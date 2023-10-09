Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77

Небо в Москве, как бы намекает Мы русские, ну а дальше вы знаете...

https://t.me/HersonEnot/1750

Ахахах) тут Петербург на связи, и как бэ тоже намекает, что в Питере небо тоже намекает. Извечное противостояние двух столиц

https://t.me/HersonEnot/1751

Триколор из Ростова-на-Дону

https://t.me/HersonEnot/1753

Барнаул вне конкуренции

https://t.me/HersonEnot/1754

Привет от наших любимых подписчиков из Германии (канал Енот из Херсона)

https://t.me/HersonEnot/1755 Наш любимый и родной Крым. Кацивели.

https://t.me/HersonEnot/1756

Ничему этих шакалов история не учит!

https://t.me/wagner_group_pmc/39491

На приграничных территориях Курской области обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений.

https://t.me/tsargradtv/55846

Атмосфера СВО Атмосфера СВО

https://t.me/boris_rozhin/96560

Уничтоженный бронеавтомобиль Козак-2М1 ВСУ в районе Урожайного. https://t.me/boris_rozhin/96588



Привет. Пишу по новой выдумки врага.

Дроны, которые запускают по нам хохлы, начали пропитывать химией, которая может привести к летальному исходу. Например, как это было у меня в подразделении: запустили на наши позиции коптер, после его посадки мы как-то не обратили внимания на странные точки. Хлопец, который его поднял через полтора часа, начал рвать, поднялась температура и сильное головокружение. После пары дней в больничке восстановился, рассказывал, что диагностировали отравление. В итоге после посадки дронов нужно обязательно проверить отсутствие левых пятен, так как это может быть химия и брать только в защите!

Херсонское направление, 61 обрмп.

Фотки дрона прилагаю https://t.me/osvedomitell_alex/11710

Донецк почти каждый день

https://t.me/wagner_group_pmc/39536

Истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе СВО нанёс удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Напомним, ранее штатным носителем "Кинжала" был только истребитель-перехватчик МиГ-31К. При каждом их взлёте по всей Украине объявляется воздушная тревога. Так как за счёт дальности поражения в 2000 км и скорости этой ракеты выше 10 Махов может быть гарантированно поражена цель в любой точке "незалежной".

Су-34 — это фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Самолёты этой марки постоянно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Проще говоря, воздушную тревогу на Украине можно уже не выключать.

Передача ракетного комплекса "Кинжал" на уровень фронтовой авиации говорит о том, что в ближайшее время гиперзвуковые удары с воздуха станут для ВС РФ не событием, а совершенно обычным делом. Радостно для нас, и печально для НАТО.

https://t.me/wagner_group_pmc/39560

Моменты из зоны СВО Моменты из зоны СВО

https://t.me/boris_rozhin/96697

Противник начал активно использовать барражирующий боеприпас польского производства, являющийся аналогом нашего Ланцета, на фото вы видите не разорвавшийся боеприпас. Используется как в комплексе с зависшим коптером, который обеспечивает визуальный контроль цели, так и по магнитным маячкам, которые предварительно сбрасываются с дронов на бронированную технику и автомобили.

Будьте бдительны!

https://t.me/wagner_group_pmc/39577

Русские солдаты просят министерство обороны Великобритании обновить сайт! Данный фрагмент больше не актуален:

«Танк «Челленджер-2» был использован британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нёс потери от рук противника»

P.S Все бывает в первый раз

https://t.me/wagner_group_pmc/39580

Немного из архивов. 5 сентября ровно девять лет, как колонна батальона «Айдар» (кстати, запрещен в РФ) выдвинулась по трассе Металлист-Счастье, но счастья так и не обрела.

На пути их ждала тщательно организованная засада ДШРГ «Русич». Русские добровольцы во главе с Алексеем Мильчаковым просто взяли и полностью сожгли колонну. Остались от карателей-русорезов только пепел и окалина. Украинцы потеряли больше 30 человек убитыми, а некоторые попали в плен. О судьбе последних остается лишь фантазировать. Главное только — не сильно увлекаться. Канал Росич поздравляет всех причастных со светлым, даже огненным праздником. Пусть любовь к России пылает в ваших сердцах так же ярко, как колонна «Айдара».

https://t.me/wagner_group_pmc/39626

Рассказ нашей подписчицы .

Трогает до глубины души и еще раз подтверждает наш принцип ,, В Единстве наша сила!,, А значит Победа будет за нами!

Вернулась из магазина вся в слезах и соплях...

Какие же у нас люди все-таки! Таких нигде нет больше.

