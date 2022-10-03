«Русский пароход, сдавайсь. Не будешь — будем стрелять пушка», - кричали немцы капитану парохода «Иосиф Сталин». Что им ответил капитан

Пароход "Иосиф Сталин"

Пароход «Иосиф Сталин» был построен в 1909 году на судостроительных вервях в Сормово под именем «Графиня».

По тем временам это был один из самых шикарных пароходов на Волге.

Ресторан на пароходе "Графиня"

В 1918 году в ходе Гражданской войны пароход сгорел в районе Царицына. До 1930 года он простоял в царицынском затоне, пока не был отреставрирован и переименован в «Иосиф Сталин». После чего стал активно курсировать по волжскому бассейну, перевозя советских граждан.

Но, несмотря на мирное предназначение парохода «Иосиф Сталин», с началом Сталинградской битвы ему и его пассажирам была уготована поистине трагическая судьба.

Пароход "Иосиф Сталин"

Невзирая на то что пароход «Иосиф Сталин» и еще несколько крупных грузопассажирских судов чудом уцелели во время первой бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года, они оказались заперты в районе сталинградского рейда. На юг, к Астрахани, путь был отрезан по причине минной опасности, а фарватер на север интенсивно обстреливался частями XIV танкового корпуса немецкого генерала Витерсгейма.

Генерал Витерсгейм

К этому времени на пароходе уже находились мирные сталинградцы, которых было решено отправить вверх по Волге.

Постоянные бомбардировки немецких стервятников не позволяли капитану парохода «Иосиф Сталин» Ивану Семеновичу Рачкову выйти из Сталинграда.

Иван Рачков

В ночь с 26 на 27 августа 1942 года пароход все же вышел в рейс. На тот момент на его борту находилось около 1200 пассажиров

Из воспоминаний очевидцев:

«...В ночь с 26-го на 27 августа пароход вновь пошел в назначенный путь. Но не успели мы пройти и несколько метров, как с правого берега немцы бросили осветительную ракету и увидели нас. А ровно в три часа ночи напротив Латошинского сада они начали шквальный огонь по пароходу, и он загорелся с правой стороны палубы. Мы снимали с себя одежду, чтоб потушить пожар, и в этой операции погибли от пуль четыре подростка, героически пытавшихся сбить пламя...».

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С правого высокого берега Волги немцы расстреливали пароход и на ломаном русском языке кричали:

- Русский пароход, сдавайсь. Не будешь — будем стрелять пушка!

Что на это ответил капитан Рачков?

Капитану Ивану Рачкову ничего оставалось делать, как развернуть частично потерявший управление пароход, и направить его вниз по течению в надежде спасти оставшихся пассажиров.

К несчастью, большинство пассажиров и членов экипажа погибло в ту ночь в пожаре и под вражеским обстрелом.

"Иосиф Сталин" в Сталинграде

Из воспоминаний очевидцев:

«...Я с матерью и дочерью находилась на верхней палубе, бросали в воду все, что может помочь не умеющим плавать добраться до берега. Нам же повезло. Один мужчина спустил на воду шлюпку со своей женой, и мы вместе с ними поплыли к отмели, где огонь от горящего парохода освещал группу спасшихся людей…».

Зенитная пушка и крупнокалиберный пулемёт, установленные на пароходе, его не спасли. Немцы кровожадно расстреливали безоружных людей, большинство из которых были женщины и дети. Из 1200 человек в живых осталось 200.

Виталий Иванович Бирюков, житель села ЗАПЛАВНОЕ потом вспоминал:

У нас в селе было развернуто несколько госпиталей. Мы, мальчишки, насмотрелись страданий людских. А тут ещё хуже: в конце августа к наплавному мосту начало один за другим прибивать утопленников. Их вылавливали баграми и отвозили к сельсовету. Оказалось, это пассажиры со «Сталина».

Капитан парохода «Иосиф Сталин» И.С. Рачков погиб за штурвалом в рубке корабля.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Генерал Витерсгейм, чьи солдаты безжалостно расстреляли пароход "Иосиф Сталин" в качестве свидетеля принимал участие в процессе Международного военного трибунала в Нюрнберге. Никакого наказания не понес. Скончался в 1974 году в Бонне.