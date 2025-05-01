Скромный архитектор Победы

Этот генерал армии предпочитал всегда находиться в тени

Находиться в тени — такая позиция присуща всем штабистам. Однако многие исследователи и биографы называют его одним из величайших стратегов Второй мировой войны. И действительно — он являлся разработчиком и координатором планов всех важнейших стратегических операций — Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Венской, Берлинской, Пражской. Новости СМИ2 Находиться в тени — такая позиция присуща всем штабистам. Однако многие исследователи и биографы называют его одним из величайших стратегов Второй мировой войны. И действительно — он являлся разработчиком и координатором планов всех важнейших стратегических операций — Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Венской, Берлинской, Пражской. Это единственный советский кавалер ордена «Победа», которому не было присвоено звание Героя Советского Союза. Он работал в штабе. Однако и в штабе можно работать по-разному. В бессонных ночах, в расчетах своих сил и оценке сил противника он не щадил себя.

Алексей Иннокентьевич Антонов был единственным генералом, который удостоился ордена «Победы». Остальные кавалеры этого редкого и дорогого во всех смыслах ордена — десять советских маршалов.

Генерал всем своим существованием опровергал взгляд на военного как на грубого солдафона. Его сестра рассказывала о нём после войны: «Он следил за новинками политической, военной, научной, художественной литературы, постоянно пополняя свою библиотеку, в которой отразилось все многообразие его интересов. Алексей Иннокентьевич любил слушать музыку — особенно Чайковского, любил поэзию — особенно Пушкина, любил театр, кино, хорошо знал Третьяковскую галерею, с интересом посещал выставки советского и зарубежного изобразительного искусства...»

Боевое же крещение Антонов принял летом 1917 года, а когда в германско-австрийские войска перешли в контрнаступление, в ходе одного из боёв прапорщик Антонов получил осколочное ранение в голову и был эвакуирован в госпиталь в Петроград. За храбрость в бою награждён орденом Святой Анны 4-й степени.

Сын русского офицера-артиллериста и дочери поляка, сосланного в Сибирь, родился в Гродно. Это настоящая «военная косточка» — дед Антонова также офицер, выходец из Сибири, окончивший московское Александровское военное училище. Отец смирился с тем, что сын не продолжит военные традиции — Алексей часто болел. После смерти отца и матери из-за нехватки средств Алексей поехал работать на завод под Петроградом. Работал браковщиком, выявлял брак. И в дальнейшем он не терпел не качественности во всем, придерживаясь и в своей военной работе самых высоких стандартов.

В Гражданскую занимается организаторской и штабной работой и обучением новобранцев. С дивизией направлен на Южный фронт под Луганск, где та вела тяжёлые бои. После Перекопско-Чонгарской операции, подготовившей очищение полуострова от Врангеля, Антонов награждён Почётным оружием Реввоенсовета и Почётной грамотой.

После окончания боевых действий в Крыму он начал готовиться к поступлению в военную академию — был одним из немногих командиров такого уровня без военного образования. Его способности уже тогда отмечали руководства РККА. В мае 1933 года окончил академию с отличием.

В 1935 году Антонов уже в должности начальника оперативного отдела штаба Харьковского округа занимается организацией крупных учений и манёвров, где отрабатывает теорию глубокой операции. Этот опыт и знания очень помогут ему во время войны.

Среди основных тем, над которыми работал Антонов, были тактика немецкой армии в наступлении. Он неоднократно выступал с докладами на научных конференциях, ему присвоено учёное звание доцент и воинское звание генерал-майор.

В 1938-1940 годах Антонов преподаёт в Академии им. М.В. Фрунзе. В числе тем его научных работ — тактика немецкой армии в наступлении и эволюция тактического применения танковых войск.

24 июня 1941 года с выделением из состава округа управления Юго-Западного фронта Алексей Иннокентьевич назначен начштаба Киевского военного округа, он занимается мобилизацией и эвакуацией — важнейшей задачей в рамках общих задач страны в тот непростой период.

В штабах фронтов за месяцы войны в войсках был накоплен определённый опыт ведения боевых действий, его обобщением и систематизацией занимался генерал Антонов. Эта незаметная и «негероическая» работа позволила ему в дальнейшем на крепких основаниях и военном знании планировать успешные операции по разгрому гитлеровских войск.

После двух лет войны Антонов уже во многом предугадывал немецкое командование, а стратегические операции, которые он планировал, сегодня изучают во всех военных академиях мира.

Первой из них стала Курская битва, над планом которой Антонов тесно работал с Жуковым. Они дополняли друг друга: классический военачальник, работающий с войсками «в поле» и классический штабист.

