Колонка Владимира Тулина, Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Вице-спикер Польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска объявила, что на ближайшем заседании может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу».

По ее словам, борьба с ложью о стране и ее истории должна быть последовательной и серьезной, для того чтобы быть эффективной.

Тут с пани Кидава-Блоньской трудно не согласиться, и поэтому давайте рассмотрим историю Польши с момента ее возрождения в 1918 году. Новая страна по праву могла называться рожденной революцией, так как именно Октябрьская революция привела к тому, что все три империи — Российская, Германская и Австро-Венгерская, — окончательно поделившие Речь Посполитую в 1795 году, проиграли Первую мировую войну. Об этом в польских учебниках, разумеется, не пишут, а пишут, что Вторая Речь Посполитая была миролюбивым и демократическим государством, а ее вождю Юзефу Пилсудскому стоит памятник на одной из центральных площадей Варшавы. Ввиду того, что это, очевидно, самый почитаемый политик XX века в современной Польше, то давайте вспомним его биографию.

Начальное образование Пилсудский получил в Первой виленской гимназии, где вместе с ним учился Петр Столыпин, а позже — Феликс Дзержинский. Польские русофобы любят цитировать гневные высказывания Юзефа Пилсудского против большевиков и их вождя — Владимира Ленина. Между тем в свое время их объединяла, так сказать, братская связь. Дело в том, что их старшие братья — Бронислав и Александр — состояли в одной и той же организации, которая была террористической. Во всяком случае называлась она «Террористическая фракция партии «Народная воля». Володя Ульянов учился в гимназии в далеком Симбирске и о тайной деятельности брата Александра в Санкт-Петербурге ничего не знал, а 20-летний Юзеф Пилсудский помогал старшему брату Брониславу. Убить российского императора Александра III не удалось, и все члены организации были арестованы. Колонка Владимира Тулина, Pavel Semyonovich Zhukov / Общественное достояние

Александр Ульянов был повешен, такой же приговор получил и Бронислав Пилсудский — именно он достал взрывчатку для бомбы, которой предполагалось взорвать императора. Однако потом ему неожиданно заменили смертную казнь на каторгу, причем не пожизненную, а 15-летнюю. Еще более странно, что его «каторжные работы» на Сахалине заключались в исследовании образа жизни и обычаев коренного населения. Пилсудский стал известным ученым-этнографом. После отбытия наказания уехал за границу, где в мае 1918 года утонул в реке Сене. Его младший брат Юзеф получил пять лет ссылки в Сибирь, а вернувшись оттуда, вступил в партию польских социалистов и продолжил террористическую деятельность. В уставе этой организации прямо было записано, что «каждый член партии обязан принимать участие в боевой акции минимум раз в год».

Когда в 1904 году началась русско-японская война, Юзеф Пилсудский сразу предложил свои услуги японской разведке и сумел получить от нее 10 тысяч фунтов стерлингов. Вместе с однопартийцами он несколько раз взрывал железнодорожные пути, но их сразу восстанавливали. Собранная им военная информация японцев не удовлетворила, а на предложение Пилсудского создать из пленных поляков легион для войны с Россией они ответили отказом.

Когда деньги от японцев кончились, Пилсудский организовал ограбление поезда, перевозившего казенные деньги в Санкт-Петербург. К нападению он привлек 19 однопартийцев, в том числе четырех женщин. Ограбление, несомненно, вошло в историю, так как в нем, помимо будущего вождя Польши, участвовали три будущих премьер-министра и несколько министров и руководителей госорганов Второй Речи Посполитой. В ходе него был убит русский солдат, ранено еще пять и похищено более 200 тысяч рублей. Затем Юзеф Пилсудский активно сотрудничал с разведкой Австро-Венгрии и помогал создавать польский легион для борьбы с Россией во время Первой мировой войны. Впрочем, ее он тоже предал, когда увидел, что она терпит поражение, и в 1918 году призвал поляков, которые должны были отправиться в армию, не присягать Австро-Венгрии и Германии. Теперь он сотрудничал с Великобританией и Францией и с их помощью встал во главе возрожденной Польши. Колонка Владимира Тулина, Федеральное агентство новостей / Владимир Тулин

Вначале Польша под руководством Юзефа Пилсудского получила земли, отнятые от Германии и Австро-Венгрии после их поражения в Первой мировой войне, заменив своими войсками уходившие оттуда немецкие и австро-венгерские. Потом она «отблагодарила» большевиков, при помощи которых возродилась их страна, и в январе 1919 года начала войну с Советской Россией. Пользуясь тем, что основные силы Красной армии были заняты на фронтах борьбы с белогвардейцами, польским властям удалось осуществить «вековую мечту» — воссоздать Речь Посполитую в границах 1772 года. Но этого им показалось мало — польские войска пошли дальше, в мае 1920 года захватили Киев и даже после этого продолжили наступление, форсировав Днепр. Теперь полякам, очевидно, хотелось границ 1612 года, то есть взятия Москвы. Во всяком случае еще в январе 1920 года правитель Польши Юзеф Пилсудский в беседе с английским дипломатом Мак-Киндером заявил, что польские войска могут взять Москву весной 1921 года. Интересно, а если бы произошло чудо и поляки в третий раз оказались бы в Москве, то удовлетворило бы это их территориальные претензии или они двинулись бы дальше к озеру Байкал на соединение с японцами?

