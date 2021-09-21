Прогулка по Александровскому саду.

Давненько я не бывала в Александровском саду. Ну раз захотелось, то надо посетить. Начнем, пожалуй, с реки Неглинки. В 1970-х был протянут очередной коллектор от Трубной площади (где мы недавно побывали) до ниже расположенной улицы Охотный ряд, в которую и была заключена река. Манежная площадь получила название в 1938 году, когда она была создана в современных размерах, по расположенному здесь зданию Манежа. В 1990-х годах началась реконструкция Манежной площади. Здесь был построен торговый комплекс «Охотный ряд» (он под землей), а сама площадь стала пешеходной. В 1995 году на площади поставили памятник маршалу Г.К. Жукову. Исторический музей.

Кстати, памятник Жукову зачем-то тоже заменили. А зачем? Знают только избранные, а нам сие не ведомо. Зато названгие с английским "прононсом"! Когда уж себя начнем любить? Или традиция такая? Перед гостиницей установили щиты, там сгружены растения. Видно формируют очерекдной фестиваль. В 2004 году пожаром было уничтожено здание Манежа, вскоре построенное заново. В том же году снесли здание гостиницы «Москва», и на его месте было возведено новое.Кстати, памятник Жукову зачем-то тоже заменили. А зачем? Знают только избранные, а нам сие не ведомо. Зато названгие с английским "прононсом"! Когда уж себя начнем любить? Или традиция такая? Перед гостиницей установили щиты, там сгружены растения. Видно формируют очерекдной фестиваль.

В 1997 году на территории между Александровским садом и Манежной площадью соорудили искусственное русло Неглиной (Неглинки), где оно некогда проходило.

Здесь были оборудованы фонтаны и установлены скульптуры. Вот к ним-то и направимся. Для этого надо зайти на территорию самого сада. А скворцов-то целая стайка. Нам надо дойти по саду во-оон до того мостика, чтоб рассмотреть скульптуры на речушке. Поэтому двигаемся в сторону главных ворот сада. От парадных ворот работы архитектора Паскаля начинается Александровский сад. Ворота наполнены символикой в честь победы над Наполеоном и напоминают о мемориальном значении сада. Это очень характерно для стиля ампир, в котором сделаны ворота. Вправо в сторону Манежной площади ограду сада продолжает кованая решетка, выполненная по рисунку выдающегося зодчего ампирной Москвы Шестакова. Могила Неизвестного Солдата. Чуть ближе. Что мне нравится, так это наличие информационных стендов. Тут и краткая история и обозначение всех памятных мест сада. Так что можно пройтись для туристов и без гида. Забираем правее и идем целенаправленно к каскаду. Немудренные клумбы с бегонией и агератумом. Они хороши тем, что обильно цветут все лето. Ну никуда без длиннополых! Добрались до каскада. Проект разрабатывала мастерская скульптора и художника Зураба Церетели (а куда без него? - коль это времена Лужкова, а Церетели был его "придворным" скульптором). Интересно, что для обеспечения водной феерии в закрытом цикле используется 780 (!) кубических метров воды. Трудно сегодня в это поверить, но в древности река Неглиная (Неглинка) была полноводной рекой, которая использовалась не только для рыболовства, устройства плотин для водяных мельниц и как средство сообщения, но и как важное фортификационное сооружение, защищавшее стены Кремля с западного и северо-западного направления. Скульптурная группа "Сказка о рыбаке и золотой рыбке". Общая длина речного русла составляла порядка 7,5 километров. Исток находился в районе нынешней Марьиной Рощи. При разливах ширина реки достигала полутора километров и глубины до 25 метров. Неглубокий извилистый канал действительно напоминает русло небольшой реки: через него даже перекинуты мостики, а по "берегам" обустроены видовые площадки с торжественным мраморным парапетом. Дно чаши выложено цветной мозаикой, изображающей рыбок и течение воды. Посреди водной глади по всей длине чаши разместились фигуры сказочных персонажей и животных, среди которых легко узнаются старик и Золотая рыбка, Жар-Птица, сестрица Алёнушка, Иван-царевич и Царевна-лягушка, волк и медведь, лиса и журавль, Царевна-лебедь и утка с утятами.

