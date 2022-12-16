Евгений Пригожин рассказал, почему либералы не мешали Беглову стать губернатором

Почему лидеры мнений либеральной оппозиции Петербурга практически не мешали Александру Беглову на выборах 2019 года, и что попросил Александр Невзоров* в обмен на лояльность будущему губернатору? Патриот России и Петербурга Евгений Пригожин в эксклюзивном интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал, сколько могло стоить молчание рупоров либерального Петербурга.Михаил Метцель | ТАСС
Несколько недель назад в интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ патриот России и Петербурга Евгений Пригожин признался, что испытывает чувство вины перед жителями Петербурга, за помощь, оказанную им Александру Беглову на губернаторских выборах 2019 года. Цитаты из этого интервью разошлись по сотням СМИ и Telegram-каналов, а тема «предвыборных политических игр» действующего градоначальника до сих пор вызывает высокий интерес петербургского истеблишмента и жителей города.
Накануне нам стало известно, что Евгений Викторович Пригожин на несколько дней вернулся в Петербург из зоны СВО, и редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ обратилась в его пресс-службу с просьбой об организации нового интервью, в котором мы бы смогли более подробно раскрыть эту тему. Несмотря на сложный график работы, Евгений Пригожин нашел время поговорить с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ.
— Евгений Викторович, в прошлом интервью Вы упомянули о проведенной в 2019 году масштабной работе над «политическим портретом» кандидата в губернаторы Александра Беглова, чтобы он стал хоть как-то узнаваем и уважаем горожанами. Расскажите, как это было?
Да, действительно, Беглов предстает слабейшей фигурой, и в этом нет ничего печального. Была проведена работа с оппозиционными и около оппозиционными ЛОМами (лидер общественного мнения, — прим. ред.) с целью поддержки Беглова. Таких ЛОМов было множество. В том числе тех, кто сейчас болтает о своей ненависти к режиму, поддерживает Украину и Запад. В принципе, должен сказать, что большинство российской оппозиции — люди абсолютно продажные и в голодный год за копеечку готовы поддерживать кого угодно, хоть территориальных лидеров, хоть действующую власть.
— А Вы можете назвать имена тех оппозиционных лидеров мнений, с кем Ваша команда тогда работала на выборах губернатора? Самых ключевых?
Самыми «жирными котами» из оппозиции были Белковский и Невзоров*. С Белковским проще: его речь, насколько мне известно, стоит 400 тысяч рублей. За эти деньги он рассказывает о том, что кандидат плохой, но есть в нем и хорошие стороны. По мнению самого Белковского, его требовательная публика в любом случае активно голосовать за такого кандидата не будет, но свое отношение к нему смягчит и большой шум также поднимать не станет. Конечно же, все это разводка с целью заработать деньги.
Вот если бы Белковский сказал: «Я при всех прочих равных поддерживаю именно Беглова, потому что он достойный кандидат», наверное, его двадцать-тридцать слушателей в Петербурге могли бы отдать свои голоса Александру Дмитриевичу. Но, как обычно, все очень хитро и многозначно.wikimedia.org
Я неоднократно советовал Беглову не заигрывать с оппозицией, но как человек «бесстрашный» он хватался за все соломинки сразу. Однако, справедливости ради, Белковский, сделал всего пару передач (выступление С.Белковского о кандидате Беглове, - прим. ред), получил свои деньги в гостинице на 8-й линии Васильевского острова, той самой, где, как я припоминаю, из меня вымогал деньги Леша Навальный✱, и ушел несолоно хлебавши.
От редакции: Станислав Белковский, известный российский политический технолог. Работал на Ирину Хакамаду, Бориса Березовского, Ксению Собчак и других известных политиков и предпринимателей либерального толка. В марте 2022 года покинул территорию России, назвав причиной отъезда свои политические взгляды, противоречащие политике государственной власти.
— Невзоров* тоже работал с Вашими политтехнологами на финансовых условиях?
А вот с Сашей Невзоровым* мне пришлось помучиться. Александр Глебович вообще человек специфический. Он, как известно, выдающийся «некрозоопедофил», который возомнил себя специалистом в области головного мозга и черепов всяких экзотических животных.
Беглов в страхе перед Невзоровым*, не имея в тот момент достаточного количества денег, чтобы с ним рассчитаться, обратился ко мне и, как я помню, попросил повзаимодействовать с ним. Могу сказать, что общение с Александром Глебовичем нельзя сравнить с ковырянием в трупах. Оно больше похоже на то, как будто на тебя кто-то блеванул в общественном транспорте. В общем, не буду вдаваться в персоналии.
— Если это возможно, расскажите нашим читателям, в чем была сложность работы с Невзоровым*?
