Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию

Согласно статистике Международного энергетического агентства (IEA), Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля, уступая первенство Индонезии и Австралии. При этом больше всего угля Россия поставляет в Китай, Южную Корею, Германию и Японию.

Главными воротами для отправки российского угля в азиатские страны является Восточный порт, расположенный в бухте Врангеля около Находки. На сегодняшний день это один из самых крупных и высокотехнологичных перевалочных узлов не только в России, но и во всём мире.

1. Решение о создании порта на Дальнем Востоке было принято в 1970 году. Для этого была выбрана незамерзающая глубокая бухта на востоке залива Находка Японского моря. 2. Ставший Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, Восточный порт был возведен всего за три года. Еще спустя почти пять лет в Восточном вступил в строй крупнейший углепогрузочный терминал в СССР. 3. После завершения строительства в 1978 году угольный терминал был рассчитан на ежегодную перевалку 6 млн тонн угля. С вводом в эксплуатацию третьей очереди порта грузооборот терминала планируется увеличить более чем в восемь раз. 4. Поводом для строительства Восточного порта стало укрепление экономических связей между СССР и Японией в начале 1970-х. С этим событием связано открытие угольного месторождения в Нерюнгри (Якутия) и возведение северной ветки БАМа, по которой уголь стали транспортировать до Транссиба и дальше к берегам Японского моря. 5. Уголь в Восточный доставляют преимущественно из Кузбасса, Сибири и Дальнего Востока. Пятая часть всего российского угля, отправляемого на экспорт, переваливается в порту бухты Врангеля. 6. Восточный порт связан с магистральными железнодорожными и автомобильными трассами страны. Ж/д станция Находка-Восточная – конечная на пути Транссибирской магистрали и начало международного транспортного коридора «Восток – Запад». 7. После прибытия на станцию Находка-Восточная вагоны отправляются в специальные галереи для отогрева угля – вагоноразмораживатели. Их необходимость объясняется тем, что уголь в Восточный доставляется круглый год, в том числе зимой. 8. Следующий этап – выгрузка угля из вагонов. Она производится при помощи вагоноопрокидывателей, которые высыпают уголь на приёмники с дробильными механизмами. Для подавления пыли в цеху установлена система распрыскивания и увлажнения воздуха. 9. Из приемных бункеров вагоноопрокидывателя уголь по системе ленточных конвейеров поступает на склад (где стакеры – складские машины конвейерного типа – формируют из него штабеля) или непосредственно в трюм судна. 10. Высокоэффективные реклаймеры производят дальнейшую транспортировку угля со склада на ленты, которые выходят на пирсы. 11. Для сбора угля на реклаймере установлена стрела с зачерпывающим механизмом. 12. Ротор с ковшами собирает уголь в реклаймер. 13. Ковш ротора реклаймера. 14. Реклаймер двигается горизонтально (по рельсам), вертикально (поднимая стрелу) и вращательно (поворачивая стрелу). 15. Уголь с реклаймеров идёт по лентам на погрузку. 16. Ленты для транспортировки угля закрыты кожухами, чтобы предотвратить рассеивание угольной пыли. 17. Угольный терминал порта Восточный оснащен тремя грузовыми пирсами максимальной длиной 381 м, глубиной до 16,5 м, что позволяет принимать суда дедвейтом до 180000 т. Выгрузка с конвейнейрной ленты на судно происходит через специальный погрузчик. 18. Оператор погрузчика. 19. Управление. 20. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне. 21. Параллельно с высыпанием угля работает система пылеподавления, распыляющая воду. 22. Производительность судопогрузочных машин составляет 3 тысячи тонн угля в час. 23. Диспетчерская. 24. Процесс погрузки угля контролируется из диспетчерской при помощи специального программного обеспечения. 25. Как только ватерлиния судна скрывается, погрузка судна завершается. К работе приступают швартовщики и бускиры. 26. Портовый флот состоит из двух мощных буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдового катера. 27. Капитан буксира. 28. Буксир-кантовщик «Тайфун» выполняет отшвартовку судна. 29. Буксиры работают на низкосернистом топливе, которое отличается низкими выбросами продуктов сгорания серы в атмосферу. 30. 31. В структуре Восточного порта есть экологическое подразделение с собственными лабораториями. Здесь следят за чистотой воздуха и воды на территории терминалов и за их пределами. 32. Для пылеподавления используется современное оборудование, в том числе автоматизированные машины с пушками. 33. Стационарная система пылеподавления на угольном складе. 34. Пылеуборочная техника DISAB производит как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах. 35. Стена для ветрозащиты – пример ответственной экологической политики предприятия. Благодаря стене ветер не проникает на территорию терминала и как следствие угольная пыль не разлетается. 36. Стены построены по всему периметру угольного терминала. 37. Глубина бухты на фарватере достигает 22 метров. Это позволяет заходить в порт крупнотоннажным судам дедвейтом до 180 тыс. тонн. 38. Гребешки, трепанги выращиваются по заказу АО «Восточный Порт» и отпускаются в прибрежные воды. Это еще один пример осознанного подхода предприятия к вопросам экологии. 39. 40. 41. 42. https://cont.ws/@Tay/1849855