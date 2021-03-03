Последний бой шестой роты за высоту 776

Я как то ставила тему о наших погибших ребятах. Но на днях наткнулась на материал Александра Ростовцева из Пскова и не смогла пройти мимо, чтоб и вас с ним не познакомить. 29 февраля 2000 года в Чечне произошёл один из самых трагических и героических боёв, вошедший в историю как подвиг десантников 6-й роты. 90 солдат задержали группировку боевиков численностью до 3000 человек в Шатойском районе, на высоте, отмеченной на военных картах цифрами 776.0.

Десантники бились и держались до последнего. Выжили лишь шестеро. Участников той схватки порой ставят в один ряд с защитниками Брестской крепости. Однако они также стали заложниками просчетов или даже преступного умысла вышестоящих командиров, за которые никто из виновных так и не понёс наказания.

Оперативная обстановка накануне боя на высоте 776

Выбитая в конце февраля 2000 года из Шатоя крупная банда боевиков разделилась на два отряда. Первый, во главе с Русланом Гелаевым (около 800 бандитов), направилась в село Комсомольское, а другая, во главе с Хаттабом и Шамилем Басаевым (до 3000 боевиков), начала движение в северо-восточном направлении — в Аргунское ущелье, через село Улус-Керт, с целью пробиться к селу Сельментаузен.

На своём пути бандиты не могли обойти высоту 776, так как русла двух обтекающих её рек были плотно заминированы, а подробных карт минных полей ни у кого не было.

26 февраля командующий группировкой федеральных войск генерал Сергей Макаров поставил задачу подразделениям ВДВ к 29 февраля выдвинуться к юго-востоку от Улус-Керта и занять три высоты, чтобы предотвратить в этом районе прорыв боевиков.

Высоту 705.6 (Исты-Корд) должна была оборонять 6-я рота 104-го полка 76-й гвардейской Черниговской (по месту дислокации известной как Псковская) воздушно-десантной дивизии под командованием Сергея Молодова. Приказ об этом рота получила только 28 февраля, и эта задержка сыграла для подразделения роковую роль. Десантники должны были за день пройти пешком 14,5 километра через густой лес в горной местности. О том, чтобы доставить к высоте бронетехнику своим ходом – не могло быть и речи. Высадка вертолётного десанта посадочным способом также исключалась.

«Скобари» (как иногда называют псковских десантников) несли на себе здоровенные тюки с имуществом для обустройства базового зимнего лагеря, включая печки-буржуйки. Командованию было по силам организовать доставку и сброс этих вещей по воздуху, но почему-то никто не стал себя утруждать подобными «мелочами».

В результате чьей-то высокопоставленной халатности рота не смогла взять с собой необходимое для эффективной обороны мощное вооружение и ушла на операцию с одним лишь стрелковым оружием и ручными гранатами.

Вот каким должно было быть вооружение роты псковских десантников:

«Рота не была оснащена средствами огневого усиления: пдр (парашютно-десантная рота), действующая в пешем порядке в горах на оборонительной позиции, должна быть усилена минометным взводом (три 82-мм миномета), смешанным взводом пулеметов НСВ-12,7 мм (3 штуки) и АГС-17 или АГС-30 (3 штуки), отделением огнемётчиков (10 человек 20 РПО-А «Шмель»), минимум тремя РЛС «Фара» и по возможности (а она была!) — также взводом ЗУ-23-2 (3-4 штуки), но ничего этого сделано не было», – написал позже один из осведомлённых о подробностях операции офицеров.

Как нетрудно догадаться, при таком раскладе исход боя за высоту 776.0 мог быть не столь трагическим.

К роковым обстоятельствам следует отнести и тот факт, что Сергей Молодов всего за несколько дней до этих событий стал командиром роты. Вместе с ним «на войну» вышел комбат Марк Евтюхин, не имевший достаточного опыта боев в Чечне. Ранее он служил в Закавказье и миротворцем в бывшей Югославии.

Сама 6-я рота, по воспоминаниям офицеров десантной дивизии, была укомплектована и направлена на Кавказ в спешке, в ущерб боевой подготовке.

Штабные аналитики считали, что разбитые в Шатое боевики будут прорываться мелкими, слабовооружёнными и деморализованными группами, для отражения которых хватит и небольших заслонов. Однако Хаттаб и Басаев, вопреки прогнозам, свели все силы в один кулак. Причём, главарями бандитов было сделано всё, чтобы эти приготовления остались незамеченными разведкой федеральных сил.

