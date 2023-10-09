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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Какой же Сталин был умница! Преследовал только интересы своей страны!!!Ответ Сталина на ...
  • Светлана Митленко
    Ой, спасибо, Николай. Что-то меня затянуло в составление именно таких вот коротких обзоров по Питеру и Москве. Будут ...Питерские "мелочи"
  • Светлана Митленко
    Пожалуйста! Если интересно, но буду еще ставить.Питерские "мелочи"

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77

Небо в Москве, как бы намекаетНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Мы русские, ну а дальше вы знаете...
https://t.me/HersonEnot/1750
Ахахах) тут Петербург на связи, и как бэ тоже намекает, что в Питере небо тоже намекает. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Извечное противостояние двух столиц
https://t.me/HersonEnot/1751
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Триколор из Ростова-на-Дону
https://t.me/HersonEnot/1753
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Барнаул вне конкуренции
https://t.me/HersonEnot/1754
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Привет от наших любимых подписчиков из Германии (канал Енот из Херсона)
https://t.me/HersonEnot/1755Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Наш любимый и родной Крым. Кацивели.
https://t.me/HersonEnot/1756
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Ничему этих шакалов история не учит!
https://t.me/wagner_group_pmc/39491
На приграничных территориях Курской области обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений.
https://t.me/tsargradtv/55846

Атмосфера СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Атмосфера СВО
https://t.me/boris_rozhin/96560
Уничтоженный бронеавтомобиль Козак-2М1 ВСУ в районе Урожайного.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77https://t.me/boris_rozhin/96588

Привет. Пишу по новой выдумки врага. 
Дроны, которые запускают по нам хохлы, начали пропитывать химией, которая может привести к летальному исходу. Например, как это было у меня в подразделении: запустили на наши позиции коптер, после его посадки мы как-то не обратили внимания на странные точки. Хлопец, который его поднял через полтора часа, начал рвать, поднялась температура и сильное головокружение. После пары дней в больничке восстановился, рассказывал, что диагностировали отравление. В итоге после посадки дронов нужно обязательно проверить отсутствие левых пятен, так как это может быть химия и брать только в защите!
 Херсонское направление, 61 обрмп.
 Фотки дрона прилагаюНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77https://t.me/osvedomitell_alex/11710

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Донецк почти каждый день
https://t.me/wagner_group_pmc/39536
Истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе СВО нанёс удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Напомним, ранее штатным носителем "Кинжала" был только истребитель-перехватчик МиГ-31К. При каждом их взлёте по всей Украине объявляется воздушная тревога. Так как за счёт дальности поражения в 2000 км и скорости этой ракеты выше 10 Махов может быть гарантированно поражена цель в любой точке "незалежной".
Су-34 — это фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Самолёты этой марки постоянно выполняют боевые задачи в зоне СВО. 
Проще говоря, воздушную тревогу на Украине можно уже не выключать.
Передача ракетного комплекса "Кинжал" на уровень фронтовой авиации говорит о том, что в ближайшее время гиперзвуковые удары с воздуха станут для ВС РФ не событием, а совершенно обычным делом. Радостно для нас, и печально для НАТО.
https://t.me/wagner_group_pmc/39560
Моменты из зоны СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Моменты из зоны СВО
https://t.me/boris_rozhin/96697

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Противник начал активно использовать барражирующий боеприпас польского производства, являющийся аналогом нашего Ланцета, на фото вы видите не разорвавшийся боеприпас. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Используется как в комплексе с зависшим коптером, который обеспечивает визуальный контроль цели, так и по магнитным маячкам, которые предварительно сбрасываются с дронов на бронированную технику и автомобили.
Будьте бдительны!
https://t.me/wagner_group_pmc/39577

Русские солдаты просят министерство обороны Великобритании обновить сайт!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Данный фрагмент больше не актуален: 
«Танк «Челленджер-2» был использован британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нёс потери от рук противника»
P.S Все бывает в первый раз
https://t.me/wagner_group_pmc/39580

