1

В. И. Ленин писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов». Но в связи с современными реалиями эту, абсолютно правильную мысль, надо и немного дополнить. Не только классов, но и кланов внутри них. Применительно к России, это кланы сырьевиков и торговцев, с одной стороны, и кланы буржуазии, имеющей капиталы в промышленности и сельском хозяйстве, с другой.

Конечно, абсолютизировать клановые противоречия нельзя. Понятно, что они менее глубоки, чем классовые, и при обострении классовой борьбы уходят на второе место. Это не теоретическое предположение, а факт. В России к 1999 году сложились два клана буржуазии, готовые чуть ли не на гражданскую войну друг против друга. Они сформировали политические движения – «Единство» и «Отечество – вся Россия». Медийные схватки между ними были – прямо пыль летела! Но… недолго музыка играла, и уже в 2000 году движение «Отечество – Вся Россия» заявило о поддержке власти, а спустя некоторое время – и объединилось с «Единством». Слишком ярким оказался выборгский протуберанец. Сильно испугал тогда буржуазию захват выборгскими рабочими целлюлозно-бумажного комбината своего предприятия и удержание его в течении полугода.

Не то в современной России. Рабочее движение в ней слабое, неорганизованное, рабочие подвержены буржуазной пропаганде. И клановое противостояние в ней – напряжённое.

В буржуазных обществах клановая структура двухуровневая. Первый уровень – это кланы, конкурирующие за определённые предприятия или рынки сбыта. Обиженные в конкурентной борьбе буржуазные кланы создают свои партии и движения, оппозиционные власти (у нас это – ДВК, в России – ФБК). Такие кланы преобладают в тех странах, где в экономике доминирует одна отрасль. Как у нас, в Казахстане, где доминирующие отрасли – сырьевые.

Второй уровень сложнее, это – кланы отраслевые. Владельцы предприятий, принадлежащих к разным отраслям, имеют разные интересы. Например, буржуа, имеющие капиталы в нефтяной отрасли – заинтересованы в росте цен на энергоносители, а латифундисты – в их падении или хотя бы в отсутствии их роста. И они тоже создают свои партии. У нас, к большому сожалению, промышленность так и не поднялась с 1991 года, сельское хозяйство тоже влачит жалкое существование, и из кланов сильны только сырьевые. А вот в России – кризис 2008 года поспособствовал созданию кланов промышленной и сельскохозяйственной буржуазии, которая сделала выразительницей своих интересов КПРФ.

Но... может случиться так, что противоречия между кланами сглаживаются и без обострения классовой борьбы, в результате всего лишь обострения межгосударственных экономических противоречий. Именно это и случилось в России с началом СВО, высветившей (для тех, кто понимает классовую теорию!) гордиев узел из интересов буржуа разных кланов и пролетариев.

2

СВО началась в интересах сырьевиков, которые перегоняли энергоносители на Запад и стремились контролировать трубопроводы. С другой стороны, украинская компрадорская буржуазия подчинена американскому капиталу, который тоже стремится контролировать именно украинский участок трубопроводов, потому что это позволяет держать под своей властью и Россию, и Европу.

Конечно, американские буржуа стремятся и заполучить российские ресурсы, теперь пребывающие в руках российских олигархов. И сбывать их по всему миру, в том числе своим капиталистам – промышленникам, латифундистам, энергетикам. С помощью управления ценами на энергоносители они рассчитывают контролировать весь мир.

Российские сырьевики этому, конечно противодействуют. И, как обычно, хотят впутать в это ограбленный ими же российский народ, которому недра принадлежали изначально. Надо признаться, получается у них хорошо.

Заинтересован правящий класс России и в расширении российской территории, в расширении своего влияния в других странах. По той же самой причине, по которой в этом заинтересована буржуазия западная, китайская, индийская, да и вообще - всякая. Возможности для интенсивного социального развития, развития «вглубь» у капитализма исчерпаны, и он теперь может развиваться лишь «вширь», экстенсивно.

