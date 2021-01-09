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Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию

Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в АзиюСогласно статистике Международного энергетического агентства (IEA), Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля, уступая первенство Индонезии и Австралии. При этом больше всего угля Россия поставляет в Китай, Южную Корею, Германию и Японию.

Главными воротами для отправки российского угля в азиатские страны является Восточный порт, расположенный в бухте Врангеля около Находки. На сегодняшний день это один из самых крупных и высокотехнологичных перевалочных узлов не только в России, но и во всём мире.

1. Решение о создании порта на Дальнем Востоке было принято в 1970 году. Для этого была выбрана незамерзающая глубокая бухта на востоке залива Находка Японского моря.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию2. Ставший Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, Восточный порт был возведен всего за три года. Еще спустя почти пять лет в Восточном вступил в строй крупнейший углепогрузочный терминал в СССР.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию3. После завершения строительства в 1978 году угольный терминал был рассчитан на ежегодную перевалку 6 млн тонн угля. С вводом в эксплуатацию третьей очереди порта грузооборот терминала планируется увеличить более чем в восемь раз.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию4. Поводом для строительства Восточного порта стало укрепление экономических связей между СССР и Японией в начале 1970-х.

С этим событием связано открытие угольного месторождения в Нерюнгри (Якутия) и возведение северной ветки БАМа, по которой уголь стали транспортировать до Транссиба и дальше к берегам Японского моря.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию5. Уголь в Восточный доставляют преимущественно из Кузбасса, Сибири и Дальнего Востока. Пятая часть всего российского угля, отправляемого на экспорт, переваливается в порту бухты Врангеля.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию6. Восточный порт связан с магистральными железнодорожными и автомобильными трассами страны. Ж/д станция Находка-Восточная – конечная на пути Транссибирской магистрали и начало международного транспортного коридора «Восток – Запад».Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию7. После прибытия на станцию Находка-Восточная вагоны отправляются в специальные галереи для отогрева угля – вагоноразмораживатели. Их необходимость объясняется тем, что уголь в Восточный доставляется круглый год, в том числе зимой.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию8. Следующий этап – выгрузка угля из вагонов. Она производится при помощи вагоноопрокидывателей, которые высыпают уголь на приёмники с дробильными механизмами. Для подавления пыли в цеху установлена система распрыскивания и увлажнения воздуха.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию9. Из приемных бункеров вагоноопрокидывателя уголь по системе ленточных конвейеров поступает на склад (где стакеры – складские машины конвейерного типа – формируют из него штабеля) или непосредственно в трюм судна.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию10. Высокоэффективные реклаймеры производят дальнейшую транспортировку угля со склада на ленты, которые выходят на пирсы.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию11. Для сбора угля на реклаймере установлена стрела с зачерпывающим механизмом.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию12. Ротор с ковшами собирает уголь в реклаймер.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию13. Ковш ротора реклаймера.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию14. Реклаймер двигается горизонтально (по рельсам), вертикально (поднимая стрелу) и вращательно (поворачивая стрелу).Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию15. Уголь с реклаймеров идёт по лентам на погрузку.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию16. Ленты для транспортировки угля закрыты кожухами, чтобы предотвратить рассеивание угольной пыли.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию17. Угольный терминал порта Восточный оснащен тремя грузовыми пирсами максимальной длиной 381 м, глубиной до 16,5 м, что позволяет принимать суда дедвейтом до 180000 т. Выгрузка с конвейнейрной ленты на судно происходит через специальный погрузчик.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию18. Оператор погрузчика.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию19. Управление.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию20. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию21. Параллельно с высыпанием угля работает система пылеподавления, распыляющая воду.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию22. Производительность судопогрузочных машин составляет 3 тысячи тонн угля в час.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию23. Диспетчерская.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию24. Процесс погрузки угля контролируется из диспетчерской при помощи специального программного обеспечения.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию25. Как только ватерлиния судна скрывается, погрузка судна завершается. К работе приступают швартовщики и бускиры.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию26. Портовый флот состоит из двух мощных буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдового катера.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию27. Капитан буксира.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию28. Буксир-кантовщик «Тайфун» выполняет отшвартовку судна.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию29. Буксиры работают на низкосернистом топливе, которое отличается низкими выбросами продуктов сгорания серы в атмосферу.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию30.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию31. В структуре Восточного порта есть экологическое подразделение с собственными лабораториями. Здесь следят за чистотой воздуха и воды на территории терминалов и за их пределами.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию32. Для пылеподавления используется современное оборудование, в том числе автоматизированные машины с пушками.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию33. Стационарная система пылеподавления на угольном складе.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию34. Пылеуборочная техника DISAB производит как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию35. Стена для ветрозащиты – пример ответственной экологической политики предприятия. Благодаря стене ветер не проникает на территорию терминала и как следствие угольная пыль не разлетается.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию36. Стены построены по всему периметру угольного терминала.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию37. Глубина бухты на фарватере достигает 22 метров. Это позволяет заходить в порт крупнотоннажным судам дедвейтом до 180 тыс. тонн.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию38. Гребешки, трепанги выращиваются по заказу АО «Восточный Порт» и отпускаются в прибрежные воды. Это еще один пример осознанного подхода предприятия к вопросам экологии.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию39.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию40.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию41.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию42.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азиюhttps://cont.ws/@Tay/1849855

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