Немного из архивов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.775 сентября ровно девять лет, как колонна батальона «Айдар» (кстати, запрещен в РФ) выдвинулась по трассе Металлист-Счастье, но счастья так и не обрела.
На пути их ждала тщательно организованная засада ДШРГ «Русич». Русские добровольцы во главе с Алексеем Мильчаковым просто взяли и полностью сожгли колонну. Остались от карателей-русорезов только пепел и окалина.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Украинцы потеряли больше 30 человек убитыми, а некоторые попали в плен. О судьбе последних остается лишь фантазировать. Главное только — не сильно увлекаться. Канал Росич поздравляет всех причастных со светлым, даже огненным праздником. Пусть любовь к России пылает в ваших сердцах так же ярко, как колонна «Айдара».
https://t.me/wagner_group_pmc/39626

Рассказ нашей подписчицы .
Трогает до глубины души и еще раз подтверждает наш принцип ,, В Единстве наша сила!,, А значит Победа будет за нами!
Вернулась из магазина вся в слезах и соплях...
Какие же у нас люди все-таки! Таких нигде нет больше.
Рассказываю. Стою на кассе в Магните, как раз моя очередь, сзади человек пять. Заходит парень военный, сразу к кассе, спросил есть ли какие-то сигареты. Кассирша сказала есть, я предложила ему купить передо мной, без очереди. И тут влетает в магазин какой-то мужик, орет - "народ, там пацаны наши военные, я сейчас быстро им сладостей наберу, пропУстите меня без очереди, а то уедут". Ну, мы, бабы, закудахтали сразу, кто-то на улицу выскочил, заскочил, крикнул, что там два автобуса сбоку стоит...И тут народ побежал. Хватали кто что - печенье, конфеты, сигареты блоками, упаковками воду, фрукты. Кассирша со скоростью звука пикала, все бегом в руки загребали и к машинам. Администратор побежала в подсобку, выскочила с какими-то коробками, тоже к ним. Мальчишки-военные обалдели от этой движухи, они, оказывается, заскочили по-быстрому сигарет купить и вот это вот все, не предполагалось вообще)). Некоторые на другой стороне, машины бросали и бегом кто к военным, кто в магазин. Ребята отказывались, жутко стеснялись, постоянно "Спасибо" говорили. Господи, да какое "спасибо", это мы должны спасибо говорить им. Я пообнимала всех, до кого дотянулась))) Они поехали, люди их вслед крестили стояли. Я с какой-то женщиной еще постояла, поревели, пока мой таксист (вообще забыла, что меня такси ждет) не подошел и не рявкнул нам, что "а ну прекратили ныть, нечего раньше времени хоронить всех, все нормально будет".
Вот ОНА-РУССКАЯ душа и русский Мир! Разве можно победить такой народ?  Храни, Господь, наших ГЕРОЕВ и Матушку Россию!
Победа будет за нами!
https://t.me/wagner_group_pmc/39634

Бойцами одного из соединений ВДВ был уничтожен Британский танк Челленджер 2, к нему пытались подъехать два пикапа но тоже были уничтожены. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77н.п. Работино - на 6 сентября более менее спокойно в плане движения техники. Пехота кошмарит ВСУ в лесополках при поддержке артиллерии. Такой оживленности со стороны ВСУ, как была некоторое время назад нет.
Наступательные действия в р-не н.п. Вербовое заканчиваются печальным образом для ВСУ. Мясные закидывания личным составом продолжаются. 
https://t.me/rusich_army/10729