На сегодняшний день фонтанный комплекс в Александровском саду не пользуется особенной популярностью у горожан, однако, очень нравится туристам, которые посещают Кремль и Красную площадь и не отказывают себе в прогулке по саду. Так или иначе, он вполне заслуженно приобрёл славу одного из главных фонтанов Москвы. Поглазеть на него любопытно не только днём, но и вечером: в тёмное время суток скульптуры подсвечиваются. К сожалению, у меня нет вечеронего фото, зато нашла в инете. И завершает группу фонтан «Гейзер», который входит в фонтанный комплекс. Он оправдывает свое название благодаря своим мощным струям, которые не статичны по времени, а постоянно пульсируют - то резко взлетают вверх, то падают вниз, скрываясь от глаз. Именно так ведут себя гейзеры вулканов. Фонтан «Гейзер» является главным столичным фонтаном. По сложившейся с 1997 года традиции, именно здесь проходят торжества по случаю открытия фонтанного сезона в Москве. Каждый год, в один и тот же день и час, а именно 30 апреля в 17 часов по московскому времени, мэр города произносит фразу «Фонтаны включить!» и выливает в фонтанную чашу «Гейзера» воду из хрустального рога, навстречу которой начинают бить мощные струи. Летняя водная феерия начинается! Главной составляющей фонтана «Гейзер» является скульптурная группа, состоящая из четырех коней, олицетворяющих собой годовые сезоны. Именно поэтому у водной конструкции существует еще одно название - фонтан «Четыре времени года». Фонтан «Гейзер» установили в этом месте в 1996 году. За время своего существование было внесено лишь одно изменение, связанное с видом водных струй: раньше они поднимались вверх, напоминая собой прозрачные рюмки, а сейчас вырываются сплошным потоком. Ну вот посмотрели каскад Неглинки и двинулись дальше. И сразу уткнулись в клумбы с гортензией. Как я понимаю - это розовая. Со временем она сначала белеет, а потом зеленеет. И вот зеленую ее можно срезать и тогда она в виде сухостоя простоит всю зиму, радуя глаз. Правда в Александровском саду не стоит этого делать. Штрафы такие, что ого-го! Впереди башня Кутафья. Остатки роз на кустах. А еще груша. Конечно посажена не для плодов, а ради весеннего цветения. Однако посмотрите сколько плодов! А это барельефы на памятнике патриарху Гермогену (Ермогену), который открыли в Александровском саду в Москве 25 мая 2013 года. Событие приурочили к 100-летнему юбилею канонизации и причислению святейшего к лику святых. Автором памятника стал скульптор Салават Александрович Щербаков при участии архитектора Игоря Николаевича Воскресенского.

На боковых гранях закреплены бронзовые барельефы с сюжетами:

момент избрания на российский престол Михаила Романова;

изгнание из палат бояр, склонявших Гермогена присягнуть польскому королевичу Владиславу. Позади памятника оборудована площадка, на краю которой установлен памятный знак с рассказом об истории создания монумента. Его патриаршество пришлось на время Смуты, при котором Гермоген являлся ярым противником польского присутствия на Руси. Именно после его благословения на освобождение Москвы выступили ополчения под предводительством Минина и Пожарского.Такое поляки ему не простили и с помощью подкупленных бояр сначала свергли его с Патриаршества, а затем заключили в подвалы все того же Чудова монастыря, с которого и начался его духовный жизненный путь. Первая попытка увековечить память Гермогена была предпринята в 1818-м, когда на Красной площади, рядом с нынешним центральным входом в ГУМ, установили памятник Минину и Пожарскому. Напротив него, на месте мавзолея Ленина, тогда пустовавшем, и хотели поставить памятник патриарху, но что-то не задалось.