Шедшие к высоте неподалёку от Улус-Керта десантники 6-й роты о планах и численности противника знать ничего не могли. Выполняя приказ, они просто старались выйти в срок к назначенной точке, и три взвода растянулись на целые 6 км.

К 16:00 28 февраля высланные передовым дозором 1-й взвод и разведвзвод вышли на высоту 776, от которой до Исты-Корда оставалось еще 4,5 км. В 11:20 29 февраля к ним присоединился 2-й взвод. Затем с высоты в сторону Исты-Корд выдвинулись разведчики, и в 12:30 они столкнулись с авангардом боевиков.

Десантники забросали вражеский дозор гранатами, но к месту боестолкновения подоспели основные силы противника, так что десантникам ничего не оставалось, как отойти и занять оборону на высоте 776.

Бой у высоты 776.0

Рота Молодова к нападению боевиков оказалась не готова. Укрепленных оборонительных позиций на высоте оборудовать не успели, так как задерживаться здесь (согласно приказу) никто не собирался.

Из-за того, что рота, переносившая тяжёлый груз на себе, растянулась на 6 км, в распоряжении Молодова оказались только два взвода из трех. Со стороны боевиков действовали опытные снайперы. Им удалось вычислить командира и вскоре Молодов выбыл из строя от ранения в шею. В тот же день командир роты умер от потери крови. Руководство обороной взял на себя комбат Марк Евтюхин и десантники сумели отбросить атакующих. Боевики стали зажимать обороняющихся в кольцо. Но отставший третий взвод на помощь так и не пришёл: почти всех его солдат (31 человек) бандиты расстреляли на подъеме по склону. Марк Евтюхин

По воспоминаниям выживших в том страшном бою, боевики шли в наступление волна за волной: только отобьют одну атаку, перезарядят оружие, перевяжут раненых, подсчитают потери, как в атаку идёт следующая волна.

Все это время комбат Евтюхин находился на связи с командованием группировки и запрашивал помощь. Данные об этом эпизоде боя за высоту 776 крайне противоречивые, если не сказать, мутные. Кто-то из свидетелей радиопереговоров утверждает, что Евтюхина обвинили в паникёрстве и приказали прекратить радиосвязь с ротой, кто-то утверждает, что Евтюхин отказался от помощи, мотивируя свой отказ тем, что прорваться без огромных потерь к окружённой 6-й роте было невозможно.

В 0:40 1 марта четыре десятка солдат 1-й роты батальона, усиленные взводом разведчиков, под командованием начальника разведки 104-го полка Сергея Барана, предприняли попытку прорваться к высоте, но им это не удалось, и к 4:00 они были вынуждены отойти.

По словам Сергея Барана, его группа отошла только вняв просьбе самого Евтюхина, поскольку, мол, ни подойти, ни помочь, его солдаты в той обстановке не могли.

Сергей Баран также вспоминает, что со стороны боевиков работало много профессиональных снайперов, не дававших вести наблюдение и отвечать прицельным огнём.

По вопросу авиационной поддержкой гибнущей роты мнения также разделились. По официальной версии, авиация не могла работать из-за сильного тумана и плохой видимости. По другим данным, в ту ночь, когда шёл бой за высоту 776, стояла ясная погода и полёты боевой авиации не отменялись.

В чём едины свидетели и участники операции в Аргунском ущелье, так это в том, что артиллерийская поддержка работала в полную мощь, а комбат Евтюхин, вплоть до своей гибели, корректировал огонь по врагу: «Боекомплект, несколько тысяч снарядов, был расстрелян полностью, а стволы пушек накалились так, что краска обгорела».

Известно, что на выручку 6-й роты удалось пробиться группе из 15 десантников 4-й роты во главе с замкомбата майором Доставаловым. Александр Доставалов был опытным офицером, с 1994 по 1999 годы командовавшим 6-й ротой, а во время боя находился с 4-й ротой на соседней высоте 787.0. И, как утверждают, на помощь Евтюхину он вышел в нарушение приказа. Александр Доставалов

В точности известно, что никому из солдат Доставалов не приказывал идти вместе с ним в отчаянный прорыв на помощь гибнущей 6-й роте. Майор сразу предупредил: «Там идет тяжелый бой. Кто добровольно готов пойти на выручку? Никаких гарантий, что мы вернемся живыми».

