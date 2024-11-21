Нет общенациональных интересов. Есть общеклассовые

Российские буржуазные «патриоты» так и норовят при каждом удобном случае поставить в пример российской армии армию Израиля. Вот, мол, как надо защищать интересы своей страны, а не распускать нюни по поводу страданий мирного населения!

Я не знаю, какой процент так говорящих «ястребов» искренне в это верит.

И в то, что «интересы страны – всё, остальное – ничто», и в то, что израильская армия защищает интересы страны, и в то, что интересы страны, общие для всех её жителей, вообще существуют. Во всех без исключения буржуазных государствах население разделено на антагонистические классы – буржуазию и пролетариат. Антагонистические – это значит, что их интересы не просто противоречат друг другу, их невозможно примирить, в рамках капиталистического строя. Буржуазия, как господствующий класс, с помощью своих СМИ представляет свои интересы как общенациональные. Часть пролетариев, увы, ведётся на пропаганду и не осознаёт свои интересы.

На примере израильской ситуации можно судить о типичных войнах буржуазных государств и интересах классов в них. Буржуазия заинтересована в захвате чужих земель, чтобы эксплуатировать больше ресурсов и пролетариев, манипулируя ценами и зарплатой. Потому что буржуа заинтересованы в развитии своих экономик «вширь», экстенсивно, путём захвата новых рынков сбыта и рынков приложения капиталов. Потому что развитие «вширь» сулит, как правило, более быструю прибыль, чем развитие «вглубь». А в условиях конкуренции важна именно быстрота получения прибыли.

При этом необязательно завоёвывать и присоединять к себе территории соседних государств. Эксплуатировать чужие ресурсы и чужую рабочую силу можно и в формально независимых государствах, основывая там свои предприятия. Судя по всему, именно это и является целью израильской буржуазии в Ливане.

А в интересах пролетариев — интенсивное развитие страны. Чтобы росла зарплата и падали цены на предметы потребления и жизненно важные услуги. На сырьё, ресурсы, средства производства тоже, потому что цены на предметы потребления зависят и от них тоже. Отсюда видно, что ни в захвате чужих земель, ни во влиянии на другие страны с целью их эксплуатации пролетариат не заинтересован. И израильский пролетариат – не исключение.

Конечно, обществоведение – не физика, исключения из правила возможны, экономическая ситуация может сложиться так, что интересы буржуазии и пролетариата могут совпасть. Но такое бывает редко, и причины складывания этих интересов и в таких случаях разные. Например, в годы Второй мировой войны и буржуа, и пролетарии Англии и США были заинтересованы в разгроме Германии. Но заинтересованы по-разному: буржуазия была заинтересована в устранении германского конкурента, а пролетариат был заинтересован в сохранении у себя хоть и буржуазной, но всё же демократии, разгроме фашистского режима и в помощи Советскому Союзу – пролетарскому государству.

Но тут необходимо с горечью признать вот ещё что. Буржуазия всегда хорошо осознаёт, в чём она заинтересована, а пролетариат - нет. Да, объективно эти интересы существуют, они не зависят от восприятия их людьми. Но вот способность за них бороться – ещё как зависит.

Тут велик соблазн свалить всё на пропаганду, на которую буржуазия не жалеет средств. Да, её усилия дают плоды. Но дело не только в этом, но и в том, что интересы пролетариев – общие для всех наёмных работников. Это значит, что чтобы их осознать – необходимо понять, что пролетариат своей страны – часть общемирового пролетариата. Это трудно. А вот интересы буржуазии разных стран – противоречат друг другу. Да что там «разных стран», даже в одной стране интересы того или иного буржуа противоречат друг другу – они живут, как правило, в жёсткой конкуренции. А это означает, что для осознания своих интересов буржуа ощущать себя частью класса необязательно.