парк и сохранившиеся постройки привлекают сюда любителей мест с историей и красивой природой. Территория усадьбы принадлежит Министерству обороны, здесь находится санаторий. Однако пройтись по парку и полюбоваться природой и архитектурой места может каждый. Нужно только подойти на КПП санатория и сообщить о желании погулять в парке, показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и получить пропуск. Виды здесь впечатляющие. Романтичный усадебный дом, похожий на замок, создает особенную атмосферу. Свежий воздух, обилие зелени, тенистые аллеи - располагают к длительным прогулкам. Возле одного из прудов есть песчаный пляж, на котором можно расположиться, любуясь красотой места. Место: МО, с. Марфино, Мытищинский район, Фото: Александр Раугалло

Динозавры в Комсомольском парке Серпухова Центральный вход парка украшает кованая арка с надписью «Комсомольский парк». На территории можно увидеть фигуры Трицератопса, Бронтозавра, Стегозавра, Аллозавра, Дейнониха, а так же мамонта, саблезубого тигра и неандертальца. Создали скульптуры компания «Лукоморье» по заказу администрации города Серпухова. Массивные фигуры пресмыкающихся появились в парке только в 2014 году, после чего «Комсомольский» все чаще стали называть парком динозавров. Кроме экспонатов вымерших животных, здесь есть скейт-площадка для экстремалов, стела «Я люблю Серпухов», развлекательная зона для детей, лавочки для отдыха и удобная парковка. Место: МО, г. Серпухов, улица Джона Рида

Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» Музей «Усадьба Фряново» расположен в уникальном здании – бывшем «господском доме» усадьбы Лазаревых, построенном на рубеже XVIII-XIX вв. Но и само место очень красивое. Там можно прогуляться по парку, посетить церковь, посмотреть на пруды. пл. Ленина, 2, Фряново, Московская обл. Очень красивый город — Коломна на рассвете!

По государственному дворцово-парковому музею-заповеднику Кусково можно гулять целый день. Но сегодня мы заглянем в итальянский домик в Кусково. Он был построен а 1754-1755 годах под руководством Ю.И. Кологривова, получившего архитектурное образование в Риме. Итальянский домик выполнял роль дворца для «малых приемов», а сегодня в нем проводят бракосочетания. Молодцы. Нашли утилитарное применение строению. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, Истра, Московская область

Прекрасный дом с резными наличниками в деревне Лешково, Московская область Помню, мы ехали по Ярославскому шоссе в сторону одноименной области, как вдруг в окне справа на пару секунд мелькнуло красивое пятно. В тот момент я увидела то, не знаю что, но сделала на карте пометку! В другой раз мы поехали в сторону Александрова, и наша дорога проходила через Старое Ярославское шоссе. Именно там я увидела его вблизи - это был невероятно красивый украшенный дом! К сожалению, хозяев не было на месте, а так хотелось бы услышать его рассказ, как обычный дом превратился в сказку!

Адрес: Московская область, деревня Лешково, 47 Фото и текст: Татьяна Сигова

И на сегодня все. Но Подмосковье посетим еще не раз.