Поразительно, что его группе вообще удалось пробиться к окружённым, дав остаткам роты продержаться на высоте ещё несколько часов. Все пришедшие на помощь Евтюхину десантники и их командир Александр Доставалов погибли.

Точку в разыгравшейся трагедии на высоте 776.0 поставил вызванный на себя Марком Евтюхиным артиллерийский огонь. В 6.10 1 марта 2000 года связь с 6-й ротой оборвалась…

Пробиться на высоту с погибшей ротой российским войскам удалось только 3 марта. За это время боевикам удалось добить раненых десантников, эвакуировать своих недобитков и частично унести трупы. Из всех принявших бой десантников в живых осталось шестеро: старший сержант Александр Супонинский (единственный из живых награждённый Золотой Звездой Героя России), Андрей Поршнев, рядовые Тимошенко, Христолюбов, Комаров. Рядовой Владыкин, оставшись без патронов, вышел на врагов в рукопашную и потерял сознание от удара прикладом по голове. Удивительно, что «духи» не стали добивать десантника и он чудом выжил. Александр Супонинский

В рукопашный бой с бандитами вступил и лейтенант Дмитрий Кожемякин. Вокруг его тела с раздробленным прикладами лицом были найдены несколько убитых холодным оружием боевиков.

Ещё один факт: в результате начавшегося боя, возле Улус-Керта удалось сбежать из плена двум офицерам ГРУ – Алексею Галкину и Владимиру Пахомову. Позже Галкин станет Героем России.

В неравном бою за высоту 776 погибло 84 десантника, в том числе 11 офицеров, посмертно удостоены звания Героя России 21 человек, 68 человек награждены орденами Мужества, 63 – посмертно.

Сводная банда Басаева – Хаттаба потеряла почти 500 боевиков убитыми. В банде был настоящий исламский «интернационал»: чеченцы, много арабов и афганцев, ингуши, карачаевцы…

За прошедшие 21 год российскими спецслужбами и Следственным комитетом проводится розыск, арест или ликвидация бандитов, виновных в гибели псковских десантников.

Приведём только официальную информацию СК:

«Многие причастные к этим преступлениям сразу же скрылись. Учитывая обстоятельства произошедшего, они, возможно, полагали, что по прошествии времени им все сойдет с рук.

Тем не менее, работа следствия продолжалась и спустя 10 лет с момента трагических событий причастность ряда лиц к нападению на десантников была установлена следственно-оперативным путём, в том числе при проведении допросов лиц из числа членов бандформирований, действовавших на территории Чеченской Республики под руководством Басаева и Хаттаба.

В течение последующих лет удалось доказать и вину других соучастников. Именно так на практике реализуется принцип неотвратимости наказания. На данный момент установлена причастность 29 лиц. Из них 18 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Среди осужденных есть и иностранные граждане – гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы, который являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году – шариатским судьёй запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ». Также осужден гражданин Украины – член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев, являвшийся добровольцем из числа украинских националистов.

Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении четверых уголовные дела рассматриваются судами.

Так, в январе 2021 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении ещё одного участника отмеченной банды Рустама Ганиева, обвиняемого в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В ноябре 2020 года перед судом предстал Майрбек Башаев. Еще судами рассматриваются уголовные дела в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова. На данный момент в рамках уголовного дела на причастность к совершению преступления проверяется более 45 лиц, деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств. Принимаются меры для установления других участников банды».

Бойцы 6-й роты прославленной Черниговской воздушно-десантной (с 2006 года – десантно-штурмовой) дивизии могли отступить, могли пропустить бандитов – радиоперехват открытым текстом зафиксировал предложение главарей боевиков расплатиться долларами с десантниками за то, чтобы они не стояли на их пути. Наше «рыночное» время просто подталкивает людей к подобному выбору: возьми деньги и отойди в сторону – идеалов больше нет и воевать практически не за что. Однако десантники остались на высоте и приняли неравный бой, ставший почти для всей роты последним…

Говорят, что Америка сильна финансами, Великобритания – традициями, Израиль – диаспорой, а Россия – людьми. И пока на нашей земле есть люди, готовые встать на пути у врага, закрыв Родину своим телом не за страх, не за деньги, Россия будет жить.