А «защита русских на Донбассе» - со стороны российской буржуазии это лишь повод. На самом деле – если бы не конфликт из-за трубы – российская власть ещё помогала бы украинским фашистам подавлять освободительное движение в ЛДНР.

3

С кланами промышленников и латифундистов посложнее. Они не заинтересованы в том, чтобы Россия контролировала трубу, они заинтересованы в том, чтобы трубы на Украине в принципе не было. Потому что они хотят, чтобы сырьё и энергоносители шли только им, а на экспорт они хотят отправлять только свою продукцию. И с этой стороны СВО им не нужна, даже мешает.

Но, с другой стороны, Запад не заинтересован в том, чтобы у России была мощная промышленность и сельское хозяйство. Тут ничего личного – только бизнес. Конкуренты не нужны никому. А продукция российской промышленности и сельского хозяйства, если она даже будет реализовываться только в России – составит конкуренцию западным товарам.

Между тем, если Россия проиграет – есть большая вероятность, что там введут внешнее управление. И осуществляться оно будет в интересах западных буржуа.

Кроме того, не сырьевая буржуазия тоже заинтересована в экстенсивном пути развития, расширении рынков сбыта и приложения капиталов. Захват территорий – в её интересах.

Поэтому КПРФ, выражающая интересы промышленников и латифундистов, сначала высказалась против СВО, но потом, когда Запад активно поддержал Украину – СВО поддержала. Это связано совсем не с угрозой репрессий или не допуска в Думу, а с тем, что резко изменился интерес у буржуазии, интересы которой выражает КПРФ.

4

А как же с пролетариями? Их интересы переплетены в СВО очень и очень сложно.

С одной стороны – расширение территории России пролетариям ни к чему, они, как и везде, заинтересованы в интенсивном развитии, а не в экстенсивном. Другое дело, что для этого надо сменить строй, ну да и это тоже в интересах пролетариев. Конкретный пример. В некоей стране начали выпускать, в связи с инновациями в производстве, больше тканей. Экстенсивный путь развития – это задавить конкурентов, завоевать (и не только в переносном смысле, но и в прямом, если надо!) внешние рынки, построить за границей (или на новых территориях) новые ткацкие фабрики – всё это без изменений в цене продукции, зарплате и рабочем дне пролетариев. Интенсивный путь развития – снижение цены на ткани, повышение зарплаты и уменьшение рабочего дня. Первый путь – в интересах буржуазии, второй – в интересах пролетариев.

Пролетарии, как и буржуазия не сырьевого направления, тоже заинтересованы в поднятии российской промышленности и сельского хозяйства. Но – заинтересованы по-другому. Внешние рынки ему не нужны, ему надо, чтобы продукция производства продавалась, прежде всего, на внутреннем рынке, по приемлемым ценам.

Но с другой стороны, международный пролетариат (и российский тоже, как его часть!) заинтересован в многополярном мире, а победа России даёт шанс установить многополярный мир. Международный пролетариат не заинтересован и в существовании государства, где на официальном уровне запрещена самая последовательно пролетарская, коммунистическая идеология.

Горькая ирония истории: буржуазия — и сырьевая, и промышленно-сельскохозяйственная, чтобы оправдать свою внешнюю политику, раздувает ура-патриотический угар. А между тем, российские пролетарии фактически заинтересованы в победе России только как часть международного пролетариата!

…Думаю, что среди коммунистов допустимы разные точки зрения на СВО. Причём причина той или иной точки зрения важнее её самой. Можно быть за Россию, потому что её победа – это победа концепции многополярного мира. Можно быть ни за кого, потому что схватились две буржуазные системы. Можно быть за Запад, потому что там рабочее движение более развито, чем в России. Но нельзя быть за Россию, потому что она воюет за свои исторические земли. Нельзя быть ни за кого, потому что война вообще бесчеловечна. Нельзя быть за Запад, потому что он отстаивает «законные», «международно признанные» границы Украины.

И, главное, всё это – без фанатизма! Помня, что другая точка зрения тоже может быть пролетарской. Фанатизм нам ещё для другого надо поберечь.