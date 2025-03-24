Из 15 первых советских наркомов девять стали жертвами «Большого террора»

Совет народных комиссаров — правительство России во главе с В. И. Лениным. декабрь 1917-январь 1918.

Первое правительство после победы Октябрьской революции было сформировано в соответствии с «Декретом об учреждении Совета Народных Комиссаров», принятым II Всероссийским съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября (по старому стилю) 1917 года.

Изначально большевики рассчитывали договориться об участии в нём представителей других социалистических партий, в частности левых эсеров, однако добиться такой договорённости не удалось. В итоге первое революционное правительство оказалось чисто большевистским.

Авторство термина «народный комиссар» приписывали себе несколько революционных деятелей, в частности Лев Троцкий. Большевики хотели таким образом подчеркнуть коренное отличие своей власти от царского и Временного правительств.

Термин «Совет Народных Комиссаров» как определение советского правительства просуществует до 1946 года, пока не будет заменён на более привычный ныне «Совет министров».

Первый состав Совета Народных Комиссаров просуществует всего несколько дней. Ряд его членов откажутся от своих постов из-за политических противоречий, связанных в основном всё с тем же вопросом об участии в правительстве членов других социалистических партий.

В первый состав Совета Народных Комиссаров вошли:

председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин);

нарком по внутренним делам Алексей Рыков;

нарком земледелия Владимир Милютин;

нарком труда Александр Шляпников;

наркомат по военным и морским делам — комитет в составе: Владимир Овсеенко (Антонов), Николай Крыленко и Павел Дыбенко;

нарком по делам торговли и промышленности Виктор Ногин;

нарком народного просвещения Анатолий Луначарский;

нарком финансов Иван Скворцов (Степанов);

нарком по иностранным делам Лев Бронштейн (Троцкий);

нарком юстиции Георгий Оппоков (Ломов);

нарком по делам продовольствия Иван Теодорович;

нарком почт и телеграфов Николай Авилов (Глебов);

нарком по делам национальностей Иосиф Джугашвили (Сталин);

пост народного комиссара по делам железнодорожным остался временно не замещённым.

Биографии главы первого советского правительства Владимира Ленина и первого наркома по делам национальностей Иосифа Сталина известны широкой публике достаточно хорошо, поэтому поговорим об остальных наркомах.

Алексей Рыков

Первый нарком внутренних дел пробыл в своей должности всего девять дней, однако успел подписать исторический документ о создании милиции. Покинув пост наркома, Рыков перешёл на работу в Моссовет. Алексей Рыков

В дальнейшем Алексей Рыков занимал высокие государственные посты, а с февраля 1924 года официально возглавил советское правительство — Совнарком СССР.

Карьера Рыкова пошла вниз в 1930 году, когда он был снят с должности главы правительства. Рыков, долго поддерживавший Николая Бухарина, был объявлен «правым уклонистом», и избавиться от этого клейма так и не смог, несмотря на многочисленные покаянные речи.

На пленуме партии в феврале 1937 года исключён из ВКП(б) и 27 февраля 1937 года арестован. На допросах признал себя виновным. В качестве одного из главных обвиняемых привлечён к открытому процессу по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». 13 марта 1938 года был приговорён к смертной казни и 15 марта расстрелян. Рыков был полностью реабилитирован Главной Военной прокуратурой СССР в 1988 году.

Владимир Милютин

Через девять дней после создания первого советского правительства Милютин выступил за создание коалиционного правительства и в знак протеста против решения ЦК подал заявление о выходе из ЦК и СНК, после признал ошибочность своих заявлений и отозвал своё заявление о выходе из ЦК. Владимир Милютин

Впоследствии занимал высокие посты в правительстве, с 1928 по 1934 годы был заместителем Председателя Госплана СССР.