Размышление вслух. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Из разговора с пленным мы помимо оперативно-тактической информации выяснили ещё одну вещь. Она даже не была оглашена им. 
Посмотрите на это лицо оно полно горя и разочарования. Не первый пленный меняется в лице оценивая первые минуты нахождения у нас на позиции. Человеческое отношение и внимание к их личностным проблемам разрушает их стереотипы о орках из мордора. Мы становимся для них такими же…
Осознание происходящего ломает их, ломает их забвенное мышление и жизнь. Жизнь кстати говоря этот боец сохранил, пройдёт время и он вернётся домой, не в пакете и не по частям. Целый, здоровый.
https://t.me/rusich_army/10732

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Разведчики-снайперы армейского спецназа ВС России в зоне СВО. Фото от @GUDVIN7777
https://t.me/ok_spn/26483
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Небо видело всё!
https://t.me/wagner_group_pmc/39644
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Фото от нашего друга из подразделения армейского спецназа России.
https://t.me/ok_spn/26488
Z - в зоне проведения Специальной Военной ОперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции
https://t.me/boris_rozhin/96777

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Приунывший M113 на Сватовском направлении. Судя по всему подорвался на противотанковой мине.
Фото https://t.me/voenacher/51569

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Целая группировка украинских диверсантов бросилась в бегство, столкнувшись с отпором одного рядового солдата российской армии. О героическом поступке Филиппа Верещагина рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, трех противников солдату удалось устранить.
Чехов также подчеркнул, что военнослужащие Восточной группировки регулярно проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://t.me/izvestia/141789
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Наши «Призраки» ВДВ снова вышли на охоту. Там есть видео, как они работают, но слишком много крови даже для скринов. Поэтому не стала делать скрины.
https://t.me/rusich_army/10749
Наши спецназовцы - ДРГшники сделали нарезку своей работы в тылу хохла. Здесь все жестко и брутально, четкая работа на результат без пленных, cигареток и задушевных историй пленных свиношакалов.
Работают в тылу профепссионально и безжалостно. Засады, расстрелы автобусов и пикапов с подразделениями ВСУ и территориальной обороны, подбивание автомобилей из гранатомёта с десятка метров, контрольные выстрелы и много убитых противников. 
На кадрах есть минирование и подрыв моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Черниговской области — по нему ещё в апреле работала наша авиация, но подорвали именно «Призраки».
Ранее этих видео не было в сети, и создавалось ощущение, что в тылу мы не работаем, но, как видите все как в кино: профессионально и четко c обилием прожаренных укров.
Вот так работает диверсионная группа: по военным, а те крысы что зашли в белгородские села ради тиктоков у почты-это не ДРГ, это трусы,мирняк кошмарящие
https://t.me/zloy_zhurnalist/7425
Ореховское направлениеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77
Никита – стрелок из гвардейского подразделения – рассказывает про свое участие в штурме: «Вытаскивал раненых и отстреливался от противника, защищал позиции. Было страшно, грязно. Немытые, небритые, но мы вышли».   
«Нам дали команду на штурм. Мы пошли забирать позиции противника и выполнили задачу», – говорит Никита.
https://t.me/mod_russia/30225

«Знаем, где враг сидит» (Купянское направление )Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Корректировщики и гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнение огневых задач на переднем крае. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77
 Кадры боя на линии соприкосновения: гранатометчики наносят поражение противнику, друге бойцы прикрывают своих товарищей огнем из стрелкового оружия.
В ходе непродолжительного боя мотострелкового подразделения противник был уничтожен.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77И в окопах атеистов нет.
https://t.me/mod_russia/30210

Сохранять душевное спокойствие и поднимать боевой духНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Военнослужащие Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам, несмотря на условия.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.
Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров наших великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Фёдора Ушакова (икона Ушакова как раз за спиной батюшки).Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77В дни великих церковных праздников присутствие священника рядом с военнослужащим особенно ценно и важно. Этот блиндажный храм вырили по сробственному желанию сами бойцы. И даже алтарь выставляли по компасу на восток, как и положено в церкви, хотя батюшка говорит, что в полевых условиях это не обязательно. Роспись купола заказывал командир части.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Как сказал батюшка это небо победной церкви с Иисусом Христом, Ангелами и Архангелами.
https://t.me/mod_russia/30209

Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, ефрейтор Павел Янков с позывным «Каспер» спас своих боевых товарищей от удара вражеского дрона, прикрыв их собойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Сейчас у героя всё хорошо, он находится на излечении в госпитале и решил лично рассказать о своем подвиге. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Во время отражения безуспешных атак ВСУ на Ореховском направлении Каспер увидел, что он и его товарищи попали в прицел вражеского дрона. Павел не задумываясь взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его боевые товарищи. В результате все военнослужащие получили ранения, но остались живы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Примечательно, что сам Павел, едва очнувшись, стал интересоваться состоянием своих товарищей, несмотря на то, что к месту взрыва он находился ближе всего.
https://t.me/mod_russia/30199
Командир роты и сослуживец «Каспера» рассказывают о событиях того дня, когда «Каспер» закрыл собой щель в окопе и спас товарищей от вражеского дрона-камикадзе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Командир роты нисколько не сомневается в своих людях.  «Что такое честь и долг он знает уже давно», – говоря о «Каспере», отмечает он.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Всех военнослужащих поразило то, что Павел Янков, несмотря на полученные ранения, первым делом стал интересоваться состоянием здоровья своих сослуживцев. «Каспер лежит, у него везде кровь. Пока ты разворачивался и полз к нему, он уже спрашивает как дела, то есть все ли в порядке, что удивительно, ведь взрыв был достаточно сильный», – вспоминает первые секунды после взрыва вражеского дрона сослуживец «Каспера».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77«Возвращайся к нам, ты нам нужен»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Командир роты и сослуживцы «Каспера» передают ему привет, желают скорейшего выздоровления и возвращения в строй. 
https://t.me/mod_russia/30200

В ДНР стартовали съемки нового сериала про СВО режиссера Владимира Аграновича Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Картина получила название «Резервисты». Действия происходят во время битвы за Мариуполь, а сам сериал посвящен героизму мобилизованных и добровольцев. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Премьера запланирована на весну 2024 года. «Резервисты» станут непрямым продолжением сериала «Мобилизация», вышедшего весной 2023 года.
https://t.me/srochnow/41705

Страны Балтии поставили Украине в 2022 году свыше 280 единиц техники и вооружения.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77RT проанализировал данные, собранные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).
За прошлый год Украина получила от Латвии, Литвы и Эстонии не менее 100 ПТРК Javelin и 30 ПЗРК Stinger. Эстония собиралась начать поставки этих вооружений ещё в 2021 году, но ждала разрешения на реэкспорт от Штатов. 
Также Киев получил в 2022-м от тройки стран более полусотни гаубиц калибра 105 и 155 мм, не менее 52 БТР М113, четыре вертолёта Ми-8 и Ми-2. Вся техника была изношена и готовилась к списанию из-за длительного использования. Украина запрашивала ещё и два транспортника — Ми-8МТ и Ми-17, но не получила их.
В списке поставок за 2022 год также значатся семь БТР Mamba производства ЮАР, которые Украине поставила Эстония.
https://russian.rt.com/russia/news/1199217-ukraina-postavka-...

Саперы проводят работы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов в ЛНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77По обращению органов власти республики специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Всего с начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. 
https://t.me/mod_russia/30231

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Депутат Госдумы Милонов получил звание лейтенанта в зоне СВО — Ведомости
https://t.me/rosich_ru/48228

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77ГероиНашегоГорода
«У нас есть только один вариант – это Победа» - военнослужащий ВС РФ, командир минометного расчета, позывной «Грузин» (г. Невьянск). Боевой путь начал с Черниговской области Украины, после воевал на Краснолиманском направлении, освобождал ЛНР. Сейчас выполняет боевые задачи в районе Кременной. 
Наш герой отдает отчёт своим действиям и решениям. Именно поэтому вместо срочной службы в армии, он выбрал - контрактую.  В ходе СВО прошел серьёзную школу жизни, получив бесценный опыт, который сейчас передаёт мобилизованным и добровольцам.
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/29097