Рассказываю. Стою на кассе в Магните, как раз моя очередь, сзади человек пять. Заходит парень военный, сразу к кассе, спросил есть ли какие-то сигареты. Кассирша сказала есть, я предложила ему купить передо мной, без очереди. И тут влетает в магазин какой-то мужик, орет - "народ, там пацаны наши военные, я сейчас быстро им сладостей наберу, пропУстите меня без очереди, а то уедут". Ну, мы, бабы, закудахтали сразу, кто-то на улицу выскочил, заскочил, крикнул, что там два автобуса сбоку стоит...И тут народ побежал. Хватали кто что - печенье, конфеты, сигареты блоками, упаковками воду, фрукты. Кассирша со скоростью звука пикала, все бегом в руки загребали и к машинам. Администратор побежала в подсобку, выскочила с какими-то коробками, тоже к ним. Мальчишки-военные обалдели от этой движухи, они, оказывается, заскочили по-быстрому сигарет купить и вот это вот все, не предполагалось вообще)). Некоторые на другой стороне, машины бросали и бегом кто к военным, кто в магазин. Ребята отказывались, жутко стеснялись, постоянно "Спасибо" говорили. Господи, да какое "спасибо", это мы должны спасибо говорить им. Я пообнимала всех, до кого дотянулась))) Они поехали, люди их вслед крестили стояли. Я с какой-то женщиной еще постояла, поревели, пока мой таксист (вообще забыла, что меня такси ждет) не подошел и не рявкнул нам, что "а ну прекратили ныть, нечего раньше времени хоронить всех, все нормально будет".

Вот ОНА-РУССКАЯ душа и русский Мир! Разве можно победить такой народ? Храни, Господь, наших ГЕРОЕВ и Матушку Россию!

Победа будет за нами!

https://t.me/wagner_group_pmc/39634

Бойцами одного из соединений ВДВ был уничтожен Британский танк Челленджер 2, к нему пытались подъехать два пикапа но тоже были уничтожены. н.п. Работино - на 6 сентября более менее спокойно в плане движения техники. Пехота кошмарит ВСУ в лесополках при поддержке артиллерии. Такой оживленности со стороны ВСУ, как была некоторое время назад нет.

Наступательные действия в р-не н.п. Вербовое заканчиваются печальным образом для ВСУ. Мясные закидывания личным составом продолжаются.

https://t.me/rusich_army/10729

Размышление вслух. Из разговора с пленным мы помимо оперативно-тактической информации выяснили ещё одну вещь. Она даже не была оглашена им.

Посмотрите на это лицо оно полно горя и разочарования. Не первый пленный меняется в лице оценивая первые минуты нахождения у нас на позиции. Человеческое отношение и внимание к их личностным проблемам разрушает их стереотипы о орках из мордора. Мы становимся для них такими же…

Осознание происходящего ломает их, ломает их забвенное мышление и жизнь. Жизнь кстати говоря этот боец сохранил, пройдёт время и он вернётся домой, не в пакете и не по частям. Целый, здоровый.

https://t.me/rusich_army/10732

Разведчики-снайперы армейского спецназа ВС России в зоне СВО. Фото от @GUDVIN7777

https://t.me/ok_spn/26483

Небо видело всё!

https://t.me/wagner_group_pmc/39644

Фото от нашего друга из подразделения армейского спецназа России.

https://t.me/ok_spn/26488

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/boris_rozhin/96777

Приунывший M113 на Сватовском направлении. Судя по всему подорвался на противотанковой мине.

Фото https://t.me/voenacher/51569

Целая группировка украинских диверсантов бросилась в бегство, столкнувшись с отпором одного рядового солдата российской армии. О героическом поступке Филиппа Верещагина рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, трех противников солдату удалось устранить.

Чехов также подчеркнул, что военнослужащие Восточной группировки регулярно проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

https://t.me/izvestia/141789

Наши «Призраки» ВДВ снова вышли на охоту. Там есть видео, как они работают, но слишком много крови даже для скринов. Поэтому не стала делать скрины.

https://t.me/rusich_army/10749

Наши спецназовцы - ДРГшники сделали нарезку своей работы в тылу хохла. Здесь все жестко и брутально, четкая работа на результат без пленных, cигареток и задушевных историй пленных свиношакалов.

Работают в тылу профепссионально и безжалостно. Засады, расстрелы автобусов и пикапов с подразделениями ВСУ и территориальной обороны, подбивание автомобилей из гранатомёта с десятка метров, контрольные выстрелы и много убитых противников.

На кадрах есть минирование и подрыв моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Черниговской области — по нему ещё в апреле работала наша авиация, но подорвали именно «Призраки».