26 июля 1937 года арестован. 29 октября 1937 года приговорён к смертной казни за принадлежность к контрреволюционной организации «правых». 30 октября 1937 года расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Александр Шляпников

Шляпников также выступал за включение в состав правительства членов других политических партий, однако, в отличие от коллег, свой пост не покинул, продолжив работу в правительстве. Спустя три недели в дополнение к обязанностям наркома труда на него были возложены также обязанности наркома торговли и промышленности. Александр Шляпников

В партии большевиков Шляпников являлся лидером так называемой «рабочей оппозиции», особенно ярко проявившей себя в партийной дискуссии о роли профсоюзов. Он полагал, что задачей профсоюзов является организация управления народным хозяйством, и они должны забрать эту функцию у партии.

Позиция Шляпникова была резко раскритикована Лениным, что сказалось на дальнейшей судьбе одного из первых советских наркомов.

В дальнейшем он занимал второстепенные должности, например работал председателем правления акционерного общества «Металлоимпорт».

Воспоминания Шляпникова «Семнадцатый год» вызвали острую критику в партии. В 1933 году он был исключён из ВКП(б), в 1934 году административно выслан в Карелию, в 1935 году за принадлежность к «рабочей оппозиции» осуждён на 5 лет — наказание, заменённое ссылкой в Астрахань.

В 1936 году Шляпников был вновь арестован. Его обвинили в том, что, будучи руководителем контрреволюционной организации «Рабочая оппозиция», он осенью 1927 года дал директиву харьковскому центру этой организации о переходе к индивидуальному террору как методу борьбы против ВКП(б) и Советского правительства, а в 1935–1936 годах давал директивы о подготовке террористического акта против Сталина. Шляпников виновным себя не признал, но по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР 2 сентября 1937 года был расстрелян. 31 января 1963 года Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала Александра Шляпникова за отсутствием в его действиях состава преступления.

Владимир Антонов-Овсеенко, Николай Крыленко, Павел Дыбенко

Судьба членов триумвирата, возглавившего оборонное ведомство, была довольно схожей — все они в течение многих лет занимали высокие государственные посты, и все они стали жертвами «большого террора». Владимир Антонов-Овсеенко, Николай Крыленко, Павел Дыбенко

Владимир Антонов-Овсеенко, во время вооружённого восстания в Петрограде арестовавший Временное правительство, являлся одним из создателей Красной Армии, много лет провёл на дипломатической работе, во время Гражданской войны в Испании был генеральным консулом СССР в Барселоне, оказав большую помощь республиканским войскам как военный советник.

По возвращении из Испании был арестован, 8 февраля 1938 года приговорён к расстрелу «за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации». Расстрелян 10 февраля 1938 года. Реабилитирован посмертно 25 февраля 1956 года.

Николай Крыленко был одним из создателей советского права, занимал посты наркома юстиции РСФСР и СССР, прокурора РСФСР и председателя Верховного Суда СССР.

Крыленко считается одним из «архитекторов Большого террора» 1937–1938 годов. По иронии судьбы, Крыленко сам стал его жертвой.

В 1938 году на первой сессии Верховного Совета СССР Крыленко подвергся критике. Вскоре после этого снят со всех постов, исключён из ВКП(б) и арестован. Про приговору Военной коллегий Верховного Суда СССР расстрелян 29 июля 1938 года. В 1956 году реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Павел Дыбенко сделал военную карьеру, носил звание командарма 2-го ранга, командовал войсками в различных военных округах. В 1937 году принимал активное участие в репрессиях в рядах армии. Дыбенко входил в состав Специального судебного присутствия, осудившего группу высших советских военачальников по «Делу Тухачевского» в июне 1937 года.

В феврале 1938 году был арестован уже сам Дыбенко. Он признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре. 29 июля 1938 года приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Виктор Ногин

Выступая за создание «однородного социалистического правительства», Ногин оказался в числе тех, кто покинул Совнарком спустя несколько дней. Однако Ногин через три недели «признал ошибки» и продолжил работать на руководящих должностях, но уже более низкого уровня. Занимал посты комиссара труда Московской области, а затем заместителя наркома труда РСФСР. Виктор Ногин

Умер 2 мая 1924 года, похоронен на Красной площади. Фамилия одного из первых советских наркомов по сей день увековечена в названии подмосковного города Ногинска.