По задумке, Невзоров* должен был просто не критиковать Беглова. И он честно соблюдал свой контракт. Ни одного плохого слова про губернатора, начиная с назначения последнего врио губернатора и до окончания выборов в 2019 году, он не сказал. Не сказал и потом. Почему? Потому что от Невзорова* нельзя отделаться, как от Белковского, просто заплатив ему деньги. Александр Глебович — талантливый человек, и ради денег может залезть под шкуру кому угодно. И в этом он очень похож на Александра Дмитриевича. Родственные души, можно сказать.Prt Scrn | youtube.com
Я встречался с Невзоровым* три раза, мы с ним разговаривали минут по 20—30, и за это время он поведал мне немало интересных историй. Например то, что задолго до истории с Бегловым он вошел в деловые отношения с некоей компанией, которая в 2015 году выиграла конкурс по заниженной цене на размещение рекламы в вагонах метро на следующие 10 лет. А с 2017 года вообще стала монополистом, получив еще один 10-летний контракт на размещение рекламы в самом метро — на станциях, спусках и переходах.
У Александра Глебовича, как он говорил, была договоренность с Бегловым, что тот не будет проводить расследование, каким образом эта фирма получила выгоднейшие контракты. А речь идет только об официальной выручке в 750 млн рублей в год «на бумаге», при выплате городу не более 263 млн руб.
При том что реальную прибыль, (как сообщает издание «Блокнот», доход составляет не менее 900 млн рублей в год, — прим. ред.) подобные компании не показывают, выводя все в офшоры, в итоге для конечного покупателя рентабельность бизнеса может составить и 400 %. Хочу обратить внимание, что весь нормальный бизнес работает с рентабельностью 12–16 %.
Как мне рассказывал Невзоров*, ему эти «небольшие» деньги были не нужны, но необходимо было сохранить контракты с этой компанией, с которой, как он сообщил мне, он получал сначала около 5 миллионов рублей в месяц. Суть в том, что Александру Глебовичу обещали бонус в 40 миллионов, если его друг, тогда еще кандидат в губернаторы, разрешит размещать рекламные баннеры на брэндмауэрах в городе, или защитит компанию от любых проверок органами власти города на период действия договоров с метрополитеном до 2027 года.
— То есть у Беглова с Невзоровым* были личные контакты?
Александр Глебович, насколько я знаю, просил и о личных услугах, например, выкупить квартиру в переулке Крылова, в которой, как он сказал, жил в детстве.
Так я оказался случайным свидетелем, как я понял, коррупционных связей Невзорова* и Беглова. Беглов хотел отдать квартиру Невзорову*, но средств у него на это не было. «Кроме тебя у меня нет никого, кто готов потратить на меня деньги, поэтому у меня есть личная просьба: надо купить одному хорошему человеку квартиру, этакая взятка за лояльность», — как я помню, сказал мне тогда Александр Дмитриевич.
Самое интересное, когда начали прорабатывать этот вопрос, мы подняли всю подноготную, выяснилось, что Невзоров* никогда в этой квартире и не жил. Он все это выдумывал. Когда я это ему предъявил на второй нашей встрече, он сказал, что просто там раньше бывал, а квартира, на самом деле, нужна для сына. Я послал своих сотрудников все проверить, действительно, она оказалась в продаже за 35 миллионов рублей.
Я купил эту квартиру в апреле 2019 года на компанию «Компьютерное право», положил ее в запас, и сказал, что не собираюсь лоббировать интересы Невзорова*, и пусть он сам разбирается с врио губернатора в этом вопросе. Как опять же выяснилось из нашей беседы, они встречались каждые выходные и проводили время вдвоем, а вообще, по словам Невзорова, знакомы уже больше 20 лет.
Потом он попросился на третью встречу. Я уже понимал, что ему ответить. Вышел и сказал: «Послушайте, Александр Глебович, прошу меня понять и войти в положение, потому что разговаривать с вами омерзительно. Человек вы, мягко говоря, непорядочный, по-русски говоря, ****** ******** ********* (человек, вызывающий отвращение своим поведением и жизненными ценностями, — прим. ред.). Беглов попросил меня попридержать для вас квартиру. Вернете деньги, заберете ее себе. И общаться больше с вами не хочу, это претит моим представлениям о жизни». И выставил его на хрен из офиса.
Беглов выиграл выборы. Квартира висела на мне, никто ее так мне и не оплатил. И так, как известно, во всем: коррупционные связи, невыплаченные долги. В сентябре 2020 года я понял, что дальнейшее сотрудничество с Бегловым крайне проблематично, и продал ее на свободном рынке, тем самым вернул свои деньги.
Справочные материалы предоставлены пресс-службой Е. В. Пригожина: Квартира находится по адресу: пер. Крылова, д.7/5, лит А. кв. 4, площадь - 115,1 кв. м, 2 этаж.