В 1910-х вновь вернулись к этому вопросу и даже получили одобрение Священного Синода.

Осуществлению задуманного должно было помочь и причисление патриарха к лику святых в 1913 году, но помешали сначала начавшаяся в 1914-м I-я Мировая, далее революция 1917-го и советская эпоха полного отделения церкви от государства.

Александровский сад в городе Москве (грот в память о 1812 годе) Впереди арка, соединяющая Верхний и Средний сады. Ну и клумбы. Московский монумент, расположенный в Александровском саду рядом с Итальянским гротом и Средней Арсенальной башней. Выполнен в псевдорусском стиле по проекту архитектора Сергея Власьева. Открыт 10 июня 1914 года по случаю отмечавшегося в предшествующем году трёхсотлетия дома Романовых. В 1918-м был реконструирован под руководством архитектора Николая Всеволожского: вместо имён царей на памятник поместили имена 19 революционных мыслителей. В 2013 году монументу вернули близкий к первоначальному облик. Грот «Руины» или "Итальянский грот" был построен в 1820-1823 годах по проекту архитектора Осипа Бове как напоминание о войне 1812 года. Его стены выложены из обломков зданий, которые были разрушены во время пребывания в Москве армии Наполеона. Холм, в который вписан сам грот, ни что иное, как остатки установленного здесь по указанию Петра I оборонительного редута. Сложен он был, для большей надежности и крепости, из пушечных ядер. Грот выполнял также увеселительные функции и служил украшением Александровского сада. По свидетельствам историков, в XIX веке над гротом был устроен павильон, в котором по праздникам играл оркестр. Ещё совсем недавно в нишу грота можно было войти и, например, сфотографироваться между колоннами. Если я не ошибаюсь, вход закрыли после реставрации в 2013-2014 годах.



Но это правильно: делать внутри совершенно нечего, ибо там ничего нет, зато теперь колонны не будут так активно портить подписями и рисунками. Когда вход был открыт, там постоянно рисовали всякую дрянь и подписывались в стиле "Здесь был ..." Построенный в форме белокаменной раковины, грот стал последним образцом русского классицизма в кремлёвском ансамбле. А это я сняла оригинальную цепь в виде кремлевских "ласточкиных хвостов". Но идем далее. Фонтан напротив Грота выполнен тоже архитектором Бове тогда же, когда и Грот. Разбитый напротив грота в Александровском саду многокрасочный цветник занимает место, где в древности стояла плотина на одном из прудов Неглиной (Неглинки), по которой шла дорога к древнему Великому Новгороду. Вдоль стены тоже идет цветник. Ворота казарм кремлёвского гарнизона или как сегодня называют президентского полка. Отсюда (малая дверь) идут к вечному огню и мавзолею, сюда и возврашаются (возвращающийся караул мы встретили). Смена караула в бронзовом барельефе. Установлен в 2006 году в честь 70-ти летия полка. В Среднем саду, расположенном некогда за мостом у Кутафьей башни, в XVI-XVII столетиях размещался Аптекарский огород, где произрастали лекарственные травы. Урожай отправлялся в Аптекарский приказ, размещавшийся в районе Чудова монастыря. Там были собраны лучшие фармацевты на Руси, которые изготовляли различные снадобья, а также вина, водку и соления. Это мы прошли уже под арку и сбоку башня Кутафья. Героям войны 1812 года. В Александровском саду. Полководцы 1812 года.

Серафим Саровский и Александр I. О Храме Христа Спасителя.

О Казанском соборе в Петербурге. Эти бронзовые барельефы с изображениями Бородинской битвы, других сражений и полководцев Отечественной войны 1812 года, а также самого Александра, Серафима Саровского и двух храмов — храма Христа Спасителя и Казанского собораустановлены напротив пакмятника императору. Сам памятник императору - бронзовая скульптура в центре Москвы в память об императоре Всероссийском Александре I работы народного художника РФ, скульптора Салавата Щербакова и заслуженного архитектора РФ Игоря Воскресенского. Открыта 20 ноября 2014 года в Александровском саду, недалеко от Боровицких ворот. Первый памятник Александру I в Москве.