Ранее этих видео не было в сети, и создавалось ощущение, что в тылу мы не работаем, но, как видите все как в кино: профессионально и четко c обилием прожаренных укров.

Вот так работает диверсионная группа: по военным, а те крысы что зашли в белгородские села ради тиктоков у почты-это не ДРГ, это трусы,мирняк кошмарящие

https://t.me/zloy_zhurnalist/7425

Ореховское направление

Никита – стрелок из гвардейского подразделения – рассказывает про свое участие в штурме: «Вытаскивал раненых и отстреливался от противника, защищал позиции. Было страшно, грязно. Немытые, небритые, но мы вышли».

«Нам дали команду на штурм. Мы пошли забирать позиции противника и выполнили задачу», – говорит Никита.

https://t.me/mod_russia/30225

«Знаем, где враг сидит» (Купянское направление ) Корректировщики и гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнение огневых задач на переднем крае.

Кадры боя на линии соприкосновения: гранатометчики наносят поражение противнику, друге бойцы прикрывают своих товарищей огнем из стрелкового оружия.

В ходе непродолжительного боя мотострелкового подразделения противник был уничтожен. И в окопах атеистов нет.

https://t.me/mod_russia/30210

Сохранять душевное спокойствие и поднимать боевой дух Военнослужащие Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам, несмотря на условия. Священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.

Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров наших великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Фёдора Ушакова (икона Ушакова как раз за спиной батюшки). В дни великих церковных праздников присутствие священника рядом с военнослужащим особенно ценно и важно. Этот блиндажный храм вырили по сробственному желанию сами бойцы. И даже алтарь выставляли по компасу на восток, как и положено в церкви, хотя батюшка говорит, что в полевых условиях это не обязательно. Роспись купола заказывал командир части. Как сказал батюшка это небо победной церкви с Иисусом Христом, Ангелами и Архангелами.

https://t.me/mod_russia/30209

Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, ефрейтор Павел Янков с позывным «Каспер» спас своих боевых товарищей от удара вражеского дрона, прикрыв их собой Сейчас у героя всё хорошо, он находится на излечении в госпитале и решил лично рассказать о своем подвиге. Во время отражения безуспешных атак ВСУ на Ореховском направлении Каспер увидел, что он и его товарищи попали в прицел вражеского дрона. Павел не задумываясь взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его боевые товарищи. В результате все военнослужащие получили ранения, но остались живы. Примечательно, что сам Павел, едва очнувшись, стал интересоваться состоянием своих товарищей, несмотря на то, что к месту взрыва он находился ближе всего.

https://t.me/mod_russia/30199

Командир роты и сослуживец «Каспера» рассказывают о событиях того дня, когда «Каспер» закрыл собой щель в окопе и спас товарищей от вражеского дрона-камикадзе. Командир роты нисколько не сомневается в своих людях. «Что такое честь и долг он знает уже давно», – говоря о «Каспере», отмечает он. Всех военнослужащих поразило то, что Павел Янков, несмотря на полученные ранения, первым делом стал интересоваться состоянием здоровья своих сослуживцев. «Каспер лежит, у него везде кровь. Пока ты разворачивался и полз к нему, он уже спрашивает как дела, то есть все ли в порядке, что удивительно, ведь взрыв был достаточно сильный», – вспоминает первые секунды после взрыва вражеского дрона сослуживец «Каспера». «Возвращайся к нам, ты нам нужен» Командир роты и сослуживцы «Каспера» передают ему привет, желают скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

https://t.me/mod_russia/30200

В ДНР стартовали съемки нового сериала про СВО режиссера Владимира Аграновича Картина получила название «Резервисты». Действия происходят во время битвы за Мариуполь, а сам сериал посвящен героизму мобилизованных и добровольцев. Премьера запланирована на весну 2024 года. «Резервисты» станут непрямым продолжением сериала «Мобилизация», вышедшего весной 2023 года.

https://t.me/srochnow/41705

Страны Балтии поставили Украине в 2022 году свыше 280 единиц техники и вооружения. RT проанализировал данные, собранные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

За прошлый год Украина получила от Латвии, Литвы и Эстонии не менее 100 ПТРК Javelin и 30 ПЗРК Stinger. Эстония собиралась начать поставки этих вооружений ещё в 2021 году, но ждала разрешения на реэкспорт от Штатов.

Также Киев получил в 2022-м от тройки стран более полусотни гаубиц калибра 105 и 155 мм, не менее 52 БТР М113, четыре вертолёта Ми-8 и Ми-2. Вся техника была изношена и готовилась к списанию из-за длительного использования. Украина запрашивала ещё и два транспортника — Ми-8МТ и Ми-17, но не получила их.