В Польше любят вспоминать, как они разгромили Красную армию, которая пыталась взять Варшаву в 1920 году, а вот то, что эта армия пришла туда в ответ на польскую агрессию, «забывают». Польское нападение имело ту же цель, что и нападение на нашу страну Третьего рейха в 1941 году. Впрочем, Вторая Речь Посполитая и Третий рейх были похожи не только этим. И там и там в большом почете был антисемитизм. Уже в 1919 году были уволены все евреи, работающие на польских железных дорогах, а позже и на всех постах на государственной службе. В 1937 году евреям в Польше запретили работать адвокатами. Бойкот еврейских магазинов в Польше по своим размахам превосходил нацистский: во-первых, привлекалась армия и у магазинов выставляли часовых, а во-вторых, бойкотировались не только еврейские, но и немецкие магазины. Колонка Владимира Тулина, Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Все антисемитские законы Третьего рейха находили горячее одобрение в польском обществе. Очевидно, и в Польше были бы приняты аналогичные законы, но это запрещала тогдашний ее покровитель — Великобритания, которая опасалась еврейской эмиграции в подмандатную ей Палестину. Тем не менее около 100 тысяч польских евреев перебрались туда до начала Второй мировой войны.

Были в Польше такие формы антисемитизма, которых не знал и Третий рейх. Например, так называемое «гетто за партами» (getto ławkowe) — студентов-евреев сажали в университетских аудиториях на задних обособленных местах. Первыми до этого додумались в Львовской политехнической школе в 1935 году, а к 1937 году эту меру ввели во всех университетах при активной поддержке министерства образования. Таким образом, если в Третьем рейхе борьбу с евреями возглавляли активисты нацистской партии, то в Польше — цвет интеллигенции, преподаватели университетов.

Евреев — на Мадагаскар

Сущестовал в Польше и свой план «окончательного решения еврейского вопроса». Их всех предполагалось переселить на остров Мадагаскар после передачи этой французской колонии Польше. Еще в 1935 году министр иностранных дел Юзеф Бек создал для этого рабочую группу, а в 1937 году польская официальная делегация во главе с майором Мечиславом Лепицким посетила остров. Передача Мадагаскара Польше не состоялась, соответственно, сорвалась и депортация туда евреев. План очень понравился германским нацистам, которые внимательно его изучили в начале Второй мировой войны и даже думали осуществить, но захват острова английскими войсками снова сорвал его. В октябре 1938 года нацисты выслали из Германии 17 тысяч евреев, имевших польское гражданство. Однако Польша почти никого из них не приняла, заблокировав у своей границы. Тогда власти Третьего рейха отправили их в концентрационные лагеря.

Президент России Владимир Путин совершенно справедливо назвал польского дипломата Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, но весь ужас в том, что он и не мог быть другим, учитывая, какое государство представлял.

Антисемитская политика Второй Речи Посполитой пустила такие глубокие корни в польском обществе, что борьба против евреев продолжилась даже после ликвидации этого государства. Это признают и официальные польские власти. Даже государственный Институт национальной памяти Польши, известный своей антироссийской позицией, опубликовал в 2002 году доклад о том, что поляки совершили 30 еврейских погромов в 24 населенных пунктах. Так, в селе Едвабно 10 июля 1941 года местные жители согнали в овин всех проживающих в селе 1600 евреев и сожгли их заживо, поделив после этого их имущество. Этим они сильно удивили немецкие оккупационные власти, которые еще только планировали отправку евреев в концлагерь. До начала Второй мировой войны в Польше проживало 3,3 миллиона евреев. Пережить ее смогли только 350 тысяч, в основном те, кто оказался в СССР. Колонка Владимира Тулина, Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Последние в Европе еврейские погромы произошли в 1946 году, когда уже и Третий рейх ушел в историю. Его борьбу с евреями продолжили в Польше. В городе Кельце в результате погрома погибли 47 человек, в том числе беременные женщины и дети. Произошел погром и в Кракове. В беспорядках принимали участие польские военнослужащие и полицейские. После этих погромов Польшу покинули 60 тысяч евреев. С 1948 года начали постепенно закрываться все еврейские организации, включая культурные и благотворительные. Практически прекратилось обучение на еврейском языке. В результате к 1967 году в Третьей Речи Посполитой, как иногда называют Польшу, осталось 30 тысяч евреев. Руководитель Польши, первый секретарь ЦК ПОРП Владислав Гомулка, на митинге в Лодзи 19 июня назвал евреев, радовавшихся победе Израиля над арабами, «пятой колонной». Была проведена чистка в армии: всех высших офицеров, евреев по происхождению, заставили выйти в отставку. Начались увольнения в партийном и государственном аппаратах. В результате развернувшейся борьбы с сионизмом к 1970 году в Польше осталось всего 6000 евреев.

В Польше недавно сильно возмущались оценкой, которую дал их довоенной политике и дипломату Владимир Путин, но вот оценка премьер-министра Израиля Ицхака Шамира, которую в феврале 2019 года повторил министр иностранных дел этой страны Исраэль Кац: «Каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери». И это сказано о современной Польше, где, согласно многим социологическим опросам, самый высокий уровень антисемитизма, хотя почти нет евреев.