В декабре 1942 г. начальник Генштаба А.М. Василевский предложил Алексею Иннокентьевичу стать его заместителем и возглавить оперативное управление, которое непосредственно разрабатывало и контролировало ведение боевых действий. До него на этом посту сменилось семь человек, но наладить сложную работу так и не могли.

Маршал Родион Малиновский об Антонове в 1942 году: «Он, несомненно, обладал незаурядными организаторскими способностями, гениальным постижением замыслов противника и умением хитроумно разрушить эти замыслы».

Если начальника Генштаба Василевского как представителя Ставки, который координировал действия сразу на нескольких фронтах, можно назвать «глаза и уши» Сталина, то Антонова — «мозгом».

В первых числах января 1942 года Антонов разрабатывает Барвенково-Лозовскую операцию. Наступление советских войск юго-восточнее Харькова увенчалось успехом.

В начале сентября 1942 года Антонов переброшен на должность начштаба Черноморской группы войск. По свидетельству командующего Закавказским фронтом генерала армии И. В. Тюленева, «Антонов лично тщательно провёл все расчёты предстоящих боевых действий, спланировал необходимые перегруппировки войск, наметил узлы сопротивления и нанесения контрударов». Во время битвы за Кавказ интересной рекомендацией начштаба можно назвать создание горных батарей РСЗО на дрезинах. Мобильные «Катюши».

Сестра генерала Людмила рассказывала: «Он никогда ни на кого не повышал голоса. В своих отношениях с окружающими был ровным, прямым, внимательным, чутким. Будучи очень аккуратным, зная цену времени, требовал этого и от других…»

В начале января 43-го Антонов как представитель Ставки командирован на Брянский фронт. Здесь он занимается координацией Острогожско-Россошанской и в Воронежско-Касторненской операций. Работа на фронте высоко оценена как Генштабом, так и Сталиным. После возвращения в Москву и первого доклада в Ставке, Антонов впоследствии стал бывать у главнокомандующего по несколько раз в день.

Во время обороны Царицына, где Сталин стал свидетелем предательства военспеца Носовича (после чего был арестован весь штаб округа) к военспецам вождь относился с подозрением. Многие из них в 30-е стали узниками лагерей. Но некоторым бывшим царским офицерам не только удалось избежать репрессий, но и занять высшие посты, проявить свой талант в борьбе с фашизмом. Одним из таких по достоинству оцененных «классовых врагов» и был выдающийся стратег Алексей Иннокентьевич Антонов.

В 1943-1945 годах только в кремлёвском кабинете Сталина Антонов бывал не менее 238 раз — больше, чем кто-либо из руководящего состава Вооружённых сил СССР, и больше, чем все командующие фронтов за всё время войны. Вдвоем со Сталиным они проводили вместе долгие часы, обсуждая сложившуюся обстановку на фронтах и предстоящие военные операции.

Некоторые объясняли привязанность Сталина к Антонову привязанностью ученика к своему в некотором роде учителю в военной науке. У Сталина был опыт организации обороны Царицына, но в военной академиях, как Антонов, он не учился...

18 февраля 1945 года маршал Василевский был назначен командующим 3-м Белорусским фронтом на место погибшего генерала армии И. Д. Черняховского, а на должность начальника Генерального штаба 19 февраля назначен Антонов. По словам Штеменко «досконально знающий обстановку, он тем не менее к каждому докладу в Ставке готовился по 2-3 часа. Почти никогда не записывал, но в то же время всё помнил».

Начиная с весенне-летней кампании 1943 года, Антонов разрабатывает все важные кампании. Первой из них стала Курская битва. Активная подготовка к ней началась в апреле, планированием занимался Генштаб. В тот период генерал-полковник Антонов особенно тесно работал с Василевским и Жуковым.

Коллективным разумом был выработан общий замысел: немецкому наступлению противопоставить глубоко эшелонированную оборону, обескровить немецкие войска в оборонительных боях, затем силами пяти фронтов перейти в контрнаступление и разгромить.

Подготовка операции не обошлась без накладок. После двух не подтвердившихся предупреждений разведки о начале немецкого наступления 10-12 и 20 мая член Военного совета Воронежского фронта Н. С. Хрущёв воспринял это как отказ немцев от наступления и просил Сталина отдать приказ о нанесении упреждающего удара. Сталин уже был склонен с ним согласиться. Жукову, Антонову и Василевскому стоило усилий, чтобы убедить его не делать этого. Разошлись они с Хрущёвым и по поводу определения направления главного удара в контрнаступлении. В правильности нанесения удара в направлении Харьков-Полтава-Киев Сталина также пришлось убеждать. В самый разгар подготовки битвы на Курской дуге Антонов из-за чрезмерных нагрузок был освобождён от должности начальника Оперативного управления и сосредоточился на руководстве Генштабом.

