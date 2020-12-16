Сатановский: «деменция» Байдена обернется проблемами для всего мира

Вероятнее всего, демократ Джо Байден действительно станет новым президентом США. При этом действующий президент Дональд Трамп не станет мирно передавать ему дела. Такое мнение высказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в своем блоге на платформе Teletype.

По словам Сатановского, после инаугурации Байдену предстоит столкнуться с еще большими проблемами, чем он испытывает сейчас.

«Так издеваться над человеком на закате его жизни... Ну, Америка окончательно вступила в свой период «гонки на лафетах», который у нас в 80-х был. Проскочит она его, не развалившись? Или накроется тем же медным тазом, что и СССР, хотя и по-своему? Там у них свои «загогулины». Не лучше наших – хуже», – заметил эксперт, добавив, что и в арсеналах, и на руках рядовых американцев много оружия.

Политолог также заметил, что политическая система в Соединенных Штатах жестока, раз возлагает президентство на пожилого человека, страдающего от свойственных его возрасту недугов.

Политолог уточнил, что у Дональда Трампа есть в запасе еще достаточно времени для того, чтобы покинуть президентское кресло на своих условиях.

«Чего он [Трамп] точно не будет делать, так это передавать Байдену дела. Тот ещё сто раз пожалеть успеет, что выборы выиграл», – заявил политолог.

Вероятно, республиканец сейчас только «разминается» перед тем как начать президентскую кампанию к выборам 2024 года. Евгений Сатановский предполагает, что за оставшийся месяц Трамп может нанести удар по Ирану, оставив «Сонному Джо» наследство в виде тяжелой войны на Ближнем Востоке, или совершить какие-либо невыгодные для демократа кадровые перестановки.

Эксперт добавил, что России и Китаю от смены президента в США «ни горячо, ни холодно». Если Трамп честно «бил под дых», Байден станет «душить в объятиях», говоря об общем благе. В целом, разницы между подходами нет никакой. Кто бы ни занимал американское президентское кресло, ему нельзя верить и с ним бессмысленно разговаривать, подчеркнул Сатановский. Поэтому Россию ждут новые санкции и проблемы на всех возможных направлениях: в первую очередь, на украинском и белорусском.

Джо Байден – состоявшийся семейный человек, который точно не хочет навредить США и другим странам тоже. При этом он, по словам эксперта, будет рьяно бороться за демократию. Так, что в мире «камня на камне» не останется.

«Трамп по этой части получше был. Гремел, грохотал, угрожал, хамил, но на самом деле шаги свои рассчитывал. На публику работал, но по серьезному не рисковал зря, понимая, где нужно вовремя остановиться. А вот Байден, похоже, мало что понимает. Он и при Обаме особо этим не отличался, и до того. Не случайно израильтяне припоминают, как он Менахема Бегина, ещё щенком, строить пытался. Вот и ко всем прочим в этом мире он так относится», – заметил он.

Сатановский констатировал, что сейчас у США есть только «тень» молодого Байдена. И если у будущего президента разовьется деменция, это станет не только проблемой его семьи или Демократической партии.

«Если президентом Америки теперь будет старый маразматик – это не его проблема, не проблема его семьи, его партии и его страны. Это проблема всего мира. Поскольку война с Соединенными Штатами становится куда более вероятной, чем раньше. В том числе в советские времена», – предупредил политолог.

По словам эксперта, холодная война против Москвы ведется давно, и Вашингтон даже не скрывает это. Однако Кремль в нее не вступает и отвечает только при необходимости.