Анатолий Луначарский

Нарком просвещения был одной из самых устойчивых фигур в советском правительстве, бессменно занимая свой пост в течение 12 лет. Анатолий Луначарский

Благодаря Луначарскому было сохранено немало исторических памятников, налажена деятельность учреждений культуры. Были, правда, и весьма неоднозначные решения — в частности, уже на излёте своей карьеры наркома, Луначарский готовил перевод русского языка на латинский алфавит.

В 1929 году он был смещён с поста наркома просвещения и назначен председателем Учёного комитета при ЦИК СССР.

В 1933 году Луначарский был отправлен полпредом СССР в Испанию. Был заместителем главы советской делегации во время конференции по разоружению при Лиге Наций. Луначарский умер в декабре 1933 года по пути в Испанию на французском курорте Ментона. Урна с прахом Анатолия Луначарского захоронена в Кремлёвской стене.

Иван Скворцов (Степанов)

На момент назначения наркомом Скворцов занимал пост члена Московского военно-революционного комитета. Узнав о своём назначении, Скворцов объявил, что он теоретик, а не практик, и от должности отказался. В дальнейшем занимался публицистикой, с 1925 года ответственный редактор газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», с 1927 года — зам. ответственного секретаря газеты «Правда», одновременно с 1926 года директор Института Ленина при ЦК ВКП(б). Иван Скворцов (Степанов)

В партийной прессе Скворцов выступал как активный сторонник Сталина, однако до высших государственных постов не добрался — 8 октября 1928 года умер от тяжёлой болезни. Прах захоронен в Кремлевской стене.

Лев Бронштейн (Троцкий)

Один из главных лидеров большевиков, второе лицо в партии после Ленина, в 1920-х годах вчистую проиграл во внутрипартийной борьбе, и в 1929 году был вынужден покинуть СССР в качестве политического эмигранта. Лев Бронштейн (Троцкий)

Заочное противостояние со сталинским курсом Троцкий продолжал до 1940 года, пока оно не было прервано в августе 1940 года ударом ледоруба, нанесённым агентом НКВД Рамоном Меркадером.

Георгий Оппоков (Ломов)

Для Георгия Оппокова пребывание на посту наркома в течение нескольких дней стало вершиной его политической карьеры. В дальнейшем он продолжил свою деятельность на второстепенных должностях, таких, как председатель Нефтесиндиката, председатель правления «Донуголь», заместитель председателя Госплана СССР, член бюро Комиссии советского контроля при СНК СССР. Георгий Оппоков (Ломов)

В июне 1937 года в рамках «Большого террора» Оппоков был арестован, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Иван Теодорович

Как и другие сторонники создания правительства из числа членов различных социалистических партий, Теодорович объявил о выходе из правительства, но свои обязанности исполнял до декабря 1917 года. Иван Теодорович

В дальнейшем являлся членом коллегии Наркомзема, а с 1922 года заместителем наркома земледелия. В 1928–1930 годах генеральный секретарь Крестьянского интернационала.

Арестован 11 июня 1937 года. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 20 сентября 1937 г. по обвинению в участии в антисоветской террористической организации к смертной казни и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Николай Авилов (Глебов)

Авилов занимал свой пост до решения о создании коалиционного правительства с левыми эсерами, после чего сменил должность наркома на пост помощника директора Государственного банка. В дальнейшем занимал различные должности второго ранга, являлся наркомом труда Украины. С 1923 по 1926 год Авилов был лидером ленинградских профсоюзов и стал одним из лидеров так называемой «ленинградской оппозиции», что десять лет спустя стало для него роковым обстоятельством. Николай Авилов (Глебов)

С 1928 года Авилов руководил «Сельмашстроем», а с 1929 года стал первым директором ростовского завода сельхозмашин «Ростсельмаш».

19 сентября 1936 года Николай Авилов арестован по обвинению в террористической деятельности. 12 марта 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговор приведён в исполнение 13 марта 1937 года. Реабилитирован в 1956 году.

https://aif.ru/society/history/narkomy_oktyabrya_chto_stalo_...