Генерал Антонов всегда стремился подготовить операцию так, чтобы запутать и дезориентировать противника, чтобы начало операции оказалось для него внезапным.

Именно Антонов убедил Сталина сделать ставку на «белорусский балкон» . Так выглядела линия советско-германского фронта к июлю 1944 г. Немцы предполагали русский удар с юга и создали там мощную оборону. Антонов убедил Сталина, что немцев нужно окружить в районе Минска. Он провёл масштабную дезинформационную кампанию по всем военным канонам. Операция «Багратион» готовилась в глубоком секрете. К непосредственной разработке плана кроме Антонова привлекли только Жукова, Василевского и ещё двух офицеров. Предметная переписка, переговоры по телефону или телеграфу категорически запрещались.

Разработка операции «Багратион» продолжалась несколько недель, 20 мая её план был подписан Антоновым. Наступление продолжалось 2 месяца и закончилось полным разгромом группы армий «Центр». После этого разгром фашисткой Германии был предопределён. За что Антонову дали орден «Победы».

Авиаконструктор А.С. Яковлев об Антонове: «Этот культурный и образованный человек производил очень благоприятное впечатление... держался просто, без высокомерия и гонора. Он был всегда скромно одет — защитная гимнастерка, бриджи, сапоги, и только генеральские погоны выдавали его высокое положение в армии».

На Ялтинской конференции Антонов выступил с подробным докладом о положении на советско-германском фронте и о планах советского командования.

В начале июня Антонов и вернувшийся с фронта Василевский руководили разработкой кампании против Японии.

Генерал армии С.М. Штеменко об Антонове:

«Без преувеличения можно сказать, что Алексей Иннокентьевич был человеком исключительным. Его отличительными чертами являлись прежде всего высокая эрудиция, общая и особенно военная культура, которые проявлялись в широте и глубине подхода ко всем вопросам работы, в речи, поведении, отношении к людям. За шесть лет совместной работы в Генеральном штабе мне ни разу не приходилось видеть его "вышедшим из себя"... Уравновешенность и задушевность у Антонова сочетались с редкой твёрдостью и настойчивостью... Он не терпел верхоглядства, спешки, недоделок и формализма. На поощрения был скуп, и заслужить их могли лишь люди думающие, инициативные, точные и безукоризненные в работе. Он очень ценил время и тщательно его планировал... речь его отличалась лаконичностью и ясностью мысли.

Как писал военный историк Дмитрий Волкогонов «Это был примерный солдат и настоящий военный интеллигент с сильным мышлением и тонкими чувствами».

Антонов награждён 14 советскими, 14 иностранными наградами и одной — Российской империи.

Память об Антонове так же скромна, как и сам военачальник. Пара улиц, и мемориальных досок. Это кажется несправедливым. В 2005 году было отправлено соответствующее прошение вице-губернатору Санкт-Петербурга, который в свою очередь направил письмо командующему войсками ЛенВО с просьбой возбудить ходатайство перед Министром обороны о присвоении Антонову звания Героя России. Однако решением Главного управления кадров МО в ходатайстве было отказано.

В памяти народа гремят военачальники Победы, но имя Антонова почти мало кому известно. Однако без тихой штабной работы штабных офицеров, где с полным напряжением мысли и памяти, умением схватить все стороны операции безукоризненно готовятся к исполнению масштабные бои, не было бы Победы.

Отличное выполнение штабной работы сохраняет большое количество жизней военнослужащих и мирных людей. Даёт жизни следующим поколениям — и за это штабным офицерам низкий поклон. Алексей Иннокентьевич Антонов был среди них лучшим.

В истории Великой Отечественной войны есть несколько великих полководцев, маршалов Победы: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский... В этом ряду по праву должно стоять и имя Алексея Иннокентьевича Антонова — великого советского штабиста и генерала Победы, так и не ставшего маршалом.

…Он знал три языка, любил Чайковского, был тонким ценителем искусств, а прославился как талантливый штабной офицер. Участвовал в разработке всех основных операций советских войск в Великой Отечественной войне, начиная с декабря 1942 года.

Скончался генерал армии в 1962 году в Москве. Урна с его прахом замурована в Кремлёвской стене.

Андрей Селиверстов

https://www.stoletie.ru/kdnyu_pobedy_1941_1945/skromnyj_arkh...