В списке поставок за 2022 год также значатся семь БТР Mamba производства ЮАР, которые Украине поставила Эстония.

https://russian.rt.com/russia/news/1199217-ukraina-postavka-...

Саперы проводят работы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов в ЛНР По обращению органов власти республики специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов. Всего с начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии.

https://t.me/mod_russia/30231

Депутат Госдумы Милонов получил звание лейтенанта в зоне СВО — Ведомости

https://t.me/rosich_ru/48228

ГероиНашегоГорода

«У нас есть только один вариант – это Победа» - военнослужащий ВС РФ, командир минометного расчета, позывной «Грузин» (г. Невьянск). Боевой путь начал с Черниговской области Украины, после воевал на Краснолиманском направлении, освобождал ЛНР. Сейчас выполняет боевые задачи в районе Кременной.

Наш герой отдает отчёт своим действиям и решениям. Именно поэтому вместо срочной службы в армии, он выбрал - контрактую. В ходе СВО прошел серьёзную школу жизни, получив бесценный опыт, который сейчас передаёт мобилизованным и добровольцам.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/29097

Металлическая пластинка с крестом и ликом Христа спасла бойца от осколка. Вот поэтому люди и принимают Крещение прямо в зоне СВО

https://t.me/c/1524001401/13790

"Курганмашзавод" отправил на фронт очередную партию новых БМП-3.

https://t.me/boris_rozhin/96960

Так выглядит Автомат Калашникова найденный на позициях ранее обработанных ТОС-1 "Солнцепек"

https://t.me/wagner_group_pmc/39777

НИКОГДА!

Калибры не закончатся

НИКОГДА!

https://t.me/wagner_group_pmc/39825

По всему Артемовску разбросаны американские суббоеприпасы от кассетных артиллерийских снарядов Сейчас они применяются украинскими боевиками повсеместно по всей линии боевого соприкосновения. Половина суббоеприпасов не взрываются, остаются на земле смертельным мусором.

После окончания войны в Камбодже в семидесятых годах, погибли около 20тыс. человек, увечья получили около 40тыс. Америка пытается приготовить жителям бывшей Украины такую же участь.

Об этом поведали военные с канала "Енот из Херсона"

https://t.me/HersonEnot/1783

Гроссмейстер Сергей Карякин передал для мобилизованных из Москвы 6 новых армейских "Уралов".

Закупались при помощи правительства Москвы. Сергей продолжает радовать. Спортсмен и гражданин с большой буквы.

https://t.me/boris_rozhin/97122

"Великолепная четверка". Русские супергерои . 4 десантника взяли в плен 11 неонацистов. Сьемка с квадрокоптера. Такого вы еще не видели!!!

"Мы увидели двоих и решили вчетвером отработать, пришли а там...."

Псковские ВДВ-шники!

https://t.me/komdiv_76/2057

После многочисленных обсуждений необходимости создания укрытий для авиатехники в Сети появилось фото одного из недавно возведенных сооружений, сделанное на неизвестном аэродроме. Оно представляет собой металлический каркас с натянутой между стенками сетью. Хоть это и не полноценный ангар, такая конструкция куда лучше, чем ничего. На первый взгляд, она как минимум позволяет защитить самолет от сброса боеприпаса с коптеров, а в случае установки защитных створок (которые вроде как тоже предусмотрены) — и от FPV-дронов. Важно и то, что установить такой навес можно всего за несколько дней.

Однако при всех достоинствах подобные укрытия являются все равно являются лишь временной мерой. Военно-строительный комплекс вполне способен оперативно возвести более серьезные защитные сооружения, а самые обычные наблюдатели вспомнят навесы для техники в Парке «Патриот».

Повторимся вновь: мероприятия по защите авиатехники упирается по большей части в принципиальное решение ответственных лиц. И чем дальше оно откладывается, тем больше будет цена.

https://t.me/rybar/51745

Российские военные в зоне СВО активно применяют FPV-дроны. В отличие от обычных БПЛА они практически неуязвимы, могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели со снайперской точностью. В последние месяцы в зоне СВО обе стороны массово задействуют этот вид высокоточного оружия. FPV – лёгкий квадрокоптер c камерой, транслирующий оператору в очки виртуальной реальности живое видео местности, что даёт возможность исключительно точного прицеливания в сочетании с высокой манёвренностью и скоростью.

https://t.me/boris_rozhin/97183

Фото наших военнослужащих в зоне СВО Фото наших военнослужащих в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/48318

Ну и как всегда немного хвостатых сопровождающих Заблюрили, чтоб не опознали. Тоже военный, однако! Охраняет всем семейством Даже ошейник противоблошиный нашли.

И на сегодня все.

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