26.04.2019 заключен нотариальный договор купли продажи между ООО «Компьютерное право» и собственником квартиры, физическим лицом. Стоимость покупки квартиры 35 млн рублей, физическое лицо являлось собственником квартиры с 2007 года. 06.05.2019 зарегистрировано право собственности на ООО «Компьютерное право».
02.10.2020 года ООО «Компьютерное право» продало квартиру другому физическому лицу.
— Больше Невзоров* к Вам не приезжал?
Нет, после этого я у себя Невзорова* не видел, однако несколько раз сталкивался с ним в Смольном, у Беглова на этаже, когда они с губернатором втайне встречались.
— Как Вы считаете, может ли Невзоров* и сейчас получать прибыль с компании «Метроном»?
Получает ли сейчас Невзоров* что-то с компании «Метроном» с уверенностью сказать не могу, но очень высока вероятность, что деньги до сих пор «капают». И именно на эти деньги Александр Глебович сейчас расчленяет российскую армию и саму Россию. Я не смотрю каждую передачу Невзорова*, но некоторые иногда попадаются. Как правило, начинаются они и заканчиваются словами «Слава Украине».
Похоже, года до 2027 он по-прежнему эти деньги будет получать. Планирует ли Невзоров* вернуться, как он говорит, в «Новую Россию», и будет ли участвовать Беглов в его возвращении, этого я не знаю.
— Около месяца назад Вы заявляли, что таких болтунов как Невзоров, за их слова тоже надо судить за измену Родине. Что Вы тогда имели ввиду?
Спасибо, что напомнили. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова* по факту госизмены. Но, понимая, что наш разговор с ним когда-нибудь состоится, решил придержать его для особого случая.
Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит.
Ан нет. Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь, стреляй в голову, хочешь, стреляй в жопу. Александру Глебовичу, я бы мог сказать, что «отстрелим яйца», но зная, что есть закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, для «Невских новостей» я перефразирую эти слова: «Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку». За то, что он, ****** (мелкий пакостник, — прим. ред.), говорил про меня гадости на прошлой неделе.
Рассмотрят ли соответствующие органы возможность привлечения по факту госизмены его друзей, мне пока также не известно.
Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК «Вагнер», присылайте к нам Невзорова*. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи.Prt Scrn | youtube.com
От редакции: Александр Невзоров*, известный российский и петербургский журналист и политолог. В первую чеченскую кампанию выступал на стороне федеральных сил, работал в зоне контртеррористической операции. Впоследствии стал выступать в оппозиции к государственной власти. После начала СВО покинул территорию России, против Александра Невзорова✱✱ возбуждено уголовное дело по фактам дискредитации ВС РФ, в мае 2022 года он объявлен в федеральный розыск. В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Александру Невзорову* гражданства.
— Евгений Викторович, в субботу планируется прямая линия губернатора Беглова, на которой он планирует отвечать на вопросы горожан. Однако, жители Петербурга жалуются, что их вопросы удаляют администраторы губернаторской страницы «ВКонтакте». Как мы уже писали, Вы отобрали для Беглова 80 наиболее актуальных вопросов жителей. Уже можно говорить о каком-то результате Вашего обращения?
Мы непременно будем контролировать ситуацию, чтобы Александр Дмитриевич ответил на все вопросы. Мы уже отправили их в пресс-службу губернатора и на страничку губернатора «ВКонтакте».
Также у меня есть информация о том, что в комитетах спешно готовят ответы на эти вопросы, боясь, что кто-то из жителей случайно прорвется бесконтрольно на эту «линию» и сумеет их задать. После того, как я отправил вопросы Беглову, пресс-службу компании «Конкорд» завалили обращениями к Александру Дмитриевичу. Больше 5 тысяч вопросов за полдня и все они практически одного содержания: «Когда его, наконец, ***** (выгонят, — прим. ред.)?».
Если вывести нечто мягкое среднее, то звучать это будет следующим образом: «Александр Дмитриевич, вы прекрасно понимаете, что вас ненавидит весь город. Ваш рейтинг поддержки едва колеблется между 2-3%. Когда Вы, наконец, оставите Санкт-Петербург в покое и уйдете в отставку?». Ну, нормальный же вопрос мне люди задают?
— Да, у нас такая же ситуация. Невским Новостям тоже присылают «неудобные» для губернатора вопросы, которые мы стараемся максимально транслировать, чтобы губернатор не мог случайно забыть на них ответить. Спасибо, Евгений Викторович, что нашли время для интересного для горожан разговора.
Редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ благодарит лично Евгения Викторовича Пригожина за уделенное для интервью время и пресс-службу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» за организацию встречи.
* Александр Невзоров признан Минюстом РФ иностранным агентом.
✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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