Барельефы по бокам памятника. Неспешно продвигаемся дальше. О! Кажись Боровицкую башню оплели в сетку для реконструкции. Вот и подошли к концу Среднего сада. Последним был открыт в Александровском саду Нижний сад, который начинался у Боровицкой башни Кремля. Случилось это в 1823 году. Там не было предусмотрено никаких прогулочных аллей. У Боровицких ворот еще в XVI столетии стояла запруда на реке Неглинке. В образовавшемся водоеме окрестные жители ловили рыбу. Ближе к реке находилось и небольшое озерцо, где специально для царского стола выращивали лебедей (напоминанием об этом служит расположенный рядом Лебяжий переулок). В нижний не стали заходить. Сразу вышли к дому Пашкова, чтоб глянуть на памятник Князю Владимиру. Напомню, что грандиозный бронзовый монумент был установлен на Боровицкой площади в 2016 г. и стал одним из самых больших памятников в России. Огромная фигура высотой в 12 м. водружена на 2,5-метровый гранитный постамент. Князь держит в руках крест, возвышающийся над его головой на 3 м. Общая высота памятника – 17,5 м. Идея установки памятника князю Владимиру вызвала ожесточенные споры как среди москвоведов, историков и архитекторов, так и среди журналистов, политиков и широкой общественности. Первоначально планировалось возвести 24-метровый памятник на смотровой площадке Воробьевых гор. Эксперты выразили опасение, что монумент испортит классическую панораму с высоткой МГУ. Негативную оценку этим планам дали и геологи, считающие небезопасной установку такого большого памятника на краю смотровой площадки. Власти Москвы пошли навстречу общественности и предложили горожанам самим определить место установки памятника. Москвичи выбрали пустырь у Боровицкой площади. Взгляд князя направлен как раз на Храм Христа Спасителя. Скульпторы С. Щербаков и И. Воскресенский учли особенности нового места и уменьшили высоту памятника на 6,5 м. Фигуру князя отлили на заводе в Химках, к Боровицкой площади памятник доставляли на больших грузовикам по частям. При воплощении образа князя авторы монумента ориентировались на древнерусские иконы и фрески Владимирского собора Киева. На постаменте Щербаков и Воскресенский разместили три барельефа, изображающие жизнь князя до принятия христианства, обряд крещения самого князя и Крещение Руси. В настоящее время памятник стал значимой достопримечательностью центра Москвы, хорошо видной из многих точек города. Большинство экспертов отказались от своих первоначальных критических высказываний, отмечая удачное местоположение памятника. Монумент прекрасно вписался в архитектурный ансамбль, не заслоняя и не подавляя расположенные неподалеку исторические памятники. Это фото не моё, поскольку я не стала идти в сторону дома Пашкова и снимать оттуда. Памятник князю Владимиру – один из немногих примеров, когда современный монумент оказался удачным. Скульпторам удалось передать в своей работе характер князя: волевого, сильного правителя, не только глубоко верующего человека, радетеля христианства, но также выдающегося воина и политика. Мне очень понравился монумент. А мы пошли обратно. Вот и смену караула встретили. Большая бронзовая карта расположилась на тротуаре Верхнего сада. Пришлось ее даже разбить на три частим. Перечисления городов, в которых установлены стелы славы и присвоено звание "Города воинской славы". Ну а города-герои вы и так все знаете. Вот. Даже колодезные люки имеют наименование. А мы вышли на Красную площадь и пошли в сторону Зарядья. На этом прогулка по Александровскому саду подошла к концу. На тот момент фестиваль цветов вовсю еще был. Пока шли вдоль ГУМа со стороны Красной площади, я опять фотографировала клумбы. Всё! Прекращаю. А то еще штук 50 выложу, да не по теме))))