Евгений Пригожин рассказал, почему либералы не мешали Беглову стать губернатором

Несколько недель назад в интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ патриот России и Петербурга Евгений Пригожин признался, что испытывает чувство вины перед жителями Петербурга, за помощь, оказанную им Александру Беглову на губернаторских выборах 2019 года. Цитаты из этого интервью разошлись по сотням СМИ и Telegram-каналов, а тема «предвыборных политических игр» действующего градоначальника до сих пор вызывает высокий интерес петербургского истеблишмента и жителей города.

Накануне нам стало известно, что Евгений Викторович Пригожин на несколько дней вернулся в Петербург из зоны СВО, и редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ обратилась в его пресс-службу с просьбой об организации нового интервью, в котором мы бы смогли более подробно раскрыть эту тему. Несмотря на сложный график работы, Евгений Пригожин нашел время поговорить с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ.

Да, действительно, Беглов предстает слабейшей фигурой, и в этом нет ничего печального. Была проведена работа с оппозиционными и около оппозиционными ЛОМами (лидер общественного мнения, — прим. ред.) с целью поддержки Беглова. Таких ЛОМов было множество. В том числе тех, кто сейчас болтает о своей ненависти к режиму, поддерживает Украину и Запад. В принципе, должен сказать, что большинство российской оппозиции — люди абсолютно продажные и в голодный год за копеечку готовы поддерживать кого угодно, хоть территориальных лидеров, хоть действующую власть.

Самыми «жирными котами» из оппозиции были Белковский и Невзоров*. С Белковским проще: его речь, насколько мне известно, стоит 400 тысяч рублей. За эти деньги он рассказывает о том, что кандидат плохой, но есть в нем и хорошие стороны. По мнению самого Белковского, его требовательная публика в любом случае активно голосовать за такого кандидата не будет, но свое отношение к нему смягчит и большой шум также поднимать не станет. Конечно же, все это разводка с целью заработать деньги.

Вот если бы Белковский сказал: «Я при всех прочих равных поддерживаю именно Беглова, потому что он достойный кандидат», наверное, его двадцать-тридцать слушателей в Петербурге могли бы отдать свои голоса Александру Дмитриевичу. Но, как обычно, все очень хитро и многозначно. wikimedia.org

Я неоднократно советовал Беглову не заигрывать с оппозицией, но как человек «бесстрашный» он хватался за все соломинки сразу. Однако, справедливости ради, Белковский, сделал всего пару передач ( выступление С.Белковского о кандидате Беглове, - прим. ред), получил свои деньги в гостинице на 8-й линии Васильевского острова, той самой, где, как я припоминаю, из меня вымогал деньги Леша Навальный✱, и ушел несолоно хлебавши.

Беглов в страхе перед Невзоровым*, не имея в тот момент достаточного количества денег, чтобы с ним рассчитаться, обратился ко мне и, как я помню, попросил повзаимодействовать с ним. Могу сказать, что общение с Александром Глебовичем нельзя сравнить с ковырянием в трупах. Оно больше похоже на то, как будто на тебя кто-то блеванул в общественном транспорте. В общем, не буду вдаваться в персоналии.

По задумке, Невзоров* должен был просто не критиковать Беглова. И он честно соблюдал свой контракт. Ни одного плохого слова про губернатора, начиная с назначения последнего врио губернатора и до окончания выборов в 2019 году, он не сказал. Не сказал и потом. Почему? Потому что от Невзорова* нельзя отделаться, как от Белковского, просто заплатив ему деньги. Александр Глебович — талантливый человек, и ради денег может залезть под шкуру кому угодно. И в этом он очень похож на Александра Дмитриевича. Родственные души, можно сказать. Prt Scrn | youtube.com

Я встречался с Невзоровым* три раза, мы с ним разговаривали минут по 20—30, и за это время он поведал мне немало интересных историй. Например то, что задолго до истории с Бегловым он вошел в деловые отношения с некоей компанией, которая в 2015 году выиграла конкурс по заниженной цене на размещение рекламы в вагонах метро на следующие 10 лет. А с 2017 года вообще стала монополистом, получив еще один 10-летний контракт на размещение рекламы в самом метро — на станциях, спусках и переходах.

У Александра Глебовича, как он говорил, была договоренность с Бегловым, что тот не будет проводить расследование, каким образом эта фирма получила выгоднейшие контракты. А речь идет только об официальной выручке в 750 млн рублей в год «на бумаге», при выплате городу не более 263 млн руб.

Как мне рассказывал Невзоров*, ему эти «небольшие» деньги были не нужны, но необходимо было сохранить контракты с этой компанией, с которой, как он сообщил мне, он получал сначала около 5 миллионов рублей в месяц. Суть в том, что Александру Глебовичу обещали бонус в 40 миллионов, если его друг, тогда еще кандидат в губернаторы, разрешит размещать рекламные баннеры на брэндмауэрах в городе, или защитит компанию от любых проверок органами власти города на период действия договоров с метрополитеном до 2027 года.

Так я оказался случайным свидетелем, как я понял, коррупционных связей Невзорова* и Беглова. Беглов хотел отдать квартиру Невзорову*, но средств у него на это не было. «Кроме тебя у меня нет никого, кто готов потратить на меня деньги, поэтому у меня есть личная просьба: надо купить одному хорошему человеку квартиру, этакая взятка за лояльность», — как я помню, сказал мне тогда Александр Дмитриевич.

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Вот так я вынужден был первый раз встретиться с Невзоровым*. Честно говоря, я очень удивился, что он ко мне пришел. Тогда же от него я и узнал, что есть договоренность о том, что Александр Глебович не должен говорить про Беглова ничего плохого. Этот разговор с Невзоровым* был абсолютно бестолковым. Он сидел и хвастался, рассказывал про свои анатомические пристрастия. Помню, я послушал минут 20—30 и сказал: «Александр Глебович, извините, у меня нет на это времени». Он ответил: «Ничего страшного, мой друг. Александр Дмитриевич сказал, что мы можем подружиться». На что я честно тогда заметил, что не очень уважительно к нему отношусь, но вынужден с ним встречаться, поскольку меня попросил об этом врио губернатора.