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Металлическая пластинка с крестом и ликом Христа спасла бойца от осколка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Вот поэтому люди и принимают Крещение прямо в зоне СВО
https://t.me/c/1524001401/13790
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77"Курганмашзавод" отправил на фронт очередную партию новых БМП-3.
https://t.me/boris_rozhin/96960

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Так выглядит Автомат Калашникова найденный на позициях ранее обработанных ТОС-1 "Солнцепек"
https://t.me/wagner_group_pmc/39777
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77НИКОГДА! 
Калибры не закончатся
НИКОГДА! 
https://t.me/wagner_group_pmc/39825

По всему Артемовску разбросаны американские суббоеприпасы от кассетных артиллерийских снарядовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Сейчас они применяются украинскими боевиками повсеместно по всей линии боевого соприкосновения. Половина суббоеприпасов не взрываются, остаются на земле смертельным мусором.
После окончания войны в Камбодже в семидесятых годах, погибли около 20тыс. человек, увечья получили около 40тыс. Америка пытается приготовить жителям бывшей Украины такую же участь.
Об этом поведали военные с канала "Енот из Херсона"
https://t.me/HersonEnot/1783

Гроссмейстер Сергей Карякин передал для мобилизованных из Москвы 6 новых армейских "Уралов". 
Закупались при помощи правительства Москвы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Сергей продолжает радовать.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Спортсмен и гражданин с большой буквы.
https://t.me/boris_rozhin/97122
"Великолепная четверка". Русские супергерои . 4 десантника взяли в плен 11 неонацистов. Сьемка с квадрокоптера. Такого вы еще не видели!!!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77
"Мы увидели двоих и решили вчетвером отработать, пришли а там...."Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Псковские ВДВ-шники!
https://t.me/komdiv_76/2057

После многочисленных обсуждений необходимости создания укрытий для авиатехники в Сети появилось фото одного из недавно возведенных сооружений, сделанное на неизвестном аэродроме. Оно представляет собой металлический каркас с натянутой между стенками сетью.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Хоть это и не полноценный ангар, такая конструкция куда лучше, чем ничего. На первый взгляд, она как минимум позволяет защитить самолет от сброса боеприпаса с коптеров, а в случае установки защитных створок (которые вроде как тоже предусмотрены) — и от FPV-дронов. Важно и то, что установить такой навес можно всего за несколько дней.
Однако при всех достоинствах подобные укрытия являются все равно являются лишь временной мерой. Военно-строительный комплекс вполне способен оперативно возвести  более серьезные защитные сооружения, а самые обычные наблюдатели вспомнят навесы для техники в Парке «Патриот». 
Повторимся вновь: мероприятия по защите авиатехники упирается по большей части в принципиальное решение ответственных лиц. И чем дальше оно откладывается, тем больше будет цена.
https://t.me/rybar/51745

Российские военные в зоне СВО активно применяют FPV-дроны. В отличие от обычных БПЛА они практически неуязвимы, могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели со снайперской точностью. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77В последние месяцы в зоне СВО обе стороны массово задействуют этот вид высокоточного оружия. FPV – лёгкий квадрокоптер c камерой, транслирующий оператору в очки виртуальной реальности живое видео местности, что даёт возможность исключительно точного прицеливания в сочетании с высокой манёвренностью и скоростью.
https://t.me/boris_rozhin/97183

Фото наших военнослужащих в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Фото наших военнослужащих в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/48318
Ну и как всегда немного хвостатых сопровождающихНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Заблюрили, чтоб не опознали. Тоже военный, однако!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Охраняет всем семействомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.77Даже ошейник противоблошиный нашли.
И на сегодня все.
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